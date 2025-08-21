Trailing SL Bot

Trailing SL Bot - Intelligenter und automatisierter Risikomanager für den Handel

Trailing SL Bot ist ein leistungsfähiger MetaTrader 5 Expert Advisor, der entwickelt wurde, um Ihre Handelseffizienz zu maximieren, indem er wesentliche Aufgaben des Risikomanagements mit Präzision automatisiert.

Hauptmerkmale:

  • Automatisches Stop-Loss- (SL) und Take-Profit- (TP) Management:
    Der Bot setzt auf intelligente Weise SL- und TP-Levels für jede neu eingegangene Position und stellt so sicher, dass Ihre Trades von Anfang an geschützt sind, ohne dass Sie manuell eingreifen müssen.

  • Dynamischer Trailing-Stop-Loss:
    Sobald Ihre Position über einen bestimmten Schwellenwert hinaus in den Gewinn geht, setzt der Bot den SL automatisch nach, sichert die Gewinne und schützt Ihr Kapital vor plötzlichen Marktumkehrungen.

  • Umfassende Anpassung:
    Konfigurieren Sie SL-Distanz, TP-Distanz, Trail-Start-Trigger und Trailing-Stop-Distanz in Punkten, die Ihrer Handelsstrategie und Risikobereitschaft entsprechen.

  • Symbolspezifische Präzision:
    Funktioniert nahtlos auf jedem Symbol/Chart, an das der EA angehängt ist, und passt die Trailing- und SL/TP-Einstellungen entsprechend an.

  • Zuverlässig und leichtgewichtig:
    Entwickelt für geringen Ressourcenverbrauch, um einen reibungslosen und stabilen Betrieb auch bei mehreren Positionen und Charts zu gewährleisten.

Was dieser Bot für Sie tun kann:

  • Automatisieren Sie das kritische Handelsmanagement, das bei manueller Ausführung mühsam und fehleranfällig ist.
  • Verbessern Sie Ihre Handelsergebnisse, indem Sie disziplinierte Risikomanagementregeln durchsetzen.
  • Schützen Sie Ihre Gewinne durch Trailing-Stop-Loss mit perfektem Timing und Präzision.
  • Sparen Sie Zeit, damit Sie sich auf die Strategieentwicklung und -analyse konzentrieren können.

    Benutzerkonfigurierbare Parameter:

    Parameter Beschreibung Standardwert
    AnfänglicheSLPunkte Stop-Loss-Abstand in Punkten vom Eröffnungskurs 200
    AnfänglicheTPPunkte Take Profit-Abstand in Punkten vom Eröffnungskurs 400
    TrailTriggerPoints Gewinnabstand in Punkten, bevor der Trailing-SL aktiviert wird 300
    TrailStopPunkte Abstand in Punkten für Trailing-Stop-Loss vom Kurs 200
    AutoTradeForTest Aktiviert die automatische Handelseröffnung für das Debugging des Strategietesters falsch

    Wie man Punkte für jedes Symbol oder Paar berechnet:

    Der EA verwendetPunkte, um SL, TP und Trailing-Distanzen festzulegen. EinPunkt ist die kleinste Preisänderungseinheit für ein Instrument.

    Um Ihr gewünschtes Dollar-Risiko oder Ihre Belohnung in Punkte umzurechnen:

    1. Ermitteln Sie den Wert von 1 Punkt für das Symbol:

      • Verwenden Sie SymbolInfoDouble(_Symbol, SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE) , um den Dollarwert pro Tick zu ermitteln.

      • Verwenden Sie SymbolInfoDouble(_Symbol, SYMBOL_TRADE_TICK_SIZE) , um die Tickgröße in Preiseinheiten zu ermitteln.

      • Berechnen Sie den Punktwert:

        Wert pro Punkt = Tick-Wert Tick-Größe

    2. Umrechnung von Dollar-Risiko/Ertrag in Punkte:

      Punkte = Dollarbetrag Wert pro Punkt × Lotgröße

    3. Beispiel für 0,05 Lot EURUSD:

      • Tick-Größe = 0,0001, Tick-Wert = $0,10

      • Wert pro Punkt = $0,10 / 0,0001 = $1000 (theoretisch, aber Sie sollten die tatsächlichen Tick-Werte verwenden)

      • Einfacher ausgedrückt: 1 Pip (10 Punkte) ≈ $0,50 für 0,05 Lot EURUSD

      • Für $10 Risiko: Punkte = 10 / 0.50 = 20 Pips oder 200 Punkte

    4. Geben Sie diese berechneten Punkte in die EA-Parameter ein, um ein präzises, auf Ihren Handelsstil und Ihr Instrument zugeschnittenes Risiko- und Gewinnmanagement zu erhalten.


    Empfohlene Startpunkte für beliebte Instrumente (0,05 Lot):

    Symbol Anfangs-SL (Punkte) Anfangs-TP (Punkte) Trail-Trigger (Punkte) Trail Stop (Punkte)
    EURUSD 200 400 300 200
    XAUUSD 400 800 400 200


    Trailing SL Bot ist Ihr zuverlässiger Assistent, um Disziplin zu bewahren, emotionale Handelsfehler zu reduzieren und die Rendite durch intelligente Automatisierung zu maximieren.


    Legen Sie den EA mit den empfohlenen Einstellungen für beliebte Paare an, setzen Sie die Limit-Orders auf das Hoch und das Tief des Zeitrahmens Ihrer Wahl und lassen Sie die Magie sich entfalten

    Bewertungen 1
    Stefan Lupascu
    90
    Stefan Lupascu 2025.09.04 06:22 
     

    very good product,i need this sofware

