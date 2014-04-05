No Wick Candle Identifier

Kein Docht-Kerzen-Identifikator

Am besten geeignet für Gold (XAUUSD) und Devisenpaare | Funktioniert in jedem Zeitrahmen

Der No Wick Candle Identifier ist ein Preisaktionsindikator, der Kerzen mit hoher Intensität aufzeigt, bei denen der Preis genau am Extremwert (Hoch oder Tief) eröffnet.
Diese Kerzen spiegeln eine starke institutionelle Beteiligung wider und fungieren oft als Entscheidungspunkte, Auslöser für eine Fortsetzung des Kurses oder als hochwahrscheinliche Reaktionsstufen, wenn der Kurs sie wieder erreicht.

Der Indikator ist besonders effektiv bei Gold (XAUUSD) und Devisenpaaren, und er funktioniert zuverlässig in allen Zeitrahmen, vom Scalping bis zum Swing Trading.

Was der Indikator erkennt

Der Indikator identifiziert Kerzen, die auf einer Seite keinen Docht aufweisen, was eine sofortige Richtungsentscheidung signalisiert.

Bullische Kerze ohne Docht

  • Offen = Niedrig

  • Zeigt sofortigen Kaufdruck an

  • Wird angezeigt mit:

    • Ein grüner Pfeil unter der Kerze

    • Eine kurze horizontale Linie bei der Kerzeneröffnung

Bärische No-Wick-Kerze

  • Offen = Hoch

  • Zeigt sofortigen Verkaufsdruck an

  • Angezeigt mit:

    • Ein roter Pfeil über der Kerze

    • Eine kurze horizontale Linie bei der Kerzeneröffnung

Diese eingezeichneten Niveaus stellen Bereiche dar, in denen eine starke Marktbeteiligung stattfand.

So verwenden Sie den Indikator

1. CISD / Break-and-Continue-Setup

Wenn der Kurs ein wichtiges Niveau durchbricht (Hoch, Tief, Bereichsgrenze oder Struktur) und dabei eine Kerze ohne Wicklung verwendet, signalisiert dies eine starke Fortsetzungsabsicht.

Bullisches Szenario

  • Der Kurs durchbricht den Widerstand

  • Bullische No-wick-Kerze bildet sich

  • Tendenz bleibt zinsbullisch

  • Nach Fortsetzungs- oder Pullback-Einstiegen Ausschau halten

Bären-Szenario

  • Preis bricht Unterstützung

  • Abwärts gerichtete No-wick-Kerze bildet sich

  • Tendenz bleibt bärisch

  • Suchen Sie nach Fortsetzungs- oder Pullback-Einstiegen

Die Tendenz der Richtung folgt immer der Pfeilfarbe.

2. Unterstützung und Widerstand (Reaktionsniveaus)

Die horizontale Linie, die bei der Eröffnung der Kerze eingezeichnet ist, fungiert als wichtiges Reaktionsniveau, wenn der Preis sie wieder erreicht.

Regeln

  • Grüner Pfeil → der Kurs sollte nach oben reagieren

  • Roter Pfeil → der Kurs sollte nach unten reagieren

Eine saubere Reaktion in Pfeilrichtung bietet eine Handelsmöglichkeit mit hoher Wahrscheinlichkeit.

Handelsmanagement

  • Einstieg: Bei Reaktion oder Fortsetzung in der Nähe des eingezeichneten Niveaus

  • Stop-Loss: Jenseits des Kerzenextremwerts

  • Ziel: Risiko-Ertrags-Verhältnis von mindestens 1:2

So bleibt die Ausführung einfach, regelbasiert und konsistent.

Beste Praktiken

  • Trades an der Marktstruktur ausrichten

  • Funktioniert am besten in der Nähe der Höchst- und Tiefststände der Sitzung

  • Kombinieren Sie mit einer Ausrichtung auf einen höheren Zeitrahmen

  • Vermeiden Sie Zeiten mit geringer Liquidität

  • Verwendung als Bestätigungsinstrument, nicht als eigenständige Strategie

Zusammenfassung

No Wick Candle Identifier hilft Händlern:

  • Identifizieren Sie Kerzen mit hoher Bedeutung

  • Bestätigung der CISD-Fortsetzung

  • Reaktionsbasierte Unterstützung und Widerstand zu definieren

  • Behalten Sie eine klare Richtungsvorgabe bei

  • Strukturierte Trades mit einem Risiko-Ertrags-Verhältnis von 1:2+ auszuführen

Ideal für Gold (XAUUSD) und Devisenmärkte und effektiv auf jedem Zeitrahmen.


