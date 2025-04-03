ORB with Targets

Nutzen Sie die Möglichkeiten der Opening Range Breakout (ORB) -Strategie mit diesem hochgradig visuellen, anpassbaren MT5-Indikator! Dieses Tool wurde für Intraday- und Session-basierte Trader entwickelt und zeichnet automatisch auf:

Eröffnungsbereich Hoch & Tief Mehrstufige Ziellinien (oberhalb und unterhalb) Saubere Range-Hervorhebung (graue Fill-Box) Vollständig anpassbares Session-Timing Farbanpassung für jedes Level

Warum Sie es lieben werden:

Perfekt für London/NY Open Breakouts

Einstellbare Anzahl von Zielebenen (1 bis 10+)

Vollständige Anpassung Ihres Charts an Ihr Thema

Funktioniert für jedes Paar und jeden Zeitrahmen unterhalb des Tageszeitraums

Automatisches Zurücksetzen und tägliche Aktualisierung

Anwendungsfälle:

Kombiniert mit Volumenspitzen oder Momentum-Indikatoren

Ideal für Prop-Firm-Herausforderungen oder Scalping-Routinen

Hervorragend geeignet, um Preisaktionsstrukturen live im Chart zu unterrichten

Egal, ob Sie mit Gold, US30, NAS100 oder FX-Paaren handeln - dieser Indikator verschafft Ihnen einen, indem er Ihre Range- und Zielverfolgung vereinfacht.Wie kann man diesen Indikator handeln? Warten Sie auf den ORH- oder ORL-Durchbruch und die Schließung, markieren Sie das Kerzenhoch oder -tief und warten Sie auf den Retest. Sobald der Retest stattfindet, nehmen Sie den Handel auf, wenn das Hoch oder Tief durchbrochen wird, halten Sie es bis zum Ziel 1 und verschieben Sie es bis zum Breakeven



Die beigefügten Screenshots sind von XAUUSD (15min) und NAS100 (15min)



