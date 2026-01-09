Institutioneller Liquiditäts-Sweep & Stop Hunt Detektor

Die FAKEOUT MATRIX PRO ist ein professionelles Analysetool, das entwickelt wurde, um genau die Momente zu identifizieren, in denen institutionelle Marktteilnehmer Privatanlegern eine Falle stellen. Durch die Überwachung von Session-Extremen und die Erkennung von Liquidity Sweeps mit hoher Wahrscheinlichkeit bietet dieser Indikator den technischen Vorteil, der für den präzisen Handel mit Umkehrungen erforderlich ist.

Die institutionelle Logik

Große Finanzinstitute benötigen erhebliche Liquidität, um ihre Aufträge auszuführen. Sie finden diese Liquidität oft, indem sie den Preis knapp über die sichtbaren Höchst- und Tiefststände der Sitzung hinaus treiben, um Stop-Loss-Aufträge für Privatkunden auszulösen. Dieser Indikator erkennt diese "Stop Hunts" in Echtzeit und ermöglicht es Ihnen zu erkennen, wann ein Ausbruch eher eine Falle als ein Trend ist.

Hauptmerkmale

Institutionelle Sweep-Erkennung: Automatische Erkennung und Kennzeichnung von Liquiditätsausbrüchen mit Hilfe einer visuellen Engine mit hoher Wiedergabetreue.

Order Block Retest-Zonen: Nach einem Fakeout zeichnet der Indikator automatisch eine Smart Supply/Demand Zone ein. Dadurch wird der Bereich hervorgehoben, in dem mit hoher Wahrscheinlichkeit ein erneuter Einstieg möglich ist.

Sweep-Intensitäts-Metrik: Jedes Signal enthält eine Punktmessung der "Trap Depth", die es Ihnen ermöglicht, die Stärke der institutionellen Manipulation zu beurteilen.

Pro Dashboard: Ein minimalistisches HUD, das die Gesamtzahl der Signale und Ihre Live-Gewinnrate anzeigt, damit Sie sich auf die wirklich wichtigen Daten konzentrieren können.

Prop-Firm Optimized: Entwickelt, um Händlern dabei zu helfen, Finanzierungsherausforderungen zu meistern, indem sie Ausbruchsfallen mit hohen Drawdowns vermeiden.

Handelsstrategie

Die Falle: Der Kurs bricht aus der schattierten Session Box aus. Der Ausbruch: Ein LIQUIDITY SWEEP-Label erscheint, wenn der Kurs den Ausbruch nicht schafft und wieder innerhalb der Spanne schließt. Der Einstieg: Steigen Sie beim Schließen der Signalkerze ein oder warten Sie, bis der Kurs in die schattierte Orderblockzone zurückkehrt, um einen engeren Einstieg zu ermöglichen. Der Ausstieg: Zielen Sie auf die gegenüberliegende Seite der Session Box, um ein günstiges Risiko-Ertrags-Verhältnis zu erzielen.

Technische Anpassungen