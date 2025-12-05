Bolt

BOLT - Das Goldhandels-Kraftpaket

BOLT ist ein KI-gesteuerter Goldhandelsroboter der nächsten Generation, der auf Präzision, Konsistenz und explosive Rentabilität ausgelegt ist. BOLT basiert auf dem GPT-TURBO-Kern und ist nicht einfach nur ein weiterer Expert Advisor - er ist ein intelligentes Handelssystem, das den XAU/USD-Markt mit unübertroffener Genauigkeit dominiert.

Seit seiner Einführung im Jahr 2024 hat BOLT bemerkenswerte Ergebnisse erzielt - aus anfänglichen 1.000 USD wurden mehr als 1,3 Millionen USD, und das bei einer zu 100 % verifizierten Qualität der Historie. Seine Leistung, Präzision und adaptive Logik haben ihm einen Platz unter den leistungsstärksten Goldrobotern des Jahres 2025 eingebracht.

KI-gestützte Intelligenz

Die KI-Engine von BOLT arbeitet mit Smart-Money-Konzepten, Preisflusserkennung und dynamischer Marktanpassung. Sie analysiert kontinuierlich Liquiditätszonen, Volatilität und institutionelles Verhalten, um Geschäfte mit hoher Wahrscheinlichkeit zu identifizieren. Die KI läuft jederzeit im AKTIV-Modus, scannt den Goldmarkt und führt nur dann Trades aus, wenn alle Bedingungen perfekt aufeinander abgestimmt sind, um maximale Genauigkeit zu gewährleisten.

Leistungsübersicht

  • 1.000 USD gewachsen auf über 1.300.000 USD in weniger als einem Jahr

  • 100% verifizierter Backtest der Historie

  • Kein Martingal, kein Raster, keine riskante Mittelwertbildung

  • Strenge 10% Drawdown-Kontrolle - Prop-Firm ready

  • Optimiert ausschließlich für Gold (XAU/USD)

  • Läuft nur auf der MetaTrader 5 Plattform

  • Vollständig automatisierter 24/7-Betrieb

Risiko- und Kapitalmanagement

Das intelligente Kapitalsystem von BOLT gewährleistet einen präzisen Drawdown-Schutz, ein ausgewogenes Engagement und beständiges Wachstum. Die KI passt das Risiko und die Handelsintensität automatisch an die aktuellen Marktbedingungen an und hilft Händlern, die Kontrolle zu behalten und gleichzeitig eine erstklassige Performance zu erzielen.

Eingabeeinstellungen (wie in MT5)

Nachfolgend finden Sie die anpassbaren Optionen des BOLT-Roboters, die zum besseren Verständnis so dargestellt werden, wie sie im MetaTrader 5-Eingabefenster erscheinen:

GPT-TURBO $-0 Einstellungen
- Magic Number - Eindeutiger Identifikator für Trades
- Drawdown Percent - Default 10% (am besten für die Risikolimits von Prop-Firmen)
- AI Mode - ACTIVE (AI muss aktiv bleiben, um richtig zu funktionieren)
- Risk Level - LOW_RISK (einstellbar auf mittel oder hoch, wie gewünscht)
- Positions - Anzahl der Positionen pro AI-Signal

Trailing Stoploss Settings
- Use Trailing Stop - Option zum Aktivieren oder Deaktivieren des Trailing Stops für die dynamische Gewinnsicherung

Wochentagsfilter
- Montag - Handel ein/aus
- Dienstag - Handel ein/aus
- Mittwoch - Handel ein/aus
- Donnerstag - Handel ein/aus
- Freitag - Handel ein/aus
- Samstag - Handel ein/aus
- Sonntag - Handel ein/aus

Warum Trader BOLT wählen

- Gehört zu den Top-Goldhandelsrobotern des Jahres 2025
- Vollautomatisch mit Echtzeit-KI-Entscheidungslogik
- Nur für MetaTrader 5 (MT5)
- Einfach einzurichten und auszuführen
- Adaptives Risikomanagement für alle Handelsumgebungen
- Arbeitet rund um die Uhr mit präzisen Ein- und Ausstiegen

Ideal für

- Händler, die ein beständiges passives Einkommen aus Gold anstreben
- Prop-Firmen-Händler, die stabile Systeme mit geringem Drawdown benötigen
- Investoren, die auf langfristiges automatisiertes Wachstum setzen
- Institutionen, die KI-gesteuerte Goldhandelssysteme erkunden

Leistung und Verlässlichkeit

BOLT wurde mit 100%iger Tickdatengenauigkeit und verifizierter historischer Qualität getestet. Die intelligente Logik, die adaptive Einstiegsfilterung und das strikte Risikomanagement stellen sicher, dass die Live-Ergebnisse mit der im Backtesting ermittelten Performance übereinstimmen.

BOLT handelt nicht nur mit Gold - es beherrscht es.

Technische Zusammenfassung

Merkmal Beschreibung
Name BOLT
Marktfokus XAU/USD (Gold)
Startguthaben 1.000 USD
Erwirtschafteter Gewinn (2024-2025) 1,3 Millionen USD+
Qualität der Geschichte 100% verifiziert
AI-Kern GPT-TURBO Adaptiver Motor
Risikokontrolle Dynamisch mit Drawdown-Limit
Plattform Nur MetaTrader 5
Rangliste Top Gold Trading Roboter 2025

Empfohlene Produkte
Forex Daily Scalping EA MT5
Nguyen Nghiem Duy
Experten
Forex Daily Scalping EA ist ein professioneller Scalping-Berater für die tägliche Arbeit auf dem FOREX-Währungsmarkt. Im Handel, zusammen mit der Erfahrung, kommen Händler in der Regel zu verstehen, dass die Ebenen der Akkumulation von Stop-Orders, Preis und Zeit eine wichtige Rolle auf dem Markt spielen. - Empfehlen Sie ECN Broker mit LOW SPREAD: IC Market , Exness, NordFX , FXPRIMUS , Alpari , FXTM PARAMETER: PRICE - die Kursdistanz, die in der zugewiesenen Zeitspanne zurückgelegt werden sol
Forex Bacteria
Kaloyan Ivanov
Experten
Forex Bacteria Expert Advisor für MetaTrader 5 Forex Bacteria ist ein automatisierter Expert Advisor (EA) für MetaTrader 5. So wie nützliche Bakterien symbiotisch mit uns in der Natur koexistieren, streben wir danach, harmonisch und symbiotisch mit den Märkten zu koexistieren. Es ist ein Plug-and-Play-EA, bei dem Sie nur Ihre Risikomanagement-Präferenzen einstellen und die Wochentage auswählen müssen, an denen Sie handeln möchten. In den letzten 12 Jahren primär fokussiert und optimiert, arbeite
Blue Bird MT5
Ismail Babaoglu
Experten
BlueBird EA - Dynamisches adaptives Grid-Hedge-System BlueBird EA repräsentiert eine neue Ära der gitterbasierten Automatisierung - eine Kombination aus Volatilitätsbewusstsein, adaptiver Trendverfolgung und intelligentem Kapitalmanagement. Wenn Sie ein völlig autonomes, dynamisches Grid-System suchen , das sowohl Trends als auch Korrekturen erfassen kann , ist BlueBird EA Ihr ultimativer Handelsbegleiter. Überblick BlueBird EA ist ein adaptives Grid-Handelssystem der nächsten Generation, das f
Nova WDX Trader
Anita Monus
Experten
Nova WDX Trader ist eine verfeinerte Implementierung des klassischen ADX Wilder Trendstärke-Algorithmus - entwickelt zu einer disziplinierten, automatisierten Handelsstrategie, die Momentum, Struktur und Timing berücksichtigt. Er baut auf der ursprünglichen, von Welles Wilder eingeführten Logik auf und erweitert sie um eine moderne Ausführungs- und Risikokontrolle. Anstatt auf kurzfristige Volatilität zu reagieren, wartet der Nova WDX Trader auf eine bestätigte Richtungsstärke, die auf der ADX-F
Holeshot MAX
Carter Kyle Capital Inc.
Experten
Holeshot Max – Ihr ultimativer Handelsbegleiter Holeshot Max ist nicht nur ein weiteres Handelstool; Es handelt sich um einen hochentwickelten Verbündeten, der es Händlern aller Erfahrungsstufen ermöglicht, die Märkte mit Leichtigkeit zu erobern. Holeshot Max basiert auf der leistungsstarken Metatrader 5-Plattform und ist mit einem maßgeschneiderten Aktienverwaltungssystem ausgestattet, das Ihnen die Kontrolle fest in die Hand gibt. Verabschieden Sie sich von Stress und Unsicherheit – mit Hole
Holeshot Max MT5
Carter Kyle Capital Inc.
Experten
Holeshot Max - Ihr ultimativer Trading-Begleiter Holeshot Max ist nicht einfach nur ein weiteres Trading-Tool, sondern ein hochentwickelter Verbündeter, der es Händlern aller Ebenen ermöglicht, die Märkte mit Leichtigkeit zu erobern. Holeshot Max basiert auf der leistungsstarken Metatrader 5-Plattform und ist mit einem benutzerdefinierten Aktienmanagementsystem ausgestattet, das die Kontrolle fest in Ihre Hände legt. Verabschieden Sie sich von Stress und Ungewissheit - mit Holeshot Max können Si
SP500 Fast Collector
Dmitrij Petrenko
Experten
SP500 Fast Collector Automatischer Scalping-Handel! Das Handelssystem ist so konzipiert, um auf Marktschwankungen zu verdienen. Ich biete keine Geschenke oder Boni für einen Kauf oder eine positive Bewertung! Der SP500 Fast Collector Advisor wurde in einem geschlossenen Test getestet, hat hervorragende Ergebnisse gezeigt, ist respektabel und kommt ohne Marketingtricks und Manipulationen aus. Der SP500-Index umfasst 505 der größten US-Unternehmen und wächst im Durchschnitt um 10% pro Jahr. E
Kabuto Golden Balls 4
Tham Horanop
Experten
Gold EA: Bewährte Leistung für den 1-Minuten-Goldhandel Verwandeln Sie Ihr Trading mit unserem Gold EA, der sorgfältig für 1-Minuten-Charts entwickelt wurde und in 5 Jahren ein Wachstum von über 2000% von nur $100-$1000 erzielt hat. Kein Martingale, keine KI-Gimmicks : Reine, bewährte Strategien mit robustem Geldmanagement, Stop Loss und Take Profit für eine zuverlässige Performance über mehrere Charts hinweg. Flexible Handelsmodi : Wählen Sie Fixed Balance für sichere Gewinne, Mark IV für kühne
Magic EA MT5
Kyra Nickaline Watson-gordon
Experten
Magic EA ist ein Expert Advisor basierend auf Scalping, Elliot Waves und mit Filtern wie RSI, Stochastic und 3 anderen Strategien verwaltet und entschieden mit dem Roboter intelligent. Eine große Anzahl von Eingaben und Einstellungen wurden getestet und optimiert und in das Programm eingebettet, so dass die Eingaben begrenzt und sehr einfach sind. Die Verwendung von EA erfordert keine professionellen Informationen oder Forex Trading Kenntnisse. Der EA kann mit allen Symbolen und allen Zeitrahme
KingKong MT5
Agus Santoso
Experten
MT4-Version: https://www.mql5.com/en/market/product/90077 MT5-Version: https://www.mql5.com/en/market/product/103136 Der „KingKong“ Expert Advisor (EA) ist ein hochentwickelter Handelsalgorithmus, der für den Forex-Markt entwickelt wurde und eine Breakout-Strategie nutzt, die in Zeiten erhöhter Marktliquidität aktiviert wird. Dieser EA ist so konzipiert, dass er von erheblichen Preisbewegungen profitiert, die auftreten, wenn das Handelsvolumen ansteigt, und so sicherstellt, dass Geschäfte z
Blue CARA MT5
Duc Anh Le
Experten
| Vollautomatische, vom Smart Money Concept (ICT) inspirierte Handelslösung mit Multi-Strategie-Fähigkeiten | Gebaut von einem Grid Trader >> für Grid Trader. This is MT5 version, click  here  for  Blue CARA MT4  (settings and logics are same in both versions) Echtes Überwachungssignal --> Cara Gold Intro Blue CARA EA ( 'CARA') - kurz für Comprehensive Algorithmic Responsive Advisor - ist ein Multi-Währungs- Multi-Timeframe EA der nächsten Generation.EA basiert auf der weithin bekannten (un
Pullback Pro
Bruno Morais Serafim
Experten
Diese Übersetzung wurde automatisch generiert Ein Pullback-Zonen-Reader EA, der exklusiv für GBPUSD/GBPUSD+ entwickelt wurde. Dieser EA identifiziert wichtige Unterstützungs- und Widerstandszonen (Angebot und Nachfrage), um zu bewerten, welche Pullbacks ideale Auslöser für die Eröffnung einer Position sind. Handelt nur nach bestimmten Trends und liest Charts in 15M- und 30M-Zeitrahmen, während Zeiten mit hohem Volumen (zwischen der Schließung von London und New York). Es verwendet kein Marting
Hamster Scalping mt5
Ramil Minniakhmetov
4.71 (234)
Experten
Hamster Scalping ist ein vollautomatischer Handelsberater, der kein Martingal verwendet. Nachtskalping-Strategie. Als Eingänge werden der RSI-Indikator und der ATR-Filter verwendet. Der Berater benötigt eine Sicherungskontoart. Di Überwachung der realen Arbeit sowie meine anderen Entwicklungen finden Sie hier: https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller Allgemeine Empfehlungen Mindesteinzahlung von 100 US-Dollar, ECN-Konten mit minimalem Spread verwenden, Standardeinstellungen für eurusd M5 g
Happy Nation MT5
Andrijana Radojevic
Experten
EINFÜHRUNGSPROMO - ZEITLICH BEGRENZTES ANGEBOT% Preis: $99 WICHTIG! Schicken Sie mir nach dem Kauf eine private Nachricht, um das Installationshandbuch und detaillierte Anweisungen zur Einrichtung zu erhalten. SETFILES - HIER HERUNTERLADEN! HAPPY NATION EA ist ein automatisiertes System der nächsten Generation, das für alle AUD-Paare entwickelt wurde und eine intelligente, kontrollierte Gitterstruktur mit fortschrittlichen, marktadaptiven Filtern kombiniert. Es bietet einen extrem niedrige
EA Catcher of paranormal activity GBPUSD m15
Sergey Demin
Experten
Vollautomatischer Advisor, GBPUSD . Zeitrahmen m15 . Terminal MT5 ChatGPT O1 hat alle GBPUSD-Kurse, die ich von hohen Zeitrahmen heruntergeladen habe, gründlich analysiert, um eine sichere Strategie zu finden ; identifizierte die paranormale Aktivität dieses Tools. Der Advisor verfolgt solche atypischen GBPUSD-Aktivitäten und reagiert sofort, indem er versucht, in die entgegengesetzte Richtung einzusteigen. Jeder Auftrag ist durch einen Stop-Loss geschützt. Ein Auftrag kann in bis zu drei Auft
Arbitrage Triangle Pro
Kuldeep Krishnat Konde
Experten
ANGEBOT FÜR DEN SCHWARZEN FREITAG! Hallo Trader!! Erschließen Sie risikofreie Gewinne mit Triangular Arbitrage! Der Devisenmarkt ist voller versteckter Chancen - und die meisten Trader sehen sie nie. Aber Sie sind nicht "die meisten Trader"." Unser Triangular Arbitrage Bot findet und führt Preisdiskrepanzen zwischen drei Währungspaaren in Millisekunden aus ... Keine Emotionen Kein Zögern Nur pure Effizienz Sind Sie bereit, intelligenter zu handeln, nicht härter ? Behalten S
LL Grid EA MT5
Leopoldo Licari
Experten
********** WEIHNACHTSANGEBOT - BEGRENZTE ZEIT NUR 30$ ********** 6 VON 10 EXEMPLAREN FÜR $35 ÜBRIG ---> NÄCHSTER PREIS $55 UPDATED v1.8 erscheint im März 2022 " I built this EA based on my past trading experience, on my personal needs, on what I already had in my hands, on those useful functions that I needed. I am happy to share it with you at a very small cost considering the potential and the time dedicated to developing it. " BITTE LESEN SIE DIE GESAMTE BESCHREIBUNG, BEVOR SIE ES VERWEN
Korrect BTC EA
Korrect Trades
Experten
Handeln Sie Bitcoin mit institutioneller Präzision. Der Korrect BTC EA ist ein voll automatisierter Expert Advisor (EA) für MetaTrader 5, der auf Smart Money Concepts (SMC) und der Fibonacci-Retracement-Strategie basiert - zwei der mächtigsten Werkzeuge im professionellen Handel. Hauptmerkmale : - Handelt BTCUSD automatisch auf MT5 - Fortgeschrittene SMC-Logik: erkennt Liquiditätszonen, Orderblöcke und Marktstruktur - Verwendet Fibonacci-Retracements für präzise Ein- und Ausstiege - 24/7 algori
Corrado
Andriy Sydoruk
Experten
Der Expert Advisor Corrado arbeitet mit Ticks sowohl auf Netting- als auch auf Hedging-Kontotypen. Der interne Algorithmus verwendet einen Tick (nicht einen Balken) als Analyseeinheit. Das Produkt arbeitet mit 5-stelligen Kursen. Requotes sind kritisch. Es wird ein Broker mit der geringsten Ausführungsverzögerung benötigt. Der Expert Advisor verwendet keine in der Datenbank gespeicherte Historie. Er lädt die Verlaufsdaten online herunter und erstellt seine eigene Datenbank im internen Speicher.
Orbit Rage Final 2
BILLY ARANDUQUE ABCEDE
Experten
Note : i only sell this EA on MQL5, any other sellers is fake. Orbit Rage Final, eine hochmoderne Handelsstrategie, die sorgfältig auf der Grundlage des Bullen-/Bärenkerzenansatzes und der Divergenzanalyse entwickelt wurde. Dieses leistungsstarke Tool wurde entwickelt, um Sie zu befähigen, das Leben zu gestalten, das Sie sich wünschen. Um sich auf diese transformative Reise zu begeben, laden Sie es einfach herunter und integrieren Sie es nahtlos in Ihre MetaTrader 4-Plattform, indem Sie es in d
CJ News Trading MT5
Nguyen Duc Tam
Experten
Der Handel war noch nie so einfach! Probieren wir es aus! MT4-Version: https: //www.mql5.com/en/market/product/72153 Strategie Es gibt einige Nachrichten innerhalb eines Tages, die den Kurs sehr schnell nach oben oder unten schnellen lassen können, und das ist eine gute Gelegenheit für Händler, einige Gewinne zu erzielen. Möchten Sie eine Pressemitteilung skalieren? So können Sie es tun: Eröffnen Sie 3 bis 5 Minuten vor der Veröffentlichung der Nachrichten zwei Stop-Orders (einen Kauf- und eine
Gyroscopes mt5
Nadiya Mirosh
5 (2)
Experten
Gyroscope professional forex expert ( für die Paare EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY) analysiert den Markt anhand des Elliot Wave Index. Die Elliot-Wellen-Theorie ist die Interpretation von Prozessen auf den Finanzmärkten durch ein System von visuellen Modellen (Wellen) auf Kurscharts. Der Autor der Theorie, Ralph Elliott, identifizierte acht Varianten von alternierenden Wellen (von denen fünf im Trend und drei gegen den Trend verla
FX SCI Hit the pairs
Eadvisors Software Inc.
Experten
Die FX 2021 Veröffentlichung | Eadvisors Der Expert Advisor FXScalper arbeitet im 5-Minuten-Hauptzeitrahmen auf der Suche nach kleinen Marktschwankungen in den Paaren, er verwendet eine neue Handelstechnologie, die Intraday-Ergebnisse sind erstaunlich. Dies ist die letzte Version, die wir Ihnen auf dem mql-Markt zur Verfügung stellen. Sie können den Experten in 5 (fünf) persönlichen Konten aktivieren. Erste Informationen über die Strategie Verwendete Strategie: Grid x Distanzierung. Initial L
Meta Cove AI
Akshay Marjit
Experten
MetaCove AI: Präzisions-Pullback-Engine (v1.2) Ein fortschrittliches, vollautomatisiertes algorithmisches Handelssystem von Meta Cove Technologies Website: www.metacove.io Version: 1.2 (Stops Fix Release) Plattform: MetaTrader 5 (MT5) Überblick: Die MetaCove AI: Precision Pullback Engine ist ein hochleistungsfähiger Expert Advisor (EA), der entwickelt wurde, um risikoarme Einstiegspunkte mit hoher Wahrscheinlichkeit in Trendmärkten zu identifizieren. Das System ist vollständig automatisiert un
Fidelity MT5
Kyra Nickaline Watson-gordon
2 (4)
Experten
Beschreibung : Fidelity EA ist ein Expert Advisor für den Handel auf allen Forex-Paaren und allen Zeitrahmen. Der EA verfügt über spezielle Algorithmen zur Trenderkennung. Der Algorithmus ist völlig intelligent und automatisch. Daher ist die Verwendung und Einrichtung des EA sehr einfach und es besteht keine Notwendigkeit, tiefe Kenntnisse über den Markt zu haben. Wachsen des EA : Der EA wird ständig aktualisiert und unterstützt. Neue Funktionen werden später kostenlos hinzugefügt. Wenn Sie ei
Capital protector MT5
Roger Perez Lugo
Utilitys
Capital Protector MT5 ist ein Expert Advisor, der auf der Grundlage des Gewinns und Verlusts Ihres Kontos arbeitet. Seine Funktionen umfassen: Schließen aller Aufträge bei Erreichen eines bestimmten Gewinns oder Verlusts. Entfernen jedes anderen Expert Advisors, der auf einem sekundären Chart installiert ist, wenn ein bestimmter Gewinn oder Verlust erreicht ist. Senden einer Benachrichtigung an das Mobiltelefon, wenn ein bestimmter Gewinn oder Verlust erreicht wird. Um den Expert Advisor zu konf
Swap Master
Thang Chu
4 (1)
Experten
Im Gegensatz zu den meisten anderen EAs auf dem Markt, versichere ich immer, dass jeder einzelne meiner EAs von höchster Qualität ist: Reale Trades werden mit dem Backtesting übereinstimmen. Keine Verlustverstecktechniken, um historische Verluste zu verbergen, keine manipulierten Backtests, um die Backtesting-Kurve glatt und ohne Verluste zu machen (nur naive Händler glauben an eine glatte Aufwärtskurve ohne Risiko - sie sind höchstwahrscheinlich Betrüger). Mein EA hat immer einen über mehrere
Formula One EA
Kwok Kit Lo
Experten
die Standardeinstellungen (XAUUSD, M1, Mindesteinzahlung: 1.000 $). Das folgende Signal verwendet einen vertrauenswürdigen Broker (IC Markets)  MQL5 Singal https://www.mql5.com/en/signals/2315194 Formula One EA Der Formula One EA ist ein hochmodernes automatisiertes Handelssystem, das speziell für den Goldhandel (XAUUSD) entwickelt wurde und ausgefeilte Hochfrequenzstrategien nutzt, die für den 1-Minuten-Zeitraum optimiert sind. Dieses fortschrittliche System wurde sorgfältig entwickelt, um
GoldenEagle
Chantal Thys
Experten
GoldenEagle - Smart Trend Trading EA GoldenEagle ist ein leistungsstarker und intelligenter Expert Advisor, der für den präzisen und konsistenten Handel mit Trendmärkten entwickelt wurde. Dieser EA wurde für MetaTrader 5 entwickelt und kombiniert gleitende Durchschnittsübergänge, RSI-Filter und Volatilitätserkennung (ATR), um Handelsmöglichkeiten mit hoher Wahrscheinlichkeit zu identifizieren. Hauptmerkmale: Trend-basierte Logik - Handelt nur in starken, bestätigten Markttrends RSI-Fi
Flex Gold System
Pirasingh Jiachanont
Experten
Flex Gold System ist ein Reversal EA, der die Umkehrung des Goldpreises mit hoher Genauigkeit in einem Zeitrahmen von 30 Minuten finden kann. Der EA ist an das Verhalten des Goldpreises angepasst und kann in Situationen hoher Volatilität überleben. Händler können die Losgröße anpassen, um mehr Gewinn zu erzielen, aber auf der anderen Seite wird das Risiko höher sein, so dass Sie einen Stop-Loss mit USD oder einem Prozentsatz des Guthabens setzen können. Der EA wurde von einem professionellen Gol
Käufer dieses Produkts erwarben auch
BenefitEA Mt5
Vsevolod Merzlov
Experten
Vorteil EA Verwendet nur Absicherungskonten. Benefit EA ist ein nicht-indikativer, flexibler Grid-Advisor mit speziellen Einstiegspunkten, die einen statistischen Vorteil bieten, der durch die mathematische Modellierung von Marktmustern offenbart wird. Der EA verwendet keinen Stop-Loss. Alle Trades werden durch Take Profit oder Trailing Stop geschlossen. Es ist möglich, die Lot-Inkremente zu planen. Die Funktion "Zeitfilter" wird entsprechend der internen Zeit des Terminals und der angezeigten
Shadow Legends MT5
Zarui Ogannisian
Experten
Shadow Legends MT5 EA ist ein vollautomatischer Expert Advisor für den Handel mit EURUSD. Er basiert auf maschineller Lernanalyse und genetischen Algorithmen. Der Expert Advisor enthält einen selbstanpassenden Marktalgorithmus, der Preisaktionsmuster verwendet. Der Expert Advisor zeigte stabile Ergebnisse für EURUSD im Zeitraum 2000-2021. Keine gefährlichen Money-Management-Techniken, kein Martingale, kein Netting, Scalping oder Hedging. Nur auf realen Konten testen. empfohlener Broker ICMarket
Tendency Expert Trader
Jing Yi He
Experten
Strategie: 1. dieser EA ist ein Trend Handel, für USDCHF H1 Charts verwendet. 2.this EA ist mit Indikatoren wie die Bolling-Band und gleitenden Durchschnitt. 3. der anfängliche Betrag dieses EA ist nur $1000.dieser EA hat einen Gewinn von über $3000. 4. der EA hat detaillierte Testdaten von Januar 2018 bis Juni 2021, die stabil und profitabel ist. 5. wenn Sie nur eine kleine Menge an Geld setzen wollen, um doppelte Belohnung zu bekommen, ist dieser EA-Händler Ihre beste Wahl！
Sevolter
Yuriy Bykov
Experten
Ein Expertenberater für mehrere Währungen, der viele einfache Strategien kombiniert, die gleichzeitig funktionieren. Jede Strategie basiert auf einem einfachen Handelsalgorithmus in Marktmomenten mit erhöhter Volatilität. Jede Strategie wurde in den letzten fünf Jahren optimiert. Der Expert Advisor nutzt das statistische Prinzip der „Rightness of the Crowd“: Er mittelt Signale aus verschiedenen Strategien und eröffnet Marktpositionen in der bevorzugten Richtung. Dieses Prinzip, zusammen mit der
Foli Pivots MT5
John Folly Akwetey
Experten
Der Expert Advisor handelt nach Pivot-Ebenen, Unterstützungs- und Widerstandsniveaus, die auf Pivot-Ebenen basieren. Der Expert Advisor berücksichtigt auch den Volatilitätsfilter, verwendet Standard-Martingale- und Anti-Martingale-Systeme, Drawdown-Schutz, Standard-Trailing-Stop, Handelszeit und Handel Handelsauftrag - Richtung des Handels (nur kaufen, nur verkaufen oder kaufen und verkaufen) Volatilitätsfilter verwenden - Aktivierung/Deaktivierung des Volatilitätsfilters mit Volatilitätsfilter
LeBro 2
Levon Manukyan
Experten
Der Experte wurde für die Arbeit bei der Schweizer Bank Swissquote erstellt. Berechnen Sie automatisch das Volumen der eingehenden Transaktionen. Der Expert Advisor ist so konzipiert, dass er ein passives Jahreseinkommen generiert. Um ein Handelskonto bei einer Schweizer Bank zu eröffnen, folgen Sie dem Link . h ttps:// trade.swissquote.ch/signup/public/form/full/fx/com/individual?lang=ru&partnerid=e9acb6ad-eb6b-44d5-92d1-4c7a48adaff1#full/fx/com/individual/step1 Hinweise Es wird empfohlen, sich
Market Trader StBol MT5
Bohdan Suvorov
Experten
PROP FIRM READY! Der Expert Advisor arbeitet mit doppelter Stochastik, Bollinger Bändern und Schleppnetz. Der Expert Advisor handelt gleichzeitig auf 21 Standardsymbolen. Der Expert Advisor ist für Konten im fünfstelligen Bereich. Hebelwirkung 1:500 Zeitrahmen für den Handel H1 Zeitraum : 2022.05-2024 Symbol für die Platzierung des Expert Advisors jedes der Standardsymbole. Lot für jedes 0,01 Lot benötigt $500 Einzahlung . Die ersten drei Knien werden übersprungen. Insgesamt Knien für jedes
Ai President EA MT5
Indra Maulana
Experten
70% Erstattung (nur Vollversion) Ein vollautomatischer Experte Entwickelt und erstellt zu 100% durch künstliche Intelligenz, mit der weltweit fortschrittlichsten Technologie Alle Trades haben Gewinn- und Verlustlimits, mit der besten und risikoärmsten Marktstrategie, ohne Verwendung von gefährlichen Strategien wie Martingale und Hedges, etc. Ein Spezialist, der seit Jahren von einer künstlichen Intelligenz trainiert wurde, um Trends korrekt zu erkennen (mit den neuesten Methoden der Welt) Die k
GOLD longterm
G Sridhar
Experten
XAUUSD Goldhandel mit langfristiger durch Standardeinstellungen, Never loss strategy, Langsame und stetige Gewinne auf lange Sicht, 0.01Lot wird empfohlen, Machen Sie einen Backtest, bevor Sie das Produkt mit den entsprechenden Einstellungen in Inputs kaufen, 1)Individueller Stoploss sollte (0) in Inputs halten. 2)Add in Trades sollte (1000) in den Eingaben halten. 3) Tägliches Maximum (1000) in den Eingaben, 4) Maximale Position (250) in den Eingaben, Der Handel sollte nur die zweite Einkommens
MT Monster
MASSINISSA AINOUZ
Experten
Dieser EA wurde mit realen Ticks seit Januar 2012 bis März 2025, ohne Verzögerung in der Ausführung, und dann mit einer Verzögerung von 1000ms, der Backtest zeigte einen Drawdown von 30% mit einem 10k USD Backtest-Konto getestet. Die EA-Standardparameter sind optimiert, um am besten auf dem EURUSD-Paar zu funktionieren, können aber auch auf anderen Währungen und Metallen wie XAUUSD funktionieren. Bevor Sie diesen EA benutzen und um nicht Ihr ganzes Geld zu verlieren, stellen Sie sicher, dass Sie
TfG
Faith Wairimu Kariuki
Experten
TfG Expert Advisor - Benutzerhandbuch/ Beschreibung TfG ist ein auf Präzision ausgerichteter Expert Advisor (EA), der für MetaTrader entwickelt wurde und hauptsächlich für den Goldhandel optimiert ist. TfG wurde mit Blick auf die Einfachheit entwickelt, erfordert nur minimale Benutzereingaben und ist ideal für Anfänger und erfahrene Händler, die ein automatisches Ausführungswerkzeug suchen. Erste Schritte Um TfG zu verwenden, gehen Sie wie folgt vor: Verbinden Sie den EA mit einem Gold-Chart (XA
Gold trading system Hedge Version
Erik Gall
Experten
Dieser EA ist ein vollautomatisches System für Scalping Gold / Xauusd. integrierte "Hedge"-Modus, um Verluste zu erholen. 5 Jahre Backtestet. realistische Gewinne. Es ist für den Handel auf dem 1 mmin Chart konfiguriert. Sehen Sie sich das beigefügte Video, um zu sehen, es in Aktion handeln. wir empfehlen mindestens 3000 kapital für 0.01 start lot. Es gibt nichts Vergleichbares auf dem Markt. nur kleine und stetige Gewinne. kein großes Risiko Wenn Sie die guten Einstellungen benötigen, DM mich.
NovaScalp Pro
Jasser Bin Munir Bin Ayyad Bandakhil
Experten
NovaScalp Pro Merkmale Kern-Strategie EMA Price Cross - Geht in den Handel ein, wenn der Kurs den 9-Perioden-EMA kreuzt Ultra-schnelle Ausführung - Optimiert für die Zeitrahmen M1-M5 Tick-Level-Verarbeitung - Reagiert auf jede Kursbewegung Risiko-Management Auto Lot Sizing ( optional) - Berechnet die Positionsgröße basierend auf dem Risikoprozentsatz des Kontos Spread-Filter - Handelt nur, wenn der Spread eng ist Hard Stop Loss - Schützt vor ungünstigen Bewegungen Trailing Stop - Sichert Gewi
MarketTrader EA MT5
Bohdan Suvorov
Experten
PROP FIRM READY!   EA verwendet kein Raster, Martingale usw. Der Expert Advisor arbeitet mit doppelter Stochastik H1/H4 und Trailing Stop. Der Expert Advisor handelt gleichzeitig mit 30 Standardsymbolen. Kontotyp: ECN, Raw oder Razor mit sehr niedrigen Spreads. Broker: IC Markets, Pepperstone mit Raw- und Razor-Konten für niedrigste Spreads WICHTIG:    Für optimale Ergebnisse ist es sehr wichtig, Konten mit NIEDRIGEM SPREAD zu verwenden! Hebelwirkung – mindestens 1:100, 1:500 empfohlen      
TrainedModelPlusAIgoldKing
Hesham Ahmed Kamal Barakat
Experten
80% zeitlich begrenzter Rabatt! (Originalpreis $25.000,00) Bis 1.1.2026. Nutzen Sie die Gelegenheit. Trade Smarter. AI-Powered Gold Trading EA - Advanced ML & OpenAI Consensus System Die Zukunft des automatisierten Goldhandels ist da! Verwandeln Sie Ihren XAUUSD-Handel mit dem fortschrittlichsten KI-gesteuerten Expert Advisor, der je entwickelt wurde. Dies ist nicht nur ein weiterer EA - es ist ein revolutionäres Handelssystem, das maschinelles Lernen, OpenAI GPT-Intelligenz
TrendCockpit EA
Michael Kolawole Shodimu
Experten
TrendCockpit EA - Intelligentes autonomes Handeln TrendCockpit EA ist ein fortschrittlicher und dennoch benutzerfreundlicher Expert Advisor zur Automatisierung von Trendfolgestrategien mit präzisem Risikomanagement. Er ist perfekt für Trader aller Stufen, die ohne ständige Überwachung effizient handeln wollen. TrendCockpit ist ein taktischer Expert Advisor für Trader, die die Ausführung von Strategien als Disziplin betrachten. Mit Bedienelementen im Cockpit-Stil, dynamischer Risikologik und Heat
Quant Apex EA
Shane Michael Horn
Experten
Quant Apex EA Disclaimer & Terms Dieser Bot ist für Prop-Firm-Herausforderungen und Testkonten konzipiert und optimiert. Übersicht Quant Apex EA ist ein voll automatisiertes Breakout-Handelssystem, das für Präzision und Konsistenz während Marktphasen mit hoher Wahrscheinlichkeit entwickelt wurde. Es identifiziert die jüngsten Preisbereiche, platziert schwebende Orders oberhalb und unterhalb der wichtigsten Ausbruchsniveaus und verwaltet offene Positionen dynamisch mit Hilfe von Multi-Take-Prof
Exclusive Prime MT5
Natalyia Nikitina
Experten
Exclusive Prime MT5 — Professioneller Handelsberater für MetaTrader 5 Exclusive Prime MT5 ist ein Expert Advisor der neuen Generation, entwickelt für Trader, die Automatisierung, Stabilität und strikte Risikokontrolle schätzen. Der Algorithmus kombiniert intelligente Marktanalyse mit einem Kapitalmanagementsystem und sorgt für präzise Orderausführung sowie Anpassung an unterschiedliche Marktbedingungen. Achtung! Kontaktieren Sie mich sofort nach dem Kauf , um die Einrichtungshinweise zu erhalten
Market Trader AI Pro
Bohdan Suvorov
Experten
PROP FIRM READY!  EA not using grid, martingale, etc. The Expert Advisor works on LSTM neural network. The Expert Advisor trades simultaneously on 29 standard symbols. Account type: ECN, Raw or Razor with very low spreads. Brokers : IC Markets, Pepperstone with Raw and Razor accounts for lowest spreads IMPORTANT:  It is very important to use LOW SPREAD accounts for best results ! Leverage - at least 1:100, 1:500 recommended               - at least 1:30 for Low-Medium, Low and Very Low risk
ONR Correlation Master
Onur Erkan Yildiz
Experten
ONR CORRELATION MASTER PRO | STATISTICAL ARBITRAGE ENGINE HÖREN SIE AUF ZU ZOCKEN. HANDELN SIE WIE EIN HEDGEFONDS. Haben Sie es satt, die Marktrichtung zu erraten? Haben Sie es satt, dass sich der Trend in dem Moment umkehrt, in dem Sie einen Handel eingehen? Hören Sie auf zu raten. Große Banken und Fondsmanager raten nicht, sie benutzen MATH. Jetzt haben auch Sie diese Möglichkeit. ONR Correlation Master Pro ist kein gewöhnlicher Indikator-Bot. Es ist ein professionelles statistisches Arb
Timty Gold Sniper
Timothy Ogunlade
Experten
Timty Gold Sniper 1. Präzisionshandel mit Gold (XAUUSDm) Entwickelt für den Mikro- oder Mini-Goldhandel, anpassbar an die meisten Brokersymbole. Arbeitet auf dem 15-Minuten-Chart (M15) und gewährleistet häufige Handelsmöglichkeiten, während er auf Marktveränderungen reagiert. 2. Intelligente Signalerzeugung Verwendet ein gewichtetes Scoring-System , das mehrere technische Indikatoren für zuverlässige Signale kombiniert: EMA Trend (50 vs 200): Erkennt starke Trends (Golden/Death Crosses). RSI (1
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (379)
Experten
Hallo Trader! Ich bin   Quantum Queen   , das Kronjuwel des gesamten Quantum-Ökosystems und der bestbewertete und meistverkaufte Expert Advisor in der Geschichte von MQL5. Mit einer nachweislichen Erfolgsbilanz von über 20 Monaten Live-Trading habe ich mir meinen Platz als unangefochtene Königin von XAUUSD redlich verdient. Meine Spezialität? GOLD. Meine Mission? Konstante, präzise und intelligente Handelsergebnisse liefern – immer und immer wieder. IMPORTANT! After the purchase please send me
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (23)
Experten
LIVE-SIGNAL MIT ECHTEM HANDELSKONTO: Standard MT4 (Mehr als 7 Monate Live-Handel): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Mehr als 5 Monate Live-Handel): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Forex EA Trading Channel auf MQL5: Treten Sie meinem MQL5-Kanal bei, um die neuesten Nachrichten von mir zu erhalten. Meine Community mit über 14.000 Mitgliedern auf MQL5 . NUR NOCH 3 VON 10 EXEMPLARE ZUM PREIS VON 399 $ VERFÜGBAR! Danach steigt der Preis auf 499 $. Der Expert Advisor
Aot
Thi Ngoc Tram Le
4.68 (40)
Experten
AOT MT5 - KI-Multi-Währungs-System der nächsten Generation Live Signal: [Main Account] | [Minor Account] |  [Satellite Signal]  |  AOT Official Channel   WICHTIG! Senden Sie mir nach dem Kauf eine private Nachricht, um das Installationshandbuch und die Einrichtungsanweisungen zu erhalten: Ressource Beschreibung Verständnis der AOT-Handelsfrequenz Warum der Bot nicht jeden Tag handelt So richten Sie den AOT Bot ein Schritt-für-Schritt-Installationsanleitung Set files AOT MT5 ist ein fortschr
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.63 (19)
Experten
Jedes Mal, wenn das Live-Signal um 10 % zunimmt, wird der Preis erhöht, um die Exklusivität von Zenox zu wahren und die Strategie zu schützen. Der Endpreis beträgt 2.999 US-Dollar. Live-Signal IC Markets Konto, sehen Sie die Live-Performance selbst als Beweis! Benutzerhandbuch herunterladen (Englisch) Zenox ist ein hochmoderner KI-basierter Multi-Pair-Swing-Trading-Roboter, der Trends folgt und das Risiko über sechzehn Währungspaare diversifiziert. Jahrelange, engagierte Entwicklung hat zu eine
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (17)
Experten
Hybrid-Handelsstrategie für XAUUSD – Kombination aus News-Sentiment & Orderbuch-Imbalance Die vorgestellte Strategie kombiniert zwei selten genutzte, jedoch hochwirksame Handelsansätze zu einem hybriden System, das nur für den Handel mit XAUUSD (Gold) im 30-Minuten-Chart entwickelt wurde. Während herkömmliche Expert Advisors meist auf fest definierte Indikatoren oder einfache charttechnische Strukturen zurückgreifen, basiert dieses System auf einem intelligenten Marktzugangsmodell, das aktuelle
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (88)
Experten
Quantum King EA – Intelligente Leistung, optimiert für jeden Trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Sondereinführungspreis Live-Signal:       KLICKEN SIE HIER MT4-Version:   HIER KLICKEN Quantum King-Kanal:       Klicken Sie hier ***Kaufen Sie Quantum King MT5 und Sie erhalten Quantum StarMan möglicherweise kostenlos!*** Fragen Sie privat nach weiteren Einzelheiten! Beherrschen Sie   Ihren Ha
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (11)
Experten
LIVE-SIGNAL MIT ECHTEM HANDELSKONTO: Standardeinstellungen: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Forex EA Trading Channel on MQL5: Treten Sie meinem MQL5-Kanal bei, um die neuesten Nachrichten von mir zu erhalten. Meine Community mit über 14.000 Mitgliedern auf MQL5. NUR NOCH 3 VON 10 EXEMPLARE FÜR 399 $ VERFÜGBAR! Anschließend wird der Preis auf 499 $ erhöht. Der EA wird in begrenzter Stückzahl verkauft, um die Rechte aller Käufer zu gewährleisten. AI Gold Trading nutzt das fortschrittlic
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (5)
Experten
Wichtiger Hinweis: Um vollständige Transparenz zu gewährleisten, stelle ich Zugang zum echten Investorenkonto bereit, das mit diesem EA verbunden ist, sodass Sie seine Leistung live ohne Manipulation überwachen können. Innerhalb von nur 5 Tagen wurde das gesamte Anfangskapital vollständig abgehoben, und seitdem handelt der EA ausschließlich mit Gewinnmitteln, ohne jegliche Exposition zum ursprünglichen Saldo. Der aktuelle Preis von $199 ist ein limitiertes Einführungsangebot und wird nach dem V
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.85 (84)
Experten
Aura Ultimate – Der Höhepunkt des Handels mit neuronalen Netzwerken und der Weg zur finanziellen Freiheit. Aura Ultimate ist der nächste Evolutionsschritt in der Aura-Familie – eine Synthese aus modernster KI-Architektur, marktadaptiver Intelligenz und risikokontrollierter Präzision. Aufbauend auf der bewährten DNA von Aura Black Edition und Aura Neuron geht es noch einen Schritt weiter, indem es deren Stärken in einem einheitlichen Multi-Strategie-Ökosystem vereint und gleichzeitig eine völli
Weitere Produkte dieses Autors
TfG
Faith Wairimu Kariuki
Experten
TfG Expert Advisor - Benutzerhandbuch/ Beschreibung TfG ist ein auf Präzision ausgerichteter Expert Advisor (EA), der für MetaTrader entwickelt wurde und hauptsächlich für den Goldhandel optimiert ist. TfG wurde mit Blick auf die Einfachheit entwickelt, erfordert nur minimale Benutzereingaben und ist ideal für Anfänger und erfahrene Händler, die ein automatisches Ausführungswerkzeug suchen. Erste Schritte Um TfG zu verwenden, gehen Sie wie folgt vor: Verbinden Sie den EA mit einem Gold-Chart (XA
QfG
Faith Wairimu Kariuki
Experten
QfG ist hoch riskant, sei klug Hergestellt aus chatgpt über 1000 Mal für zweieinhalb Jahre getestet. Nur eine Person machte dies nicht ein Team von Experten. Der Preis ist seinen Wert nicht wert Seien Sie vorsichtig mit Verlusten gemacht. Funktioniert nicht über Strategie-Tester Abgaben an viele ai enthaltene Materialien Bester professioneller Ausblick Am besten für schnelle schnelle Schema bekommen Fröhliches Handeln Kumpels QfG Expert Advisor - Anleitung zur Einrichtung und Verwendung QfG ist
FundPass Pro
Faith Wairimu Kariuki
5 (1)
Experten
5-Sterne-bewerteter Expert Advisor — FundPass Pro Vorstellung von FundPass Pro: Das ultimative KI-Trading-System für alle Kontotypen und Prop-Firm-Challenges ️ Wichtiger Hinweis : Um die Kompatibilität mit allen Kontotypen (einschließlich persönlichen Konten und Prop-Firm-Bewertungskonten) sicherzustellen, muss der Benutzer in den Einstellungen den Modus „Prop Firm Mode“ aktivieren . Wird diese Option nicht aktiviert, kann es zu Regelverstößen bei Bewertungsfirmen kommen. Übersicht: FundP
Scaltrix
Faith Wairimu Kariuki
Experten
Scaltrix - Der ultimative Expert Advisor für die Chartanzeige Scaltrix ist ein leistungsfähiger Expert Advisor zur Verbesserung der Chartdarstellung, der von erstklassigen Trading-Mentoren auf der ganzen Welt geschätzt wird. Scaltrix wurde für Trader entwickelt, die Wert auf Präzision, Klarheit und Effizienz legen. Es verwandelt Ihren MT5-Chart in ein dynamisches Kontrollzentrum, indem es alle wichtigen Kontoinformationen in einem schlanken, gut organisierten Format anzeigt. Mit Scaltrix handel
Goldora
Faith Wairimu Kariuki
Experten
Goldora EA ist ein präzises Handelssystem, das exklusiv für XAU/USD (Gold) entwickelt wurde und die Leistung intelligenter Automatisierung, Echtzeitanalyse und adaptiver Handelsausführung kombiniert. Goldora wurde für Händler entwickelt, die Beständigkeit und Kontrolle verlangen, und erkennt auf intelligente Weise hochwahrscheinliche Scalping- und Swing-Gelegenheiten mithilfe fortschrittlicher Algorithmen, die auf die einzigartige Volatilität von Gold abgestimmt sind. Es passt sich dynamisch an
AuX
Faith Wairimu Kariuki
Experten
AuX - Präzisions-Gold-EA mit luxuriöser Technik AuX ist ein ausgeklügeltes Handelssystem, das speziell für XAUUSD entwickelt wurde. AuX wurde für Händler entwickelt, die sowohl Präzision als auch Raffinesse schätzen, und kombiniert adaptive algorithmische Logik mit reaktionsschneller Ausführung, die auf das dynamische Verhalten von Gold zugeschnitten ist. Inspiriert von der Geschwindigkeit und Eleganz eines Rolls-Royce, bewegt sich AuX mit Intelligenz - es analysiert Marktstrukturen, reagiert
Volta Spike
Faith Wairimu Kariuki
Experten
[WICHTIGER HINWEIS - ZUERST LESEN] DIESE EA STÜTZT SICH AUF LIVE AI INTEGRATION DURCH API KEYS DIE KORREKTE KI-INTEGRATION WIRD AUFGRUND IHRER KOMPLEXITÄT 7 TAGE NACH DEM KAUF GELIEFERT DIESE EA IST IN DER MENGE BEGRENZT UND FUNKTIONIERT AUF EINER FIRST-COME, FIRST-SERVE BASIS VOLTA SPIKE Einführung VOLTA SPIKE ist ein Expert Advisor der nächsten Generation, der für erfahrene algorithmische Händler entwickelt wurde, die ein System suchen, das sich an hochvolatile, dat
Nano Edge
Faith Wairimu Kariuki
Experten
WICHTIGE INFORMATIONEN VOR DEM KAUF Das Beste vom Besten DIESE EA STÜTZT SICH AUF LIVE AI INTEGRATION DURCH API SCHLÜSSEL DIE KORREKTE KI-INTEGRATION WIRD AUFGRUND IHRER KOMPLEXITÄT ERST 7 TAGE NACH DEM KAUF GELIEFERT DIESE EA IST IN DER MENGE BEGRENZT UND FUNKTIONIERT AUF EINER FIRST-COME, FIRST-SERVE BASIS NANO EDGE - Multi-Layered AI-Powered Expert Advisor für fortschrittliche Marktausführung Einführung Nano Edge ist ein Expert Advisor (EA) in institutioneller Qualität, der für
ArcaneX
Faith Wairimu Kariuki
Experten
WICHTIGE INFORMATIONEN VOR DEM KAUF DIESE EA BASIERT AUF LIVE AI INTEGRATION DURCH API KEYS DIE KORREKTE KI-INTEGRATION WIRD AUFGRUND IHRER KOMPLEXITÄT 7 TAGE NACH DEM KAUF GELIEFERT DIESE EA IST IN DER MENGE BEGRENZT UND FUNKTIONIERT AUF EINER FIRST-COME, FIRST-SERVE BASIS ArcaneX - Quantum-Grade Expert Advisor für Echtzeit-Marktausführung Einführung ArcaneX ist ein Expert Advisor der nächsten Generation, der für fortgeschrittene Händler und Institutionen entwickelt wurde, die ei
Revivalist
Faith Wairimu Kariuki
Experten
Revivalist - Gold Breakout EA Übersicht Revivalist ist ein Expert Advisor der nächsten Generation, der ausschließlich für XAUUSD (Gold) entwickelt wurde. Revivalist wurde für Händler entwickelt, die Präzision und Fokus wünschen, und führt Breakout-basierte Strategien mit fortschrittlicher Risiko- und Positionsmanagement-Logik aus. Wichtige Fakten (MQL5-kompatibel) Vollständig an die MQL5-Marktregeln angepasst - keine Gewinnversprechen oder garantierte Ergebnisse. Warnung vor hohem Risiko:
Ai Gold Killer
Faith Wairimu Kariuki
Experten
AI GOLD KILLER - Der ultimative Goldmarkt-Dominator AI GOLD KILLER ist ein vollständig KI-gesteuertes Gold-Scalping-Kraftpaket der nächsten Generation , das präzise darauf ausgelegt ist, schnelle Marktbewegungen aufzuspüren, innerhalb von Sekunden zuzuschlagen und XAU/USD mit rücksichtsloser Geschwindigkeit und Präzision zu dominieren . Er arbeitet als Hochfrequenz-KI-Scalping-Engine , die auf schnelle, wahrscheinliche Einstiege abzielt , um schnell Gewinne zu erzielen , und ist damit ideal für
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension