Trend Trading - Kapitalschutz - Optimiert für starke Trends



Supertrend G5 Prime ist eine verbesserte Version von Supertrend G5 für MetaTrader 5.

Er wurde entwickelt, um starke Markttrends auszunutzen und gleichzeitig das Kapital mit professionellen Risikomanagement-Tools zu schützen. Der EA verwendet den Supertrend-Indikator in Kombination mit einem EMA 200-Filter auf dem D1-Zeitrahmen, um Trades nur in Richtung des Haupttrends zu eröffnen.

Kernstrategie

- Einstiegssignale: BUY eröffnen, wenn der Supertrend in den Aufwärtstrend wechselt. Eröffnen Sie SELL, wenn der Supertrend in einen Abwärtstrend umschlägt.

- Haupttrendfilter: Handeln Sie nur, wenn sich der Kurs am EMA 200 auf D1 ausrichtet. Dies reduziert das Rauschen und sorgt dafür, dass die Trades in Richtung des übergeordneten Trends laufen.

- Standardeinstellungen: SL = 0, TP = 5000. Diese Voreinstellungen begünstigen das Halten von Positionen für den gesamten Trendzyklus und die Optimierung für erweiterte Gewinnmitnahmen in starken Trends.

- Trailing-Stop: Dynamische Gewinnabsicherung. Der Trailing-Stop kann aktiviert oder deaktiviert werden. Trailing-Start und Trailing-Schritt sind einstellbar.

Wann der EA gut funktioniert

Der EA funktioniert am besten in Märkten mit einem klaren und starken Trend, in denen sich der Preis nahe und in dieselbe Richtung wie der EMA 200 auf D1 bewegt.

Die Backtest-Ergebnisse und Live-Darstellungen zeigen eine gute Leistung, wenn die Trendbedingungen anhalten.

Kapitalmanagement und Kontoschutz

- Tägliches Verlustlimit in Prozent des täglichen Startkapitals: Der EA schließt alle Trades, wenn die tägliche Verlustschwelle überschritten wird.

- Maximales Verlustlimit in Prozent des Anfangskapitals: verhindert tiefe Drawdowns. Bei einer Einstellung von beispielsweise 20 Prozent stoppt der EA den Handel, wenn der kumulierte Verlust 20 Prozent des Anfangskapitals erreicht, um das Konto zu schützen.

- Risikobasierte Losgröße: automatische Losberechnung auf der Grundlage des prozentualen Risikos.

- Maximale und minimale Losgrenzen zur Vermeidung übergroßer Positionen.

- Weitere Sicherheitsmaßnahmen: Spread-Kontrolle, Begrenzung der Anzahl der Orders und des Gesamtvolumens, Einzelchartschutz zur Vermeidung doppelter Trades.

Strategieausrichtung

Supertrend G5 Prime zielt darauf ab, die steigenden und fallenden Zyklen des EMA 200 auf D1 auszunutzen.

Mit einem Risikolimit-Mechanismus, der auf 20 Prozent des Anfangskapitals festgelegt ist, erhalten Sie einen besseren Schutz für Ihr Konto.

Wenn die Marktbedingungen günstig sind und ein starker Trend dem EMA folgt, wird der EA große Trendbewegungen einfangen, die das anfängliche Risiko übersteigen können.

In längeren Trendzyklen kann das Konto bei aufeinanderfolgenden Trendkerzen deutlich wachsen, was die Handelspsychologie und das Vertrauen der Anleger stärkt.

Konfiguration und Anforderungen

- Standardsymbol: XAUUSD

- Empfohlene Zeitrahmen: M5 ist die primäre Empfehlung, um von Supertrend-Signalen mit dem D1-Trendfilter zu profitieren. M15 und H1 werden ebenfalls unterstützt, je nach Handelsstil und Risikopräferenz.

- Empfohlenes Mindestkapital: 2.000 USD (ein Beispiel: Max Loss 20 Prozent ergibt ein maximales Risiko von ca. 400 USD)

- Leverage: bis zu 1 zu 100

- Broker: ECN oder ein Broker mit niedrigem Spread

Wichtiger Hinweis

Der EA garantiert nicht unter allen Marktbedingungen Gewinne.

Ziel des EA ist es, starke Trends einzufangen und gleichzeitig das Risiko durch automatische Mechanismen wie Daily Loss, Maximum Loss, Lot-Sizing und Trailing zu begrenzen.

Bitte testen Sie den EA sorgfältig mit Backtests und Demos, bevor Sie zu Live-Konten wechseln, und passen Sie die Parameter an Ihr Kapital und Risikoprofil an. Backtest-Ergebnisse, Demo-Videos und illustrative Bilder sind in der Produktbeschreibung enthalten.