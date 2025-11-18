Gold Smart Turtle
- Experten
- Premananth R
- Version: 3.2
- Aktualisiert: 18 November 2025
- Aktivierungen: 5
Gold Smart Turtle - Expert Advisor für XAUUSD (MT5)
Empfohlenes Handels-Setup
-
Handels-Symbol: XAUUSD
-
Broker-Typ: ECN / RAW / Low-Spread-Broker (empfohlen)
-
Zeitrahmen: M5 (fest)
-
Strategie-Typ: Regelbasiertes technisches Handelssystem
-
Handelsmodus: Einzelorder-Ausführung
-
Mindesteinlage: $100 USD (oder Gegenwert)
Broker & Konto-Kompatibilität
-
Funktioniert mit allen Broker-Kursformaten (2-stellig / 3-stellig)
-
Unterstützt jede Kontobasiswährung
-
Kompatibel mit allen XAUUSD-Symbolvarianten
-
Unabhängig vom GMT-Offset des Brokers
-
Keine besondere Einrichtung erforderlich - fügen Sie den EA hinzu und aktivieren Sie den Algo-Handel
Wichtigste Merkmale
Fokus auf Kapitalschutz
Bei der Entwicklung von Gold Smart Turtle stand die Sicherheit des Kontos im Vordergrund. Der EA vermeidet hochriskante Handelstechniken wie Martingale, Grid, Arbitrage oder Recovery-Systeme.
-
Kontrolliertes Marktengagement
-
Stabiles und vorhersehbares Drawdown-Verhalten
-
Betonung auf Konsistenz statt hoher Handelsfrequenz
Intelligentes Risikomanagement
Jeder Handel verwendet dynamisch berechnete Stop-Loss- und Take-Profit-Niveaus, die auf der Marktvolatilität unter Verwendung der ATR basieren. Positionsgröße und Risiko werden nach vordefinierten Parametern verwaltet.
-
Konfigurierbare Risikoeinstellungen
-
Ausgewogene Risiko-Ertrags-Struktur
-
Adaptives Verhalten bei wechselnden Marktbedingungen
Intelligente Handelsausführung
-
Unterstützt sowohl Hedging- als auch Netting-Kontotypen
-
Passt die Ausführungslogik auf Basis der Volatilität an
-
Erlaubt 1-3 gleichzeitige Positionen (vom Benutzer konfigurierbar)
-
Bewertet die Bedingungen nach jedem geschlossenen Handel neu
-
Filtert Eingänge während instabiler oder unregelmäßiger Marktphasen
Wie man beginnt
-
Befestigen Sie Gold Smart Turtle an einem XAUUSD M5 Chart
-
Wählen Sie Ihr bevorzugtes Risikoniveau (anfangs wird ein geringeres Risiko empfohlen)
-
Legen Sie die maximal zulässigen Positionen fest (1-3) oder behalten Sie die Standardwerte bei
-
Aktivieren Sie den Algo-Handel im MT5
Der EA wird automatisch die Marktbedingungen überwachen und Trades auf der Grundlage seiner internen Regeln ausführen.
Wichtiger Hinweis
-
Testen Sie den EA immer auf einem Demokonto unter den Handelsbedingungen Ihres Brokers, bevor Sie ihn auf einem Live-Konto einsetzen
-
Der Spread, die Ausführungsgeschwindigkeit und die Bedingungen des Brokers können die Leistung beeinflussen.
-
Der Handel ist mit Risiken verbunden, und kein Handelssystem kann Gewinne garantieren.