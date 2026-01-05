BTC PropPulse Sentinel
- Experten
- Vishnu Bajpai
- Version: 1.65
- Aktivierungen: 5
BTC PropPulse Sentinel (M1)
Plug-and-Play Bitcoin Scalping EA für Krypto-Prop-Firmen-Herausforderungen
BTC PropPulse Sentinel ist ein professionell entwickelter Bitcoin (BTC) Scalping Expert Advisor, der speziell entwickelt wurde, um Händlern zu helfen, die Herausforderungen von Krypto-Prop-Firmen mit minimalem Drawdown und hoher Konsistenz zu bestehen.
Der EA ist intern vollständig optimiert und als echtes Plug-and-Play-System konzipiert.
Es sind keine Parametereinstellungen, Optimierungen oder maklerspezifische Anpassungen erforderlich.
Geprüfte Backtest-Leistung (USD-basiert, Broker-neutral)
-
Anfangsbestand: $5.000
-
Nettogewinn: ~$12,940
-
Bruttogewinn: ~$15,426
-
Bruttoverlust: ~$2,485
Risiko & Stabilitätsmetriken
-
Maximaler Saldoabzug: ~1.97%
-
Max Equity Drawdown: ~2.48%
-
Gewinn-Faktor: 6,21
-
Erholungsfaktor: 78,4
-
Erwartete Auszahlung: ~19.4
Handelsstatistik
-
Gesamte Trades: 667
-
Gewonnene Trades: ~68%
-
Verlorene Trades: ~32%
-
Max. aufeinanderfolgende Gewinne: 13
Diese Metriken bestätigen eine außergewöhnliche Risikokontrolle, die den EA für die strengen Bewertungsregeln von Krypto-Prop-Firmen geeignet macht.
(Backtest-Screenshot aus Gründen der Transparenz beigefügt).
Echtes Plug-and-Play-Design
Keine Optimierung erforderlich
-
Alle Parameter sind voroptimiert und gesperrt
-
Keine Kurvenanpassung oder manuelle Abstimmung
-
Gleiches Verhalten bei allen Brokern und Umgebungen
Broker-unabhängige Ausführung
-
Funktioniert unabhängig von:
-
Zweistellige oder dreistellige Preisformate
-
Brokerspezifische SL/TP-Punkt-Skalierung
-
-
Stop Loss und Take Profit werden in USD und nicht in Punkten oder Pipsberechnet
-
Gewährleistet ein einheitliches Risikoverhalten bei allen BTC-Brokern und Prop-Firmen
Entwickelt für die Herausforderungen von Krypto-Prop-Firmen
Ultra-Low Drawdown Fokus
-
Aktien-Drawdown wurde im Test unter 3% gehalten
-
Immer nur eine aktive Position zur gleichen Zeit
-
Kein Stapeln von Positionen
-
Entwickelt, um tägliche und maximale Verlustlimits einzuhalten
Hochwahrscheinlicher BTC-Impulshandel
-
Handelt nur mit starken BTC-Preisimpulsen
-
Filtert minderwertige und verrauschte Marktbedingungen heraus
-
Hohe Gewinnratenstruktur reduziert den Erholungsdruck
Auswertungssichere Logik
-
Kein Martingal
-
Kein Raster
-
Keine Mittelwertbildung
-
Kein Recovery-Handel
-
Festes, vordefiniertes Risiko pro Handel
Ausführung & Handelsmanagement
-
USD-basierter Stop Loss und Take Profit
-
Optionaler intelligenter Trailing-Stop
-
Spread-Filterung zur Vermeidung schlechter Krypto-Fills
-
Automatische Erkennung des Broker-Ausführungsmodus (FOK / IOC / RETURN)
-
Überprüfung von Margin und Volumen vor jedem Trade
Zusammenfassung der wichtigsten Funktionen
-
Ausschließlich für Bitcoin (BTC) entwickelt
-
Vollständig optimiert und sofort einsatzbereit
-
Plug-and-Play-Einsatz
-
Broker-unabhängige SL/TP-Behandlung
-
Extrem niedriges Drawdown-Profil
-
Hoher Gewinnfaktor und Erholungsfaktor
-
Nur ein Trade Engagement
-
Prop-Firm-sicheres Ausführungsverhalten
Empfohlenes Setup
-
Instrument: BTC (gemäß Brokersymbol)
-
Losgröße: Gemäß den Regeln der Prop-Firma anpassen
-
Broker: Krypto-aktivierter MT5-Broker oder Prop-Firma
-
VPS: Dringend empfohlen für Ausführungsstabilität
Für wen dieser EA geeignet ist
-
Trader, die Krypto-Prop-Firmen-Herausforderungen versuchen
-
Benutzer, die einen niedrigen Drawdown und hohe Konsistenz suchen
-
Trader, die einen Plug-and-Play-BTC-EA suchen, der einfach zu bedienen ist
-
Jeder, der Martingale oder Grid-basierte Krypto-Systeme vermeidet
Wichtige Hinweise
-
Die Logik der Strategie ist proprietär und absichtlich geschützt
-
Backtest-Ergebnisse sind keine Garantie für die zukünftige Performance
-
Wählen Sie die Größe der Positionen immer entsprechend den Risikolimits Ihres Unternehmens.