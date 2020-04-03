XAU Precision Trader

XAU Precision Trader - Professioneller Gold Scalping EA (M1)

DerXAU Precision Trader ist ein professioneller Expert Advisor für Gold (XAUUSD), der für Händler entwickelt wurde, die Wert auf realistische Performance, disziplinierte Risikokontrolle und Konsistenz gegenüber überoptimierten Backtests legen.

Dieser EA ist nicht kurvenangepasst, um künstliche lineare Equity-Kurven zu erstellen.
Er wurde für den Handel unter realen Marktbedingungen entwickelt, mit echten Tickdaten getestet und so konzipiert, dass er sich auf natürliche Weise an die wechselnde Volatilität und Dynamik anpasst.

Der XAU Precision Trader ist eine echte Plug-and-Play-Lösung - es ist keine Optimierung oder Parametereinstellung erforderlich.

Wichtige Nutzungshinweise

  • Dieser Expert Advisor ist NICHT für Prop-Firmen- oder Challenge-basierte Konten konzipiert.
    Die Regeln, Beschränkungen und Risikolimits von Prop-Firmen können mit dem Ausführungs- und Handelsmanagementstil des EA in Konflikt geraten.

  • Ein Mindestkontostand von $1.000 wird für eine stabile und beabsichtigte Leistungempfohlen.

Wesentliche Merkmale

  • Ausschließlich für XAUUSD (Gold) entwickelt

  • Funktioniert unter allen Marktbedingungen (Tendenz, Volatilität und Ruhe)

  • Kein Martingal

  • Kein Raster

  • Keine Absicherung

  • Nur Single-Trade-Engagement

  • Real Tick getestet, nicht überoptimiert

  • Volatilitätsbasiertes dynamisches Risikomanagement

  • Adaptive Stop-Loss- und Take-Profit-Levels

  • Intelligentes Teilgewinn- und Trailing-Stop-System

  • Trendstärke- und Momentum-Filterung

  • Zeitbasierter Schutz der Handelssitzung

  • Strenge maximale Lot- und Risikolimits

  • Leichte, effiziente Ausführung

Erforderlicher Zeitrahmen

Wichtig:
Dieser Expert Advisor darf NUR auf dem 1-Minuten-Zeitrahmen (M1) verwendet werden.

Die Verwendung anderer Timeframes wird nicht empfohlen.

Für wen dieser EA geeignet ist

  • Trader, die ein stabiles und realistisches Verhalten suchen

  • Anwender, die Martingal- oder Grid-Systeme satt haben

  • Händler, die einen Gold-Scalping-EA zum Einstellen und Vergessen suchen

  • Händler, die persönliche oder normale Handelskonten verwenden

  • Jeder, der einen sauberen, disziplinierten Handelsansatz sucht

DerXAU Precision Trader konzentriert sich darauf, Gold so zu handeln , wie es sich auf den realen Märkten bewegt, und nicht so, wie es in überangepassten Backtests aussieht.

Hängen Sie ihn an ein M1 XAUUSD-Chart, aktivieren Sie Auto-Trading und lassen Sie den EA die Arbeit machen.


MACD Expert Advisor MT5
Ivan Historillo
Experten
Der MACD Expert Advisor verwendet den Indikator Moving Average Convergence/Divergence, um den Markttrend zu bestimmen. Er verwendet das MACD-Signal, um seine Eingänge automatisch zu platzieren. Der EA verwendet auch den Indikator des gleitenden Durchschnitts zur zusätzlichen Bestätigung. Durch verschiedene Einstellungen kann der EA für unterschiedliche Marktbedingungen und Trendfolgestrategien optimiert werden. Dieses Programm kann auch in bestimmten Handelssitzungen handeln, um von der Zunahme
Mario Order Blocks
Sandeep Kumar Tiwary
Indikatoren
Mario Order Block Indicator Übersicht Der professionelle Orderblock-Indikator ist ein fortschrittliches technisches Analysetool, das automatisch institutionelle Orderblöcke identifiziert und auf Ihrem Chart anzeigt. Auf der Grundlage von Smart-Money-Konzepten hilft dieser Indikator Händlern, mit hoher Wahrscheinlichkeit Unterstützungs- und Widerstandszonen zu identifizieren, in denen institutionelle Händler bedeutende Aufträge platziert haben. HauptmerkmaleAutomatische Erkennung von Orderblöcken
Double MACD
Daksh Ojha Kumar
Experten
Im Gegensatz zu vielen anderen Handelsrobotern, die in einer kurzen Backtest-Periode beeindruckende Ergebnisse zeigen oder Kurvenanpassungstechniken verwenden, wurde dieser Roboter über einen langen Zeitraum von 3 Jahren getestet. Die Backtest-Ergebnisse sind realistisch und zeigen, dass der Roboter sich an verschiedene Marktumgebungen anpassen kann und langfristig profitabel bleibt. Dieser Forex-Handelsroboter wurde entwickelt, um Privatanlegern eine leistungsstarke und risikoarme Lösung zu bie
Exp TickSniper PRO FULL
Vladislav Andruschenko
3.97 (58)
Experten
Exp-TickSniper - Hochgeschwindigkeits-Tick-Scalper mit automatischer Parameterauswahl für jedes Währungspaar. Träumen Sie von einem Berater, der die Handelsparameter automatisch berechnet? Automatisch optimiert und abgestimmt? Die Vollversion des Systems für MetaTrader 4:   TickSniper  Scalper   für MetaTrader 4 TickSniper - Full Description   + DEMO + PDF Der EA wurde auf der Grundlage von Erfahrungen entwickelt, die in fast 10 Jahren EA-Programmierung gesammelt wurden. Um mit unserem Berater
Price Action Trender
Blessing Takura Chirewa
Experten
Dieser Roboter basiert auf einer MACD-Strategie für tendenzielle Märkte. Die Beschreibung der Strategie finden Sie auf dem beigefügten youtube-Video. Das Video erklärt die Strategie und zeigt einen grundlegenden Backtest und eine Optimierung an einigen Symbolen. Es wird empfohlen, einen eigenen Backtest und eine eigene Optimierung durchzuführen, bevor Sie den Roboter einsetzen. Das Video ist zu finden unter >> https://www.youtube.com/watch?v=wU_XCM_kV0Y&nbsp;
MadoCryptoXPro
Mohamad Taha
Experten
Neue Produktbeschreibung für MadoCryptoXPro --- MadoCryptoXPro - Der intelligenteste Krypto-Krieger ️ Kampferprobt auf BTC & ETH. Gebaut für Echtzeit-Chaos. --- MadoCryptoXPro ist nicht nur ein weiterer technischer Bot. Er ist eine Schlachtfeldmaschine, die entwickelt wurde, um den Wahnsinn von BTCUSD und ETHUSD mit chirurgischer Präzision zu bewältigen. Egal, ob der Markt stagniert, sich im Trend befindet oder einfach nur verrückt ist - er bleibt fokussiert, passt sich schnell an un
Turtles 3xATR EA
Daniel-gheorghe Muresan
Experten
# Turtles 3xATR EA: Ein Trendfolge-Expert Advisor für MetaTrader 5 ## Übersicht   Turtles 3xATR EA ist ein automatisierter Trading-Roboter, der vom klassischen Turtle-Trading-System inspiriert ist. Er konzentriert sich auf das Erfassen von Breakouts in trendstarken Märkten, während er volatilitätsbasierte Stops zur Risikomanagement nutzt. Der EA handelt eine Position pro Symbol gleichzeitig, tritt bei Breakout-Signalen ein und verwendet Trailing-Stops, um Gewinne zu sichern. Er betont eine dis
GOLD Stone
Ken Iijima
Experten
GOLD Stone EA - Die ultimative Trendfolgestrategie für Gold RABATT - Verpassen Sie es nicht! Ursprünglicher Preis: $800 → Jetzt: $150 LINE Signal Coming Soon! Atemberaubende Ergebnisse: 12x Rendite in 2 Jahren Ersteinzahlung: $10.000 Endsaldo: $122.532 Nettogewinn: $112.532 (+1.125%) Testzeitraum: Januar 2024 - Dezember 2025 (ca. 2 Jahre) Herausragende Leistungskennzahlen Kennzahl Ergebnis Bewertung Gewinnfaktor 19.48 Außergewöhnlich (1,5+ wird als gut angesehen) Sharpe-
Grid Hlevel MT5
Sergey Ermolov
2 (1)
Experten
MT4-Version  |  Valable ZigZag-Indikator   |  FAQ Der   Grid HLevel   Expert Advisor ist perfekt für jene Händler, die jeden Monat einen stabilen Gewinn auf dem Forex-Markt erzielen wollen. Der Expert Advisor arbeitet nach der Strategie der Mittelwertbildung und ich empfehle Ihnen, ihn richtig zu nutzen.   "Richtig" bedeutet, dass Sie Trades mit Mittelwertbildung am Umkehrpunkt des Marktes eröffnen und nur in Richtung eines globalen Trends handeln. Was die Richtung des globalen Trends anbelangt
EDOSecret Munehisa Homma Candlestick Zen Execution
Pi Lin Li
Experten
《SAKATA ZEN EA: Hommas ³⁰⁰-Jahres-Kerzenleuchterkunst - Privater Volatilitätsjäger》 Wenn das Kerzenlicht der Edo-Ära drei Jahrhunderte durchquert, erwachen die Geister der Samurai in Ihren Charts zu neuem Leben Dies ist kein gewöhnliches Werkzeug, sondern Munehisa Hommas persönliche Kerzenleuchter-Alchemie 【CORE ENGINE】 Sakata Tactics Reborn Geheimnisse des Reismarktes aus dem 18. Jahrhundert quantisiert in ewig brennender Profitmotor Jeder Kerzenständer flüstert Hommas
TropangFX v1 MT5
Jordanilo Sarili
Experten
PROMO: VERBRINGEN SIE MEHR ZEIT MIT IHRER FAMILIE. GENIESSEN SIE DAS LEBEN ... TUN SIE NICHTS. Wir möchten unsere Programmierkenntnisse mit anderen Händlern und vor allem mit Menschen aus allen Gesellschaftsschichten teilen, um ihnen die Möglichkeit zu geben, mit Hilfe von Auto-Trading zu handeln oder zu investieren, um eine andere Einkommensquelle zu schaffen, während Sie den Roboter und Ihr Geld für sich arbeiten lassen. Empfehlungen: Zeitrahmen: H1 ( Jeder Zeitrahmen) Unterstützte Währung
Gload RsiStoch
Stefano Padovano
Experten
G-LOAD stoch Rsi Pro è TESTATO SU CONTI REALE GIA'DA UN P'O' ! MIT DIESEM BOT KÖNNEN SIE IN ALLER RUHE ALLEINE AGIEREN, OHNE SICH NOTIZEN MACHEN ZU MÜSSEN, UND IMMER OHNE ZU STOPPEN, UM IM NÄCHSTEN MONAT WIEDER GEWINNE ZU ERZIELEN! provate in test strategy se vi dà soddisfazioni vi prego di lasciarmi una recensione o commento :) ogni tick reali. 122 ms ES: (letzter Ping auf Ihrem Server è 122.70 ms) Zeitrahmen : H1 H1 ZEITRAHMEN su 500€/$ lotto 0,01 su 1000 euro/$ lotto 0.05 Vps empfohlen (ni
Gecko EA MT5
Profalgo Limited
5 (1)
Experten
NEUES PROMO: Nur noch wenige Exemplare zum Preis von 349$ verfügbar Nächster Preis: 449$ Schauen Sie sich unbedingt unser " Ultimatives EA-Kombi-Paket " in unserem Promo-Blog an ! Gecko verfolgt eine einfache, aber sehr effektive und bewährte Strategie, die nach wichtigen aktuellen Unterstützungs- und Widerstandsniveaus sucht und die Ausbrüche handeln wird . Es handelt sich um ein "echtes" Handelssystem, was bedeutet, dass es einen SL zum Schutz des Kontos verwendet und keine gefährlichen Techn
AlgoFusion FX
Salvatore Caligiuri
5 (2)
Experten
AlgoFusion FX ist ein Expert Advisor (EA) , der für Trader entwickelt wurde, die einen robusten, diversifizierten und mehrstrategischen Ansatz für den algorithmischen Handel verfolgen. Entwickelt für außergewöhnliches Risikomanagement, Marktanpassungsfähigkeit und Leistungsoptimierung, integriert dieser EA fortschrittliche quantitative Modelle und maschinelle Lernalgorithmen, um die Rentabilität in sich ständig verändernden Marktumgebungen zu verbessern. Egal, ob Sie ein institutioneller Trader
MAO Trade X MT5
Yu Xin Pu
Experten
MAO Trade X MT5 ist ein EA, der auf dem Moving Average Oscillator basiert. Parameter des Moving Average Oscillators wie FastEMA, SlowEMA, MACDSMA, BuyShift, BuyValue, SellShift und SellValue können eingestellt werden. MAO Trade X MT5 nutzt die hochmoderne intelligente Technologie von BTN TECHNOLOGY, um Ihnen zu helfen, optimale Ergebnisse für Ihre Trades zu erzielen. Mögen Ihre Träume durch MAO Trade X MT5 wahr werden. Viel Erfolg! === Anfragen === E-Mail:support@btntechfx.com
