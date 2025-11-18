Gold Smart Turtle - Expert Advisor für XAUUSD (MT5)

Empfohlenes Handels-Setup

Handels-Symbol: XAUUSD

Broker-Typ: ECN / RAW / Low-Spread-Broker (empfohlen)

Zeitrahmen: M5 (fest)

Strategie-Typ: Regelbasiertes technisches Handelssystem

Handelsmodus: Einzelorder-Ausführung

Mindesteinlage: $100 USD (oder Gegenwert)

Broker & Konto-Kompatibilität

Funktioniert mit allen Broker-Kursformaten (2-stellig / 3-stellig)

Unterstützt jede Kontobasiswährung

Kompatibel mit allen XAUUSD-Symbolvarianten

Unabhängig vom GMT-Offset des Brokers

Keine besondere Einrichtung erforderlich - fügen Sie den EA hinzu und aktivieren Sie den Algo-Handel

Wichtigste Merkmale

Fokus auf Kapitalschutz

Bei der Entwicklung von Gold Smart Turtle stand die Sicherheit des Kontos im Vordergrund. Der EA vermeidet hochriskante Handelstechniken wie Martingale, Grid, Arbitrage oder Recovery-Systeme.

Kontrolliertes Marktengagement

Stabiles und vorhersehbares Drawdown-Verhalten

Betonung auf Konsistenz statt hoher Handelsfrequenz

Intelligentes Risikomanagement

Jeder Handel verwendet dynamisch berechnete Stop-Loss- und Take-Profit-Niveaus, die auf der Marktvolatilität unter Verwendung der ATR basieren. Positionsgröße und Risiko werden nach vordefinierten Parametern verwaltet.

Konfigurierbare Risikoeinstellungen

Ausgewogene Risiko-Ertrags-Struktur

Adaptives Verhalten bei wechselnden Marktbedingungen

Intelligente Handelsausführung

Unterstützt sowohl Hedging- als auch Netting-Kontotypen

Passt die Ausführungslogik auf Basis der Volatilität an

Erlaubt 1-3 gleichzeitige Positionen (vom Benutzer konfigurierbar)

Bewertet die Bedingungen nach jedem geschlossenen Handel neu

Filtert Eingänge während instabiler oder unregelmäßiger Marktphasen

Wie man beginnt

Befestigen Sie Gold Smart Turtle an einem XAUUSD M5 Chart Wählen Sie Ihr bevorzugtes Risikoniveau (anfangs wird ein geringeres Risiko empfohlen) Legen Sie die maximal zulässigen Positionen fest (1-3) oder behalten Sie die Standardwerte bei Aktivieren Sie den Algo-Handel im MT5

Der EA wird automatisch die Marktbedingungen überwachen und Trades auf der Grundlage seiner internen Regeln ausführen.

Wichtiger Hinweis

Testen Sie den EA immer auf einem Demokonto unter den Handelsbedingungen Ihres Brokers, bevor Sie ihn auf einem Live-Konto einsetzen

Der Spread, die Ausführungsgeschwindigkeit und die Bedingungen des Brokers können die Leistung beeinflussen.

Der Handel ist mit Risiken verbunden, und kein Handelssystem kann Gewinne garantieren.



