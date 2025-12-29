ESPAÑOL DESCRIPCIÓN (MQL5 Standard Optimized)

Nombre del producto: Golden Core Autómata AI (MT5)

[Subtítulo: Golden Ratio Volatility | LWMA Core | Gilded Failsafe]

Introducción

Golden Core Automaton AI es un sistema de trading basado en la perfección matemática de la naturaleza. Opera en la creencia de que los mercados, como la naturaleza, respetan la Proporción Áurea ($\phi \approx 1.618$).

El EA construye una "Geometría Dorada" alrededor de la acción del precio utilizando un centro ponderado (El Núcleo) y bandas de volatilidad de la Proporción Dorada (El Autómata). Espera a que el precio se estire hasta estos extremos matemáticos y ejecuta operaciones sólo cuando una chispa de impulso específica (RSI) confirma la reversión.

Versión 1.00: Núcleo dorado a prueba de fallos

Equipado con el Protocolo de Seguridad "Gilded Failsafe", este EA garantiza un 100% de cumplimiento de la Validación de Mercado. Cuenta con un Trailing Stop inteligente que "congela" automáticamente los intentos de modificación cuando los spreads se amplían (InpMaxTrailSpread), protegiendo sus beneficios de la manipulación de los brokers y de las brechas de liquidez durante las noticias.

Estrategia de negociación (La Lógica Dorada)

El sistema opera sobre una Lógica Geométrica de 3 Pasos:

El Núcleo Dorado (Gravedad): Utiliza una Media Móvil Ponderada Lineal (LWMA) como gravedad central del mercado. La LWMA es más rápida y sensible que la SMA, y sigue de cerca la acción reciente de los precios. El Autómata (Geometría): Calcula bandas de volatilidad dinámicas utilizando ATR multiplicado por el Golden Ratio (1,618). Zona de compra: El precio toca la Banda Dorada Inferior (Core - ATR*1,618).

Zona de venta: El precio toca la Banda Dorada Superior (Core + ATR*1,618). La Chispa (Trigger): Utiliza el RSI para confirmar el giro. Chispa de compra: El RSI sale de la zona de sobreventa (30).

Vender Spark: El RSI vuelve a cruzar a la baja desde Sobrecompra (70).

Características principales

Razón Áurea Matemática: Aplica la ley universal de $\phi$ (1.618) a la volatilidad, encontrando niveles de soporte y resistencia que los indicadores estándar no encuentran.

Gilded Failsafe Trailing: Un robusto mecanismo de salida que mantiene un muro de seguridad dinámico. Garantiza que los stops nunca se coloquen demasiado cerca del precio, eliminando los errores de ejecución.

Gestión del riesgo institucional: Tamaño de lote dinámico incorporado basado en el capital de la cuenta.

Prop-Firm Safe: 100% No Grid, No Martingale. Cada operación tiene un Stop Loss y un Take Profit.

Recomendaciones

Plazos: H1, H4 (Golden Ratio funciona mejor en plazos estructurales).

Símbolos: Oro (XAUUSD) es la combinación perfecta, pero funciona en los principales pares (EURUSD, GBPUSD).

Tipo de cuenta: ECN o Estándar.

Depósito Mínimo: $100.

Parámetros de Entrada

=== EL NÚCLEO DE ORO === InpCorePeriod : El período de la LWMA central.

=== EL AUTÓMATA === InpGoldenRatio : El multiplicador de volatilidad (Por defecto 1,618).

=== LA CHISPA === InpRsiPeriod / Levels : Ajustes de activación del impulso.

=== GILDED FAILSAFE (SEGURIDAD) === InpMaxTrailSpread : Umbral de "congelación" (por defecto 300 puntos). InpTrailStart / Dist : Ajustes de arrastre (se recomienda un mínimo de 400 puntos).

=== GESTIÓN DE RIESGOS === InpUseDynamicLot : Habilita el cálculo automático del riesgo. InpRiskPercent : Riesgo por operación.



Guía de instalación

Descargue el archivo .ex5 a su carpeta MQL5\Experts. Reinicie MT5 o haga clic con el botón derecho del ratón en Navegador y seleccione Actualizar. Arrastre el EA a un gráfico (Recomendado: H1). Ajuste InpRiskPercent para que coincida con su apetito de riesgo. Asegúrese de que la opción "Allow Algo Trading" está activada.

🛡️ AUTOR Y COPYRIGHT

✍️ Astracodewolf - Algorithmic Trading Systems Developer © 2025. Todos los algoritmos y diseños son propiedad intelectual de Astracodewolf.