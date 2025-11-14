Gold Honey Badger ist ein automatisches Handelssystem, das für den XAUUSD auf dem M5-Zeitrahmen entwickelt wurde.

Es verwendet algorithmische Logik und datengesteuerte Analysen, um Handelsmöglichkeiten auf der Grundlage vordefinierter Regeln zu identifizieren.

Unterstützte Einstellungen

Symbol: XAUUSD

Empfohlene Broker: Deriv und XM oder ein Broker mit ECN/RAW/LOW-Spread-Typ (siehe den Artikel)

Zeitrahmen: M5 - H1

Strategie-Typ: Algorithmisch / Datenbasiert

Einzelorder-Handel: Ja

Mindesteinlage: 1000 USD (oder Gegenwert) für 0,1 Lot

Broker-Kompatibilität: Funktioniert mit 2-stelligen und 3-stelligen Brokern, jeder Einzahlungswährung und jedem GMT-Offset

Einrichtung erforderlich: Einfach (an den Chart anhängen und Algo-Trading aktivieren)

Wichtigste Funktionskomponenten

1. Positionskontrolle

Der EA ist so konzipiert, dass er immer nur einen Handel auf einmal ausführt.

Er verwendet keine Martingale-, Grid- oder Arbitrage-Methoden.

Ein- und Ausstiege werden durch feste Stop-Loss- und Take-Profit-Werte gesteuert, die in den Eingaben definiert sind.

2. Risikobehandlung

Die Benutzer können Risikoniveaus auf der Grundlage der Losgröße oder prozentualer Risikooptionen konfigurieren.

Der EA konzentriert sich auf ein kontrolliertes Engagement und vermeidet die Eröffnung von Geschäften in Zeiten ungewöhnlich hoher Spreads.

3. Datengesteuerte Logik

Das System verarbeitet aktuelle Marktdaten, um potenzielle Handelsbedingungen zu bewerten.

Es verwendet interne Logik und Mustererkennung, um festzustellen, ob ein Handels-Setup seinen Regeln entspricht.

Für den Betrieb sind keine externen Dienste oder Online-KI-Engines erforderlich.

4. Ausführungsmodul

Überwacht die Spread- und Handelsbedingungen, bevor Aufträge gesendet werden

Bewertet die Marktstruktur nach jedem Handel neu

Kann die Eröffnung neuer Geschäfte während volatiler Perioden auf der Grundlage interner Filter unterbrechen

Wie man beginnt

Verbinden Sie Gold Honey Badger mit einem XAUUSD-Chart (M5). Stellen Sie Ihre Risikopräferenz in den Eingabeparametern ein. Aktivieren Sie den Algo-Handel im MT5. Der EA beginnt mit der Überwachung und arbeitet nach seinen internen Regeln.

Hinweise zur Verwendung