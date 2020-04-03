XAU Precision Trader
- Experten
- Vishnu Bajpai
- Version: 1.1
- Aktivierungen: 5
XAU Precision Trader - Professioneller Gold Scalping EA (M1)
DerXAU Precision Trader ist ein professioneller Expert Advisor für Gold (XAUUSD), der für Händler entwickelt wurde, die Wert auf realistische Performance, disziplinierte Risikokontrolle und Konsistenz gegenüber überoptimierten Backtests legen.
Dieser EA ist nicht kurvenangepasst, um künstliche lineare Equity-Kurven zu erstellen.
Er wurde für den Handel unter realen Marktbedingungen entwickelt, mit echten Tickdaten getestet und so konzipiert, dass er sich auf natürliche Weise an die wechselnde Volatilität und Dynamik anpasst.
Der XAU Precision Trader ist eine echte Plug-and-Play-Lösung - es ist keine Optimierung oder Parametereinstellung erforderlich.
Wichtige Nutzungshinweise
-
Dieser Expert Advisor ist NICHT für Prop-Firmen- oder Challenge-basierte Konten konzipiert.
Die Regeln, Beschränkungen und Risikolimits von Prop-Firmen können mit dem Ausführungs- und Handelsmanagementstil des EA in Konflikt geraten.
-
Ein Mindestkontostand von $1.000 wird für eine stabile und beabsichtigte Leistungempfohlen.
Wesentliche Merkmale
-
Ausschließlich für XAUUSD (Gold) entwickelt
-
Funktioniert unter allen Marktbedingungen (Tendenz, Volatilität und Ruhe)
-
Kein Martingal
-
Kein Raster
-
Keine Absicherung
-
Nur Single-Trade-Engagement
-
Real Tick getestet, nicht überoptimiert
-
Volatilitätsbasiertes dynamisches Risikomanagement
-
Adaptive Stop-Loss- und Take-Profit-Levels
-
Intelligentes Teilgewinn- und Trailing-Stop-System
-
Trendstärke- und Momentum-Filterung
-
Zeitbasierter Schutz der Handelssitzung
-
Strenge maximale Lot- und Risikolimits
-
Leichte, effiziente Ausführung
Erforderlicher Zeitrahmen
Wichtig:
Dieser Expert Advisor darf NUR auf dem 1-Minuten-Zeitrahmen (M1) verwendet werden.
Die Verwendung anderer Timeframes wird nicht empfohlen.
Für wen dieser EA geeignet ist
-
Trader, die ein stabiles und realistisches Verhalten suchen
-
Anwender, die Martingal- oder Grid-Systeme satt haben
-
Händler, die einen Gold-Scalping-EA zum Einstellen und Vergessen suchen
-
Händler, die persönliche oder normale Handelskonten verwenden
-
Jeder, der einen sauberen, disziplinierten Handelsansatz sucht
DerXAU Precision Trader konzentriert sich darauf, Gold so zu handeln , wie es sich auf den realen Märkten bewegt, und nicht so, wie es in überangepassten Backtests aussieht.
Hängen Sie ihn an ein M1 XAUUSD-Chart, aktivieren Sie Auto-Trading und lassen Sie den EA die Arbeit machen.