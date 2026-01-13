Vantage US500 Pulse

Englisch

Vantage US500 Pulse: Institutionelle Hochgeschwindigkeitsausführung für US500

Endlich gibt es eine systematische Handelslösung, die speziell für das einzigartige Liquiditätsprofil des S&P 500 entwickelt wurde. Vantage S&P Pulse ist eine Hochfrequenz-Momentum-Engine, die entwickelt wurde, um schnelle Preisausweitungen während der Hauptmarktzeiten zu erfassen und gleichzeitig strenge Kapitalerhaltungsprotokolle einzuhalten.

Performance-Analyse: Basierend auf überprüften Backtesting-Daten weist die Strategie eine außergewöhnliche Stabilität auf:

  • Nettogewinn: Erwirtschaftet 10.572,62 aus einer anfänglichen Einlage von 5.000,00.

  • Gewinn-Faktor: Hält ein robustesVerhältnis von 1,84 aufrecht.

  • Drawdown-Management: Konservativer Aktien-Drawdown von maximal 0,89% (139,91).

  • Erholungsfaktor: 75,55, was die Fähigkeit des Systems zeigt, sich schnell zu erholen.

Technische Hauptmerkmale

  • Momentum Overdrive: Verwendet ein 800ms-Impulsfenster, um institutionelle Ausbruchspunkte mit Präzision zu identifizieren.

  • Institutional Risk Armor: Ein dynamischer Volatilitätsfilter (4,0 Abweichung) verhindert Einstiege während toxischer Preisaktionen oder künstlicher Spreads.

  • NY Session Fokus: Optimiert für den ausschließlichen Handel während der hochliquiden New Yorker Stunden.

  • Dynamisches Profit Tethering: Ein aktives Trailing-Protokoll (48-Punkte-Schritt) sichert Gewinne und ermöglicht gleichzeitig eine maximale Gewinnausweitung.


Empfohlene Produkte
Boom 500 Players
Ignacio Agustin Mene Franco
Experten
Boom 500 Players - Professioneller Expertenratgeber Überblick Boom 500 Players ist ein spezialisierter Expert Advisor (EA), der für den Handel mit dem synthetischen Paar Boom 500 Index auf der Deriv-Plattform optimiert ist. Dieses automatisierte System wurde mit einer Hochfrequenz-Handelsstrategie entwickelt, die sich die einzigartigen Eigenschaften synthetischer Volatilitätsindizes zunutze macht. Backtesting-Ergebnisse Ein umfangreiches Backtesting, das von Januar 2024 bis November 2025 durchg
Buffalo Trader BOT
Douglas Serra Braga Junior
Experten
Der Buffalo Trader BOT ist die umfassendste QUANT-Lösung auf dem Markt. Mit ihm können Sie jede Strategie erstellen, die Sie wollen, und zwar besser, ohne sich an spezialisierte Modelle zu binden, die nur bestimmte Aufgaben erfüllen. Mit Buffalo haben Sie einen echten Verbündeten für Ihre Operationen, da Sie die Freiheit haben, die besten quantitativen Handelsmodelle mit einem einzigen und leistungsstarken Tool zu definieren, zu testen und zu trainieren. Sehen Sie, was Sie mit Ihrem Buffalo-Ro
STfusionPRO
Alejandro Bordes De Santa Ana
Experten
STFusion Pro - Fortgeschrittenes Multi-Strategie-Handelssystem "Die perfekte Fusion von Strategien, um Ihr Trading zu maximieren." 1. Überblick STFusion Pro ist ein fortschrittlicher Expert Advisor für MetaTrader 5, der 8 unabhängige technische Strategien mit dynamischem und ausgefeiltem Risikomanagement integriert. Er ist ideal für den Handel mit Aktien, Devisen, Kryptowährungen und Futures. Dank seines Multi-Strategie-Ansatzes passt er sein Verhalten je nach Marktbedingungen, Volatilität und T
Aetheris Quantum
Dmytro Tishchenko
Experten
Aetheris Quantum - AI-gestützte Handelslösung Aetheris Quantum ist ein leistungsstarker Trading-Bot, der mit Hilfe von künstlicher Intelligenz Marktmuster analysiert. Durch kontinuierliches Lernen und Anpassung an sich ändernde Marktbedingungen gewährleistet der Bot hochpräzise Prognosen und effektives Handeln auch in schwierigen Marktumgebungen. Im Gegensatz zu grundlegenden Handelslösungen bietet Aetheris Quantum anpassbare Einstellungen, die es Händlern ermöglichen, ihn an ihre individuellen
Algo Scalper EA
Tshepo Michael Motaung
Experten
Algo Scalper EA ist ein Daytrading-Roboter, der Marktaufträge verwendet und während der Handelssitzungen handelt. Der EA übt sich in Konsistenz und Risikomanagement, er hat 2 Einstiegssignale, die von gleitenden Durchschnitten (90 & 120) erzeugt werden, um das Beste aus dem Trendmarkt herauszuholen (im automatischen Modus). Es ist in der Lage, Ihnen zu erlauben, jedes Symbol zu handeln, das Sie wollen und während der Zeit, die Sie wollen. Gewinne können nur durch Take-Profit-Level gesichert werd
Dynamics Pips Bot5
Andriy Sydoruk
Experten
Dynamische Pips: Ein innovativer Multi-Währungs-Bot für den automatisierten Devisenhandel Dynamic Pips ist ein Hightech-Tool für den automatisierten Handel auf dem Forex-Markt, das sich an Händler aller Niveaus richtet. Dieser Multiwährungsroboter, der auf fortschrittlichen Algorithmen zur Analyse zeitlicher Informationsflüsse basiert, bietet einzigartige Möglichkeiten, von Währungsschwankungen zu profitieren. Da er in jedem Zeitrahmen und mit einer Vielzahl von Währungspaaren arbeitet, wird er
Neon Shadow EA MT5
Evgeniy Ilin
5 (1)
Experten
Neon Shadow — eine einzigartige Handelslösung, die Ihnen hilft, zu lernen und im Trading eine neue Stufe zu erreichen Ich wollte eine einzigartige Handelslösung schaffen, die sowohl für Anfänger als auch für Profis zugänglich ist – unabhängig von Ihrem aktuellen Niveau. Die Kernidee bestand darin, Machine Learning mit fortschrittlichen Handelstechniken so zu kombinieren, dass der Synergieeffekt maximal genutzt wird. Das System eignet sich sowohl zum schnellen Wachstum kleiner Konten innerhalb v
FREE
FXGrowth2
Ngoc Ha Le
Experten
FXGrowth2 - Automatisierte Handelsstrategie FXGrowth2 ist eine automatisierte Handelsstrategie, die mit einem Hauptziel entwickelt wurde: Maximierung des Verhältnisses zwischen Rendite und Drawdown bei strikter Risikokontrolle , wobei der maximale Drawdown auf dem Konto unter 15% gehalten wird. Um Robustheit und Konsistenz zu gewährleisten, wurde das System über einen Zeitraum von 5 Jahren mit historischen Daten von 28 Währungspaaren aus den 7 wichtigsten Währungen getestet : USD, EUR, GBP, AUD,
BoomAndCrashEA
BILLY ARANDUQUE ABCEDE
Experten
Der BoomAndCrashEA , der auf vektoriellem maschinellem Lernen basiert, ist ein fortschrittliches Handelsinstrument, das die neuesten Fortschritte in der Computertechnologie nutzt, um den Devisenmarkt zu analysieren und zukünftige Kursbewegungen vorherzusagen. Der Expert Advisor nutzt vektorielles maschinelles Lernen, um riesige Mengen historischer Daten zu lernen und schnell und effizient Muster auf dem Markt zu erkennen. Er wird einen hochentwickelten und komplexen proprietären Algorithmus verw
Break US
Mauro Lomazzi
Experten
Pause US MT5 Überblick: Break US ist ein hochmoderner Expert Advisor, der Ihren Handelsansatz revolutionieren wird. Mit ausgefeilten Algorithmen und fortschrittlichen Marktanalysen eröffnet, verwaltet und schließt Break US selbstständig Positionen, ohne dass Sie manuell eingreifen müssen. Dieser EA ist voroptimiert und einsatzbereit und arbeitet auf dem US30/DJI-Markt mit einem 12-Minuten-Zeitrahmen. Die einzige Information, die Sie angeben müssen, ist der Risikoprozentsatz für jeden Handel. Mer
Templerfx Nightmare
Shamary A Guy
Experten
Templerfx Nightmare ist ein EA, der die Technologie der künstlichen Intelligenz nutzt, um Daten von vielen Indikatoren zu analysieren. Der EA hat die beste Möglichkeit, Aufträge einzugeben. Der größte Unterschied von Templerfx Nightmare ist, dass der EA das Risiko:Reward-Verhältnis viel besser kontrollieren kann als andere EAs.Das ist möglich, weil eine Reihe von Indikatoren Einstiegspunkte zu kontrollieren und offene Aufträge zu verwalten . Dieser EA ist speziell auf die Maximierung der Handel
BlackBox XAU
Enrique Van Rooyen
Experten
BlackBox XAU — Fortschrittlicher Expert Advisor für Gold Überblick BlackBox XAU ist ein sorgfältig entwickeltes Handelssystem, das darauf ausgelegt ist, im Goldmarkt Gewinne zu erzielen und gleichzeitig den Drawdown streng zu kontrollieren. Anstatt jeder Marktbewegung hinterherzujagen, verfolgt es einen disziplinierten, regelbasierten Ansatz, der sich an die Volatilität anpasst und ausschließlich hochwahrscheinliche Handelsmöglichkeiten auswählt. Der EA bewertet die Marktbedingungen in Echtzeit,
Nasdaq Expansion M15 MT5
Marek Kupka
Experten
Dieser EA wurde entwickelt, getestet und live auf dem NASDAQ M15 TF gehandelt. Alles ist bereit für den sofortigen Einsatz auf dem realen Konto. Sehr EINFACHE STRATEGIE mit nur WENIGEN PARAMETERN. Die Strategie basiert auf EXPANSION AUF DEM TÄGLICHEN CHART . Sie steigt ein, wenn die Volatilität nach einer gewissen Zeit der Konsolidierung steigt .Sie verwendet STOP pending orders mit ATR STOP LOSS. Um die Gewinne abzufangen ist eine TRAILING PROFIT Funktion in der Strategie. EA wurde auf mehr al
Gold Grok
Ihar Tsitou
Experten
Symbol XAUUSD Zeitrahmen Tag Typ Künstliche Intelligenz Mindesteinlage 1500 USD (oder den Gegenwert einer anderen Währung) Kompatibel mit JEDEM Broker YES Starten ohne vorherige Einstellungen YES Dieser Expert Advisor ist ein Ensemblesystem von Modellen, die auf dem Raum der synthetisierten Fraktale hoher Dimensionalität der zweiten Ebene trainiert wurden. Live-Signal: https://www.mql5.com/ru/signals/2343812?source=Site+Profil+Verkäufer Hauptmerkmale: Einlagensicherheit Verwendet keine für
AG scalper pro
Shamriz Hakimi
Experten
AG SCALPER PRO 1.0 Die ultimative Wachstumsmaschine für Gold Erleben Sie die Kraft der Präzision mit AG SCALPER PRO , einem MetaTrader 5 Expert Advisor der Spitzenklasse, der ausschließlich für Gold (XAUUSD) entwickelt wurde. Dies ist nicht nur ein Trading-Bot, sondern ein Hochfrequenz-Scharfschütze, der kleine bis mittlere Konten mit chirurgischer Präzision schützt und wachsen lässt. Kerntechnologien: ️ Null-Verlust-Logik (The Guardian System): Das "AG" steht für Advanced Guard. Sobald
Sparking Rush
Vladyslav Buhera
Experten
Dieser Advisor wurde für die Arbeit mit einer Handelsplattform entwickelt und implementiert eine automatisierte Strategie zum Öffnen und Schließen von Positionen auf der Grundlage technischer Indikatoren. Er analysiert den aktuellen Kurs im Verhältnis zu einem einfachen gleitenden Durchschnitt (Simple Moving Average, SMA) über einen bestimmten Zeitraum und verwendet die Average True Range (ATR), um potenzielle Stop-Loss-Niveaus zu bestimmen. Der Advisor zielt darauf ab, Maßnahmen zu ergreifen, w
Quantum Sig
Maryna Shulzhenko
Experten
**Quantum Signal** ist ein professioneller Expert Advisor, der für den vollautomatischen Handel auf den Devisen- und Kryptowährungsmärkten entwickelt wurde. Er wurde nach den MQL5-Marktstandards entwickelt und kombiniert hochmoderne Algorithmen, flexible Risikokontrollen und eine intuitive Einstellungsoberfläche, um konstante Gewinne und einen minimalen Drawdown zu erzielen. Eine Mindesteinlage von **10 000 USD** schaltet den Handel mit den meisten großen und kleinen Währungspaaren sowie Krypto
Nesco
Gennady Sergienko
4.17 (29)
Experten
Hallo, ich bin   NESCO   / - Ich bin Experte für vollautomatische Roboter und analysiere selbstständig den Markt und treffe Handelsentscheidungen. Einige meiner Funktionen sind mit   GPT-4_COPILOT   geschrieben und vom   MQL5_CLOUD_NETWORK   optimiert. Ich habe meinen eigenen Server, um Finanzereignisse in der Welt zu übertragen. Ich kann rund um die Uhr ohne Ihr Eingreifen für Sie arbeiten und Sie mit einer Nachricht am Telefon benachrichtigen, wenn Ihre Aufmerksamkeit erforderlich ist. Mein
Fx Trend Scalper EA
Fernando De Paljla Silva
Experten
Fx Trend Scalper verwendet den Bollinger Bands Indikator mit intelligenten Einstellungen und Kombinationen. Darüber hinaus nutzt er verschiedene Price-Action-Funktionen, um bestimmte Muster auf dem Chart zu erkennen, um ein Markteintrittssignal zu identifizieren . Dieses Setup wird häufig von professionellen Händlern auf der ganzen Welt verwendet. Wenn Sie einen zuverlässigen EA suchen, ist Fx Trend Scalper genau das Richtige für Sie. Fx Trend Scalper verwendet keine AI, Martingale oder Grid, er
High Frequency AI v5
Biswanath Rou
Experten
//+------------------------------------------------------------------+ //| High Frequency AI Trader for Gold & BTC for 1 min chart Advanced ML-based Strategy | //| Beschreibung: | Dieser EA nutzt künstliche Intelligenz und maschinelle Lernalgorithmen für den Hochfrequenzhandel mit Gold (XAUUSD) und Bitcoin (BTCUSD). Er kombiniert mehrere technische Indikatoren, Preismustererkennung und prädiktive Analytik, um schnelle Trades mit hoher Genauigkeit auszuführen. | Hauptmerkmale: | Neuronales Netzwe
SuperTrend EA Pro MT5
Sahib Ul Ahsan
Experten
SUPER TREND EA für Meta Trader 5 - Smarter handeln, jeder Zeitrahmen, jeder Markt Erschließen Sie das volle Potenzial des automatisierten Handels mit SUPER TREND EA für MT5 , einem professionellen Expert Advisor, der auf Präzision, Flexibilität und intelligentes Risikomanagement ausgelegt ist. Dieser EA eignet sich perfekt für Forex, Gold, Indizes und Kryptowährungen und passt sich an jeden Zeitrahmen an - vom ultraschnellen Scalping auf M1 bis zum langfristigen Swing-Trading auf D1. Egal, ob Si
AI Breakdown
Yurii Yasny
5 (1)
Experten
Nur 2 Exemplare verfügbar für 299,00 USD. Nächster Preis 999 USD AI Breakdown ist eine Scalping-Strategie, die auf künstlicher Intelligenz basiert. Die meisten Handelsparameter werden automatisch neu trainiert und an den aktuellen Markt angepasst aktuellen Markt dank des Algorithmus des Autors der Marktanalyse. Die Strategie muss nicht optimiert werden. Stellen Sie sie auf dem Chart entsprechend der Empfehlung ein und genießen Sie den Handel!!! Vorteile von AI Breakdown : - selbstlernende Par
Good Monday MT5
Konstantin Kulikov
4.5 (2)
Experten
Der Experte handelt bei der Markteröffnung nach dem Wochenende und konzentriert sich dabei auf die Kurslücke (GAP). Es stehen verschiedene Einstellungssets bereit (Handel gegen oder in Richtung des GAPs). Gleichzeitig sind verschiedene Optionen in den Experteneinstellungen verfügbar, die es Ihnen ermöglichen, Ihre eigenen einzigartigen Sets zu erstellen. >>>Chat<<< Währungspaare, für die die Sets entwickelt wurden: GBPUSD, AUDUSD, NZDUSD, USDCAD, EURGBP, EURCHF, GBPCAD, GBPAUD, AUDCHF, AUDJPY,
Jupiter Mt5
Marta Gonzalez
Experten
JUPITER ist eine sichere automatisierte Software für den Handel auf dem Forex-Markt und mit Indizes. Die Architektur ist ein vollautomatischer, autonomer Roboter-Experte, der in der Lage ist, den Markt unabhängig zu analysieren und Handelsentscheidungen zu treffen. JUPITER ist ein fortschrittliches Handelssystem. Dies ist ein vollautomatischer Expert Advisor. JUPITER . Es handelt sich um ein 100% automatisches System, Das System ist autark und führt die gesamte Arbeit aus. Ist eine Revoluti
Horizontal Volumes
Vitalii Zakharuk
Indikatoren
Horizontaler Volumenindikator - zeigt mit Hilfe eines Histogramms das Volumen der Transaktionen zu einem bestimmten Preis ohne Bezug auf die Zeit an. Gleichzeitig erscheint das Histogramm direkt im Terminalfenster, und jede Spalte des Volumens lässt sich leicht mit dem Kurswert des Währungspaares in Beziehung setzen. Der Indikator erfordert praktisch keine Änderung der Einstellungen, und wenn gewünscht, kann jeder Händler sie selbst herausfinden. Das Transaktionsvolumen ist im Devisenhandel vo
TR Basket Pro
Meshari F M Alkhawaled
Experten
TR_BASKET_AI_PRO v2.0 (MT5) Institutional-Style Basket EA | Smart Exit | Kapitalschutz | Täglicher Schutz TR_BASKET_AI_PRO ist ein professioneller Basket Trading Expert Advisor, der für Trader und Investoren entwickelt wurde, die Wert auf Kapitalerhalt, kontrolliertes Engagement und intelligente Exits legen - und nicht auf aggressive Glücksraster. Im Gegensatz zu klassischen Grid-EAs, die auf Hoffnung und breite Erholung setzen, verwaltet TR_BASKET_AI_PRO jede Position als einen Korb , mit st
Quantum Breaker PRO
Cecilia Wambui Mundia
Experten
Quantum Breaker PRO - Intelligentes Ausbruchshandelssystem Quantum Breaker PRO ist ein hochentwickelter Expert Advisor, der mit Leidenschaft und Präzision entwickelt wurde, um Marktausbrüche mit chirurgischer Genauigkeit zu nutzen. Dies ist nicht nur ein weiterer EA - es ist ein komplettes Handelssystem, das entwickelt wurde, um die profitabelsten Ausbruchsgelegenheiten auf dem Markt zu identifizieren und zu handeln. Hauptmerkmale Intelligente Ausbruchserkennung Identifiziert automatisch d
Fight Knight
Vitalii Zakharuk
Experten
Der Fight Knight Bot funktioniert sowohl mit Netting- als auch mit Hedging-Konten. Der Expert Advisor kann in jeder stündlichen Periode, für jedes Währungspaar und auf dem Server eines beliebigen Brokers gestartet werden. Es wird empfohlen, auf liquiden Forex-Paaren mit einem niedrigen Spread zu arbeiten und VPS zu verwenden. Fight Knight ist Hochfrequenzhandel. Sie können es mit $ 100 und 0,01 Lot beginnen. Das Expertensystem durchläuft die gesamte Historie und alle Währungspaare mit einer ein
Handpromaxx
Viet Thanh Nguyen
Experten
GITTER IN ZWEI RICHTUNGEN - Gleichzeitige BUY- und SELL-Grid-Verwaltung - Dynamische Platzierung schwebender Aufträge mit Preisverfolgung - Intelligente Orderabstände und Abstandssteuerung - Automatische Gitteranpassung basierend auf den Marktbedingungen - Unterstützung von Trendfolge- und Gegentrend-Strategien ERWEITERTE DCA-STRATEGIE - Konfigurierbarer Lot-Multiplikator (Martingal/Anti-Martingal) - Zusätzliches Lot-Inkrement pro Level - Anpassbare Dezimalpräzision für die Losgrößenbestim
RazorQuant AI
Steffen Schmidt
Experten
RAZORQUANT AI v3.7 (MT5 EA) Zweck: Automatisierter Handels-EA, der klassische technische Filter mit Machine-Learning-Signalen und optionaler externer KI-Beratung (LLM) kombiniert, um KAUFEN/VERKAUFEN/HALTEN zu entscheiden und Trades zu verwalten. Grundlegende Handels- und Risikoregeln: Läuft auf einem gewählten Zeitrahmen (Standard M1 ), mit MagicNumber , maximalen Trades pro Symbol/Tag , Mindestminuten zwischen den Trades , maximalem Spread und täglichem Verlustlimit (% des Saldos) . Die Posit
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (394)
Experten
Hallo Trader! Ich bin   Quantum Queen   , das Kronjuwel des gesamten Quantum-Ökosystems und der bestbewertete und meistverkaufte Expert Advisor in der Geschichte von MQL5. Mit einer nachweislichen Erfolgsbilanz von über 20 Monaten Live-Trading habe ich mir meinen Platz als unangefochtene Königin von XAUUSD redlich verdient. Meine Spezialität? GOLD. Meine Mission? Konstante, präzise und intelligente Handelsergebnisse liefern – immer und immer wieder. IMPORTANT! After the purchase please send me
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
4.85 (27)
Experten
LIVE-SIGNAL MIT ECHTEM HANDELSKONTO: Standard MT4 (Mehr als 7 Monate Live-Handel): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Mehr als 5 Monate Live-Handel): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Forex EA Trading Channel auf MQL5: Treten Sie meinem MQL5-Kanal bei, um die neuesten Nachrichten von mir zu erhalten. Meine Community mit über 14.000 Mitgliedern auf MQL5 . NUR NOCH 3 VON 10 EXEMPLARE ZUM PREIS VON 399 $ VERFÜGBAR! Danach steigt der Preis auf 499 $. Der Expert Advisor
Aot
Thi Ngoc Tram Le
4.75 (52)
Experten
AOT MT5 - KI-Multi-Währungs-System der nächsten Generation Live Signal: [Main Account] | [Minor Account] |  [Satellite Signal]  |  AOT Official Channel   WICHTIG! Senden Sie mir nach dem Kauf eine private Nachricht, um das Installationshandbuch und die Einrichtungsanweisungen zu erhalten: Ressource Beschreibung Verständnis der AOT-Handelsfrequenz Warum der Bot nicht jeden Tag handelt So richten Sie den AOT Bot ein Schritt-für-Schritt-Installationsanleitung Set files AOT MT5 ist ein fortschr
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (101)
Experten
Quantum King EA – Intelligente Leistung, optimiert für jeden Trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Sondereinführungspreis Live-Signal:       KLICKEN SIE HIER MT4-Version:   HIER KLICKEN Quantum King-Kanal:       Klicken Sie hier ***Kaufen Sie Quantum King MT5 und Sie erhalten Quantum StarMan möglicherweise kostenlos!*** Fragen Sie privat nach weiteren Einzelheiten! Beherrschen Sie   Ihren Ha
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (11)
Experten
Cryon X-9000 — Autonomes Handelssystem mit Quantengestütztem Analyse-Kern ECHTES SIGNAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Viele Trader manipulieren heutzutage ihre Ergebnisse, indem sie Expert Advisors auf Cent-Konten oder mit sehr kleinen Guthaben laufen lassen – was in Wahrheit zeigt, dass sie ihren eigenen Systemen nicht vertrauen . Dieses Signal hingegen wird auf einem echten Live-Konto mit 20.000 USD betrieben. Es steht für eine tatsächliche Kapitalverpflichtung und bietet eine tra
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (13)
Experten
LIVE-SIGNAL MIT ECHTEM HANDELSKONTO: Standardeinstellungen: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Forex EA Trading Channel on MQL5: Treten Sie meinem MQL5-Kanal bei, um die neuesten Nachrichten von mir zu erhalten. Meine Community mit über 14.000 Mitgliedern auf MQL5. NUR NOCH 3 VON 10 EXEMPLARE FÜR 399 $ VERFÜGBAR! Anschließend wird der Preis auf 499 $ erhöht. Der EA wird in begrenzter Stückzahl verkauft, um die Rechte aller Käufer zu gewährleisten. AI Gold Trading nutzt das fortschrittlic
Nova Gold X
Hicham Chergui
2.73 (26)
Experten
Wichtiger Hinweis: Um vollständige Transparenz zu gewährleisten, stelle ich Zugang zum echten Investorenkonto bereit, das mit diesem EA verbunden ist, sodass Sie seine Leistung live ohne Manipulation überwachen können. Innerhalb von nur 5 Tagen wurde das gesamte Anfangskapital vollständig abgehoben, und seitdem handelt der EA ausschließlich mit Gewinnmitteln, ohne jegliche Exposition zum ursprünglichen Saldo. Der aktuelle Preis von $199 ist ein limitiertes Einführungsangebot und wird nach dem V
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.65 (20)
Experten
Jedes Mal, wenn das Live-Signal um 10 % zunimmt, wird der Preis erhöht, um die Exklusivität von Zenox zu wahren und die Strategie zu schützen. Der Endpreis beträgt 2.999 US-Dollar. Live-Signal IC Markets Konto, sehen Sie die Live-Performance selbst als Beweis! Benutzerhandbuch herunterladen (Englisch) Zenox ist ein hochmoderner KI-basierter Multi-Pair-Swing-Trading-Roboter, der Trends folgt und das Risiko über sechzehn Währungspaare diversifiziert. Jahrelange, engagierte Entwicklung hat zu eine
X Fusion AI
Chen Jia Qi
4.9 (30)
Experten
X Fusion AI — Neural-Adaptives Hybrides Handelssystem Zeitlich begrenzter Rabatt. Nur noch 7 von 20 Plätzen verfügbar — fast ausverkauft. Der Preis steigt in Kürze auf 999 USD . Démonstration de fonctionnement Echtkonto-Performance Bitte denken Sie nach dem Kauf daran, uns eine private Nachricht zu senden, um die empfohlenen Parameter, Anleitungen, Hinweise, Nutzungstipps und weitere Informationen zu erhalten. Vielen Dank für Ihre Unterstützung. 1. Überblick X Fusion AI ist ein automatisiertes
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (15)
Experten
Überblick Golden Hen EA ist ein Expert Advisor (EA), der speziell für XAUUSD entwickelt wurde. Er arbeitet durch die Kombination von neun unabhängigen Handelsstrategien, die jeweils durch unterschiedliche Marktbedingungen und Zeitrahmen (M5, M30, H2, H4, H6, H12, W1) ausgelöst werden. Der EA ist so konzipiert, dass er seine Einstiege und Filter automatisch verwaltet. Die Kernlogik des EA konzentriert sich auf die Identifizierung spezifischer Signale. Golden Hen EA verwendet keine Grid-, Marting
Goldwave EA MT5
Shengzu Zhong
5 (7)
Experten
Live-Signal (Echtkonto) IC MARKETS： https://www.mql5.com/en/signals/2339082?source=Site+Signals+My   Dieser EA verwendet dieselbe Logik und dieselben Ausführungsregeln wie das auf MQL5 gezeigte verifizierte Live-Trading-Signal . Bei Verwendung der empfohlenen und optimierten Einstellungen sowie eines seriösen ECN-/RAW-Spread-Brokers sollte das Live-Handelsverhalten die Performance und Handelsstruktur des Live-Signals weitgehend widerspiegeln. Bitte beachten Sie, dass sich individuelle Ergebnis
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.82 (90)
Experten
Aura Ultimate – Der Höhepunkt des Handels mit neuronalen Netzwerken und der Weg zur finanziellen Freiheit. Aura Ultimate ist der nächste Evolutionsschritt in der Aura-Familie – eine Synthese aus modernster KI-Architektur, marktadaptiver Intelligenz und risikokontrollierter Präzision. Aufbauend auf der bewährten DNA von Aura Black Edition und Aura Neuron geht es noch einen Schritt weiter, indem es deren Stärken in einem einheitlichen Multi-Strategie-Ökosystem vereint und gleichzeitig eine völli
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.52 (77)
Experten
Symbol XAUUSD (Gold/US-Dollar) Zeitraum (Timeframe) H1-M15 (beliebig) Unterstützung für Einzelhandel JA Mindesteinzahlung 500 USD (oder entsprechender Betrag in anderer Währung) Kompatibel mit allen Brokern JA (unterstützt 2- oder 3-stellige Preise, jede Kontowährung, Symbolname und GMT-Zeit) Funktioniert ohne Voreinstellung JA Wenn Sie sich für maschinelles Lernen interessieren, abonnieren Sie den Kanal: Abonnieren! Hauptmerkmale des Mad Turtle Projekts: Echtes Maschinelles Lernen Dieser Ex
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (497)
Experten
Wir stellen vor       Quantum Emperor EA   , der bahnbrechende MQL5-Expertenberater, der die Art und Weise, wie Sie mit dem prestigeträchtigen GBPUSD-Paar handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Kaufen Sie Quantum Emperor EA und Sie erhalten  Quantum StarMan    kostenlos! *** Fragen Sie privat nach weiteren
Vortex Turbo EA
Stanislav Tomilov
5 (4)
Experten
Vortex Turbo – „Tausch den Sturm – kontrolliere den Vortex“ Vortex Turbo markiert die nächste Evolutionsstufe im intelligenten Trading – eine einzigartige Entwicklung, die modernste KI-Architektur, adaptive Marktlogik und präzises Risikomanagement vereint. Basierend auf bewährten algorithmischen Prinzipien integriert es verschiedene Strategien in ein einheitliches Hochgeschwindigkeits-Ökosystem, das auf einer neuen Ebene prädiktiver Intelligenz basiert. Vortex Turbo wurde als Scalping-Experte
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (89)
Experten
PROP-FIRMA BEREIT!   (   SETFILE herunterladen   ) WARNING : Nur noch wenige Exemplare zum aktuellen Preis verfügbar! Endpreis: 990$ Erhalten Sie 1 EA kostenlos (für 2 Handelskonten) -> kontaktieren Sie mich nach dem Kauf Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Willkommen im Gold Reaper! Aufbauend auf dem sehr erfolgreichen Goldtrade Pro wurde dieser EA für die gleichzeitige Ausführung in mehreren Zeitrahmen konzipiert und bietet die Möglichkeit, die
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.52 (66)
Experten
AI Forex Robot - Die Zukunft des automatisierten Handels. AI Forex Robot wird von einem System der nächsten Generation künstlicher Intelligenz angetrieben, das auf einem hybriden neuronalen LSTM-Transformer-Netzwerk basiert, das speziell für die Analyse von XAUUSD- und EURUSD-Kursbewegungen auf dem Devisenmarkt entwickelt wurde. Das System analysiert komplexe Marktstrukturen, passt seine Strategie in Echtzeit an und trifft datengestützte Entscheidungen mit einem hohen Maß an Präzision. AI Forex
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (29)
Experten
WICHTIG   : Dieses Paket wird nur in einer sehr begrenzten Anzahl zum aktuellen Preis verkauft.    Der Preis wird sehr schnell auf 1499 $ steigen    +100 Strategien enthalten   und es kommen noch mehr! BONUS   : Ab einem Preis von 999 $ --> wählen Sie  5     meiner anderen EAs kostenlos aus!  ALLE SET-DATEIEN VOLLSTÄNDIGE EINRICHTUNGS- UND OPTIMIERUNGSANLEITUNG VIDEOANLEITUNG LIVE-SIGNALE BEWERTUNG (Drittanbieter) Willkommen beim ULTIMATE BREAKOUT SYSTEM! Ich freue mich, das Ultimate Breakout
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
4.16 (19)
Experten
Hybrid-Handelsstrategie für XAUUSD – Kombination aus News-Sentiment & Orderbuch-Imbalance Die vorgestellte Strategie kombiniert zwei selten genutzte, jedoch hochwirksame Handelsansätze zu einem hybriden System, das nur für den Handel mit XAUUSD (Gold) im 30-Minuten-Chart entwickelt wurde. Während herkömmliche Expert Advisors meist auf fest definierte Indikatoren oder einfache charttechnische Strukturen zurückgreifen, basiert dieses System auf einem intelligenten Marktzugangsmodell, das aktuelle
ABS GoldGrid
Thi Ngoc Tram Le
4.18 (28)
Experten
S onderpreis von  $109  (regulärer Preis: $365) . Einrichtungs- und Nutzungsanleitung :  ABS Channel . Echtzeit-Überwachung:   ABS Signal .  Einrichtungsdatei vom Live-Signal Grundlegende Einrichtungsdatei Was ist ABS EA? ABS EA ist ein professioneller Handelsroboter, der speziell für XAUUSD (Gold) im H1-Zeitrahmen entwickelt wurde. Er basiert auf einem Martingale-System mit integrierten Risikokontrollen . Entwickelt für neue und erfahrene Händler, ist ABS EA einfach einzurichten, vollaut
Golden Zephyr
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
2.33 (3)
Experten
Golden Zephyr ist ein Expert Advisor, der die Zuverlässigkeit der klassischen Unterstützungs- und Widerstandsanalyse mit einer revolutionären proprietären Strategie namens Quantum Trend Dynamics verbindet. Entwickelt, um versteckte Marktmuster und subtile Verschiebungen in der Dynamik zu identifizieren, führt dieser EA Trades mit Präzision aus und bietet sowohl Konsistenz als auch Anpassungsfähigkeit bei sich ändernden Marktbedingungen. 119$ , dann erhöht sich der Preis um 10$ für jeden Kauf. E
HTTP ea
Yury Orlov
5 (9)
Experten
How To Trade Pro (HTTP) EA — ein professioneller Handelsberater für den Handel mit beliebigen Assets ohne Martingale oder Grids vom Autor mit über 25 Jahren Erfahrung. Die meisten Top-Berater arbeiten mit steigendem Gold. Sie sehen brillant in Tests aus... solange Gold steigt. Aber was passiert, wenn der Trend sich erschöpft? Wer schützt Ihr Depot? HTTP EA glaubt nicht an ewiges Wachstum — es passt sich dem sich ändernden Markt an und ist so konzipiert, dass es Ihr Investment-Portfolio breit div
Cheat Engine
Connor Michael Woodson
5 (3)
Experten
Cheat Engine ist ein mittelklassiges Gold-Scalping-System, das Entscheidungen auf Basis der globalen Forex-Stimmung über eine webbasierte API treffen kann. Cheat Engine Live-Signal kommt bald! Der aktuelle Preis wird erhöht. Zeitlich begrenzter Preis 199  USD Nur Einzeltrades. Kein Grid- oder Martingale-System. Intelligente Trailing-Stop-Exits, die sich an die tägliche Volatilität anpassen Die globale Forex-Stimmung ist eine Messung der Positionen von Hunderttausenden von Tradern mit einem gesa
Gold Atlas
Jimmy Peter Eriksson
5 (7)
Experten
Lesen Sie dies zuerst (sehr wichtig) Nicht für kurzfristiges Konto-Flipping oder schnelle Gewinne konzipiert. Kein Martingale-Modell / Kein Grid-Modell / Keine KI Entwickelt für Trader, die auf langfristige Beständigkeit setzen. Live-Ergebnisse:   Live-Signal   |   Hauptportfolio   |   FTMO-Ergebnisse Einführungspreis! Nur noch 4 Exemplare zum aktuellen Preis verfügbar. Nächster Preis: 289 $. Endpreis: 999 $. Was ist Gold Atlas? Gold Atlas ist ein professionelles automatisiertes Handelssystem
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Experten
PROP FIRM READY!  STARTAKTION: SEHR BEGRENZTE ANZAHL VON EXEMPLAREN ZUM AKTUELLEN PREIS VERFÜGBAR! Endpreis: 990 $ Ab 349 $: Wählen Sie 1 EA gratis! (für maximal 2 Handelskontonummern) Ultimatives Kombi-Angebot     ->     hier klicken ÖFFENTLICHER GRUPPE BEITRETEN:   Klicken Sie hier   LIVE RESULTS UNABHÄNGIGE ÜBERPRÜFUNG Willkommen bei „The ORB Master“   :   Ihr Vorteil beim Öffnen von Range Breakouts Entfesseln Sie die Leistungsfähigkeit der Opening Range Breakout (ORB)-Strategie mit dem
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.37 (51)
Experten
Aura Black Edition ist ein vollautomatischer EA, der nur für den Handel mit GOLD entwickelt wurde. Expert zeigte im Zeitraum 2011-2020 stabile Ergebnisse bei XAUUSD. Keine gefährlichen Methoden des Geldmanagements verwendet, kein Martingal, kein Raster oder Scalp. Geeignet für alle Brokerbedingungen. EA, trainiert mit einem mehrschichtigen Perceptron. Das neuronale Netzwerk (MLP) ist eine Klasse von Feedforward-künstlichen neuronalen Netzwerken (KNN). Der Begriff MLP wird mehrdeutig verwendet, m
Ultimate Pulse
Clifton Creath
5 (4)
Experten
Live-Signal https://www.mql5.com/en/signals/2347626?source=Site+Signale+Mein Öffentlicher Kanal https://www.mql5.com/en/channels/ultimatepulse Ultimativer Impuls ****9 verbleibende Exemplare zu diesem Preis**** Überblick Ultimate Pulse ist ein Expert Advisor, der entwickelt wurde, um Gewinne aus natürlichen Marktbewegungen zu ziehen. Er nimmt Gewinne aus jeder Position einzeln oder in Gittern je nach den Bedingungen mit. Einfach, methodisch, effektiv. Optimiert für XAUUSD (Gold) auf dem 30-Minu
Pivot Killer
BLODSALGO LIMITED
4.63 (24)
Experten
Langfristiges Wachstum. Beständigkeit. Widerstandsfähigkeit. Pivot Killer EA ist kein System für schnelle Gewinne – es ist ein professioneller Handelsalgorithmus, der darauf ausgelegt ist, Ihr Konto langfristig und nachhaltig zu vergrößern . Speziell für XAUUSD (GOLD) entwickelt, ist Pivot Killer das Ergebnis jahrelanger Forschung, Tests und disziplinierter Entwicklung. Es verkörpert eine einfache Philosophie: Beständigkeit schlägt Glück . Dieses System wurde in verschiedenen Marktzyklen, bei Sc
Vortex Gold EA
Stanislav Tomilov
5 (30)
Experten
Vortex - Ihre Investition in die Zukunft Der Vortex Gold EA Expert Advisor wurde speziell für den Handel mit Gold (XAU/USD) auf der Metatrader-Plattform entwickelt. Dieser EA verwendet proprietäre Indikatoren und geheime Algorithmen des Autors und wendet eine umfassende Handelsstrategie an, die darauf ausgelegt ist, profitable Bewegungen auf dem Goldmarkt zu erfassen. Zu den Schlüsselkomponenten seiner Strategie gehören klassische Indikatoren wie der CCI und der Parabolic Indicator, die zusamme
Golden Synapse
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
3.78 (55)
Experten
Golden Synapse EA ist ein präzises Handelssystem, das eine fortschrittliche Strategie mit strenger technischer Analyse kombiniert, um eine konsistente und risikoarme Performance zu erzielen. Es wurde entwickelt, um diszipliniert zu handeln, vermeidet riskante Ansätze und konzentriert sich ganz auf Qualität statt Quantität. Jeder Handel wird sorgfältig ausgewählt und immer durch einen Stop-Loss geschützt. Golden Synapse verwendet niemals Grid- oder Martingale-Systeme. Es wird immer nur eine Posit
Weitere Produkte dieses Autors
BTC Apex Equity Accelerator
Vishnu Bajpai
1 (1)
Experten
BTC APEX EQUITY ACCELERATOR: Die Evolution des HFT-Scalpings SIND SIE BEREIT FÜR EINE EINZIGARTIGE CHANCE? Hören Sie auf, zuzusehen, wie Ihr Kapital durch veraltete Indikatoren schrumpft. Der BTC Apex ist eine Hochfrequenz-Engine (HFT), die darauf spezialisiert ist, kleine Konten mit der Volatilität von Bitcoin auf Profi-Niveau zu skalieren. Die Strategie: Kinetisches Momentum. Erkennt Liquiditätsvakua im Millisekundenbereich. Elite-Features: Toxic Flow Filter zur Vermeidung von Spread-Fallen, k
Fakeout Matrix Pro
Vishnu Bajpai
Indikatoren
Institutioneller Liquiditäts-Sweep & Stop Hunt Detektor Die FAKEOUT MATRIX PRO ist ein professionelles Analysetool, das entwickelt wurde, um genau die Momente zu identifizieren, in denen institutionelle Marktteilnehmer Privatanlegern eine Falle stellen. Durch die Überwachung von Session-Extremen und die Erkennung von Liquidity Sweeps mit hoher Wahrscheinlichkeit bietet dieser Indikator den technischen Vorteil, der für den präzisen Handel mit Umkehrungen erforderlich ist. Die institutionelle Logi
FREE
Zenith Session Flux
Vishnu Bajpai
Indikatoren
Zenith Session Flux ist ein professioneller technischer Indikator für MetaTrader 5, der die als ICT Killzones bekannten institutionellen Handelsfenster identifiziert und visualisiert. Der Indikator automatisiert den Prozess der Zeitanpassung, indem er die Serverzeit Ihres Brokers mit der New Yorker Ortszeit synchronisiert. So wird sichergestellt, dass Session Boxes und Preis-Pivots unabhängig von der Zeitzone Ihres Brokers genau zu den institutionellen Zeitpunkten erscheinen. Merkmale des Indika
FREE
ORB with Targets
Vishnu Bajpai
Indikatoren
Opening Range Breakout Pro Professioneller ORB-Session-Indikator für MT5 Opening Range Breakout Pro ist ein hochgradig visueller, vollständig anpassbarer Opening Range Breakout (ORB)-Indikator für MetaTrader 5, der für Intraday-, Session- und Prop-Firm-Händler entwickelt wurde. Der Indikator stellt automatisch das Hoch und Tief der Opening Range sowie mehrere Zielniveaus oberhalb und unterhalb der Range dar, so dass Händler Ausbruchszonen, Wiederholungstests und Gewinnziele direkt auf dem Diagra
Adaptive Session Trend Pro
Vishnu Bajpai
Indikatoren
Adaptiver Session Trend Pro Einfacher Plug-and-Play Auto-optimierter Session Trend Indikator für MT5 Adaptive Session Trend Pro ist ein vollautomatischer, sitzungsbezogener Trendindikator für MetaTrader 5, der sich auf intelligente Weise an das Symbol, den Instrumententyp und die Handelssitzung des Brokers anpasst - ohne dass eine manuelle Konfiguration erforderlich ist . Hängen Sie den Indikator einfach an ein beliebiges Diagramm an und er ist sofort einsatzbereit: Er erkennt das gehandelte In
FREE
AI Trend and Targets
Vishnu Bajpai
Indikatoren
AI Trend Targets - Präzise Einstiege, Ziele und Risiko in einem Overlay AI Trend Targets ist ein intelligentes Premium-Overlay, das rohe Kursbewegungen in klare, regelbasierte Handelspläne umwandelt: Einstieg, dynamischer Schutz (SL) und drei projizierte Ziele (TP1-TP3). Es wurde für XAUUSD, die wichtigsten FX-Paare und Index-CFDs entwickelt und funktioniert sowohl auf Intraday- als auch auf höheren Zeitrahmen. Was es tut Hinter den Kulissen kombiniert AI Trend Targets: Eine an die Volatilität a
FREE
No Wick Candle Identifier
Vishnu Bajpai
Indikatoren
Kein Docht-Kerzen-Identifikator Am besten geeignet für Gold (XAUUSD) und Devisenpaare | Funktioniert in jedem Zeitrahmen Der No Wick Candle Identifier ist ein Preisaktionsindikator , der Kerzen mit hoher Intensität aufzeigt, bei denen der Preis genau am Extremwert (Hoch oder Tief) eröffnet. Diese Kerzen spiegeln eine starke institutionelle Beteiligung wider und fungieren oft als Entscheidungspunkte, Auslöser für eine Fortsetzung des Kurses oder als hochwahrscheinliche Reaktionsstufen , wenn der
FREE
Trailing SL Bot
Vishnu Bajpai
5 (1)
Utilitys
Trailing SL Bot - Intelligenter und automatisierter Risikomanager für den Handel Trailing SL Bot ist ein leistungsfähiger MetaTrader 5 Expert Advisor, der entwickelt wurde, um Ihre Handelseffizienz zu maximieren, indem er wesentliche Aufgaben des Risikomanagements mit Präzision automatisiert. Hauptmerkmale: Automatisches Stop-Loss- (SL) und Take-Profit- (TP) Management: Der Bot setzt auf intelligente Weise SL- und TP-Levels für jede neu eingegangene Position und stellt so sicher, dass Ihre Tra
Gold Grid Quantum
Vishnu Bajpai
Experten
Überblick Gold Grid Quantum ist ein vollautomatisches, intelligentes Handelssystem, das ausschließlich für XAUUSD entwickelt wurde. Es kombiniert eine strukturierte Grid-Engine mit adaptiver Skalierung und Echtzeit-Marktkenntnis und ermöglicht so eine disziplinierte, handfreie Ausführung unter allen Marktbedingungen. Der EA arbeitet ohne traditionelle Indikatoren oder optimierungssensitive Eingaben und verlässt sich stattdessen auf eine dynamische interne Logik, die entwickelt wurde, um sowohl
XAU Precision Trader
Vishnu Bajpai
Experten
XAU Präzisions-Trader (M1) 310 copies already sold, next price increase after 150 copies, buy now to avail discounted price Professioneller Gold Scalping EA für reale Marktbedingungen Der XAU Precision Trader ist ein professioneller Scalping Expert Advisor für Gold (XAUUSD) , der für Händler entwickelt wurde, die realistische Performance, diszipliniertes Risikomanagement und langfristige Beständigkeit über künstlich glatte oder überoptimierte Aktienkurven stellen. Dieser EA wurde entwickelt, um
GBPUSD velocity pro
Vishnu Bajpai
Experten
GPBUSD Velocity Pro 200 copies already sold, next price increase after 400 copies buy now to avail discounted price !! Hochfrequenz-Scalping-Expert Advisor für GBPUSD (M5-optimiert) GPBUSD Velocity Pro ist ein professionell entwickelter High-Frequency Trading (HFT) Expert Advisor , der exklusiv für GBPUSD (Cable) entwickelt wurde. Er wurde entwickelt, um die Intraday-Volatilität mit präziser Ausführung, strenger Risikokontrolle und voller Broker-Anpassungsfähigkeit auszunutzen. Dieser EA wurde
USDJPY gopher blitz
Vishnu Bajpai
Experten
USDJPY Gopher Blitz 200 copies already sold already, next price increase after 200 copies buy now to avail discounted price !! High-Frequency Scalping Expert Advisor für USDJPY (M5 optimiert) USDJPY Gopher Blitz ist ein präziser High-Frequency Trading (HFT) Expert Advisor , der speziell für die einzigartigen Volatilitäts- und Ausführungsmerkmale des USDJPY entwickelt wurde. Dieser EA ist auf Geschwindigkeit, Effizienz und Stabilität ausgelegt und konzentriert sich darauf, schnelle Intraday-Kurs
EURUSD propflow scalper
Vishnu Bajpai
Experten
EURUSD PropFlow-Skalierer 350 copies already sold, next price increase after 200 copies, buy now to avail discounted price !! Prop Firm Challenge-Focused Scalper für niedrige Drawdowns und Konsistenz EURUSD PropFlow Scalper ist ein spezialisierter Prop-Firm-First Scalping Expert Advisor , der entwickelt wurde, um Händlern zu helfen, Bewertungen und Herausforderungen zu bestehen , und nicht, um rücksichtslosem Wachstum nachzujagen. Jede Design-Entscheidung in diesem EA priorisiert Drawdown-Kontr
BTC PropPulse Sentinel
Vishnu Bajpai
Experten
BTC PropPulse Sentinel 300 copies already sold, next price increase after 100 copies, buy now to avail discounted price !! Plug-and-Play Bitcoin Scalping EA für Krypto-Prop-Firmen-Herausforderungen BTC PropPulse Sentinel ist ein professionell entwickelter Bitcoin (BTC) Scalping Expert Advisor , der speziell entwickelt wurde, um Händlern zu helfen, die Herausforderungen von Krypto-Prop-Firmen mit minimalem Drawdown und hoher Konsistenz zu bestehen . Der EA ist intern vollständig optimiert und al
Big Daddy Nasdaq Turbo Pulse
Vishnu Bajpai
Experten
BIG DADDY NASDAQ - TURBO PULSE: DER ULTIMATIVE MARKTDOMINATOR Der "Big Daddy" unter den NASDAQ EAs ist da. Turbo Pulse wurde speziell für das Hochgeschwindigkeitsumfeld des US Tech 100 Index entwickelt und stellt die Spitze des Momentum-basierten algorithmischen Scalpings dar. Das System nutzt Tick-Daten in Echtzeit, um Marktbewegungen zu erfassen, bevor sie in Standard-Charts sichtbar werden. Performance-Metriken auf institutionellem Niveau Ersteinzahlung: 500.00 Gesamtnettogewinn: 45,148.64 Pr
ETH Aether Kinetic Disruptor
Vishnu Bajpai
Experten
ETH Aether Kinetic Disruptor Ethereum-Handelssystem basierend auf Liquidität und Marktstruktur Warum Ethereum statt Gold oder Bitcoin Gold zeigt langsame Bewegungen. Bitcoin verhält sich zunehmend wie ein Makro-Asset mit langen Trendphasen. Ethereum bietet häufigere Intraday-Chancen und stabile Marktineffizienzen. Systemunterschiede Keine klassischen Indikatoren Keine Martingale- oder Grid-Strategien Struktur- und Liquiditätsanalyse Striktes Risikomanagement Testergebnisse Nettogewinn: 8.904,56
Quantum Multi Currency Exponential Growth
Vishnu Bajpai
Experten
Der Gipfel des Multi-Währungs-Handels ist da! Quantum Multi Currency Exponential Growth ist eine algorithmische Hochleistungs-Handelslösung, die für Elite-Scalping auf Basis von Hochfrequenz-Tick-Geschwindigkeit entwickelt wurde und ein 10-faches Eigenkapitalwachstum in nur 3 Jahren liefert. Dieser Expert Advisor (EA) nutzt eine proprietäre Sync-Scanning-Architektur, um vier Hauptwährungspaare – EURUSD, GBPUSD, USDJPY und USDCAD – gleichzeitig von einem einzigen Chart aus zu überwachen und zu ha
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension