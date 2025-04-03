ORB with Targets

Nutzen Sie die Möglichkeiten der Opening Range Breakout (ORB) -Strategie mit diesem hochgradig visuellen, anpassbaren MT5-Indikator! Dieses Tool wurde für Intraday- und Session-basierte Trader entwickelt und zeichnet automatisch auf:

  1. Eröffnungsbereich Hoch & Tief
  2. Mehrstufige Ziellinien (oberhalb und unterhalb)
  3. Saubere Range-Hervorhebung (graue Fill-Box)
  4. Vollständig anpassbares Session-Timing
  5. Farbanpassung für jedes Level

Warum Sie es lieben werden:

  • Perfekt für London/NY Open Breakouts
  • Einstellbare Anzahl von Zielebenen (1 bis 10+)
  • Vollständige Anpassung Ihres Charts an Ihr Thema
  • Funktioniert für jedes Paar und jeden Zeitrahmen unterhalb des Tageszeitraums
  • Automatisches Zurücksetzen und tägliche Aktualisierung

    Anwendungsfälle:

    • Kombiniert mit Volumenspitzen oder Momentum-Indikatoren
    • Ideal für Prop-Firm-Herausforderungen oder Scalping-Routinen
    • Hervorragend geeignet, um Preisaktionsstrukturen live im Chart zu unterrichten
      Egal, ob Sie mit Gold, US30, NAS100 oder FX-Paaren handeln - dieser Indikator verschafft Ihnen einen professionellen Vorteil, indem er Ihre Range- und Zielverfolgung vereinfacht.

      Wie kann man diesen Indikator handeln? Warten Sie auf den ORH- oder ORL-Durchbruch und die Schließung, markieren Sie das Kerzenhoch oder -tief und warten Sie auf den Retest. Sobald der Retest stattfindet, nehmen Sie den Handel auf, wenn das Hoch oder Tief durchbrochen wird, halten Sie es bis zum Ziel 1 und verschieben Sie es bis zum Breakeven


      Die beigefügten Screenshots sind von XAUUSD (15min) und NAS100 (15min)

      Auswahl:
      Mousetrap
      138
      Mousetrap 2025.07.17 10:15 
       

      Der Benutzer hat keinen Kommentar hinterlassen

      Vishnu Bajpai
      1933
      Antwort vom Entwickler Vishnu Bajpai 2025.08.23 20:58
      Thanks for positive review please checkout risk management utility which will help you manage your trades even better - https://www.mql5.com/en/market/product/147716? or automated simple to use bot - https://www.mql5.com/en/market/product/147902
      Arnold Diano
      143
      Arnold Diano 2025.07.09 04:42 
       

      Der Benutzer hat keinen Kommentar hinterlassen

      Vishnu Bajpai
      1933
      Antwort vom Entwickler Vishnu Bajpai 2025.08.23 20:58
      Thanks for positive review please checkout risk management utility which will help you manage your trades even better - https://www.mql5.com/en/market/product/147716? or automated simple to use bot - https://www.mql5.com/en/market/product/147902
      Antwort auf eine Rezension