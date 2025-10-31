GoldSky

2.14

Willkommen   GoldSKY EA ist ein leistungsstarkes Daytrading-Programm für XAUUSD (Gold). Entwickelt von unserem Team,...   Girokonto, gedecktes Geschäftskonto, Geschäftsanrufe!  

IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 

0 left at $499, 1 copy left at $599, next price $699, final price $1999

See all Performance here: https://www.mql5.com/en/users/fxmanagedforexltd/seller

GoldSky verwendet 1-Minuten-Karten. Fünf- und Zehnjahres-Testergebnisse finden Sie in den Kommentaren. Das System arbeitet seit Langem mit derselben Konfiguration zuverlässig und stabil.

Dieses automatisierte Handelssystem ist vom Beginn der europäischen Handelssitzung bis zum Ende der US-amerikanischen Sitzung aktiv. Es werden keine Positionen über Nacht gehalten, und alle Positionen werden am Ende des Handelstages geschlossen. Es können maximal zwei Positionen gleichzeitig geöffnet sein.

Das   Kaneda   Diese Handelsstrategie nutzt mehrere technische Indikatoren für den Markteintritt, darunter japanische Candlestick-Muster, gleitende Durchschnittsfilter, den ADX-Indikator und den Relative-Stärke-Index (RSI). Sie kann mehr als zehnmal täglich angewendet werden und hat sich in den jüngsten volatilen Märkten wie dem Goldmarkt als effektiv erwiesen.

GoldSky verwendet eine Stop-Loss-Funktion, die die Handelspositionen erhöht, wenn im vorherigen Trade ein Verlust entstanden ist. Sie können diese Funktion aktivieren oder deaktivieren. Das System ist auch ohne diese Funktion ausreichend stabil (Ergebnisse von Backtests ohne Stop-Loss finden Sie in den Kommentaren). Die Entscheidung ist letztendlich eine Frage der persönlichen Präferenz, aber mit einer Erfolgsquote von über 90 % verbessert die Aktivierung der Stop-Loss-Funktion in der Regel die Performance. Sie können die Stop-Loss-Funktion deaktivieren, indem Sie den Parameter „Positionsgröße nach Verlust erhöhen“ auf 1,0 setzen und Backtests mit derselben Lotgröße durchführen.

Das   Jing Tian   Expert Advisors (EAs) sind umfassende Handelslösungen, die speziell für die hohen Ansprüche von Privatanlegern entwickelt wurden und gleichzeitig die Stabilität von Kundenkonten gewährleisten. Ihre intelligenten Systeme sind darauf optimiert, eine Vielzahl von Problemen schnell zu lösen. Ihr wahrer Wert liegt jedoch in der langfristigen Stabilität und Performance der Handelskonten, die durch die einwandfreie Einhaltung regulatorischer Vorgaben und ein striktes Risikomanagement erreicht wird.   Kaneda   Es handelt sich eindeutig nicht um einen Hochfrequenzhandelsroboter (HFT) und es werden keine Regeln für übermäßigen Handel verletzt, wodurch es mit nahezu allen großen Inhouse-Handelsfirmen kompatibel ist.

Jeder Trade ist durch eine obligatorische Stop-Loss-Order abgesichert, und das System vermeidet strikt verbotene Techniken wie Grid-Trading und Martingale-Strategien. Wichtig ist, dass alle Positionen automatisch vor Wochenende geschlossen werden, wodurch das Risiko von Marktlücken eliminiert und die Einhaltung regulatorischer Vorgaben sichergestellt wird. Dieser zuverlässige und regelkonforme Ansatz…   Jing Tian   Solange Sie regelmäßig mit dem XAU-Spread handeln, können Sie mit einem ausgeglichenen Konto auf unbestimmte Zeit erfolgreich und kontinuierlich handeln.

Der Expert Advisor wird nicht nur von institutionellen Anlegern genutzt, sondern bietet auch Unterstützung für fortgeschrittene Handelsaktivitäten und hilft Kleinanlegern mit einem Anfangskapital von nur 50 US-Dollar beim Einstieg in den Handel.   Kaneda   Dieses großartige Tool bietet Effizienz, Sicherheit und Skalierbarkeit für Ihre gesamten Geschäftsabläufe.

Kaneda   Es funktioniert am besten mit ECN- oder RAW-Datenquellen und ist am effektivsten bei Brokern mit direktem Marktzugang, die niedrige Spreads und minimales Slippage bieten.

GoldSky setzt aufgrund der niedrigen Kosten von Goldinstrumenten vorrangig auf Eigenhandel und bietet wie alle guten Eigenhandelsfirmen risikobasierten Handel (einen Prozentsatz des Risikos pro Trade) oder Handel mit festen Lotgrößen an, sodass die Kunden zwischen diesen Modellen wählen können.

Strategieübersicht:

  • Handelsprodukt: Gold
  • Mindesteinzahlung: 50 $
  • Zeit: 1 Minute
  • Empfehlung des Brokers: Ein seriöser Broker, der hervorragende Konditionen für den Kauf und Verkauf von Gold bietet.
  • Kontotyp: Konto mit niedrigem Spread (RAW/RAZOR/ECN).
  • wichtig:   Es empfiehlt sich, einen kleineren Spread zu wählen, idealerweise liegt dieser bei etwa 10-20 Cent.   (Beispiel: 2043,50/2043,60)
  • Kontotyp: RAW/ECN
Handelsmerkmale:
  • Es werden monatlich etwa 75 Transaktionen durchgeführt.
  • Der Einstiegspunkt ist der neue Eröffnungskurs im 1-Minuten-Kerzenchart.
  • Ausstiegsmethode: Ausstieg mittels Stop-Loss oder Ausstieg mittels Trailing-Stop-Profit.
  • Die Stop-Loss-Grenze für jeden Trade beträgt 20,00 US-Dollar (Goldpreistrend: Eröffnungskurs 2040,00 US-Dollar, Stop-Loss-Kurs 2020,00 US-Dollar).
  • Tägliche Handelszeiten für Euro und US-Dollar.
  • Weder tagsüber noch nachts dürfen Positionsänderungen vorgenommen werden.
  • Wir empfehlen die Verwendung eines qualitativ hochwertigen VPS.
  • Einfach einzurichten in 5 Minuten, nach der Installation müssen Sie sich um nichts mehr kümmern.
  • Die Ergebnisse der retrospektiven Tests und die benötigten Datendateien sind in den Kommentaren und Screenshots enthalten.
  • Eine festgelegte Losgröße oder ein festgelegter Prozentsatz des Risikos bei einem Handel.

Stellen Sie den Expert Advisor (EA) so ein, dass er standardmäßig ausgeführt wird, und führen Sie einen Backtest auf einem 1-Minuten-GMT2/3-Aktienchart durch.

Exness-Nutzer konfigurieren bitte ihr Profil im Kommentarbereich. Ihr Broker muss die Handelszeiten (GMT0) ändern.

Bei Brokern mit einem Hebel von 30:1 müssen Sie Ihr Anfangsrisiko von 2 % auf 0,75 % und Ihr Maximalrisiko von 8 % auf 3 % reduzieren, da Ihre verfügbare Margin sonst nicht ausreicht.


Bewertungen 9
Fdgei Aguilar
71
Fdgei Aguilar 2025.11.04 12:14 
 

Once I seen the backtest and seen result I knew this was for me, had a look at some other new systems, but this seem most interesting for sure. I trade on low spread ecn vantagefx account and started really well, mute say. Great work bro 👍

Darryl Velasquez
89
Darryl Velasquez 2025.11.04 07:17 
 

Gold is such a great instrument to trade at moment, really enjoyed seeing this system trade in line with author signal account for my first number of trades. Love the way it starts the trailing stop so quickly when into profit, so profits don't drop away. Author is super supportive, what a track record! For once something different than a non-grid system on gold. Great piece of software, backrest incredible!

5093786
187
5093786 2025.12.24 03:48 
 

Severely needs risk management improvement

Murtadha_1993
25
Murtadha_1993 2025.12.23 09:02 
 

Very bad

Eleena
485
Eleena 2025.12.22 05:32 
 

Full Scam

Julien Metz
179
Julien Metz 2025.12.15 11:36 
 

Do NOT buy this bot. I just wasted another 500. The signal does not represent the actual behaviouf of the bot. The bot opened twice with wrong / way too high lot sizes (on the same configuration it worked good before). And regarding the reaction on the last feedback of Gregory, for an expert advisor / an automated system it should not be required to check the comments here daily to see if I need to disable the bot. This is not the sense of an automated system, the bot should know by itself, when to trade and when not. I was in contact with Gregory and I do not like to give bad feedback without reasoning, but all his troubleshooting did not change anything about the situation until the point where he just stopped answering. I do not know why the results differ from those from the signal, but if you want to take the risk rather buy the signal, instead of spending more than 500 for a performance that doesnt reflect the signal, which even is making you lose money. NOT RECOMMENDED. I already reacted on the claims he just made, but i will do it again: the broker stopped trading as it was ftmo and the challenge failed which automatically stops trading on the account. The option failed due to this ea making bad trades, it made 2 losing trades with 5 time the initial lot size set. I will not add anything anymore to this review, as I guess he will find new excuses making it look like im the incompetent one, which is not the case. The signal is not available anymore, so I guess all is clear by now. Waste of money.

Alno Markets Ltd
5462
Antwort vom Entwickler Gregory Hay 2025.12.15 12:44
hi,
I always gave you good support. You wrote me on saturday and reply today. Im sorry cant work 7 days a week to reply you.
your account was disabled for trading by broker in 2 times you asked me to check for issue,
Signals are there for EA,
All can see
Karol Doruch
65
Karol Doruch 2025.12.04 19:06 
 

Der Benutzer hat keinen Kommentar hinterlassen

Alno Markets Ltd
5462
Antwort vom Entwickler Gregory Hay 2025.12.04 19:08
Hi karol.
Pleasure to work with you. Hit us up on PM whatever you need. 💯👍✔️
Jason Chen
26
Jason Chen 2025.12.01 06:59 
 

Der Benutzer hat keinen Kommentar hinterlassen

Alno Markets Ltd
5462
Antwort vom Entwickler Gregory Hay 2025.12.01 07:03
Thanks jason. We wish you have great profits also with goldsky in coming months. Have a great day. 👍💯
elias_rsh
185
elias_rsh 2025.11.14 20:50 
 

The strategy is to hide major losses (I suffered a massive loss yesterday that was not reflected on the signal) and then blame market conditions (like spreads) with false justifications.

The results are simply too good to be true, and the creator is deleting evidence of losses.

If you are considering buying, STOP. Contact me privately for proof before you lose your capital.

Alno Markets Ltd
5462
Antwort vom Entwickler Gregory Hay 2025.12.11 07:19
hi elias,
On 27th Nov you left 5 star review saying EA was fantastic, on 28th Nov we wrote on comments page (timestamped yes!): https://www.mql5.com/en/market/product/154134/comments?source=Site+Market+Main Comment:
Gregory Hay 2025.11.28 09:41 #3 KO
no trading today
CME outage
no gold quotes yet, STOP EA . Then you commence to accuse of manipulation because we had no trades on 28th whilst you let robot run with gold outage across the globe. You need to take some ownership of running an EA. I suggest you run on on our broker demo, and copy to your account, you can run EA on as many accounts as you wish! There are many free MT5>MT5 copier around. Then you have same signal as us!! Onto EXCEL which we might add you received for free as a bonus. We have live signal account there, no change. Yes, we removed darwinex, because as we explained we are not satisfied with this broker GOLD spread at moment, which is 50+ cents in Euro and US session, we send you evidence of that from myFX book spread comparator and MT5 terminal. So, sometimes people move broker if conditions are not acceptable any longer, this happens in real life. Anyone who knows trading, will understand the effect of inflated spreads on performance, this is not something we invented. To cut a long story short, everything you questioned of us, we have a rational reply, we always responded to you in a fast manner and count over 50 DM exchanges with you. You conducted and were very satisfied with all the backtests you conducted pre-purchase we might add, on your own side.
Antwort auf eine Rezension