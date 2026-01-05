BTC PropPulse Sentinel (M1)

Plug-and-Play Bitcoin Scalping EA für Krypto-Prop-Firmen-Herausforderungen

BTC PropPulse Sentinel ist ein professionell entwickelter Bitcoin (BTC) Scalping Expert Advisor, der speziell entwickelt wurde, um Händlern zu helfen, die Herausforderungen von Krypto-Prop-Firmen mit minimalem Drawdown und hoher Konsistenz zu bestehen.

Der EA ist intern vollständig optimiert und als echtes Plug-and-Play-System konzipiert.

Es sind keine Parametereinstellungen, Optimierungen oder maklerspezifische Anpassungen erforderlich.

Geprüfte Backtest-Leistung (USD-basiert, Broker-neutral)

Anfangsbestand: $5.000

Nettogewinn: ~$12,940

Bruttogewinn: ~$15,426

Bruttoverlust: ~$2,485

Risiko & Stabilitätsmetriken

Maximaler Saldoabzug: ~1.97%

Max Equity Drawdown: ~2.48%

Gewinn-Faktor: 6,21

Erholungsfaktor: 78,4

Erwartete Auszahlung: ~19.4

Handelsstatistik

Gesamte Trades: 667

Gewonnene Trades: ~68%

Verlorene Trades: ~32%

Max. aufeinanderfolgende Gewinne: 13

Diese Metriken bestätigen eine außergewöhnliche Risikokontrolle, die den EA für die strengen Bewertungsregeln von Krypto-Prop-Firmen geeignet macht.

(Backtest-Screenshot aus Gründen der Transparenz beigefügt).

Echtes Plug-and-Play-Design

Keine Optimierung erforderlich

Alle Parameter sind voroptimiert und gesperrt

Keine Kurvenanpassung oder manuelle Abstimmung

Gleiches Verhalten bei allen Brokern und Umgebungen

Broker-unabhängige Ausführung

Funktioniert unabhängig von: Zweistellige oder dreistellige Preisformate Brokerspezifische SL/TP-Punkt-Skalierung

Stop Loss und Take Profit werden in USD und nicht in Punkten oder Pips berechnet

Gewährleistet ein einheitliches Risikoverhalten bei allen BTC-Brokern und Prop-Firmen

Entwickelt für die Herausforderungen von Krypto-Prop-Firmen

Ultra-Low Drawdown Fokus

Aktien-Drawdown wurde im Test unter 3% gehalten

Immer nur eine aktive Position zur gleichen Zeit

Kein Stapeln von Positionen

Entwickelt, um tägliche und maximale Verlustlimits einzuhalten

Hochwahrscheinlicher BTC-Impulshandel

Handelt nur mit starken BTC-Preisimpulsen

Filtert minderwertige und verrauschte Marktbedingungen heraus

Hohe Gewinnratenstruktur reduziert den Erholungsdruck

Auswertungssichere Logik

Kein Martingal

Kein Raster

Keine Mittelwertbildung

Kein Recovery-Handel

Festes, vordefiniertes Risiko pro Handel

Ausführung & Handelsmanagement

USD-basierter Stop Loss und Take Profit

Optionaler intelligenter Trailing-Stop

Spread-Filterung zur Vermeidung schlechter Krypto-Fills

Automatische Erkennung des Broker-Ausführungsmodus (FOK / IOC / RETURN)

Überprüfung von Margin und Volumen vor jedem Trade

Zusammenfassung der wichtigsten Funktionen

Ausschließlich für Bitcoin (BTC) entwickelt

Vollständig optimiert und sofort einsatzbereit

Plug-and-Play-Einsatz

Broker-unabhängige SL/TP-Behandlung

Extrem niedriges Drawdown-Profil

Hoher Gewinnfaktor und Erholungsfaktor

Nur ein Trade Engagement

Prop-Firm-sicheres Ausführungsverhalten

Empfohlenes Setup

Instrument: BTC (gemäß Brokersymbol)

Losgröße: Gemäß den Regeln der Prop-Firma anpassen

Broker: Krypto-aktivierter MT5-Broker oder Prop-Firma

VPS: Dringend empfohlen für Ausführungsstabilität

Für wen dieser EA geeignet ist

Trader, die Krypto-Prop-Firmen-Herausforderungen versuchen

Benutzer, die einen niedrigen Drawdown und hohe Konsistenz suchen

Trader, die einen Plug-and-Play-BTC-EA suchen, der einfach zu bedienen ist

Jeder, der Martingale oder Grid-basierte Krypto-Systeme vermeidet

Wichtige Hinweise