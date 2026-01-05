BTC PropPulse Sentinel

BTC PropPulse Sentinel (M1)

Plug-and-Play Bitcoin Scalping EA für Krypto-Prop-Firmen-Herausforderungen

BTC PropPulse Sentinel ist ein professionell entwickelter Bitcoin (BTC) Scalping Expert Advisor, der speziell entwickelt wurde, um Händlern zu helfen, die Herausforderungen von Krypto-Prop-Firmen mit minimalem Drawdown und hoher Konsistenz zu bestehen.

Der EA ist intern vollständig optimiert und als echtes Plug-and-Play-System konzipiert.
Es sind keine Parametereinstellungen, Optimierungen oder maklerspezifische Anpassungen erforderlich.

Geprüfte Backtest-Leistung (USD-basiert, Broker-neutral)

  • Anfangsbestand: $5.000

  • Nettogewinn: ~$12,940

  • Bruttogewinn: ~$15,426

  • Bruttoverlust: ~$2,485

Risiko & Stabilitätsmetriken

  • Maximaler Saldoabzug: ~1.97%

  • Max Equity Drawdown: ~2.48%

  • Gewinn-Faktor: 6,21

  • Erholungsfaktor: 78,4

  • Erwartete Auszahlung: ~19.4

Handelsstatistik

  • Gesamte Trades: 667

  • Gewonnene Trades: ~68%

  • Verlorene Trades: ~32%

  • Max. aufeinanderfolgende Gewinne: 13

Diese Metriken bestätigen eine außergewöhnliche Risikokontrolle, die den EA für die strengen Bewertungsregeln von Krypto-Prop-Firmen geeignet macht.

(Backtest-Screenshot aus Gründen der Transparenz beigefügt).

Echtes Plug-and-Play-Design

Keine Optimierung erforderlich

  • Alle Parameter sind voroptimiert und gesperrt

  • Keine Kurvenanpassung oder manuelle Abstimmung

  • Gleiches Verhalten bei allen Brokern und Umgebungen

Broker-unabhängige Ausführung

  • Funktioniert unabhängig von:

    • Zweistellige oder dreistellige Preisformate

    • Brokerspezifische SL/TP-Punkt-Skalierung

  • Stop Loss und Take Profit werden in USD und nicht in Punkten oder Pipsberechnet

  • Gewährleistet ein einheitliches Risikoverhalten bei allen BTC-Brokern und Prop-Firmen

Entwickelt für die Herausforderungen von Krypto-Prop-Firmen

Ultra-Low Drawdown Fokus

  • Aktien-Drawdown wurde im Test unter 3% gehalten

  • Immer nur eine aktive Position zur gleichen Zeit

  • Kein Stapeln von Positionen

  • Entwickelt, um tägliche und maximale Verlustlimits einzuhalten

Hochwahrscheinlicher BTC-Impulshandel

  • Handelt nur mit starken BTC-Preisimpulsen

  • Filtert minderwertige und verrauschte Marktbedingungen heraus

  • Hohe Gewinnratenstruktur reduziert den Erholungsdruck

Auswertungssichere Logik

  • Kein Martingal

  • Kein Raster

  • Keine Mittelwertbildung

  • Kein Recovery-Handel

  • Festes, vordefiniertes Risiko pro Handel

Ausführung & Handelsmanagement

  • USD-basierter Stop Loss und Take Profit

  • Optionaler intelligenter Trailing-Stop

  • Spread-Filterung zur Vermeidung schlechter Krypto-Fills

  • Automatische Erkennung des Broker-Ausführungsmodus (FOK / IOC / RETURN)

  • Überprüfung von Margin und Volumen vor jedem Trade

Zusammenfassung der wichtigsten Funktionen

  • Ausschließlich für Bitcoin (BTC) entwickelt

  • Vollständig optimiert und sofort einsatzbereit

  • Plug-and-Play-Einsatz

  • Broker-unabhängige SL/TP-Behandlung

  • Extrem niedriges Drawdown-Profil

  • Hoher Gewinnfaktor und Erholungsfaktor

  • Nur ein Trade Engagement

  • Prop-Firm-sicheres Ausführungsverhalten

Empfohlenes Setup

  • Instrument: BTC (gemäß Brokersymbol)

  • Losgröße: Gemäß den Regeln der Prop-Firma anpassen

  • Broker: Krypto-aktivierter MT5-Broker oder Prop-Firma

  • VPS: Dringend empfohlen für Ausführungsstabilität

Für wen dieser EA geeignet ist

  • Trader, die Krypto-Prop-Firmen-Herausforderungen versuchen

  • Benutzer, die einen niedrigen Drawdown und hohe Konsistenz suchen

  • Trader, die einen Plug-and-Play-BTC-EA suchen, der einfach zu bedienen ist

  • Jeder, der Martingale oder Grid-basierte Krypto-Systeme vermeidet

Wichtige Hinweise

  • Die Logik der Strategie ist proprietär und absichtlich geschützt

  • Backtest-Ergebnisse sind keine Garantie für die zukünftige Performance

  • Wählen Sie die Größe der Positionen immer entsprechend den Risikolimits Ihres Unternehmens.


