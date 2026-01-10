ETH Aether Kinetic Disruptor
- Experten
- Vishnu Bajpai
- Version: 1.22
- Aktivierungen: 5
Ethereum-Handelssystem basierend auf Liquidität und Marktstruktur
Warum Ethereum statt Gold oder Bitcoin
Gold zeigt langsame Bewegungen.
Bitcoin verhält sich zunehmend wie ein Makro-Asset mit langen Trendphasen.
Ethereum bietet häufigere Intraday-Chancen und stabile Marktineffizienzen.
Systemunterschiede
Keine klassischen Indikatoren
Keine Martingale- oder Grid-Strategien
Struktur- und Liquiditätsanalyse
Striktes Risikomanagement
Testergebnisse
Nettogewinn: 8.904,56
Profitfaktor: 2,82
Maximaler Drawdown: ca. 4,6 %
Trades insgesamt: 6.613