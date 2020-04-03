XAU Precision Trader - Professioneller Gold Scalping EA (M1)

DerXAU Precision Trader ist ein professioneller Expert Advisor für Gold (XAUUSD), der für Händler entwickelt wurde, die Wert auf realistische Performance, disziplinierte Risikokontrolle und Konsistenz gegenüber überoptimierten Backtests legen.

Dieser EA ist nicht kurvenangepasst, um künstliche lineare Equity-Kurven zu erstellen.

Er wurde für den Handel unter realen Marktbedingungen entwickelt, mit echten Tickdaten getestet und so konzipiert, dass er sich auf natürliche Weise an die wechselnde Volatilität und Dynamik anpasst.

Der XAU Precision Trader ist eine echte Plug-and-Play-Lösung - es ist keine Optimierung oder Parametereinstellung erforderlich.

Wichtige Nutzungshinweise

Dieser Expert Advisor ist NICHT für Prop-Firmen- oder Challenge-basierte Konten konzipiert.

Die Regeln, Beschränkungen und Risikolimits von Prop-Firmen können mit dem Ausführungs- und Handelsmanagementstil des EA in Konflikt geraten.

Ein Mindestkontostand von $1.000 wird für eine stabile und beabsichtigte Leistungempfohlen.

Wesentliche Merkmale

Ausschließlich für XAUUSD (Gold) entwickelt

Funktioniert unter allen Marktbedingungen (Tendenz, Volatilität und Ruhe)

Kein Martingal

Kein Raster

Keine Absicherung

Nur Single-Trade-Engagement

Real Tick getestet , nicht überoptimiert

Volatilitätsbasiertes dynamisches Risikomanagement

Adaptive Stop-Loss- und Take-Profit-Levels

Intelligentes Teilgewinn- und Trailing-Stop-System

Trendstärke- und Momentum-Filterung

Zeitbasierter Schutz der Handelssitzung

Strenge maximale Lot- und Risikolimits

Leichte, effiziente Ausführung

Erforderlicher Zeitrahmen

Wichtig:

Dieser Expert Advisor darf NUR auf dem 1-Minuten-Zeitrahmen (M1) verwendet werden.

Die Verwendung anderer Timeframes wird nicht empfohlen.

Für wen dieser EA geeignet ist

Trader, die ein stabiles und realistisches Verhalten suchen

Anwender, die Martingal- oder Grid-Systeme satt haben

Händler, die einen Gold-Scalping-EA zum Einstellen und Vergessen suchen

Händler, die persönliche oder normale Handelskonten verwenden

Jeder, der einen sauberen, disziplinierten Handelsansatz sucht

DerXAU Precision Trader konzentriert sich darauf, Gold so zu handeln , wie es sich auf den realen Märkten bewegt, und nicht so, wie es in überangepassten Backtests aussieht.

Hängen Sie ihn an ein M1 XAUUSD-Chart, aktivieren Sie Auto-Trading und lassen Sie den EA die Arbeit machen.