USDJPY Gopher Blitz

High-Frequency Scalping Expert Advisor für USDJPY (M5 optimiert)

USDJPY Gopher Blitz ist ein präziser High-Frequency Trading (HFT) Expert Advisor, der speziell für die einzigartigen Volatilitäts- und Ausführungsmerkmale des USDJPY entwickelt wurde.

Dieser EA ist auf Geschwindigkeit, Effizienz und Stabilität ausgelegt und konzentriert sich darauf, schnelle Intraday-Kursausbrüche zu erfassen und gleichzeitig eine extrem strenge Risikokontrolle und eine broker-sichere Ausführung zu gewährleisten.

Das System ist vollständig optimiert und ausschließlich für den M5-Zeitrahmen vorgesehen.

Bewährte Backtest-Leistung

  • Anfangsbestand: $5.000

  • Nettogewinn: ~$53,300

  • Maximaler Drawdown: ~2.4%

  • Gewinn-Faktor: 2,4+

  • Trades insgesamt: 10.000+

  • Gewinn-Rate: ~63%

  • Zeitrahmen: M5 (erforderlich)

Die Backtest-Ergebnisse zeigen ein außergewöhnliches Kapitalwachstum in Kombination mit einem sehr geringen Drawdown und einer hohen Handelskonstanz.
(Performance-Screenshot aus Gründen der Transparenz beigefügt).

Hauptmerkmale

Vollständig optimiert - sofort einsatzbereit

  • Intern abgestimmte Parameter

  • Keine externe Optimierung erforderlich

  • Entwickelt für konsistente Leistung unter allen Marktbedingungen

Automatische Broker-Erkennung & Ausführungsanpassung

  • Automatische Erkennung des Broker-Ausführungsmodus (FOK / IOC / RETURN)

  • Passt sich dynamisch an:

    • Broker-Symbol-Erweiterungen

    • Spread-Bedingungen

    • Stop-Level-Beschränkungen

  • Kompatibel mit der Mehrheit der MT5-Broker

Hochgeschwindigkeits-Tick-basierte Engine

  • Tick-gesteuerte Ausführung für schnelle Reaktionszeiten

  • Optimiert für die engen Spreads und schnellen Bewegungen des USDJPY

  • Die beste Leistung während der Marktsitzungen mit hoher Liquidität

Erweiterte Risiko- und Margin-Kontrollen

  • Validierung der Marge vor dem Handel

  • Broker-konforme Stop-Platzierung

  • Verhindert die Ausführung unter unsicheren Bedingungen

Merkmale des Handelsmanagements

  • Feste, broker-sichere Stop-Loss- und Take-Profit-Logik

  • Spread-Filterung zur Vermeidung minderwertiger Eingaben

  • Eine aktive Position pro Symbol für kontrolliertes Engagement

  • Keine Martingale, kein Grid, kein Recovery Trading

Empfohlene Verwendung

  • Symbol: USDJPY

  • Zeitrahmen: M5 (obligatorisch)

  • Losgröße: Konservativ beginnen und verantwortungsbewusst skalieren

  • Broker: MT5-Broker mit geringer Streuung und niedriger Latenzzeit empfohlen

  • VPS: Dringend empfohlen für beste Ausführungsqualität

Geeignet für

  • Händler, die hochfrequentes Scalping mit strenger Drawdown-Kontrolle suchen

  • Benutzer, die automatisierte, voroptimierte Handelssysteme bevorzugen

  • Prop-Firmen oder Händler, die Wert auf Konsistenz legen

  • Trader, die auf Ausführungsqualität und statistische Vorteile Wert legen

Wichtige Hinweise

  • Dieser EA verwendet keine Martingale-, Grid- oder Mittelwertbildungstechniken

  • Die Strategielogik ist proprietär und absichtlich geschützt

  • Backtest-Ergebnisse sind keine Garantie für zukünftige Performance

  • Ein angemessenes Risikomanagement liegt in der Verantwortung des Benutzers.


Weitere Produkte dieses Autors
ORB with Targets
Vishnu Bajpai
Indikatoren
Opening Range Breakout Pro Professioneller ORB-Session-Indikator für MT5 Opening Range Breakout Pro ist ein hochgradig visueller, vollständig anpassbarer Opening Range Breakout (ORB)-Indikator für MetaTrader 5, der für Intraday-, Session- und Prop-Firm-Händler entwickelt wurde. Der Indikator stellt automatisch das Hoch und Tief der Opening Range sowie mehrere Zielniveaus oberhalb und unterhalb der Range dar, so dass Händler Ausbruchszonen, Wiederholungstests und Gewinnziele direkt auf dem Diagra
Gold Grid Quantum
Vishnu Bajpai
Experten
Überblick Gold Grid Quantum ist ein vollautomatisches, intelligentes Handelssystem, das ausschließlich für XAUUSD entwickelt wurde. Es kombiniert eine strukturierte Grid-Engine mit adaptiver Skalierung und Echtzeit-Marktkenntnis und ermöglicht so eine disziplinierte, handfreie Ausführung unter allen Marktbedingungen. Der EA arbeitet ohne traditionelle Indikatoren oder optimierungssensitive Eingaben und verlässt sich stattdessen auf eine dynamische interne Logik, die entwickelt wurde, um sowohl
FREE
Trailing SL Bot
Vishnu Bajpai
5 (1)
Utilitys
Trailing SL Bot - Intelligenter und automatisierter Risikomanager für den Handel Trailing SL Bot ist ein leistungsfähiger MetaTrader 5 Expert Advisor, der entwickelt wurde, um Ihre Handelseffizienz zu maximieren, indem er wesentliche Aufgaben des Risikomanagements mit Präzision automatisiert. Hauptmerkmale: Automatisches Stop-Loss- (SL) und Take-Profit- (TP) Management: Der Bot setzt auf intelligente Weise SL- und TP-Levels für jede neu eingegangene Position und stellt so sicher, dass Ihre Tra
No Wick Candle Identifier
Vishnu Bajpai
Indikatoren
Kein Docht-Kerzen-Identifikator Am besten geeignet für Gold (XAUUSD) und Devisenpaare | Funktioniert in jedem Zeitrahmen Der No Wick Candle Identifier ist ein Preisaktionsindikator , der Kerzen mit hoher Intensität aufzeigt, bei denen der Preis genau am Extremwert (Hoch oder Tief) eröffnet. Diese Kerzen spiegeln eine starke institutionelle Beteiligung wider und fungieren oft als Entscheidungspunkte, Auslöser für eine Fortsetzung des Kurses oder als hochwahrscheinliche Reaktionsstufen , wenn der
Adaptive Session Trend Pro
Vishnu Bajpai
Indikatoren
Adaptiver Session Trend Pro Einfacher Plug-and-Play Auto-optimierter Session Trend Indikator für MT5 Adaptive Session Trend Pro ist ein vollautomatischer, sitzungsbezogener Trendindikator für MetaTrader 5, der sich auf intelligente Weise an das Symbol, den Instrumententyp und die Handelssitzung des Brokers anpasst - ohne dass eine manuelle Konfiguration erforderlich ist . Hängen Sie den Indikator einfach an ein beliebiges Diagramm an und er ist sofort einsatzbereit: Er erkennt das gehandelte In
XAU Precision Trader
Vishnu Bajpai
Experten
XAU Precision Trader - Professioneller Gold Scalping EA (M1) Der XAU Precision Trader ist ein professioneller Expert Advisor für Gold (XAUUSD) , der für Händler entwickelt wurde, die Wert auf realistische Performance, disziplinierte Risikokontrolle und Konsistenz gegenüber überoptimierten Backtests legen. Dieser EA ist nicht kurvenangepasst , um künstliche lineare Equity-Kurven zu erstellen. Er wurde für den Handel unter realen Marktbedingungen entwickelt, mit echten Tickdaten getestet und so k
GBPUSD velocity pro
Vishnu Bajpai
Experten
GPBUSD Velocity Pro Hochfrequenz-Scalping-Expert Advisor für GBPUSD (M5-optimiert) GPBUSD Velocity Pro ist ein professionell entwickelter High-Frequency Trading (HFT) Expert Advisor , der exklusiv für GBPUSD (Cable) entwickelt wurde. Er wurde entwickelt, um die Intraday-Volatilität mit präziser Ausführung, strenger Risikokontrolle und voller Broker-Anpassungsfähigkeit auszunutzen. Dieser EA wurde für den M5-Zeitrahmen optimiert und ist sofort einsatzbereit. Bewährte Backtest-Leistung Anfangsguth
EURUSD propflow scalper
Vishnu Bajpai
Experten
EURUSD PropFlow Scalper (M5) Prop Firm Challenge-Focused Scalper für niedrigen Drawdown und Konsistenz gebaut EURUSD PropFlow Scalper ist ein spezialisierter Prop-Firm-First Scalping Expert Advisor , der entwickelt wurde, um Händlern zu helfen, Bewertungen und Herausforderungen zu bestehen , und nicht, um rücksichtsloses Wachstum zu verfolgen. Jede Design-Entscheidung in diesem EA priorisiert Drawdown-Kontrolle, hohe Gewinnratenstabilität und Regelkonformität , was ihn besonders geeignet für Kon
