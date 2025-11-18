GoldZ AI MT5

Vom berühmten Gold Mining EA Entwickler - SJ präsentiert GoldZ AI - Das Gold Trading Powerhouse der nächsten Generation

💎 Präzision. Intelligenz. Profit.

GoldZ AI ist nicht nur ein weiterer Handelsroboter - es ist IhrHochgeschwindigkeits-, Markt-versierte Goldhandelspartner, gebaut, umXAUUSD mit einer leistungsstarken Fusion vonPreis-Aktion-Meisterschaft, intelligente Trend-Erkennung und maschinelles Lernen Intelligenz zu erobern.

Im Kern lebt GoldZ AI von derDynamikdes asiatischen Schlusskurses, der Londoner Eröffnungund der New Yorker Eröffnungssitzung. Durch die Erkennung und den Handel von Ausbrüchen aus wichtigen Unterstützungs- und Widerstandsniveaus werden die explosivsten Bewegungen des Marktes erfasst - genau dann, wenn Gold zum Leben erwacht. maximal 1-2 Trades pro Tag.

🔥 Warum GoldZ AI sich abhebt

Perfekte Preisaktion - Handelt nur dann, wenn die Marktstruktur nach einer Gelegenheit schreit, und zwar mit chirurgischer Präzision bei Durchbrüchen von Unterstützungen/Widerständen.

Intelligenter Erholungsmodus - Ein risikoangepasstes Erholungssystem, das sich schnell von Verlusten erholt. Der Multiplikator ist einstellbar für diejenigen, die einen konservativeren Ansatz bevorzugen.

Intelligenter Trendfilter - Blockiert gefälschte Signale durch die Analyse der Marktrichtung in Echtzeit und stellt sicher, dass jeder Einstieg auf die stärksten Trends ausgerichtet ist.

News-Aware Trading - Integriert in Forex Factory, um tote Markttage ohne wichtige Nachrichten zu vermeiden und Ihre Trades dort zu halten, wo die Action ist.

⏱ Optimiert für das perfekte Fenster

Auto GMT - Erkennt automatisch die GMT Ihres Brokers im Live-Handel für perfektes Timing.

Manuelle GMT-Einstellung für Backtests

⚙ Spezifikationen

Merkmal Einzelheiten Symbol XAUUSD (Gold) Zeitrahmen M5 Erforderliches Kapital Mindestens $100 Broker-Typ Jeder (Raw/ECN empfohlen) Hebelwirkung 1:500+ VPS Jeder zuverlässige VPS

📊 Getestet & bewährt

Backtesting von über15 Jahren historischer Daten (2010-2025) auf IC Markets mit einer Modellierungsqualität von 99,90%, die eine konsistente Leistung über mehrere Marktzyklen hinweg zeigt.

✅ Was GoldZ AI nicht verwendet

❌ Kein Grid-Handel

❌ Keine Absicherung

❌ Keine aggressiven, kontoverbrennenden Strategien

GoldZ AI ist aufLanglebigkeit, Stabilität und skalierbares Wachstum ausgelegt - ein zuverlässiger Partner sowohl für die Herausforderungen von Wertpapierfirmen als auch für den langfristigen persönlichen Handel. Fühlen Sie sich frei, mich bei Fragen zu kontaktieren:https://t.me/SJ_SOFT. um dastägliche EA Performance-Update zu sehen Klicken Sie hier, um meiner Gruppe beizutreten👉https://t.me/GoldZ_AI