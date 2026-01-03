EURUSD PropFlow Scalper (M5)

Prop Firm Challenge-Focused Scalper für niedrigen Drawdown und Konsistenz gebaut

EURUSD PropFlow Scalper ist ein spezialisierter Prop-Firm-First Scalping Expert Advisor, der entwickelt wurde, um Händlern zu helfen, Bewertungen und Herausforderungen zu bestehen, und nicht, um rücksichtsloses Wachstum zu verfolgen.

Jede Design-Entscheidung in diesem EA priorisiert Drawdown-Kontrolle, hohe Gewinnratenstabilität und Regelkonformität, was ihn besonders geeignet für Konten mit täglichen Verlustlimits, maximalen Drawdown-Caps und strenger Risikoüberwachung macht.

Prop Firm-relevante Backtest-Ergebnisse

(unter Verwendung eines konservativen Risikos, das an die Bedingungen der Herausforderung angepasst ist)

Startguthaben: $5.000

Nettogewinn: ~$24.560

Maximaler Aktien-Drawdown: ~4.47%

Max Balance Drawdown: ~4.17%

Gewinn-Faktor: ~2.25

Erholungsfaktor: ~26.9

Gesamte Trades: 3,248

Gewonnene Trades: ~61%

Verlorene Trades: ~39%

Diese Ergebnisse zeigen eine sichere Aktienkurve, die bequem unter den typischen Schwellenwerten von 5 % täglich und 10 % Gesamtverlust liegt, die von den meisten Prop-Firmen verwendet werden.

(Verifiziert durch einen Screenshot des Backtest-Berichts).

Speziell entwickelt, um die Herausforderungen von Prop-Firmen zu meistern

Drawdown-Kontrolle steht an erster Stelle

Der Drawdown für Aktien und Guthaben blieb im Test unter 5%.

Kein Exposure-Stacking oder Compounding-Risiko

Immer nur eine aktive Position zur Zeit

Entwickelt, um Pechsträhnen zu überstehen, ohne Regeln zu verletzen

Hohe Gewinnrate = weniger Recovery Trades

Gewinnrate konstant über 60%

Geringere Abhängigkeit von großen Gewinnern

Gleichmäßige Gewinnverteilung über alle Trades

Hilft, die psychologische und statistische Stabilität während der Auswertungen aufrechtzuerhalten

Auswertungssicheres Trading-Verhalten

Kein Martingal

Kein Raster

Kein Averaging Down

Keine Erholungs- oder Revanche-Logik

Keine Lot-Eskalation nach Verlusten

Prop-freundliche Ausführung & Broker-Hygiene

Automatische Broker-Anpassung

Erkennt den Ausführungsmodus automatisch (FOK / IOC / RETURN)

Passt sich an Broker-Stop-Level und Spread-Beschränkungen an

Kompatibel mit den meisten MT5-Umgebungen von Wertpapierfirmen

Risiko & Validierung Schutzmaßnahmen

Überprüfung der Margin-Verfügbarkeit vor jedem Trade

Spread-Filterung zur Vermeidung von volatilen Fills

Broker-sichere SL/TP-Platzierung für alle Positionen

Übersicht der Handelsprofile

Fester Stop Loss und Take Profit

Hochfrequente, tickgesteuerte Ausführung

Ausgewogene Verteilung von Long- und Short-Geschäften

Optimiert für die hohe Liquidität von EURUSD

Empfohlenes Prop-Firm-Setup

Symbol: EURUSD

Losgröße: Skalieren Sie nach den Regeln der Herausforderung

Broker: Prop firm MT5 oder Broker mit niedriger Latenz

VPS: Dringend empfohlen für konsistente Ausführung

Für wen dieser EA geeignet ist

Trader, die Prop-Firm-Bewertungen oder Challenges versuchen

Benutzer, die eine konsistente Ausführung über schnelle Kontowechsel stellen

Trader, die durch tägliche und maximale Drawdown-Limits eingeschränkt sind

Jeder, der einen systematischen, regelkonformen Scalper sucht

Wichtige Hinweise