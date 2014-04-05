Adaptive Session Trend Pro

Adaptiver Session Trend Pro

Einfacher Plug & Play Auto-Optimierter Trend-Indikator für MT5

Adaptive Session Trend Pro ist ein einfach zu bedienender Plug-and-Play-Indikator für MT5, der automatisch das Symbol, das Instrument und die Brokersitzung des Charts erkennt, an den er angehängt ist - ohne manuelle Konfiguration.

Hängen Sie den Indikator einfach an ein beliebiges Diagramm an und er ist sofort einsatzbereit:

  • Er erkennt das Instrument (XAUUSD, US30, EURUSD, Forex-Paare)

  • Ermittelt die Serverzeit des Brokers

  • Wendet automatisch die korrekten Londoner und New Yorker Sitzungsfilter an

  • Passt das interne Verhalten an den ausgewählten Markt an

Entwickelt für Händler, die saubere, sitzungsabhängige Trendsignale ohne komplexe Einstellungen oder Überoptimierung wünschen.

Die wichtigsten Funktionen auf einen Blick

  • Einfaches Plug & Play - keine Einrichtung erforderlich

  • Automatische Symbol- und Instrumentenerkennung

  • Automatische Erkennung von Brokersitzungen

  • Filterung von Londoner und New Yorker Sitzungen

  • Automatisch optimiert für XAUUSD, US30 und EURUSD

  • US30 wird nur während der New Yorker Sitzung gehandelt

  • Eingebaute Kauf- und Verkaufswarnungen

  • Adaptive Trendvisualisierung mit Farbzuständen

  • Volumenabhängige Bestätigung

  • Filterung der Preisaktionsqualität

  • Funktioniert bei allen MT5-Brokern

  • Nicht wiederholende Signalstruktur

Automatische Erkennung von Symbolen und Instrumenten

Adaptive Session Trend Pro erkennt auf intelligente Weise das Instrument direkt aus dem Chart, an den es angehängt ist, und passt seine internen Parameter automatisch an.

Das optimierte Verhalten umfasst:

  • Gold (XAUUSD): Schnellere Trendreaktion zur Erfassung starker Bewegungen

  • US30 / Indizes: Volatilitätsbewusstes Verhalten, das auf die Preisentwicklung von Indizes abgestimmt ist

  • EURUSD und Devisenpaare: Ausgewogene Trendfilterung für Stabilität

Keine Voreinstellungen. Keine manuelle Einstellung. Kein Rätselraten.

Automatische Erkennung von Broker-Sitzungen

Der Indikator erkennt automatisch die Zeit Ihres Brokerservers und wendet die Sitzungslogik entsprechend an.

Unterstützte Sitzungen:

  • Londoner Sitzung: 08:00 - 17:00

  • New Yorker Sitzung: 13:00 - 22:00

Sondersitzung US30 Logik

Für US30 und ähnliche Indizes:

  • Die Londoner Sitzung wird automatisch deaktiviert

  • Signale werden nur während der New Yorker Sitzung generiert, wo Liquidität und Volatilität am höchsten sind

Dies trägt dazu bei, Signale von geringer Qualität während der inaktiven Marktzeiten zu vermeiden.

Intelligente Marktbeobachtung und Signalsteuerung

Adaptive Session Trend Pro ist so konzipiert, dass Qualität vor Quantität geht.

Es enthält interne Filter, die:

  • Schwache oder unentschlossene Kerzen zu vermeiden

  • das Rauschen in Zeiten geringer Liquidität reduzieren

  • die Trendfärbung während inaktiver Sitzungen anpassen

  • Signale nur dann generieren, wenn vordefinierte Qualitätsbedingungen erfüllt sind

Dies führt zu weniger, aber relevanteren Signalen.

Eingebaute Warnungen

Bleiben Sie informiert, ohne auf die Charts zu starren.

  • Pop-up-Warnungen für Kauf- und Verkaufssignale

  • Alarme werden nur einmal pro Signalkerze ausgelöst

  • Geeignet für diskretionäre Trader und Multi-Chart-Setups

Sauberes & professionelles visuelles Design

  • Adaptive farbkodierte Trendlinie für die Marktrichtung

  • Klare Kauf- und Verkaufspfeile direkt auf dem Chart platziert

  • Neutraler Trendstatus während der Session-Off-Perioden

  • Optimiert für dunkle und helle Chart-Hintergründe

Entwickelt für Klarheit und lange Handelssitzungen.

Für wen dieser Indikator geeignet ist

  • Goldhändler, die einen strukturierten Trendeinstieg suchen

  • US30-Händler, die sich auf den Handel in der New Yorker Sitzung konzentrieren

  • Forex-Händler, die regelbasierte Signale bevorzugen

  • Händler, die Automatisierung ohne Komplexität wünschen

  • Anfänger und Profis gleichermaßen

Empfohlene Nutzung

  • Symbole: XAUUSD, US30, EURUSD, wichtige Forex-Paare

  • Sitzungen: London und New York

  • Zeitrahmen: M5 bis M30 (funktioniert auf allen Zeitrahmen)

  • Plattform: MetaTrader 5

Wichtige Hinweise

  • Dieser Indikator zeichnet keine vergangenen Signale nach

  • Keine externen Daten oder manuellen Eingaben erforderlich

  • Funktioniert mit allen MT5-Brokern und Serverzeiten

  • Entwickelt als Entscheidungshilfe

Handeln Sie, wenn der Markt wichtig ist

Adaptive Session Trend Pro hilft Ihnen, nur dann zu handeln, wenn der Markt aktiv, relevant und auf das von Ihnen gehandelte Instrument abgestimmt ist - und zwar durch automatische Erkennung und intelligentes Session Handling.

Schließen Sie es an Ihren Chart an und erleben Sie einen disziplinierten, sitzungsbewussten, einfachen Plug-and-Play-Ansatz für den Trendhandel.


