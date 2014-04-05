Kein Docht-Kerzen-Identifikator

Am besten geeignet für Gold (XAUUSD) und Devisenpaare | Funktioniert in jedem Zeitrahmen

Der No Wick Candle Identifier ist ein Preisaktionsindikator, der Kerzen mit hoher Intensität aufzeigt, bei denen der Preis genau am Extremwert (Hoch oder Tief) eröffnet.

Diese Kerzen spiegeln eine starke institutionelle Beteiligung wider und fungieren oft als Entscheidungspunkte, Auslöser für eine Fortsetzung des Kurses oder als hochwahrscheinliche Reaktionsstufen, wenn der Kurs sie wieder erreicht.

Der Indikator ist besonders effektiv bei Gold (XAUUSD) und Devisenpaaren, und er funktioniert zuverlässig in allen Zeitrahmen, vom Scalping bis zum Swing Trading.

Was der Indikator erkennt

Der Indikator identifiziert Kerzen, die auf einer Seite keinen Docht aufweisen, was eine sofortige Richtungsentscheidung signalisiert.

Bullische Kerze ohne Docht

Offen = Niedrig

Zeigt sofortigen Kaufdruck an

Wird angezeigt mit: Ein grüner Pfeil unter der Kerze Eine kurze horizontale Linie bei der Kerzeneröffnung



Bärische No-Wick-Kerze

Offen = Hoch

Zeigt sofortigen Verkaufsdruck an

Angezeigt mit: Ein roter Pfeil über der Kerze Eine kurze horizontale Linie bei der Kerzeneröffnung



Diese eingezeichneten Niveaus stellen Bereiche dar, in denen eine starke Marktbeteiligung stattfand.

So verwenden Sie den Indikator

1. CISD / Break-and-Continue-Setup

Wenn der Kurs ein wichtiges Niveau durchbricht (Hoch, Tief, Bereichsgrenze oder Struktur) und dabei eine Kerze ohne Wicklung verwendet, signalisiert dies eine starke Fortsetzungsabsicht.

Bullisches Szenario

Der Kurs durchbricht den Widerstand

Bullische No-wick-Kerze bildet sich

Tendenz bleibt zinsbullisch

Nach Fortsetzungs- oder Pullback-Einstiegen Ausschau halten

Bären-Szenario

Preis bricht Unterstützung

Abwärts gerichtete No-wick-Kerze bildet sich

Tendenz bleibt bärisch

Suchen Sie nach Fortsetzungs- oder Pullback-Einstiegen

Die Tendenz der Richtung folgt immer der Pfeilfarbe.

2. Unterstützung und Widerstand (Reaktionsniveaus)

Die horizontale Linie, die bei der Eröffnung der Kerze eingezeichnet ist, fungiert als wichtiges Reaktionsniveau, wenn der Preis sie wieder erreicht.

Regeln

Grüner Pfeil → der Kurs sollte nach oben reagieren

Roter Pfeil → der Kurs sollte nach unten reagieren

Eine saubere Reaktion in Pfeilrichtung bietet eine Handelsmöglichkeit mit hoher Wahrscheinlichkeit.

Handelsmanagement

Einstieg: Bei Reaktion oder Fortsetzung in der Nähe des eingezeichneten Niveaus

Stop-Loss: Jenseits des Kerzenextremwerts

Ziel: Risiko-Ertrags-Verhältnis von mindestens 1:2

So bleibt die Ausführung einfach, regelbasiert und konsistent.

Beste Praktiken

Trades an der Marktstruktur ausrichten

Funktioniert am besten in der Nähe der Höchst- und Tiefststände der Sitzung

Kombinieren Sie mit einer Ausrichtung auf einen höheren Zeitrahmen

Vermeiden Sie Zeiten mit geringer Liquidität

Verwendung als Bestätigungsinstrument, nicht als eigenständige Strategie

Zusammenfassung

No Wick Candle Identifier hilft Händlern:

Identifizieren Sie Kerzen mit hoher Bedeutung

Bestätigung der CISD-Fortsetzung

Reaktionsbasierte Unterstützung und Widerstand zu definieren

Behalten Sie eine klare Richtungsvorgabe bei

Strukturierte Trades mit einem Risiko-Ertrags-Verhältnis von 1:2+ auszuführen

Ideal für Gold (XAUUSD) und Devisenmärkte und effektiv auf jedem Zeitrahmen.