BOLT - Das Goldhandels-Kraftpaket

BOLT ist ein KI-gesteuerter Goldhandelsroboter der nächsten Generation, der auf Präzision, Konsistenz und explosive Rentabilität ausgelegt ist. BOLT basiert auf dem GPT-TURBO-Kern und ist nicht einfach nur ein weiterer Expert Advisor - er ist ein intelligentes Handelssystem, das den XAU/USD-Markt mit unübertroffener Genauigkeit dominiert.

Seit seiner Einführung im Jahr 2024 hat BOLT bemerkenswerte Ergebnisse erzielt - aus anfänglichen 1.000 USD wurden mehr als 1,3 Millionen USD, und das bei einer zu 100 % verifizierten Qualität der Historie. Seine Leistung, Präzision und adaptive Logik haben ihm einen Platz unter den leistungsstärksten Goldrobotern des Jahres 2025 eingebracht.

KI-gestützte Intelligenz

Die KI-Engine von BOLT arbeitet mit Smart-Money-Konzepten, Preisflusserkennung und dynamischer Marktanpassung. Sie analysiert kontinuierlich Liquiditätszonen, Volatilität und institutionelles Verhalten, um Geschäfte mit hoher Wahrscheinlichkeit zu identifizieren. Die KI läuft jederzeit im AKTIV-Modus, scannt den Goldmarkt und führt nur dann Trades aus, wenn alle Bedingungen perfekt aufeinander abgestimmt sind, um maximale Genauigkeit zu gewährleisten.

Leistungsübersicht

1.000 USD gewachsen auf über 1.300.000 USD in weniger als einem Jahr

100% verifizierter Backtest der Historie

Kein Martingal, kein Raster, keine riskante Mittelwertbildung

Strenge 10% Drawdown-Kontrolle - Prop-Firm ready

Optimiert ausschließlich für Gold (XAU/USD)

Läuft nur auf der MetaTrader 5 Plattform

Vollständig automatisierter 24/7-Betrieb

Risiko- und Kapitalmanagement

Das intelligente Kapitalsystem von BOLT gewährleistet einen präzisen Drawdown-Schutz, ein ausgewogenes Engagement und beständiges Wachstum. Die KI passt das Risiko und die Handelsintensität automatisch an die aktuellen Marktbedingungen an und hilft Händlern, die Kontrolle zu behalten und gleichzeitig eine erstklassige Performance zu erzielen.

Eingabeeinstellungen (wie in MT5)

Nachfolgend finden Sie die anpassbaren Optionen des BOLT-Roboters, die zum besseren Verständnis so dargestellt werden, wie sie im MetaTrader 5-Eingabefenster erscheinen:

GPT-TURBO $-0 Einstellungen

- Magic Number - Eindeutiger Identifikator für Trades

- Drawdown Percent - Default 10% (am besten für die Risikolimits von Prop-Firmen)

- AI Mode - ACTIVE (AI muss aktiv bleiben, um richtig zu funktionieren)

- Risk Level - LOW_RISK (einstellbar auf mittel oder hoch, wie gewünscht)

- Positions - Anzahl der Positionen pro AI-Signal

Trailing Stoploss Settings

- Use Trailing Stop - Option zum Aktivieren oder Deaktivieren des Trailing Stops für die dynamische Gewinnsicherung

Wochentagsfilter

- Montag - Handel ein/aus

- Dienstag - Handel ein/aus

- Mittwoch - Handel ein/aus

- Donnerstag - Handel ein/aus

- Freitag - Handel ein/aus

- Samstag - Handel ein/aus

- Sonntag - Handel ein/aus

Warum Trader BOLT wählen

- Gehört zu den Top-Goldhandelsrobotern des Jahres 2025

- Vollautomatisch mit Echtzeit-KI-Entscheidungslogik

- Nur für MetaTrader 5 (MT5)

- Einfach einzurichten und auszuführen

- Adaptives Risikomanagement für alle Handelsumgebungen

- Arbeitet rund um die Uhr mit präzisen Ein- und Ausstiegen

Ideal für

- Händler, die ein beständiges passives Einkommen aus Gold anstreben

- Prop-Firmen-Händler, die stabile Systeme mit geringem Drawdown benötigen

- Investoren, die auf langfristiges automatisiertes Wachstum setzen

- Institutionen, die KI-gesteuerte Goldhandelssysteme erkunden

Leistung und Verlässlichkeit

BOLT wurde mit 100%iger Tickdatengenauigkeit und verifizierter historischer Qualität getestet. Die intelligente Logik, die adaptive Einstiegsfilterung und das strikte Risikomanagement stellen sicher, dass die Live-Ergebnisse mit der im Backtesting ermittelten Performance übereinstimmen.

BOLT handelt nicht nur mit Gold - es beherrscht es.

Technische Zusammenfassung