Willkommen GoldSKY EA ist ein leistungsstarkes Daytrading-Programm für XAUUSD (Gold). Entwickelt von unserem Team,... Girokonto, gedecktes Geschäftskonto, Geschäftsanrufe!

IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions.

0 left at $499, 1 copy left at $599, next price $699, final price $1999 See all Performance here: https://www.mql5.com/en/users/fxmanagedforexltd/seller

GoldSky verwendet 1-Minuten-Karten. Fünf- und Zehnjahres-Testergebnisse finden Sie in den Kommentaren. Das System arbeitet seit Langem mit derselben Konfiguration zuverlässig und stabil.

Dieses automatisierte Handelssystem ist vom Beginn der europäischen Handelssitzung bis zum Ende der US-amerikanischen Sitzung aktiv. Es werden keine Positionen über Nacht gehalten, und alle Positionen werden am Ende des Handelstages geschlossen. Es können maximal zwei Positionen gleichzeitig geöffnet sein.

Das Kaneda Diese Handelsstrategie nutzt mehrere technische Indikatoren für den Markteintritt, darunter japanische Candlestick-Muster, gleitende Durchschnittsfilter, den ADX-Indikator und den Relative-Stärke-Index (RSI). Sie kann mehr als zehnmal täglich angewendet werden und hat sich in den jüngsten volatilen Märkten wie dem Goldmarkt als effektiv erwiesen.

GoldSky verwendet eine Stop-Loss-Funktion, die die Handelspositionen erhöht, wenn im vorherigen Trade ein Verlust entstanden ist. Sie können diese Funktion aktivieren oder deaktivieren. Das System ist auch ohne diese Funktion ausreichend stabil (Ergebnisse von Backtests ohne Stop-Loss finden Sie in den Kommentaren). Die Entscheidung ist letztendlich eine Frage der persönlichen Präferenz, aber mit einer Erfolgsquote von über 90 % verbessert die Aktivierung der Stop-Loss-Funktion in der Regel die Performance. Sie können die Stop-Loss-Funktion deaktivieren, indem Sie den Parameter „Positionsgröße nach Verlust erhöhen“ auf 1,0 setzen und Backtests mit derselben Lotgröße durchführen.

Das Jing Tian Expert Advisors (EAs) sind umfassende Handelslösungen, die speziell für die hohen Ansprüche von Privatanlegern entwickelt wurden und gleichzeitig die Stabilität von Kundenkonten gewährleisten. Ihre intelligenten Systeme sind darauf optimiert, eine Vielzahl von Problemen schnell zu lösen. Ihr wahrer Wert liegt jedoch in der langfristigen Stabilität und Performance der Handelskonten, die durch die einwandfreie Einhaltung regulatorischer Vorgaben und ein striktes Risikomanagement erreicht wird. Kaneda Es handelt sich eindeutig nicht um einen Hochfrequenzhandelsroboter (HFT) und es werden keine Regeln für übermäßigen Handel verletzt, wodurch es mit nahezu allen großen Inhouse-Handelsfirmen kompatibel ist.

Jeder Trade ist durch eine obligatorische Stop-Loss-Order abgesichert, und das System vermeidet strikt verbotene Techniken wie Grid-Trading und Martingale-Strategien. Wichtig ist, dass alle Positionen automatisch vor Wochenende geschlossen werden, wodurch das Risiko von Marktlücken eliminiert und die Einhaltung regulatorischer Vorgaben sichergestellt wird. Dieser zuverlässige und regelkonforme Ansatz… Jing Tian Solange Sie regelmäßig mit dem XAU-Spread handeln, können Sie mit einem ausgeglichenen Konto auf unbestimmte Zeit erfolgreich und kontinuierlich handeln.

Der Expert Advisor wird nicht nur von institutionellen Anlegern genutzt, sondern bietet auch Unterstützung für fortgeschrittene Handelsaktivitäten und hilft Kleinanlegern mit einem Anfangskapital von nur 50 US-Dollar beim Einstieg in den Handel. Kaneda Dieses großartige Tool bietet Effizienz, Sicherheit und Skalierbarkeit für Ihre gesamten Geschäftsabläufe.

Kaneda Es funktioniert am besten mit ECN- oder RAW-Datenquellen und ist am effektivsten bei Brokern mit direktem Marktzugang, die niedrige Spreads und minimales Slippage bieten.

GoldSky setzt aufgrund der niedrigen Kosten von Goldinstrumenten vorrangig auf Eigenhandel und bietet wie alle guten Eigenhandelsfirmen risikobasierten Handel (einen Prozentsatz des Risikos pro Trade) oder Handel mit festen Lotgrößen an, sodass die Kunden zwischen diesen Modellen wählen können.

Strategieübersicht:



Handelsprodukt: Gold

Mindesteinzahlung: 50 $

Zeit: 1 Minute

Empfehlung des Brokers: Ein seriöser Broker, der hervorragende Konditionen für den Kauf und Verkauf von Gold bietet.

Kontotyp: Konto mit niedrigem Spread (RAW/RAZOR/ECN).

wichtig: Es empfiehlt sich, einen kleineren Spread zu wählen, idealerweise liegt dieser bei etwa 10-20 Cent. (Beispiel: 2043,50/2043,60)

Es empfiehlt sich, einen kleineren Spread zu wählen, idealerweise liegt dieser bei etwa 10-20 Cent. Kontotyp: RAW/ECN

Handelsmerkmale:

Es werden monatlich etwa 75 Transaktionen durchgeführt.

Der Einstiegspunkt ist der neue Eröffnungskurs im 1-Minuten-Kerzenchart.

Ausstiegsmethode: Ausstieg mittels Stop-Loss oder Ausstieg mittels Trailing-Stop-Profit.

Die Stop-Loss-Grenze für jeden Trade beträgt 20,00 US-Dollar (Goldpreistrend: Eröffnungskurs 2040,00 US-Dollar, Stop-Loss-Kurs 2020,00 US-Dollar).

Tägliche Handelszeiten für Euro und US-Dollar.

Weder tagsüber noch nachts dürfen Positionsänderungen vorgenommen werden.

Wir empfehlen die Verwendung eines qualitativ hochwertigen VPS.

Einfach einzurichten in 5 Minuten, nach der Installation müssen Sie sich um nichts mehr kümmern.

Die Ergebnisse der retrospektiven Tests und die benötigten Datendateien sind in den Kommentaren und Screenshots enthalten.



Eine festgelegte Losgröße oder ein festgelegter Prozentsatz des Risikos bei einem Handel.

Stellen Sie den Expert Advisor (EA) so ein, dass er standardmäßig ausgeführt wird, und führen Sie einen Backtest auf einem 1-Minuten-GMT2/3-Aktienchart durch.

Exness-Nutzer konfigurieren bitte ihr Profil im Kommentarbereich. Ihr Broker muss die Handelszeiten (GMT0) ändern.

Bei Brokern mit einem Hebel von 30:1 müssen Sie Ihr Anfangsrisiko von 2 % auf 0,75 % und Ihr Maximalrisiko von 8 % auf 3 % reduzieren, da Ihre verfügbare Margin sonst nicht ausreicht.