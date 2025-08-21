Trailing SL Bot

Parameter Beschreibung Standardwert AnfänglicheSLPunkte Stop-Loss-Abstand in Punkten vom Eröffnungskurs 200 AnfänglicheTPPunkte Take Profit-Abstand in Punkten vom Eröffnungskurs 400 TrailTriggerPoints Gewinnabstand in Punkten, bevor der Trailing-SL aktiviert wird 300 TrailStopPunkte Abstand in Punkten für Trailing-Stop-Loss vom Kurs 200 AutoTradeForTest Aktiviert die automatische Handelseröffnung für das Debugging des Strategietesters falsch

Wie man Punkte für jedes Symbol oder Paar berechnet:

Der EA verwendetPunkte, um SL, TP und Trailing-Distanzen festzulegen. EinPunkt ist die kleinste Preisänderungseinheit für ein Instrument.

Um Ihr gewünschtes Dollar-Risiko oder Ihre Belohnung in Punkte umzurechnen: