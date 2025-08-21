Trailing SL Bot
- Utilitys
- Vishnu Bajpai
- Version: 1.0
- Aktivierungen: 5
Trailing SL Bot - Intelligenter und automatisierter Risikomanager für den Handel
Trailing SL Bot ist ein leistungsfähiger MetaTrader 5 Expert Advisor, der entwickelt wurde, um Ihre Handelseffizienz zu maximieren, indem er wesentliche Aufgaben des Risikomanagements mit Präzision automatisiert.
Hauptmerkmale:
-
Automatisches Stop-Loss- (SL) und Take-Profit- (TP) Management:
Der Bot setzt auf intelligente Weise SL- und TP-Levels für jede neu eingegangene Position und stellt so sicher, dass Ihre Trades von Anfang an geschützt sind, ohne dass Sie manuell eingreifen müssen.
-
Dynamischer Trailing-Stop-Loss:
Sobald Ihre Position über einen bestimmten Schwellenwert hinaus in den Gewinn geht, setzt der Bot den SL automatisch nach, sichert die Gewinne und schützt Ihr Kapital vor plötzlichen Marktumkehrungen.
-
Umfassende Anpassung:
Konfigurieren Sie SL-Distanz, TP-Distanz, Trail-Start-Trigger und Trailing-Stop-Distanz in Punkten, die Ihrer Handelsstrategie und Risikobereitschaft entsprechen.
-
Symbolspezifische Präzision:
Funktioniert nahtlos auf jedem Symbol/Chart, an das der EA angehängt ist, und passt die Trailing- und SL/TP-Einstellungen entsprechend an.
-
Zuverlässig und leichtgewichtig:
Entwickelt für geringen Ressourcenverbrauch, um einen reibungslosen und stabilen Betrieb auch bei mehreren Positionen und Charts zu gewährleisten.
Was dieser Bot für Sie tun kann:
- Automatisieren Sie das kritische Handelsmanagement, das bei manueller Ausführung mühsam und fehleranfällig ist.
- Verbessern Sie Ihre Handelsergebnisse, indem Sie disziplinierte Risikomanagementregeln durchsetzen.
- Schützen Sie Ihre Gewinne durch Trailing-Stop-Loss mit perfektem Timing und Präzision.
- Sparen Sie Zeit, damit Sie sich auf die Strategieentwicklung und -analyse konzentrieren können.
Benutzerkonfigurierbare Parameter:
|Parameter
|Beschreibung
|Standardwert
|AnfänglicheSLPunkte
|Stop-Loss-Abstand in Punkten vom Eröffnungskurs
|200
|AnfänglicheTPPunkte
|Take Profit-Abstand in Punkten vom Eröffnungskurs
|400
|TrailTriggerPoints
|Gewinnabstand in Punkten, bevor der Trailing-SL aktiviert wird
|300
|TrailStopPunkte
|Abstand in Punkten für Trailing-Stop-Loss vom Kurs
|200
|AutoTradeForTest
|Aktiviert die automatische Handelseröffnung für das Debugging des Strategietesters
|falsch
Wie man Punkte für jedes Symbol oder Paar berechnet:
Der EA verwendetPunkte, um SL, TP und Trailing-Distanzen festzulegen. EinPunkt ist die kleinste Preisänderungseinheit für ein Instrument.
Um Ihr gewünschtes Dollar-Risiko oder Ihre Belohnung in Punkte umzurechnen:
-
Ermitteln Sie den Wert von 1 Punkt für das Symbol:
-
Verwenden Sie SymbolInfoDouble(_Symbol, SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE) , um den Dollarwert pro Tick zu ermitteln.
-
Verwenden Sie SymbolInfoDouble(_Symbol, SYMBOL_TRADE_TICK_SIZE) , um die Tickgröße in Preiseinheiten zu ermitteln.
-
Berechnen Sie den Punktwert:Wert pro Punkt = Tick-Wert Tick-Größe
-
-
Umrechnung von Dollar-Risiko/Ertrag in Punkte:Punkte = Dollarbetrag Wert pro Punkt × Lotgröße
-
Beispiel für 0,05 Lot EURUSD:
-
Tick-Größe = 0,0001, Tick-Wert = $0,10
-
Wert pro Punkt = $0,10 / 0,0001 = $1000 (theoretisch, aber Sie sollten die tatsächlichen Tick-Werte verwenden)
-
Einfacher ausgedrückt: 1 Pip (10 Punkte) ≈ $0,50 für 0,05 Lot EURUSD
-
Für $10 Risiko: Punkte = 10 / 0.50 = 20 Pips oder 200 Punkte
-
-
Geben Sie diese berechneten Punkte in die EA-Parameter ein, um ein präzises, auf Ihren Handelsstil und Ihr Instrument zugeschnittenes Risiko- und Gewinnmanagement zu erhalten.
Empfohlene Startpunkte für beliebte Instrumente (0,05 Lot):
|Symbol
|Anfangs-SL (Punkte)
|Anfangs-TP (Punkte)
|Trail-Trigger (Punkte)
|Trail Stop (Punkte)
|EURUSD
|200
|400
|300
|200
|XAUUSD
|400
|800
|400
|200
Trailing SL Bot ist Ihr zuverlässiger Assistent, um Disziplin zu bewahren, emotionale Handelsfehler zu reduzieren und die Rendite durch intelligente Automatisierung zu maximieren.
very good product,i need this sofware