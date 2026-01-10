Zenith Session Flux
- Indikatoren
- Vishnu Bajpai
- Version: 1.50
Zenith Session Flux ist ein professioneller technischer Indikator für MetaTrader 5, der die als ICT Killzones bekannten institutionellen Handelsfenster identifiziert und visualisiert. Der Indikator automatisiert den Prozess der Zeitanpassung, indem er die Serverzeit Ihres Brokers mit der New Yorker Ortszeit synchronisiert. So wird sichergestellt, dass Session Boxes und Preis-Pivots unabhängig von der Zeitzone Ihres Brokers genau zu den institutionellen Zeitpunkten erscheinen.
Merkmale des Indikators:
- Automatische Zeitzonen-Synchronisation: Berechnet automatisch die Abweichung zwischen der Serverzeit Ihres Brokers und der GMT, um sich an die New Yorker EST/EDT anzupassen.
- Präzise Killzone-Visualisierung: Zeichnet Hintergrundrechtecke für Asien, London, New York AM und New York PM Sessions.
- Institutionelle Preis-Pivots: Zeichnet automatisch horizontale Trendlinien am Höchst- und Tiefststand jeder Sitzung, sobald die Sitzung abgeschlossen ist.
- Count-Based Drawing Limit: Ein spezielles Verwaltungssystem, das die Anzahl der auf dem Diagramm angezeigten vergangenen Sitzungen begrenzt, um Unordnung zu vermeiden.
- Echtzeit-Aktualisierungen: Aktualisiert dynamisch die Höchst- und Tiefststände, wenn sich der Kurs innerhalb einer aktiven Sitzung entwickelt.
Eingabeparameter:
- Max. zu behaltende Sessions: Legt fest, wie viele historische Sitzungen jedes Typs im Diagramm verbleiben. Bei einer Einstellung von 1 wird nur die aktuelle oder die jüngste Sitzung beibehalten.
- Killzone-Knöpfe: Individuelle boolesche Einstellungen zum Aktivieren oder Deaktivieren bestimmter Sitzungen wie Asien, London, NY AM oder NY PM.
- Sitzungszeitspannen: Eingabefelder für Sitzungszeiten, voreingestellt auf Standard-ICT-New-York-Zeiten.
- Hoch/Tief-Pivots anzeigen: Ein Kippschalter zum Aktivieren oder Deaktivieren des Zeichnens von horizontalen Kursniveaus aus früheren Sitzungen.
- Pivot-Stil und -Breite: Konfigurationseinstellungen für das visuelle Erscheinungsbild der oberen und unteren Trendlinien.
Verwendung und Strategie:
- Der Indikator eignet sich am besten für niedrigere Zeitrahmen wie M1, M5 oder M15 für ein präzises Einstiegs-Timing.
- Die Benutzer sollten die Hoch- und Tiefpunkte der Sitzungen überwachen, da diese Niveaus bedeutende Liquiditätspools darstellen, auf die institutionelle Marktteilnehmer häufig abzielen.
- Durch die Verwendung des Limits Max Sessions können Händler ein sauberes Diagramm aufrechterhalten, das sich nur auf die wichtigsten aktuellen Kursniveaus konzentriert.
- Die Neuinitialisierungslogik stellt sicher, dass alle Zeichnungen bei Änderungen von Einstellungen oder Zeitrahmen sofort gelöscht und aktualisiert werden.