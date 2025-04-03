ORB with Targets
- Indikatoren
- Vishnu Bajpai
- Version: 1.11
- Aktualisiert: 3 April 2025
- Aktivierungen: 5
Nutzen Sie die Möglichkeiten der Opening Range Breakout (ORB) -Strategie mit diesem hochgradig visuellen, anpassbaren MT5-Indikator! Dieses Tool wurde für Intraday- und Session-basierte Trader entwickelt und zeichnet automatisch auf:
- Eröffnungsbereich Hoch & Tief
- Mehrstufige Ziellinien (oberhalb und unterhalb)
- Saubere Range-Hervorhebung (graue Fill-Box)
- Vollständig anpassbares Session-Timing
- Farbanpassung für jedes Level
Warum Sie es lieben werden:
- Perfekt für London/NY Open Breakouts
- Einstellbare Anzahl von Zielebenen (1 bis 10+)
- Vollständige Anpassung Ihres Charts an Ihr Thema
- Funktioniert für jedes Paar und jeden Zeitrahmen unterhalb des Tageszeitraums
- Automatisches Zurücksetzen und tägliche Aktualisierung
Anwendungsfälle:
- Kombiniert mit Volumenspitzen oder Momentum-Indikatoren
- Ideal für Prop-Firm-Herausforderungen oder Scalping-Routinen
- Hervorragend geeignet, um Preisaktionsstrukturen live im Chart zu unterrichten
Wie kann man diesen Indikator handeln? Warten Sie auf den ORH- oder ORL-Durchbruch und die Schließung, markieren Sie das Kerzenhoch oder -tief und warten Sie auf den Retest. Sobald der Retest stattfindet, nehmen Sie den Handel auf, wenn das Hoch oder Tief durchbrochen wird, halten Sie es bis zum Ziel 1 und verschieben Sie es bis zum Breakeven
Die beigefügten Screenshots sind von XAUUSD (15min) und NAS100 (15min)
Der Benutzer hat keinen Kommentar hinterlassen