USDJPY gopher blitz
- Experten
- Vishnu Bajpai
- Version: 1.20
- Aktivierungen: 5
High-Frequency Scalping Expert Advisor für USDJPY (M5 optimiert)
USDJPY Gopher Blitz ist ein präziser High-Frequency Trading (HFT) Expert Advisor, der speziell für die einzigartigen Volatilitäts- und Ausführungsmerkmale des USDJPY entwickelt wurde.
Dieser EA ist auf Geschwindigkeit, Effizienz und Stabilität ausgelegt und konzentriert sich darauf, schnelle Intraday-Kursausbrüche zu erfassen und gleichzeitig eine extrem strenge Risikokontrolle und eine broker-sichere Ausführung zu gewährleisten.
Das System ist vollständig optimiert und ausschließlich für den M5-Zeitrahmen vorgesehen.
Bewährte Backtest-Leistung
-
Anfangsbestand: $5.000
-
Nettogewinn: ~$53,300
-
Maximaler Drawdown: ~2.4%
-
Gewinn-Faktor: 2,4+
-
Trades insgesamt: 10.000+
-
Gewinn-Rate: ~63%
-
Zeitrahmen: M5 (erforderlich)
Die Backtest-Ergebnisse zeigen ein außergewöhnliches Kapitalwachstum in Kombination mit einem sehr geringen Drawdown und einer hohen Handelskonstanz.
(Performance-Screenshot aus Gründen der Transparenz beigefügt).
Hauptmerkmale
Vollständig optimiert - sofort einsatzbereit
-
Intern abgestimmte Parameter
-
Keine externe Optimierung erforderlich
-
Entwickelt für konsistente Leistung unter allen Marktbedingungen
Automatische Broker-Erkennung & Ausführungsanpassung
-
Automatische Erkennung des Broker-Ausführungsmodus (FOK / IOC / RETURN)
-
Passt sich dynamisch an:
-
Broker-Symbol-Erweiterungen
-
Spread-Bedingungen
-
Stop-Level-Beschränkungen
-
-
Kompatibel mit der Mehrheit der MT5-Broker
Hochgeschwindigkeits-Tick-basierte Engine
-
Tick-gesteuerte Ausführung für schnelle Reaktionszeiten
-
Optimiert für die engen Spreads und schnellen Bewegungen des USDJPY
-
Die beste Leistung während der Marktsitzungen mit hoher Liquidität
Erweiterte Risiko- und Margin-Kontrollen
-
Validierung der Marge vor dem Handel
-
Broker-konforme Stop-Platzierung
-
Verhindert die Ausführung unter unsicheren Bedingungen
Merkmale des Handelsmanagements
-
Feste, broker-sichere Stop-Loss- und Take-Profit-Logik
-
Spread-Filterung zur Vermeidung minderwertiger Eingaben
-
Eine aktive Position pro Symbol für kontrolliertes Engagement
-
Keine Martingale, kein Grid, kein Recovery Trading
Empfohlene Verwendung
-
Symbol: USDJPY
-
Zeitrahmen: M5 (obligatorisch)
-
Losgröße: Konservativ beginnen und verantwortungsbewusst skalieren
-
Broker: MT5-Broker mit geringer Streuung und niedriger Latenzzeit empfohlen
-
VPS: Dringend empfohlen für beste Ausführungsqualität
Geeignet für
-
Händler, die hochfrequentes Scalping mit strenger Drawdown-Kontrolle suchen
-
Benutzer, die automatisierte, voroptimierte Handelssysteme bevorzugen
-
Prop-Firmen oder Händler, die Wert auf Konsistenz legen
-
Trader, die auf Ausführungsqualität und statistische Vorteile Wert legen
Wichtige Hinweise
-
Dieser EA verwendet keine Martingale-, Grid- oder Mittelwertbildungstechniken
-
Die Strategielogik ist proprietär und absichtlich geschützt
-
Backtest-Ergebnisse sind keine Garantie für zukünftige Performance
-
Ein angemessenes Risikomanagement liegt in der Verantwortung des Benutzers.