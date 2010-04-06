Echo Pulse Neural Link

Neural-Link Engine: Leistungsstarke Musterprojektion für MetaTrader 5

Die Neural-Link Engine ist ein fortschrittlicher technischer Indikator, der für die MetaTrader 5-Plattform entwickelt wurde und die Erkennung historischer Muster nutzt, um zukünftige Kursbewegungen zu prognostizieren. Im Gegensatz zu herkömmlichen nachlaufenden Indikatoren verwendet dieses System einen von K-Nearest Neighbors (k-NN) inspirierten Ansatz, um mathematische Ähnlichkeiten in der Marktstruktur zu erkennen und einen potenziellen Weg nach vorne direkt auf dem Chart zu visualisieren.

Kernfunktionalität

Die Engine arbeitet, indem sie die "DNA" der jüngsten Kerzenfolge durch Z-Score Volatilitätsnormalisierung erfasst. Anschließend werden bis zu 5000 historische Balken gescannt, um den statistisch am stärksten korrelierten Zeitraum zu finden. Sobald eine Übereinstimmung festgestellt wird, projiziert die Engine die anschließende historische Bewegung auf den aktuellen Kurs und liefert eine visuelle Prognose für die nächsten 12 Kerzen.

Wichtigste Merkmale

  • Z-Score-Normalisierungslogik: Der Bot betrachtet nicht einfach nur Preispunkte, sondern analysiert die Geschwindigkeit und Volatilität von Kerzenformen, um sicherzustellen, dass Muster auf der Grundlage des Marktverhaltens und nicht der absoluten Preisniveaus identifiziert werden.

  • Geister-Kerzen-Visualisierung: Der Indikator stellt projizierte zukünftige Kerzen - einschließlich Körper und Dochte - im "weißen Bereich" des Charts rechts neben der aktuellen Live-Kerze dar.

  • Intelligentes neuronales Dashboard: Verfügt über ein elegantes, halbtransparentes HUD, das den aktuellen Neural Bias (Bullish oder Bearish) und einen Analyse-Vertrauenswert anzeigt, der auf dem mathematischen Abstand der historischen Übereinstimmung basiert.

  • Überlagerungsschutz: Die Projektionslogik ist mit einem strikten zeitlichen Versatz kodiert, um sicherzustellen, dass die prognostizierten Kerzen genau nach dem aktuellen Balken beginnen und die Live-Handelsdaten nicht verdecken.

  • Multi-Asset-Kompatibilität: Optimiert für den Einsatz in verschiedenen Instrumenten und Zeitrahmen, indem die Suchparameter an das spezifische Volatilitätsprofil des aktiven Charts angepasst werden.

Technische Spezifikationen

  • Plattform: MetaTrader 5

  • Analyse-Tiefe: Einstellbarer Rückblick auf bis zu 5000 Bars.

  • Komplexität des Musters: Konfigurierbares Eingabefenster und Projektionslänge.

  • Visuelle Anpassung: Vollständige Kontrolle über den Dashboard-Hintergrund sowie die Farben der bullischen und bearischen Projektion.

Anwendungsfall

Die Neural-Link Engine ist als Entscheidungshilfe für Händler gedacht, die auf der Grundlage historischer Analogien potenzielle Trendfortsetzungen oder -umkehrungen erkennen möchten. Sie bietet eine einzigartige "Vorausschau"-Perspektive, die die standardmäßige Preisaktionsanalyse und volumenbasierte Strategien ergänzt.


