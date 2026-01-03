EURUSD propflow scalper

EURUSD PropFlow Scalper (M5)

Prop Firm Challenge-Focused Scalper für niedrigen Drawdown und Konsistenz gebaut

EURUSD PropFlow Scalper ist ein spezialisierter Prop-Firm-First Scalping Expert Advisor, der entwickelt wurde, um Händlern zu helfen, Bewertungen und Herausforderungen zu bestehen, und nicht, um rücksichtsloses Wachstum zu verfolgen.

Jede Design-Entscheidung in diesem EA priorisiert Drawdown-Kontrolle, hohe Gewinnratenstabilität und Regelkonformität, was ihn besonders geeignet für Konten mit täglichen Verlustlimits, maximalen Drawdown-Caps und strenger Risikoüberwachung macht.

Prop Firm-relevante Backtest-Ergebnisse

(unter Verwendung eines konservativen Risikos, das an die Bedingungen der Herausforderung angepasst ist)

  • Startguthaben: $5.000

  • Nettogewinn: ~$24.560

  • Maximaler Aktien-Drawdown: ~4.47%

  • Max Balance Drawdown: ~4.17%

  • Gewinn-Faktor: ~2.25

  • Erholungsfaktor: ~26.9

  • Gesamte Trades: 3,248

  • Gewonnene Trades: ~61%

  • Verlorene Trades: ~39%

Diese Ergebnisse zeigen eine sichere Aktienkurve, die bequem unter den typischen Schwellenwerten von 5 % täglich und 10 % Gesamtverlust liegt, die von den meisten Prop-Firmen verwendet werden.

(Verifiziert durch einen Screenshot des Backtest-Berichts).

Speziell entwickelt, um die Herausforderungen von Prop-Firmen zu meistern

Drawdown-Kontrolle steht an erster Stelle

  • Der Drawdown für Aktien und Guthaben blieb im Test unter 5%.

  • Kein Exposure-Stacking oder Compounding-Risiko

  • Immer nur eine aktive Position zur Zeit

  • Entwickelt, um Pechsträhnen zu überstehen, ohne Regeln zu verletzen

Hohe Gewinnrate = weniger Recovery Trades

  • Gewinnrate konstant über 60%

  • Geringere Abhängigkeit von großen Gewinnern

  • Gleichmäßige Gewinnverteilung über alle Trades

  • Hilft, die psychologische und statistische Stabilität während der Auswertungen aufrechtzuerhalten

Auswertungssicheres Trading-Verhalten

  • Kein Martingal

  • Kein Raster

  • Kein Averaging Down

  • Keine Erholungs- oder Revanche-Logik

  • Keine Lot-Eskalation nach Verlusten

Prop-freundliche Ausführung & Broker-Hygiene

Automatische Broker-Anpassung

  • Erkennt den Ausführungsmodus automatisch (FOK / IOC / RETURN)

  • Passt sich an Broker-Stop-Level und Spread-Beschränkungen an

  • Kompatibel mit den meisten MT5-Umgebungen von Wertpapierfirmen

Risiko & Validierung Schutzmaßnahmen

  • Überprüfung der Margin-Verfügbarkeit vor jedem Trade

  • Spread-Filterung zur Vermeidung von volatilen Fills

  • Broker-sichere SL/TP-Platzierung für alle Positionen

Übersicht der Handelsprofile

  • Fester Stop Loss und Take Profit

  • Hochfrequente, tickgesteuerte Ausführung

  • Ausgewogene Verteilung von Long- und Short-Geschäften

  • Optimiert für die hohe Liquidität von EURUSD

Empfohlenes Prop-Firm-Setup

  • Symbol: EURUSD

  • Losgröße: Skalieren Sie nach den Regeln der Herausforderung

  • Broker: Prop firm MT5 oder Broker mit niedriger Latenz

  • VPS: Dringend empfohlen für konsistente Ausführung

Für wen dieser EA geeignet ist

  • Trader, die Prop-Firm-Bewertungen oder Challenges versuchen

  • Benutzer, die eine konsistente Ausführung über schnelle Kontowechsel stellen

  • Trader, die durch tägliche und maximale Drawdown-Limits eingeschränkt sind

  • Jeder, der einen systematischen, regelkonformen Scalper sucht

Wichtige Hinweise

  • Dieser EA wurde entwickelt, um zuerst das Kapital zu schützen und dann zu wachsen.

  • Die Strategielogik ist proprietär und absichtlich geschützt

  • Backtest-Ergebnisse sind keine Garantie für zukünftige Performance

  • Stimmen Sie die Losgröße immer mit den Regeln Ihrer Wertpapierfirma ab.


