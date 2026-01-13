Vantage US500 Pulse
- Experten
- Vishnu Bajpai
- Version: 1.40
- Aktivierungen: 10
Englisch
Vantage US500 Pulse: Institutionelle Hochgeschwindigkeitsausführung für US500
Endlich gibt es eine systematische Handelslösung, die speziell für das einzigartige Liquiditätsprofil des S&P 500 entwickelt wurde. Vantage S&P Pulse ist eine Hochfrequenz-Momentum-Engine, die entwickelt wurde, um schnelle Preisausweitungen während der Hauptmarktzeiten zu erfassen und gleichzeitig strenge Kapitalerhaltungsprotokolle einzuhalten.
Performance-Analyse: Basierend auf überprüften Backtesting-Daten weist die Strategie eine außergewöhnliche Stabilität auf:
-
Nettogewinn: Erwirtschaftet 10.572,62 aus einer anfänglichen Einlage von 5.000,00.
-
Gewinn-Faktor: Hält ein robustesVerhältnis von 1,84 aufrecht.
-
Drawdown-Management: Konservativer Aktien-Drawdown von maximal 0,89% (139,91).
-
Erholungsfaktor: 75,55, was die Fähigkeit des Systems zeigt, sich schnell zu erholen.
Technische Hauptmerkmale
-
Momentum Overdrive: Verwendet ein 800ms-Impulsfenster, um institutionelle Ausbruchspunkte mit Präzision zu identifizieren.
-
Institutional Risk Armor: Ein dynamischer Volatilitätsfilter (4,0 Abweichung) verhindert Einstiege während toxischer Preisaktionen oder künstlicher Spreads.
-
NY Session Fokus: Optimiert für den ausschließlichen Handel während der hochliquiden New Yorker Stunden.
-
Dynamisches Profit Tethering: Ein aktives Trailing-Protokoll (48-Punkte-Schritt) sichert Gewinne und ermöglicht gleichzeitig eine maximale Gewinnausweitung.