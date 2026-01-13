Englisch

Vantage US500 Pulse: Institutionelle Hochgeschwindigkeitsausführung für US500

Endlich gibt es eine systematische Handelslösung, die speziell für das einzigartige Liquiditätsprofil des S&P 500 entwickelt wurde. Vantage S&P Pulse ist eine Hochfrequenz-Momentum-Engine, die entwickelt wurde, um schnelle Preisausweitungen während der Hauptmarktzeiten zu erfassen und gleichzeitig strenge Kapitalerhaltungsprotokolle einzuhalten.

Performance-Analyse: Basierend auf überprüften Backtesting-Daten weist die Strategie eine außergewöhnliche Stabilität auf:

Nettogewinn: Erwirtschaftet 10.572,62 aus einer anfänglichen Einlage von 5.000,00.

Gewinn-Faktor: Hält ein robustesVerhältnis von 1,84 aufrecht.

Drawdown-Management: Konservativer Aktien-Drawdown von maximal 0,89% (139,91).

Erholungsfaktor: 75,55, was die Fähigkeit des Systems zeigt, sich schnell zu erholen.

Technische Hauptmerkmale