Zenith Session Flux

Zenith Session Flux ist ein professioneller technischer Indikator für MetaTrader 5, der die als ICT Killzones bekannten institutionellen Handelsfenster identifiziert und visualisiert. Der Indikator automatisiert den Prozess der Zeitanpassung, indem er die Serverzeit Ihres Brokers mit der New Yorker Ortszeit synchronisiert. So wird sichergestellt, dass Session Boxes und Preis-Pivots unabhängig von der Zeitzone Ihres Brokers genau zu den institutionellen Zeitpunkten erscheinen.

Merkmale des Indikators:

  • Automatische Zeitzonen-Synchronisation: Berechnet automatisch die Abweichung zwischen der Serverzeit Ihres Brokers und der GMT, um sich an die New Yorker EST/EDT anzupassen.
  • Präzise Killzone-Visualisierung: Zeichnet Hintergrundrechtecke für Asien, London, New York AM und New York PM Sessions.
  • Institutionelle Preis-Pivots: Zeichnet automatisch horizontale Trendlinien am Höchst- und Tiefststand jeder Sitzung, sobald die Sitzung abgeschlossen ist.
  • Count-Based Drawing Limit: Ein spezielles Verwaltungssystem, das die Anzahl der auf dem Diagramm angezeigten vergangenen Sitzungen begrenzt, um Unordnung zu vermeiden.
  • Echtzeit-Aktualisierungen: Aktualisiert dynamisch die Höchst- und Tiefststände, wenn sich der Kurs innerhalb einer aktiven Sitzung entwickelt.

Eingabeparameter:

  • Max. zu behaltende Sessions: Legt fest, wie viele historische Sitzungen jedes Typs im Diagramm verbleiben. Bei einer Einstellung von 1 wird nur die aktuelle oder die jüngste Sitzung beibehalten.
  • Killzone-Knöpfe: Individuelle boolesche Einstellungen zum Aktivieren oder Deaktivieren bestimmter Sitzungen wie Asien, London, NY AM oder NY PM.
  • Sitzungszeitspannen: Eingabefelder für Sitzungszeiten, voreingestellt auf Standard-ICT-New-York-Zeiten.
  • Hoch/Tief-Pivots anzeigen: Ein Kippschalter zum Aktivieren oder Deaktivieren des Zeichnens von horizontalen Kursniveaus aus früheren Sitzungen.
  • Pivot-Stil und -Breite: Konfigurationseinstellungen für das visuelle Erscheinungsbild der oberen und unteren Trendlinien.

Verwendung und Strategie:

  • Der Indikator eignet sich am besten für niedrigere Zeitrahmen wie M1, M5 oder M15 für ein präzises Einstiegs-Timing.
  • Die Benutzer sollten die Hoch- und Tiefpunkte der Sitzungen überwachen, da diese Niveaus bedeutende Liquiditätspools darstellen, auf die institutionelle Marktteilnehmer häufig abzielen.
  • Durch die Verwendung des Limits Max Sessions können Händler ein sauberes Diagramm aufrechterhalten, das sich nur auf die wichtigsten aktuellen Kursniveaus konzentriert.
  • Die Neuinitialisierungslogik stellt sicher, dass alle Zeichnungen bei Änderungen von Einstellungen oder Zeitrahmen sofort gelöscht und aktualisiert werden.

BTC Apex Equity Accelerator
Vishnu Bajpai
Experten
BTC APEX EQUITY ACCELERATOR: Die Evolution des HFT-Scalpings SIND SIE BEREIT FÜR EINE EINZIGARTIGE CHANCE? Hören Sie auf, zuzusehen, wie Ihr Kapital durch veraltete Indikatoren schrumpft. Der BTC Apex ist eine Hochfrequenz-Engine (HFT), die darauf spezialisiert ist, kleine Konten mit der Volatilität von Bitcoin auf Profi-Niveau zu skalieren. Die Strategie: Kinetisches Momentum. Erkennt Liquiditätsvakua im Millisekundenbereich. Elite-Features: Toxic Flow Filter zur Vermeidung von Spread-Fallen, k
ORB with Targets
Vishnu Bajpai
Indikatoren
Opening Range Breakout Pro Professioneller ORB-Session-Indikator für MT5 Opening Range Breakout Pro ist ein hochgradig visueller, vollständig anpassbarer Opening Range Breakout (ORB)-Indikator für MetaTrader 5, der für Intraday-, Session- und Prop-Firm-Händler entwickelt wurde. Der Indikator stellt automatisch das Hoch und Tief der Opening Range sowie mehrere Zielniveaus oberhalb und unterhalb der Range dar, so dass Händler Ausbruchszonen, Wiederholungstests und Gewinnziele direkt auf dem Diagra
Fakeout Matrix Pro
Vishnu Bajpai
Indikatoren
Institutioneller Liquiditäts-Sweep & Stop Hunt Detektor Die FAKEOUT MATRIX PRO ist ein professionelles Analysetool, das entwickelt wurde, um genau die Momente zu identifizieren, in denen institutionelle Marktteilnehmer Privatanlegern eine Falle stellen. Durch die Überwachung von Session-Extremen und die Erkennung von Liquidity Sweeps mit hoher Wahrscheinlichkeit bietet dieser Indikator den technischen Vorteil, der für den präzisen Handel mit Umkehrungen erforderlich ist. Die institutionelle Logi
FREE
Trailing SL Bot
Vishnu Bajpai
5 (1)
Utilitys
Trailing SL Bot - Intelligenter und automatisierter Risikomanager für den Handel Trailing SL Bot ist ein leistungsfähiger MetaTrader 5 Expert Advisor, der entwickelt wurde, um Ihre Handelseffizienz zu maximieren, indem er wesentliche Aufgaben des Risikomanagements mit Präzision automatisiert. Hauptmerkmale: Automatisches Stop-Loss- (SL) und Take-Profit- (TP) Management: Der Bot setzt auf intelligente Weise SL- und TP-Levels für jede neu eingegangene Position und stellt so sicher, dass Ihre Tra
Gold Grid Quantum
Vishnu Bajpai
Experten
Überblick Gold Grid Quantum ist ein vollautomatisches, intelligentes Handelssystem, das ausschließlich für XAUUSD entwickelt wurde. Es kombiniert eine strukturierte Grid-Engine mit adaptiver Skalierung und Echtzeit-Marktkenntnis und ermöglicht so eine disziplinierte, handfreie Ausführung unter allen Marktbedingungen. Der EA arbeitet ohne traditionelle Indikatoren oder optimierungssensitive Eingaben und verlässt sich stattdessen auf eine dynamische interne Logik, die entwickelt wurde, um sowohl
No Wick Candle Identifier
Vishnu Bajpai
Indikatoren
Kein Docht-Kerzen-Identifikator Am besten geeignet für Gold (XAUUSD) und Devisenpaare | Funktioniert in jedem Zeitrahmen Der No Wick Candle Identifier ist ein Preisaktionsindikator , der Kerzen mit hoher Intensität aufzeigt, bei denen der Preis genau am Extremwert (Hoch oder Tief) eröffnet. Diese Kerzen spiegeln eine starke institutionelle Beteiligung wider und fungieren oft als Entscheidungspunkte, Auslöser für eine Fortsetzung des Kurses oder als hochwahrscheinliche Reaktionsstufen , wenn der
FREE
Adaptive Session Trend Pro
Vishnu Bajpai
Indikatoren
Adaptiver Session Trend Pro Einfacher Plug-and-Play Auto-optimierter Session Trend Indikator für MT5 Adaptive Session Trend Pro ist ein vollautomatischer, sitzungsbezogener Trendindikator für MetaTrader 5, der sich auf intelligente Weise an das Symbol, den Instrumententyp und die Handelssitzung des Brokers anpasst - ohne dass eine manuelle Konfiguration erforderlich ist . Hängen Sie den Indikator einfach an ein beliebiges Diagramm an und er ist sofort einsatzbereit: Er erkennt das gehandelte In
FREE
XAU Precision Trader
Vishnu Bajpai
Experten
XAU Präzisions-Trader (M1) 310 copies already sold, next price increase after 150 copies, buy now to avail discounted price Professioneller Gold Scalping EA für reale Marktbedingungen Der XAU Precision Trader ist ein professioneller Scalping Expert Advisor für Gold (XAUUSD) , der für Händler entwickelt wurde, die realistische Performance, diszipliniertes Risikomanagement und langfristige Beständigkeit über künstlich glatte oder überoptimierte Aktienkurven stellen. Dieser EA wurde entwickelt, um
GBPUSD velocity pro
Vishnu Bajpai
Experten
GPBUSD Velocity Pro 200 copies already sold, next price increase after 400 copies buy now to avail discounted price !! Hochfrequenz-Scalping-Expert Advisor für GBPUSD (M5-optimiert) GPBUSD Velocity Pro ist ein professionell entwickelter High-Frequency Trading (HFT) Expert Advisor , der exklusiv für GBPUSD (Cable) entwickelt wurde. Er wurde entwickelt, um die Intraday-Volatilität mit präziser Ausführung, strenger Risikokontrolle und voller Broker-Anpassungsfähigkeit auszunutzen. Dieser EA wurde
USDJPY gopher blitz
Vishnu Bajpai
Experten
USDJPY Gopher Blitz 200 copies already sold already, next price increase after 200 copies buy now to avail discounted price !! High-Frequency Scalping Expert Advisor für USDJPY (M5 optimiert) USDJPY Gopher Blitz ist ein präziser High-Frequency Trading (HFT) Expert Advisor , der speziell für die einzigartigen Volatilitäts- und Ausführungsmerkmale des USDJPY entwickelt wurde. Dieser EA ist auf Geschwindigkeit, Effizienz und Stabilität ausgelegt und konzentriert sich darauf, schnelle Intraday-Kurs
EURUSD propflow scalper
Vishnu Bajpai
Experten
EURUSD PropFlow Scalper (M5) 200 copies already sold, next price increase after 400 copies Prop Firm Challenge-Focused Scalper für niedrigen Drawdown und Konsistenz gebaut EURUSD PropFlow Scalper ist ein spezialisierter Prop-Firm-First Scalping Expert Advisor , der entwickelt wurde, um Händlern zu helfen, Bewertungen und Herausforderungen zu bestehen , und nicht, um rücksichtsloses Wachstum zu verfolgen. Jede Design-Entscheidung in diesem EA priorisiert Drawdown-Kontrolle, hohe Gewinnratenstabi
BTC PropPulse Sentinel
Vishnu Bajpai
Experten
BTC PropPulse Sentinel (M1) Plug-and-Play Bitcoin Scalping EA für Krypto-Prop-Firmen-Herausforderungen BTC PropPulse Sentinel ist ein professionell entwickelter Bitcoin (BTC) Scalping Expert Advisor , der speziell entwickelt wurde, um Händlern zu helfen, die Herausforderungen von Krypto-Prop-Firmen mit minimalem Drawdown und hoher Konsistenz zu bestehen . Der EA ist intern vollständig optimiert und als echtes Plug-and-Play-System konzipiert. Es sind keine Parametereinstellungen, Optimierungen o
Big Daddy Nasdaq Turbo Pulse
Vishnu Bajpai
Experten
BIG DADDY NASDAQ - TURBO PULSE: DER ULTIMATIVE MARKTDOMINATOR Der "Big Daddy" unter den NASDAQ EAs ist da. Turbo Pulse wurde speziell für das Hochgeschwindigkeitsumfeld des US Tech 100 Index entwickelt und stellt die Spitze des Momentum-basierten algorithmischen Scalpings dar. Das System nutzt Tick-Daten in Echtzeit, um Marktbewegungen zu erfassen, bevor sie in Standard-Charts sichtbar werden. Performance-Metriken auf institutionellem Niveau Ersteinzahlung: 500.00 Gesamtnettogewinn: 45,148.64 Pr
