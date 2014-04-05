Einfacher Plug & Play Auto-Optimierter Trend-Indikator für MT5

Adaptiver Session Trend Pro

Adaptive Session Trend Pro ist ein einfach zu bedienender Plug-and-Play-Indikator für MT5, der automatisch das Symbol, das Instrument und die Brokersitzung des Charts erkennt, an den er angehängt ist - ohne manuelle Konfiguration.

Hängen Sie den Indikator einfach an ein beliebiges Diagramm an und er ist sofort einsatzbereit:

Er erkennt das Instrument (XAUUSD, US30, EURUSD, Forex-Paare)

Ermittelt die Serverzeit des Brokers

Wendet automatisch die korrekten Londoner und New Yorker Sitzungsfilter an

Passt das interne Verhalten an den ausgewählten Markt an

Entwickelt für Händler, die saubere, sitzungsabhängige Trendsignale ohne komplexe Einstellungen oder Überoptimierung wünschen.

Die wichtigsten Funktionen auf einen Blick

Einfaches Plug & Play - keine Einrichtung erforderlich

Automatische Symbol- und Instrumentenerkennung

Automatische Erkennung von Brokersitzungen

Filterung von Londoner und New Yorker Sitzungen

Automatisch optimiert für XAUUSD, US30 und EURUSD

US30 wird nur während der New Yorker Sitzung gehandelt

Eingebaute Kauf- und Verkaufswarnungen

Adaptive Trendvisualisierung mit Farbzuständen

Volumenabhängige Bestätigung

Filterung der Preisaktionsqualität

Funktioniert bei allen MT5-Brokern

Nicht wiederholende Signalstruktur

Automatische Erkennung von Symbolen und Instrumenten

Adaptive Session Trend Pro erkennt auf intelligente Weise das Instrument direkt aus dem Chart, an den es angehängt ist, und passt seine internen Parameter automatisch an.

Das optimierte Verhalten umfasst:

Gold (XAUUSD): Schnellere Trendreaktion zur Erfassung starker Bewegungen

US30 / Indizes: Volatilitätsbewusstes Verhalten, das auf die Preisentwicklung von Indizes abgestimmt ist

EURUSD und Devisenpaare: Ausgewogene Trendfilterung für Stabilität

Keine Voreinstellungen. Keine manuelle Einstellung. Kein Rätselraten.

Automatische Erkennung von Broker-Sitzungen

Der Indikator erkennt automatisch die Zeit Ihres Brokerservers und wendet die Sitzungslogik entsprechend an.

Unterstützte Sitzungen:

Londoner Sitzung: 08:00 - 17:00

New Yorker Sitzung: 13:00 - 22:00

Sondersitzung US30 Logik

Für US30 und ähnliche Indizes:

Die Londoner Sitzung wird automatisch deaktiviert

Signale werden nur während der New Yorker Sitzung generiert, wo Liquidität und Volatilität am höchsten sind

Dies trägt dazu bei, Signale von geringer Qualität während der inaktiven Marktzeiten zu vermeiden.

Intelligente Marktbeobachtung und Signalsteuerung

Adaptive Session Trend Pro ist so konzipiert, dass Qualität vor Quantität geht.

Es enthält interne Filter, die:

Schwache oder unentschlossene Kerzen zu vermeiden

das Rauschen in Zeiten geringer Liquidität reduzieren

die Trendfärbung während inaktiver Sitzungen anpassen

Signale nur dann generieren, wenn vordefinierte Qualitätsbedingungen erfüllt sind

Dies führt zu weniger, aber relevanteren Signalen.

Eingebaute Warnungen

Bleiben Sie informiert, ohne auf die Charts zu starren.

Pop-up-Warnungen für Kauf- und Verkaufssignale

Alarme werden nur einmal pro Signalkerze ausgelöst

Geeignet für diskretionäre Trader und Multi-Chart-Setups

Sauberes & professionelles visuelles Design

Adaptive farbkodierte Trendlinie für die Marktrichtung

Klare Kauf- und Verkaufspfeile direkt auf dem Chart platziert

Neutraler Trendstatus während der Session-Off-Perioden

Optimiert für dunkle und helle Chart-Hintergründe

Entwickelt für Klarheit und lange Handelssitzungen.

Für wen dieser Indikator geeignet ist

Goldhändler, die einen strukturierten Trendeinstieg suchen

US30-Händler, die sich auf den Handel in der New Yorker Sitzung konzentrieren

Forex-Händler, die regelbasierte Signale bevorzugen

Händler, die Automatisierung ohne Komplexität wünschen

Anfänger und Profis gleichermaßen

Empfohlene Nutzung

Symbole: XAUUSD, US30, EURUSD, wichtige Forex-Paare

Sitzungen: London und New York

Zeitrahmen: M5 bis M30 (funktioniert auf allen Zeitrahmen)

Plattform: MetaTrader 5

Wichtige Hinweise

Dieser Indikator zeichnet keine vergangenen Signale nach

Keine externen Daten oder manuellen Eingaben erforderlich

Funktioniert mit allen MT5-Brokern und Serverzeiten

Entwickelt als Entscheidungshilfe

Handeln Sie, wenn der Markt wichtig ist

Adaptive Session Trend Pro hilft Ihnen, nur dann zu handeln, wenn der Markt aktiv, relevant und auf das von Ihnen gehandelte Instrument abgestimmt ist - und zwar durch automatische Erkennung und intelligentes Session Handling.

Schließen Sie es an Ihren Chart an und erleben Sie einen disziplinierten, sitzungsbewussten, einfachen Plug-and-Play-Ansatz für den Trendhandel.