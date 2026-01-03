EURUSD propflow scalper
- Experten
- Vishnu Bajpai
- Version: 1.30
- Aktualisiert: 3 Januar 2026
- Aktivierungen: 5
EURUSD PropFlow Scalper (M5)
Prop Firm Challenge-Focused Scalper für niedrigen Drawdown und Konsistenz gebaut
EURUSD PropFlow Scalper ist ein spezialisierter Prop-Firm-First Scalping Expert Advisor, der entwickelt wurde, um Händlern zu helfen, Bewertungen und Herausforderungen zu bestehen, und nicht, um rücksichtsloses Wachstum zu verfolgen.
Jede Design-Entscheidung in diesem EA priorisiert Drawdown-Kontrolle, hohe Gewinnratenstabilität und Regelkonformität, was ihn besonders geeignet für Konten mit täglichen Verlustlimits, maximalen Drawdown-Caps und strenger Risikoüberwachung macht.
Prop Firm-relevante Backtest-Ergebnisse
(unter Verwendung eines konservativen Risikos, das an die Bedingungen der Herausforderung angepasst ist)
-
Startguthaben: $5.000
-
Nettogewinn: ~$24.560
-
Maximaler Aktien-Drawdown: ~4.47%
-
Max Balance Drawdown: ~4.17%
-
Gewinn-Faktor: ~2.25
-
Erholungsfaktor: ~26.9
-
Gesamte Trades: 3,248
-
Gewonnene Trades: ~61%
-
Verlorene Trades: ~39%
Diese Ergebnisse zeigen eine sichere Aktienkurve, die bequem unter den typischen Schwellenwerten von 5 % täglich und 10 % Gesamtverlust liegt, die von den meisten Prop-Firmen verwendet werden.
(Verifiziert durch einen Screenshot des Backtest-Berichts).
Speziell entwickelt, um die Herausforderungen von Prop-Firmen zu meistern
Drawdown-Kontrolle steht an erster Stelle
-
Der Drawdown für Aktien und Guthaben blieb im Test unter 5%.
-
Kein Exposure-Stacking oder Compounding-Risiko
-
Immer nur eine aktive Position zur Zeit
-
Entwickelt, um Pechsträhnen zu überstehen, ohne Regeln zu verletzen
Hohe Gewinnrate = weniger Recovery Trades
-
Gewinnrate konstant über 60%
-
Geringere Abhängigkeit von großen Gewinnern
-
Gleichmäßige Gewinnverteilung über alle Trades
-
Hilft, die psychologische und statistische Stabilität während der Auswertungen aufrechtzuerhalten
Auswertungssicheres Trading-Verhalten
-
Kein Martingal
-
Kein Raster
-
Kein Averaging Down
-
Keine Erholungs- oder Revanche-Logik
-
Keine Lot-Eskalation nach Verlusten
Prop-freundliche Ausführung & Broker-Hygiene
Automatische Broker-Anpassung
-
Erkennt den Ausführungsmodus automatisch (FOK / IOC / RETURN)
-
Passt sich an Broker-Stop-Level und Spread-Beschränkungen an
-
Kompatibel mit den meisten MT5-Umgebungen von Wertpapierfirmen
Risiko & Validierung Schutzmaßnahmen
-
Überprüfung der Margin-Verfügbarkeit vor jedem Trade
-
Spread-Filterung zur Vermeidung von volatilen Fills
-
Broker-sichere SL/TP-Platzierung für alle Positionen
Übersicht der Handelsprofile
-
Fester Stop Loss und Take Profit
-
Hochfrequente, tickgesteuerte Ausführung
-
Ausgewogene Verteilung von Long- und Short-Geschäften
-
Optimiert für die hohe Liquidität von EURUSD
Empfohlenes Prop-Firm-Setup
-
Symbol: EURUSD
-
Losgröße: Skalieren Sie nach den Regeln der Herausforderung
-
Broker: Prop firm MT5 oder Broker mit niedriger Latenz
-
VPS: Dringend empfohlen für konsistente Ausführung
Für wen dieser EA geeignet ist
-
Trader, die Prop-Firm-Bewertungen oder Challenges versuchen
-
Benutzer, die eine konsistente Ausführung über schnelle Kontowechsel stellen
-
Trader, die durch tägliche und maximale Drawdown-Limits eingeschränkt sind
-
Jeder, der einen systematischen, regelkonformen Scalper sucht
Wichtige Hinweise
-
Dieser EA wurde entwickelt, um zuerst das Kapital zu schützen und dann zu wachsen.
-
Die Strategielogik ist proprietär und absichtlich geschützt
-
Backtest-Ergebnisse sind keine Garantie für zukünftige Performance
-
Stimmen Sie die Losgröße immer mit den Regeln Ihrer Wertpapierfirma ab.