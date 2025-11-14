Gold Honey Badger
- Experten
- Premananth R
- Version: 2.1
- Aktualisiert: 16 Dezember 2025
- Aktivierungen: 5
Gold Honey Badger ist ein automatisches Handelssystem, das für den XAUUSD auf dem M5-Zeitrahmen entwickelt wurde.
Es verwendet algorithmische Logik und datengesteuerte Analysen, um Handelsmöglichkeiten auf der Grundlage vordefinierter Regeln zu identifizieren.
Unterstützte Einstellungen
-
Symbol: XAUUSD
-
Empfohlene Broker: Deriv und XM oder ein Broker mit ECN/RAW/LOW-Spread-Typ (siehe den Artikel)
-
Zeitrahmen: M5 - H1
-
Strategie-Typ: Algorithmisch / Datenbasiert
-
Einzelorder-Handel: Ja
-
Mindesteinlage: 1000 USD (oder Gegenwert) für 0,1 Lot
-
Broker-Kompatibilität: Funktioniert mit 2-stelligen und 3-stelligen Brokern, jeder Einzahlungswährung und jedem GMT-Offset
-
Einrichtung erforderlich: Einfach (an den Chart anhängen und Algo-Trading aktivieren)
Wichtigste Funktionskomponenten
1. Positionskontrolle
Der EA ist so konzipiert, dass er immer nur einen Handel auf einmal ausführt.
Er verwendet keine Martingale-, Grid- oder Arbitrage-Methoden.
Ein- und Ausstiege werden durch feste Stop-Loss- und Take-Profit-Werte gesteuert, die in den Eingaben definiert sind.
2. Risikobehandlung
Die Benutzer können Risikoniveaus auf der Grundlage der Losgröße oder prozentualer Risikooptionen konfigurieren.
Der EA konzentriert sich auf ein kontrolliertes Engagement und vermeidet die Eröffnung von Geschäften in Zeiten ungewöhnlich hoher Spreads.
3. Datengesteuerte Logik
Das System verarbeitet aktuelle Marktdaten, um potenzielle Handelsbedingungen zu bewerten.
Es verwendet interne Logik und Mustererkennung, um festzustellen, ob ein Handels-Setup seinen Regeln entspricht.
Für den Betrieb sind keine externen Dienste oder Online-KI-Engines erforderlich.
4. Ausführungsmodul
-
Überwacht die Spread- und Handelsbedingungen, bevor Aufträge gesendet werden
-
Bewertet die Marktstruktur nach jedem Handel neu
-
Kann die Eröffnung neuer Geschäfte während volatiler Perioden auf der Grundlage interner Filter unterbrechen
Wie man beginnt
-
Verbinden Sie Gold Honey Badger mit einem XAUUSD-Chart (M5).
-
Stellen Sie Ihre Risikopräferenz in den Eingabeparametern ein.
-
Aktivieren Sie den Algo-Handel im MT5.
-
Der EA beginnt mit der Überwachung und arbeitet nach seinen internen Regeln.
Hinweise zur Verwendung
-
Die Handelsfrequenz kann variieren. Je nach Marktbedingungen kann es Tage geben, an denen keine Trades eröffnet werden.
-
Die Ergebnisse hängen von der Brokerausführung, den Spreads, der VPS-Stabilität und der Marktvolatilität ab.
-
Es wird empfohlen, verschiedene Konfigurationen im Strategietester zu testen, bevor Sie sich für ein Setup für den Live-Handel entscheiden.
I used this ea for 2 days, the result so far is no loss no earnings, I will continue for a week more to check the result. I feel this ea is trading safely. I will update the result later.