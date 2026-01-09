Fakeout Matrix Pro

Institutioneller Liquiditäts-Sweep & Stop Hunt Detektor

Die FAKEOUT MATRIX PRO ist ein professionelles Analysetool, das entwickelt wurde, um genau die Momente zu identifizieren, in denen institutionelle Marktteilnehmer Privatanlegern eine Falle stellen. Durch die Überwachung von Session-Extremen und die Erkennung von Liquidity Sweeps mit hoher Wahrscheinlichkeit bietet dieser Indikator den technischen Vorteil, der für den präzisen Handel mit Umkehrungen erforderlich ist.

Die institutionelle Logik

Große Finanzinstitute benötigen erhebliche Liquidität, um ihre Aufträge auszuführen. Sie finden diese Liquidität oft, indem sie den Preis knapp über die sichtbaren Höchst- und Tiefststände der Sitzung hinaus treiben, um Stop-Loss-Aufträge für Privatkunden auszulösen. Dieser Indikator erkennt diese "Stop Hunts" in Echtzeit und ermöglicht es Ihnen zu erkennen, wann ein Ausbruch eher eine Falle als ein Trend ist.

Hauptmerkmale

  • Institutionelle Sweep-Erkennung: Automatische Erkennung und Kennzeichnung von Liquiditätsausbrüchen mit Hilfe einer visuellen Engine mit hoher Wiedergabetreue.

  • Order Block Retest-Zonen: Nach einem Fakeout zeichnet der Indikator automatisch eine Smart Supply/Demand Zone ein. Dadurch wird der Bereich hervorgehoben, in dem mit hoher Wahrscheinlichkeit ein erneuter Einstieg möglich ist.

  • Sweep-Intensitäts-Metrik: Jedes Signal enthält eine Punktmessung der "Trap Depth", die es Ihnen ermöglicht, die Stärke der institutionellen Manipulation zu beurteilen.

  • Pro Dashboard: Ein minimalistisches HUD, das die Gesamtzahl der Signale und Ihre Live-Gewinnrate anzeigt, damit Sie sich auf die wirklich wichtigen Daten konzentrieren können.

  • Prop-Firm Optimized: Entwickelt, um Händlern dabei zu helfen, Finanzierungsherausforderungen zu meistern, indem sie Ausbruchsfallen mit hohen Drawdowns vermeiden.

Handelsstrategie

  1. Die Falle: Der Kurs bricht aus der schattierten Session Box aus.

  2. Der Ausbruch: Ein LIQUIDITY SWEEP-Label erscheint, wenn der Kurs den Ausbruch nicht schafft und wieder innerhalb der Spanne schließt.

  3. Der Einstieg: Steigen Sie beim Schließen der Signalkerze ein oder warten Sie, bis der Kurs in die schattierte Orderblockzone zurückkehrt, um einen engeren Einstieg zu ermöglichen.

  4. Der Ausstieg: Zielen Sie auf die gegenüberliegende Seite der Session Box, um ein günstiges Risiko-Ertrags-Verhältnis zu erzielen.

Technische Anpassungen

  • Benutzerdefinierte Sitzungen: Definieren Sie Ihre eigenen Start- und Endzeiten für die asiatischen, Londoner oder New Yorker Sitzungen.

  • Verlaufskontrolle: Wählen Sie, wie viele Tage der Historie angezeigt werden sollen, um Ihr Terminal schnell und Ihre Charts sauber zu halten.

  • Ästhetische Optimierung: Integrierte Kompatibilität mit dem dunklen Modus und Impact-Typografie für maximale Lesbarkeit.


Weitere Produkte dieses Autors
ORB with Targets
Vishnu Bajpai
Indikatoren
Opening Range Breakout Pro Professioneller ORB-Session-Indikator für MT5 Opening Range Breakout Pro ist ein hochgradig visueller, vollständig anpassbarer Opening Range Breakout (ORB)-Indikator für MetaTrader 5, der für Intraday-, Session- und Prop-Firm-Händler entwickelt wurde. Der Indikator stellt automatisch das Hoch und Tief der Opening Range sowie mehrere Zielniveaus oberhalb und unterhalb der Range dar, so dass Händler Ausbruchszonen, Wiederholungstests und Gewinnziele direkt auf dem Diagra
Trailing SL Bot
Vishnu Bajpai
5 (1)
Utilitys
Trailing SL Bot - Intelligenter und automatisierter Risikomanager für den Handel Trailing SL Bot ist ein leistungsfähiger MetaTrader 5 Expert Advisor, der entwickelt wurde, um Ihre Handelseffizienz zu maximieren, indem er wesentliche Aufgaben des Risikomanagements mit Präzision automatisiert. Hauptmerkmale: Automatisches Stop-Loss- (SL) und Take-Profit- (TP) Management: Der Bot setzt auf intelligente Weise SL- und TP-Levels für jede neu eingegangene Position und stellt so sicher, dass Ihre Tra
Gold Grid Quantum
Vishnu Bajpai
Experten
Überblick Gold Grid Quantum ist ein vollautomatisches, intelligentes Handelssystem, das ausschließlich für XAUUSD entwickelt wurde. Es kombiniert eine strukturierte Grid-Engine mit adaptiver Skalierung und Echtzeit-Marktkenntnis und ermöglicht so eine disziplinierte, handfreie Ausführung unter allen Marktbedingungen. Der EA arbeitet ohne traditionelle Indikatoren oder optimierungssensitive Eingaben und verlässt sich stattdessen auf eine dynamische interne Logik, die entwickelt wurde, um sowohl
No Wick Candle Identifier
Vishnu Bajpai
Indikatoren
Kein Docht-Kerzen-Identifikator Am besten geeignet für Gold (XAUUSD) und Devisenpaare | Funktioniert in jedem Zeitrahmen Der No Wick Candle Identifier ist ein Preisaktionsindikator , der Kerzen mit hoher Intensität aufzeigt, bei denen der Preis genau am Extremwert (Hoch oder Tief) eröffnet. Diese Kerzen spiegeln eine starke institutionelle Beteiligung wider und fungieren oft als Entscheidungspunkte, Auslöser für eine Fortsetzung des Kurses oder als hochwahrscheinliche Reaktionsstufen , wenn der
Adaptive Session Trend Pro
Vishnu Bajpai
Indikatoren
Adaptiver Session Trend Pro Einfacher Plug-and-Play Auto-optimierter Session Trend Indikator für MT5 Adaptive Session Trend Pro ist ein vollautomatischer, sitzungsbezogener Trendindikator für MetaTrader 5, der sich auf intelligente Weise an das Symbol, den Instrumententyp und die Handelssitzung des Brokers anpasst - ohne dass eine manuelle Konfiguration erforderlich ist . Hängen Sie den Indikator einfach an ein beliebiges Diagramm an und er ist sofort einsatzbereit: Er erkennt das gehandelte In
XAU Precision Trader
Vishnu Bajpai
Experten
XAU Precision Trader (M1) 400 Exemplare bereits verkauft, nächste Preiserhöhung nach 200 Exemplaren Professioneller Gold Scalping EA für reale Marktbedingungen Der XAU Precision Trader ist ein professioneller Scalping Expert Advisor für Gold (XAUUSD) , der für Händler entwickelt wurde, die realistische Performance, diszipliniertes Risikomanagement und langfristige Beständigkeit über künstlich glatte oder überoptimierte Aktienkurven stellen. Dieser EA wurde entwickelt, um reales Marktverhalten
GBPUSD velocity pro
Vishnu Bajpai
Experten
GPBUSD Velocity Pro 200 copies already sold, next price increase after 400 copies Hochfrequenz-Scalping-Expert Advisor für GBPUSD (M5-optimiert) GPBUSD Velocity Pro ist ein professionell entwickelter High-Frequency Trading (HFT) Expert Advisor , der exklusiv für GBPUSD (Cable) entwickelt wurde. Er wurde entwickelt, um die Intraday-Volatilität mit präziser Ausführung, strenger Risikokontrolle und voller Broker-Anpassungsfähigkeit auszunutzen. Dieser EA wurde für den M5-Zeitrahmen optimiert und i
USDJPY gopher blitz
Vishnu Bajpai
Experten
USDJPY Gopher Blitz 200 copies already sold, next price increase after 400 copies High-Frequency Scalping Expert Advisor für USDJPY (M5 optimiert) USDJPY Gopher Blitz ist ein präziser High-Frequency Trading (HFT) Expert Advisor , der speziell für die einzigartigen Volatilitäts- und Ausführungsmerkmale des USDJPY entwickelt wurde. Dieser EA ist auf Geschwindigkeit, Effizienz und Stabilität ausgelegt und konzentriert sich darauf, schnelle Intraday-Kursausbrüche zu erfassen und gleichzeitig eine ex
EURUSD propflow scalper
Vishnu Bajpai
Experten
EURUSD PropFlow Scalper (M5) 200 copies already sold, next price increase after 400 copies Prop Firm Challenge-Focused Scalper für niedrigen Drawdown und Konsistenz gebaut EURUSD PropFlow Scalper ist ein spezialisierter Prop-Firm-First Scalping Expert Advisor , der entwickelt wurde, um Händlern zu helfen, Bewertungen und Herausforderungen zu bestehen , und nicht, um rücksichtsloses Wachstum zu verfolgen. Jede Design-Entscheidung in diesem EA priorisiert Drawdown-Kontrolle, hohe Gewinnratenstabi
BTC PropPulse Sentinel
Vishnu Bajpai
Experten
BTC PropPulse Sentinel (M1) Plug-and-Play Bitcoin Scalping EA für Krypto-Prop-Firmen-Herausforderungen BTC PropPulse Sentinel ist ein professionell entwickelter Bitcoin (BTC) Scalping Expert Advisor , der speziell entwickelt wurde, um Händlern zu helfen, die Herausforderungen von Krypto-Prop-Firmen mit minimalem Drawdown und hoher Konsistenz zu bestehen . Der EA ist intern vollständig optimiert und als echtes Plug-and-Play-System konzipiert. Es sind keine Parametereinstellungen, Optimierungen o
BTC Apex Equity Accelerator
Vishnu Bajpai
Experten
BTC APEX EQUITY ACCELERATOR: Die Evolution des HFT-Scalpings SIND SIE BEREIT FÜR EINE EINZIGARTIGE CHANCE? Hören Sie auf, zuzusehen, wie Ihr Kapital durch veraltete Indikatoren schrumpft. Der BTC Apex ist eine Hochfrequenz-Engine (HFT), die darauf spezialisiert ist, kleine Konten mit der Volatilität von Bitcoin auf Profi-Niveau zu skalieren. Die Strategie: Kinetisches Momentum. Erkennt Liquiditätsvakua im Millisekundenbereich. Elite-Features: Toxic Flow Filter zur Vermeidung von Spread-Fallen, k
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension