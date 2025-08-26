Supertrend G5 Prime

Trend Trading - Kapitalschutz - Optimiert für starke Trends

Supertrend G5 Prime ist eine verbesserte Version von Supertrend G5 für MetaTrader 5.
Er wurde entwickelt, um starke Markttrends auszunutzen und gleichzeitig das Kapital mit professionellen Risikomanagement-Tools zu schützen. Der EA verwendet den Supertrend-Indikator in Kombination mit einem EMA 200-Filter auf dem D1-Zeitrahmen, um Trades nur in Richtung des Haupttrends zu eröffnen.

Kernstrategie
- Einstiegssignale: BUY eröffnen, wenn der Supertrend in den Aufwärtstrend wechselt. Eröffnen Sie SELL, wenn der Supertrend in einen Abwärtstrend umschlägt.
- Haupttrendfilter: Handeln Sie nur, wenn sich der Kurs am EMA 200 auf D1 ausrichtet. Dies reduziert das Rauschen und sorgt dafür, dass die Trades in Richtung des übergeordneten Trends laufen.
- Standardeinstellungen: SL = 0, TP = 5000. Diese Voreinstellungen begünstigen das Halten von Positionen für den gesamten Trendzyklus und die Optimierung für erweiterte Gewinnmitnahmen in starken Trends.
- Trailing-Stop: Dynamische Gewinnabsicherung. Der Trailing-Stop kann aktiviert oder deaktiviert werden. Trailing-Start und Trailing-Schritt sind einstellbar.

Wann der EA gut funktioniert
Der EA funktioniert am besten in Märkten mit einem klaren und starken Trend, in denen sich der Preis nahe und in dieselbe Richtung wie der EMA 200 auf D1 bewegt.
Die Backtest-Ergebnisse und Live-Darstellungen zeigen eine gute Leistung, wenn die Trendbedingungen anhalten.

Kapitalmanagement und Kontoschutz
- Tägliches Verlustlimit in Prozent des täglichen Startkapitals: Der EA schließt alle Trades, wenn die tägliche Verlustschwelle überschritten wird.
- Maximales Verlustlimit in Prozent des Anfangskapitals: verhindert tiefe Drawdowns. Bei einer Einstellung von beispielsweise 20 Prozent stoppt der EA den Handel, wenn der kumulierte Verlust 20 Prozent des Anfangskapitals erreicht, um das Konto zu schützen.
- Risikobasierte Losgröße: automatische Losberechnung auf der Grundlage des prozentualen Risikos.
- Maximale und minimale Losgrenzen zur Vermeidung übergroßer Positionen.
- Weitere Sicherheitsmaßnahmen: Spread-Kontrolle, Begrenzung der Anzahl der Orders und des Gesamtvolumens, Einzelchartschutz zur Vermeidung doppelter Trades.

Strategieausrichtung
Supertrend G5 Prime zielt darauf ab, die steigenden und fallenden Zyklen des EMA 200 auf D1 auszunutzen.
Mit einem Risikolimit-Mechanismus, der auf 20 Prozent des Anfangskapitals festgelegt ist, erhalten Sie einen besseren Schutz für Ihr Konto.
Wenn die Marktbedingungen günstig sind und ein starker Trend dem EMA folgt, wird der EA große Trendbewegungen einfangen, die das anfängliche Risiko übersteigen können.
In längeren Trendzyklen kann das Konto bei aufeinanderfolgenden Trendkerzen deutlich wachsen, was die Handelspsychologie und das Vertrauen der Anleger stärkt.

Konfiguration und Anforderungen
- Standardsymbol: XAUUSD
- Empfohlene Zeitrahmen: M5 ist die primäre Empfehlung, um von Supertrend-Signalen mit dem D1-Trendfilter zu profitieren. M15 und H1 werden ebenfalls unterstützt, je nach Handelsstil und Risikopräferenz.
- Empfohlenes Mindestkapital: 2.000 USD (ein Beispiel: Max Loss 20 Prozent ergibt ein maximales Risiko von ca. 400 USD)
- Leverage: bis zu 1 zu 100
- Broker: ECN oder ein Broker mit niedrigem Spread

Wichtiger Hinweis
Der EA garantiert nicht unter allen Marktbedingungen Gewinne.
Ziel des EA ist es, starke Trends einzufangen und gleichzeitig das Risiko durch automatische Mechanismen wie Daily Loss, Maximum Loss, Lot-Sizing und Trailing zu begrenzen.
Bitte testen Sie den EA sorgfältig mit Backtests und Demos, bevor Sie zu Live-Konten wechseln, und passen Sie die Parameter an Ihr Kapital und Risikoprofil an. Backtest-Ergebnisse, Demo-Videos und illustrative Bilder sind in der Produktbeschreibung enthalten.

Empfohlene Produkte
Blue CARA MT5
Duc Anh Le
Experten
| Vollautomatische, vom Smart Money Concept (ICT) inspirierte Handelslösung mit Multi-Strategie-Fähigkeiten | Gebaut von einem Grid Trader >> für Grid Trader. This is MT5 version, click  here  for  Blue CARA MT4  (settings and logics are same in both versions) Echtes Überwachungssignal --> Cara Gold Intro Blue CARA EA ( 'CARA') - kurz für Comprehensive Algorithmic Responsive Advisor - ist ein Multi-Währungs- Multi-Timeframe EA der nächsten Generation.EA basiert auf der weithin bekannten (un
Universal MT5 MACD
Volodymyr Hrybachov
Experten
Handelsroboter auf dem MACD-Indikator Dies ist eine vereinfachte Version des Handelsroboters, er verwendet nur eine Einstiegsstrategie (die erweiterte Version hat mehr als 10 Strategien) Vorteile für Experten: Scalping, Martingale, Grid-Trading. Sie können den Handel mit nur einer Order oder einem Orderraster einrichten. Ein hochgradig anpassbares Auftragsraster mit einem dynamischen, festen oder Multiplikatorschritt und einem Handelslot ermöglicht es Ihnen, den Expert Advisor an fast jedes
Sonic R Pro Enhanced
Huu Thuong Nguyen
Experten
Sonic R Pro Enhanced EA - Version 2025 249$ Nur für die ersten 5 Käufer! Live-Signal Überprüfen Sie die Live-Performance von Sonic R Pro Enhanced: Handelsstrategie Sonic R Pro Enhanced ist eine verbesserte Version der klassischen Sonic R-Strategie. Es automatisiert den Handel basierend auf dem Dragon Band (EMA 34 und EMA 89) und integriert fortschrittliche Algorithmen zur Leistungssteigerung. Zeitrahmen: M15, M30 Unterstützte Paare: XAUUSD, BTCUSD, AUDJPY, USDJPY Handelsstil: Swing Tra
SolarTrade Suite LaunchPad Market Expert
Adam Gerasimov
Experten
SolarTrade Suite Financial Robot: LaunchPad Market Expert – entwickelt, um Trades zu eröffnen! Dies ist ein Handelsroboter, der spezielle innovative und fortschrittliche Algorithmen zur Berechnung seiner Werte verwendet, Ihr Assistent in der Welt der Finanzmärkte. Verwenden Sie unseren Satz von Indikatoren aus der SolarTrade Suite-Reihe, um den Zeitpunkt für den Start dieses Roboters besser zu wählen. Schauen Sie sich unsere anderen Produkte aus der SolarTrade Suite-Reihe am Ende der Beschrei
Magic EA MT5
Kyra Nickaline Watson-gordon
Experten
Magic EA ist ein Expert Advisor basierend auf Scalping, Elliot Waves und mit Filtern wie RSI, Stochastic und 3 anderen Strategien verwaltet und entschieden mit dem Roboter intelligent. Eine große Anzahl von Eingaben und Einstellungen wurden getestet und optimiert und in das Programm eingebettet, so dass die Eingaben begrenzt und sehr einfach sind. Die Verwendung von EA erfordert keine professionellen Informationen oder Forex Trading Kenntnisse. Der EA kann mit allen Symbolen und allen Zeitrahme
Bober Real MT5
Arnold Bobrinskii
4.76 (17)
Experten
Bober Real MT5 ist ein vollautomatischer Forex-Expert Advisor. Der Roboter wurde 2014 entwickelt und hat seitdem viele profitable Trades erzielt – über 7000 % Kontowachstum auf meinem persönlichen Konto. Es gab viele Updates, aber die 2019-Version gilt als die beste. Der Roboter kann auf jedem Instrument laufen, erzielt jedoch die besten Ergebnisse mit EURGBP und GBPUSD im M5-Zeitrahmen . Bei falschen Einstellungen liefert er keine guten Ergebnisse. Set-Dateien für Live-Konten sind nur für Käufe
SmartRisk MA Pro
Oleg Polyanchuk
Experten
SmartRisk MA Pro Strategie-Übersicht: SmartRisk MA Pro ist eine optimierte, risikoorientierte automatisierte Handelsstrategie (Expert Advisor), die für die MetaTrader 5 Plattform entwickelt wurde. Sie wurde entwickelt, um Handelsmöglichkeiten auf der Grundlage von Kursabweichungen von gleitenden Durchschnitten zu identifizieren und beinhaltet ein umfassendes Kapitalmanagementsystem. Der Expert Advisor arbeitet mit einer "New Bar"-Logik, die Stabilität und Vorhersagbarkeit bei der Ausführung von
SmartScalp Pro MT5
Serhii Shtepa
Experten
Scalping-Bot für das Paar Gold/Dollar (XAU/USD) - eine leistungsstarke und vielseitige Lösung für Trader, die in einem dynamischen Markt maximale Effizienz bieten soll. Dieser Bot wurde speziell für das Scalping entwickelt: Er analysiert Preisänderungen und platziert Trades, noch bevor bedeutende Marktbewegungen einsetzen. So kann er sich frühzeitig vorteilhafte Positionen sichern und selbst aus kleinsten Marktschwankungen Kapital schlagen. Hauptmerkmale: Flexibilität: Passt sich allen Marktbedi
US500 Scalper
Sergey Batudayev
Experten
Der S&P 500 Scalper Advisor ist ein innovatives Tool für Trader, die erfolgreich mit dem S&P 500 Index handeln möchten. Der Index ist einer der am häufigsten verwendeten und renommiertesten Indikatoren des amerikanischen Aktienmarktes und umfasst die 500 größten Unternehmen der USA. Besonderheiten: Automatisierte Handelslösungen:       Der Berater basiert auf fortschrittlichen Algorithmen und technischen Analysen, um die Strategie automatisch an veränderte Marktbedingungen anzupassen. Vielseitig
Santa Scalping MT5
Morten Kruse
Experten
Santa Scalping ist ein vollautomatischer Expert Advisor, der keine Martingale verwendet. Nacht-Scalping-Strategie. Die SMA-Indikator-Filter werden für Einträge verwendet. Dieser EA kann von sehr kleinen Konten ausgeführt werden. So klein wie 50 EUR. Allgemeine Empfehlungen Die Mindesteinlage beträgt 50 USD, Standardeinstellungen reccomend für eurusd m5 gmt +2 . Bitte verwenden Sie den maximalen Spread von 10, wenn Sie keine Aufträge haben, ändern Sie ihn auf -1. Verwenden Sie einen Broker mit g
Fuzzy Logic Trend EA
Percival David
Experten
Exclusive EA for FOREX HEDGE account The EA (FuzzyLogicTrendEA) is based on fuzzy logic strategies based on the analysis of a set of 5 indicators and filters. Each indicator and filter has a weight in the calculation and, when the fuzzy logic result reaches the value defined in the EA parameter, a negotiation is opened seeking a pre-defined gain. As additional functions it is possible to define maximum spread, stop loss and so on . Recommended Symbol: EURUSD, AUDUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, AUD
Nova WDX Trader
Anita Monus
Experten
Nova WDX Trader ist eine verfeinerte Implementierung des klassischen ADX Wilder Trendstärke-Algorithmus - entwickelt zu einer disziplinierten, automatisierten Handelsstrategie, die Momentum, Struktur und Timing berücksichtigt. Er baut auf der ursprünglichen, von Welles Wilder eingeführten Logik auf und erweitert sie um eine moderne Ausführungs- und Risikokontrolle. Anstatt auf kurzfristige Volatilität zu reagieren, wartet der Nova WDX Trader auf eine bestätigte Richtungsstärke, die auf der ADX-F
Gyroscopes mt5
Nadiya Mirosh
5 (2)
Experten
Gyroscope professional forex expert ( für die Paare EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY) analysiert den Markt anhand des Elliot Wave Index. Die Elliot-Wellen-Theorie ist die Interpretation von Prozessen auf den Finanzmärkten durch ein System von visuellen Modellen (Wellen) auf Kurscharts. Der Autor der Theorie, Ralph Elliott, identifizierte acht Varianten von alternierenden Wellen (von denen fünf im Trend und drei gegen den Trend verla
Universal US100 HFT
Murad Nagiev
Experten
"Universal US100 HFT" ist ein Hochfrequenz-Scalping-Roboter, der für den Handel mit dem NASDAQ 100 Index (US100) entwickelt wurde. Der Roboter konzentriert sich auf kurzfristige Trades und nutzt kleinste Marktschwankungen, um Gewinne zu erzielen. Er verwendet keine risikoreichen Strategien wie Grid oder Martingale, was ihn sicherer und widerstandsfähiger gegenüber Marktvolatilität macht. Hauptmerkmale: Hochfrequenz-Scalping:   Der Roboter ist für schnelle Trades mit minimaler Haltedauer konzipi
Hamster Scalping mt5
Ramil Minniakhmetov
4.71 (234)
Experten
Hamster Scalping ist ein vollautomatischer Handelsberater, der kein Martingal verwendet. Nachtskalping-Strategie. Als Eingänge werden der RSI-Indikator und der ATR-Filter verwendet. Der Berater benötigt eine Sicherungskontoart. Di Überwachung der realen Arbeit sowie meine anderen Entwicklungen finden Sie hier: https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller Allgemeine Empfehlungen Mindesteinzahlung von 100 US-Dollar, ECN-Konten mit minimalem Spread verwenden, Standardeinstellungen für eurusd M5 g
Exp TickSniper PRO FULL
Vladislav Andruschenko
3.97 (58)
Experten
Exp-TickSniper - Hochgeschwindigkeits-Tick-Scalper mit automatischer Parameterauswahl für jedes Währungspaar. Träumen Sie von einem Berater, der die Handelsparameter automatisch berechnet? Automatisch optimiert und abgestimmt? Die Vollversion des Systems für MetaTrader 4:   TickSniper  Scalper   für MetaTrader 4 TickSniper - Full Description   + DEMO + PDF Der EA wurde auf der Grundlage von Erfahrungen entwickelt, die in fast 10 Jahren EA-Programmierung gesammelt wurden. Um mit unserem Berater
Bear vs Bull EA MT5
Nguyen Nghiem Duy
Experten
Bear vs Bull EA ist ein automatisierter Berater für den täglichen Betrieb des FOREX-Währungsmarktes in einem volatilen und ruhigen Markt. Geeignet sowohl für erfahrene Händler als auch für Anfänger. Es funktioniert mit allen Brokern, einschließlich amerikanischer Broker, die FIFO erfordern, um vor allem zuvor geöffnete Transaktionen zu schließen. *Um das Panel zu aktivieren, ist es notwendig, den Parameter DRAW_INFORMATION = true in den Einstellungen zu setzen; - Empfehlungen Bevor Sie den Ber
Grid Balance
Tan Au Phuong
3.67 (3)
Experten
Automatisierte Grid-Trading-Strategie Grid Balance EA ist ein leistungsstarkes, hochgradig anpassbares Grid-Trading-Werkzeug, das in MQL5 entwickelt wurde. Es öffnet automatisch Kauf- und Verkaufsaufträge, legt individuelle Take-Profit-Level für jede Position fest und schließt alle Trades, sobald das Gesamtgewinnziel erreicht ist – und strafft so den gesamten automatisierten Handelsprozess. Es ist ein verlässlicher Assistent für Grid-Trading, das Effizienz und Disziplin erfordert. Holen Sie sich
RSI Grid MT5
Joseph Anthony Aya-ay Yutig
Experten
HOL DIR ANDERE EAs KOSTENLOS!!! HOL DIR ANDERE EAs KOSTENLOS!!! HOL DIR ANDERE EAs KOSTENLOS!!! HOL DIR ANDERE EAs KOSTENLOS!!! HOL DIR ANDERE EAs KOSTENLOS!!! RSI Grid basiert auf den überkauften und überverkauften Bedingungen des RSI und öffnet ein Grid, wenn der Trade auf der Verliererseite des Marktes steht. Der RSI liefert technischen Händlern Signale über bullisches und rückläufiges Preismomentum und wird oft unter dem Diagramm des Preises eines Vermögenswerts dargestellt. Ein Vermögensw
The Bitcoin Reaper
Profalgo Limited
3.67 (33)
Experten
EINFÜHRUNGSAKTION: Zum aktuellen Preis ist nur eine sehr begrenzte Anzahl Exemplare erhältlich! Endpreis: 999 $ NEU (ab 349 $) --> ERHALTEN SIE 1 EA GRATIS (für 2 Handelskontonummern). Ultimatives Kombi-Angebot     ->     hier klicken ÖFFENTLICHER GRUPPE BEITRETEN:   Klicken Sie hier   LIVE SIGNAL LIVE SIGNAL V2.0 UPDATE 2.0 INFO Willkommen beim BITCOIN REAPER!   Nach dem enormen Erfolg von „Gold Reaper“ habe ich beschlossen, dass es an der Zeit ist, dieselben Erfolgsprinzipien auf den Bitcoin
Aurus Pivot XAU
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Experten
AURUS PIVOT XAU PRO ist ein professioneller Handelsberater für XAUUSD, der auf der Arbeit mit wichtigen Marktzonen und bestätigtem Kursverhalten basiert. Der Roboter analysiert die Marktstruktur, bewertet die Stärke der Niveaus und eröffnet Trades nur, wenn mehrere Faktoren zusammenfallen. Der Advisor ist nicht bestrebt, ständig auf dem Markt zu sein und vermeidet den Handel unter ungünstigen Bedingungen, sondern konzentriert sich auf präzise Einstiege und Risikokontrolle. Wichtigste Merkmale Ha
CrossRoad Scalping Pro Infinite Breakeven
Fabio Rodrigues
Experten
CrossRoad Scalping Pro Infinite Breakeven ist bis zum 8. Dezember 2025 zum Einführungspreis erhältlich. Dieser Expert Advisor ist universell einsetzbar und passt sich jedem Asset an. Der Multi-Asset Scalper EA ist ein professionelles, automatisiertes Handelssystem für die MetaTrader 5-Plattform, das für Scalping-Operationen mit mehreren Assets gleichzeitig entwickelt wurde. Version 8.2 bietet Multi-Timeframe-Technologie mit dreifacher Bestätigung und integriertem Risikomanagement. Technische
ExtremeX
Noelle Chua Mei Ping
Experten
Dieser Algorithmus gedeiht unter extremen Volatilitätsbedingungen. Er bewertet die Bedingungen vor Marktschluss, geht eine Position ein und steigt aus, wenn der Markt zu Ihren Gunsten extrem schwankt. Der Algorithmus verwendet keine technischen Indikatoren, sondern nur einfache mathematische Berechnungen. Er funktioniert sehr gut auf nicht direktionalen Märkten, insbesondere auf FOREX, die kurzfristig sehr unruhig sind. Sie können die Regel auch auf andere Anlageklassen anwenden. 20 Jahre Backte
MT5 EA Bravissimo EURUSD
Sergey Demin
Experten
Währung EURUSD . Zeitrahmen H1 Die Mindesteinlage beträgt $ 200 bei 0,5% pro Trade.  Der Expert Advisor basiert auf klassischen, bewährten Indikatoren . Einige Strategien verwenden auch Price Action . Jeder Handel ist durch einen Stop-Loss geschützt .  Keine Martingale , kein Grid , keine Hochrisiko-Strategien . Alle hier verwendeten Strategien sind Trendfolge- und Umkehrstrategien. Die Einhaltung von MM = 0,5% für jeden Trade wird empfohlen. Frage: - Warum ist das Testen so langsam? Antwo
King of Pullbacks
Reward Ndunga Mubita
Experten
König der Pullbacks - Expert Advisor King of Pullbacks ist ein proprietärer Expert Advisor, der entwickelt wurde, um temporäre Preisrücksetzer innerhalb etablierter bullischer Marktstrukturen zu nutzen. Die Handelslogik basiert auf einem mehrschichtigen Bestätigungsmodell , das die Marktbedingungen dynamisch auswertet, bevor ein Handel ausgeführt wird. Die interne Methodik ist nicht offengelegt und durch das Design geschützt. Allgemeines Handelskonzept Der EA konzentriert sich auf: XAUUSD
Trade bot Smartic
Dmytro Merenko
Experten
ID Trade_Bot BS - ein effektives Werkzeug für den automatisierten Handel mit RSI Trade_Bot BS ist eine effiziente Lösung für den automatisierten Handel auf Basis des RSI, die eine flexible Anpassung der Parameter und des Risikomanagements ermöglicht. Dank der Möglichkeit, einen Handelsmodus zu wählen, dynamischen Stop-Loss- und Take-Profit-Levels und der Anpassung des Handelsmodus (Kaufen, Verkaufen oder beides), ist er für verschiedene Handelsstrategien geeignet. Hauptmerkmale: Verwend
Error EA
Dragan Drenjanin
Experten
Fehler EA Einführung in Error EA: Ihr fortschrittlicher Forex-Handelsbegleiter für MT5 Error EA ist ein hochmoderner Expert Advisor (EA), der für die MetaTrader 5 (MT5) Plattform entwickelt wurde, um Ihr Devisenhandelserlebnis zu verbessern. Dieses hochentwickelte Tool bietet Händlern eine unvergleichliche Flexibilität, Präzision und Automatisierung beim Handel mit Währungspaaren. Error EA ist in der Lage, über eine breite Palette von Zeitrahmen zu operieren und passt sich nahtlos an verschieden
GoldRobotics
Patiwat Phinitsuwan
Experten
GoldRobotics EA: Automatisierter Goldhandel mit Präzision und Geschwindigkeit GoldRobotics ist ein hochentwickelter Expert Advisor für den automatisierten Handel auf dem XAUUSD (Gold) Markt. Dieser EA verwendet eine einzigartige Strategie, die auf einer präzisen Erkennung von Kerzenmustern und einer Volumenanalyse basiert und schnelle Ein- und Ausstiege für eine optimale Performance unter volatilen Marktbedingungen ermöglicht . Er legt den Schwerpunkt auf schnelle Reaktionen auf Marktschwank
ORKA Forex High Energy eurjpy mt5 ict killzones
Damiem Marchand De Campos
5 (3)
Experten
EXPERT for YOUR OWN ACCOUNT - Dieser Expert Advisor wurde speziell für Ihren eigenen Gebrauch entworfen, entwickelt und optimiert. Dies ist ein leistungsfähiger Expert Advisor (EA) für die Nutzung der besten und größten Chancen im EURJPY-Symbol, in allen Phasen des Trends, von Anfang bis Ende, auf dem H1-Zeitrahmen und auf der MT5-Plattform. Beeindruckende Genauigkeit, Leistung und Konsistenz in Backtests über die letzten 3 Jahre. Der EA arbeitet wie ein Jäger, ein Scharfschütze, der die Preis
Fundamental Robot MT5
Kyra Nickaline Watson-gordon
Experten
Fundamental Robot ist ein Expert Advisor, der auf dem Fundamental Signals Indicator basiert. Der Fundamental Signals Indicator verfügt über eine leistungsstarke Berechnungsmaschine, die Marktbewegungen über 30000 Punkte vorhersagen kann. Der Indikator wird als fundamental bezeichnet, weil er Trends mit großen Bewegungen, ohne komplizierte Eingaben und mit geringem Risiko vorhersagen kann. Der EA arbeitet mit niedrigen Margin-Levels und hat daher ein geringes Risiko. EA verwenden: Der EA ist
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (379)
Experten
Hallo Trader! Ich bin   Quantum Queen   , das Kronjuwel des gesamten Quantum-Ökosystems und der bestbewertete und meistverkaufte Expert Advisor in der Geschichte von MQL5. Mit einer nachweislichen Erfolgsbilanz von über 20 Monaten Live-Trading habe ich mir meinen Platz als unangefochtene Königin von XAUUSD redlich verdient. Meine Spezialität? GOLD. Meine Mission? Konstante, präzise und intelligente Handelsergebnisse liefern – immer und immer wieder. IMPORTANT! After the purchase please send me
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (23)
Experten
LIVE-SIGNAL MIT ECHTEM HANDELSKONTO: Standard MT4 (Mehr als 7 Monate Live-Handel): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Mehr als 5 Monate Live-Handel): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Forex EA Trading Channel auf MQL5: Treten Sie meinem MQL5-Kanal bei, um die neuesten Nachrichten von mir zu erhalten. Meine Community mit über 14.000 Mitgliedern auf MQL5 . NUR NOCH 3 VON 10 EXEMPLARE ZUM PREIS VON 399 $ VERFÜGBAR! Danach steigt der Preis auf 499 $. Der Expert Advisor
Aot
Thi Ngoc Tram Le
4.68 (40)
Experten
AOT MT5 - KI-Multi-Währungs-System der nächsten Generation Live Signal: [Main Account] | [Minor Account] |  [Satellite Signal]  |  AOT Official Channel   WICHTIG! Senden Sie mir nach dem Kauf eine private Nachricht, um das Installationshandbuch und die Einrichtungsanweisungen zu erhalten: Ressource Beschreibung Verständnis der AOT-Handelsfrequenz Warum der Bot nicht jeden Tag handelt So richten Sie den AOT Bot ein Schritt-für-Schritt-Installationsanleitung Set files AOT MT5 ist ein fortschr
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.63 (19)
Experten
Jedes Mal, wenn das Live-Signal um 10 % zunimmt, wird der Preis erhöht, um die Exklusivität von Zenox zu wahren und die Strategie zu schützen. Der Endpreis beträgt 2.999 US-Dollar. Live-Signal IC Markets Konto, sehen Sie die Live-Performance selbst als Beweis! Benutzerhandbuch herunterladen (Englisch) Zenox ist ein hochmoderner KI-basierter Multi-Pair-Swing-Trading-Roboter, der Trends folgt und das Risiko über sechzehn Währungspaare diversifiziert. Jahrelange, engagierte Entwicklung hat zu eine
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (17)
Experten
Hybrid-Handelsstrategie für XAUUSD – Kombination aus News-Sentiment & Orderbuch-Imbalance Die vorgestellte Strategie kombiniert zwei selten genutzte, jedoch hochwirksame Handelsansätze zu einem hybriden System, das nur für den Handel mit XAUUSD (Gold) im 30-Minuten-Chart entwickelt wurde. Während herkömmliche Expert Advisors meist auf fest definierte Indikatoren oder einfache charttechnische Strukturen zurückgreifen, basiert dieses System auf einem intelligenten Marktzugangsmodell, das aktuelle
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (88)
Experten
Quantum King EA – Intelligente Leistung, optimiert für jeden Trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Sondereinführungspreis Live-Signal:       KLICKEN SIE HIER MT4-Version:   HIER KLICKEN Quantum King-Kanal:       Klicken Sie hier ***Kaufen Sie Quantum King MT5 und Sie erhalten Quantum StarMan möglicherweise kostenlos!*** Fragen Sie privat nach weiteren Einzelheiten! Beherrschen Sie   Ihren Ha
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (11)
Experten
LIVE-SIGNAL MIT ECHTEM HANDELSKONTO: Standardeinstellungen: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Forex EA Trading Channel on MQL5: Treten Sie meinem MQL5-Kanal bei, um die neuesten Nachrichten von mir zu erhalten. Meine Community mit über 14.000 Mitgliedern auf MQL5. NUR NOCH 3 VON 10 EXEMPLARE FÜR 399 $ VERFÜGBAR! Anschließend wird der Preis auf 499 $ erhöht. Der EA wird in begrenzter Stückzahl verkauft, um die Rechte aller Käufer zu gewährleisten. AI Gold Trading nutzt das fortschrittlic
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (5)
Experten
Wichtiger Hinweis: Um vollständige Transparenz zu gewährleisten, stelle ich Zugang zum echten Investorenkonto bereit, das mit diesem EA verbunden ist, sodass Sie seine Leistung live ohne Manipulation überwachen können. Innerhalb von nur 5 Tagen wurde das gesamte Anfangskapital vollständig abgehoben, und seitdem handelt der EA ausschließlich mit Gewinnmitteln, ohne jegliche Exposition zum ursprünglichen Saldo. Der aktuelle Preis von $199 ist ein limitiertes Einführungsangebot und wird nach dem V
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.85 (84)
Experten
Aura Ultimate – Der Höhepunkt des Handels mit neuronalen Netzwerken und der Weg zur finanziellen Freiheit. Aura Ultimate ist der nächste Evolutionsschritt in der Aura-Familie – eine Synthese aus modernster KI-Architektur, marktadaptiver Intelligenz und risikokontrollierter Präzision. Aufbauend auf der bewährten DNA von Aura Black Edition und Aura Neuron geht es noch einen Schritt weiter, indem es deren Stärken in einem einheitlichen Multi-Strategie-Ökosystem vereint und gleichzeitig eine völli
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Experten
Symbol XAUUSD (Gold/US-Dollar) Zeitraum (Timeframe) H1-M15 (beliebig) Unterstützung für Einzelhandel JA Mindesteinzahlung 500 USD (oder entsprechender Betrag in anderer Währung) Kompatibel mit allen Brokern JA (unterstützt 2- oder 3-stellige Preise, jede Kontowährung, Symbolname und GMT-Zeit) Funktioniert ohne Voreinstellung JA Wenn Sie sich für maschinelles Lernen interessieren, abonnieren Sie den Kanal: Abonnieren! Hauptmerkmale des Mad Turtle Projekts: Echtes Maschinelles Lernen Dieser Ex
X Fusion AI
Chen Jia Qi
5 (12)
Experten
X Fusion AI — Neural-Adaptives Hybrides Handelssystem Zeitlich begrenzter Rabatt. Nur noch 7 von 20 verfügbar — fast ausverkauft. Der aktuelle Angebotspreis beträgt 149 USD und wird bald wieder auf 999 USD steigen. Démonstration de fonctionnement Echtkonto-Performance Bitte denken Sie nach dem Kauf daran, uns eine private Nachricht zu senden, um die empfohlenen Parameter, Anleitungen, Hinweise, Nutzungstipps und weitere Informationen zu erhalten. Vielen Dank für Ihre Unterstützung. 1. Überblic
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Experten
Wir stellen vor       Quantum Emperor EA   , der bahnbrechende MQL5-Expertenberater, der die Art und Weise, wie Sie mit dem prestigeträchtigen GBPUSD-Paar handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Kaufen Sie Quantum Emperor EA und Sie erhalten  Quantum StarMan    kostenlos! *** Fragen Sie privat nach weiteren
ABS GoldGrid
Thi Ngoc Tram Le
5 (14)
Experten
S onderpreis von  $109  (regulärer Preis: $365) . Einrichtungs- und Nutzungsanleitung :  ABS Channel . Echtzeit-Überwachung:   ABS Signal .  Einrichtungsdatei vom Live-Signal Grundlegende Einrichtungsdatei Was ist ABS EA? ABS EA ist ein professioneller Handelsroboter, der speziell für XAUUSD (Gold) im H1-Zeitrahmen entwickelt wurde. Er basiert auf einem Martingale-System mit integrierten Risikokontrollen . Entwickelt für neue und erfahrene Händler, ist ABS EA einfach einzurichten, vollaut
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Experten
BLACK FRIDAY - 20% RABATT Nur 24 Stunden gültig. Der Sale endet am 29. November. Dies wird der einzige Sale für dieses Produkt sein. Vorstellung von Syna Version 4 - Das erste agentische KI-Handelsökosystem der Welt Ich freue mich, Syna Version 4 vorstellen zu können, das erste echte Multi-EA-agentische Koordinationssystem der Forex-Handelsbranche . Diese bahnbrechende Innovation ermöglicht es mehreren Expert Advisors, als einheitliches Intelligenznetzwerk über verschiedene MT5-Terminals und
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
Experten
Langfristiges Wachstum. Beständigkeit. Widerstandsfähigkeit. Pivot Killer EA ist kein System für schnelle Gewinne – es ist ein professioneller Handelsalgorithmus, der darauf ausgelegt ist, Ihr Konto langfristig und nachhaltig zu vergrößern . Speziell für XAUUSD (GOLD) entwickelt, ist Pivot Killer das Ergebnis jahrelanger Forschung, Tests und disziplinierter Entwicklung. Es verkörpert eine einfache Philosophie: Beständigkeit schlägt Glück . Dieses System wurde in verschiedenen Marktzyklen, bei Sc
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Experten
AI Forex Robot - Die Zukunft des automatisierten Handels. AI Forex Robot wird von einem System der nächsten Generation künstlicher Intelligenz angetrieben, das auf einem hybriden neuronalen LSTM-Transformer-Netz basiert und speziell für die Analyse der Preisbewegungen von Gold (XAUUSD) auf dem Devisenmarkt entwickelt wurde. Das System analysiert komplexe Marktstrukturen, passt seine Strategie in Echtzeit an und trifft datengestützte Entscheidungen mit einem hohen Maß an Präzision. AI Forex Robot
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Experten
Wir sind stolz darauf, Ihnen unseren innovativen Roboter, den Big Forex Players EA , zu präsentieren, der entwickelt wurde, um Ihr Handelspotenzial zu maximieren, den emotionalen Handel zu minimieren und intelligentere Entscheidungen zu treffen, die von modernster Technologie unterstützt werden. Das gesamte System dieses EA hat uns viele Monate gekostet, um es zu entwickeln, und dann haben wir viel Zeit damit verbracht, es zu testen. Dieser einzigartige EA enthält drei verschiedene Strategien, d
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (4)
Experten
Cryon X-9000 — Autonomes Handelssystem mit Quantengestütztem Analyse-Kern ECHTES SIGNAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Viele Trader manipulieren heutzutage ihre Ergebnisse, indem sie Expert Advisors auf Cent-Konten oder mit sehr kleinen Guthaben laufen lassen – was in Wahrheit zeigt, dass sie ihren eigenen Systemen nicht vertrauen . Dieses Signal hingegen wird auf einem echten Live-Konto mit 20.000 USD betrieben. Es steht für eine tatsächliche Kapitalverpflichtung und bietet eine tra
Gold vs Bitcoin Arbitrage
Anton Zverev
3.25 (4)
Experten
Der weltweit erste öffentliche Arbitrage-Algorithmus zwischen Gold und Bitcoin! Angebote täglich verfügbar! Live-Signal –   https://www.mql5.com/en/signals/2348132 EA: Empfohlene Broker im Laufe der Zeit:   IC Markets Gehandelte Paare:   XAUUSD, BTCUSD Symbol für Anhang:   XAUUSD H1 Vergewissern Sie sich, dass   die gehandelten Währungspaare im Marktübersichtsfenster hinzugefügt wurden   ! Kontotyp: ECN/Rohspread Präfixeinstellungen: Wenn Ihr Broker ein Währungspaar mit einem Symbolpräfix anbi
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.58 (26)
Experten
Ein neuer Schritt nach vorn | KI-gesteuerte Präzision trifft Marktlogik Mit Argos Rage wird ein neues Level der Trading-Automatisierung eingeführt – angetrieben von einem integrierten DeepSeek-KI-System , das Marktverhalten in Echtzeit analysiert. Aufbauend auf den Stärken von Argos Fury verfolgt dieses EA jedoch einen anderen strategischen Ansatz: mehr Flexibilität, breitere Interpretation und stärkere Marktteilnahme. Live Signal Zeitrahmen: M30 Hebel:  min. 1:20 Kapital:  min. $100 Symbole
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Experten
Aura Black Edition ist ein vollautomatischer EA, der nur für den Handel mit GOLD entwickelt wurde. Expert zeigte im Zeitraum 2011-2020 stabile Ergebnisse bei XAUUSD. Keine gefährlichen Methoden des Geldmanagements verwendet, kein Martingal, kein Raster oder Scalp. Geeignet für alle Brokerbedingungen. EA, trainiert mit einem mehrschichtigen Perceptron. Das neuronale Netzwerk (MLP) ist eine Klasse von Feedforward-künstlichen neuronalen Netzwerken (KNN). Der Begriff MLP wird mehrdeutig verwendet, m
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (8)
Experten
Übersicht Golden Hen EA ist ein Expert Advisor, der speziell für XAUUSD entwickelt wurde. Er arbeitet durch die Kombination von acht unabhängigen Handelsstrategien, die jeweils durch unterschiedliche Marktbedingungen und Zeitrahmen (M5, M30, H2, H4, H6, H12) ausgelöst werden. Der EA ist so konzipiert, dass er seine Einstiege und Filter automatisch verwaltet. Die Kernlogik des EA konzentriert sich auf die Identifizierung spezifischer Signale. Golden Hen EA verwendet keine Grid-, Martingale- oder
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Experten
PROP-FIRMA BEREIT!   (   SETFILE herunterladen   ) WARNING : Nur noch wenige Exemplare zum aktuellen Preis verfügbar! Endpreis: 990$ Erhalten Sie 1 EA kostenlos (für 2 Handelskonten) -> kontaktieren Sie mich nach dem Kauf Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Willkommen im Gold Reaper! Aufbauend auf dem sehr erfolgreichen Goldtrade Pro wurde dieser EA für die gleichzeitige Ausführung in mehreren Zeitrahmen konzipiert und bietet die Möglichkeit, die
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Experten
PROP FIRM READY!  STARTAKTION: SEHR BEGRENZTE ANZAHL VON EXEMPLAREN ZUM AKTUELLEN PREIS VERFÜGBAR! Endpreis: 990 $ Ab 349 $: Wählen Sie 1 EA gratis! (für maximal 2 Handelskontonummern) Ultimatives Kombi-Angebot     ->     hier klicken ÖFFENTLICHER GRUPPE BEITRETEN:   Klicken Sie hier   LIVE RESULTS UNABHÄNGIGE ÜBERPRÜFUNG Willkommen bei „The ORB Master“   :   Ihr Vorteil beim Öffnen von Range Breakouts Entfesseln Sie die Leistungsfähigkeit der Opening Range Breakout (ORB)-Strategie mit dem
Remstone
Remstone
5 (8)
Experten
Remstone ist kein gewöhnlicher Expert Advisor.   Es vereint jahrelange Forschung und Vermögensverwaltung. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwin VHR The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Seit 2018   hat mein letztes Unternehmen Armonia Capital das ARF-Signal an Darwinex, einen von der FCA regulierten Vermögensverwalter, gesendet und so 750.000 aufgebracht. Meistern Sie 4 Anlageklassen mit einem einzigen Berater! Keine Versprechungen, keine Kurvenanpassung, ke
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (29)
Experten
WICHTIG   : Dieses Paket wird nur in einer sehr begrenzten Anzahl zum aktuellen Preis verkauft.    Der Preis wird sehr schnell auf 1499 $ steigen    +100 Strategien enthalten   und es kommen noch mehr! BONUS   : Ab einem Preis von 999 $ --> wählen Sie  5     meiner anderen EAs kostenlos aus!  ALLE SET-DATEIEN VOLLSTÄNDIGE EINRICHTUNGS- UND OPTIMIERUNGSANLEITUNG VIDEOANLEITUNG LIVE-SIGNALE BEWERTUNG (Drittanbieter) Willkommen beim ULTIMATE BREAKOUT SYSTEM! Ich freue mich, das Ultimate Breakout
Golden Synapse
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
3.75 (51)
Experten
Golden Synapse EA ist ein präzises Handelssystem, das eine fortschrittliche Strategie mit strenger technischer Analyse kombiniert, um eine konsistente und risikoarme Performance zu erzielen. Es wurde entwickelt, um diszipliniert zu handeln, vermeidet riskante Ansätze und konzentriert sich ganz auf Qualität statt Quantität. Jeder Handel wird sorgfältig ausgewählt und immer durch einen Stop-Loss geschützt. Golden Synapse verwendet niemals Grid- oder Martingale-Systeme. Es wird immer nur eine Posit
Ultimate Pulse
Clifton Creath
5 (2)
Experten
Live-Signal https://www.mql5.com/en/signals/2347626?source=Site+Signale+Mein Öffentlicher Kanal https://www.mql5.com/en/channels/021454d60f74dc01&nbsp; Ultimativer Puls ***Launch-Preis endet am 6. Januar**** Überblick Ultimate Pulse ist ein Expert Advisor, der entwickelt wurde, um Gewinne aus natürlichen Marktbewegungen zu ziehen. Er nimmt Gewinne aus jeder Position einzeln oder in Gittern je nach Bedingungen mit. Einfach, methodisch, effektiv. Optimiert für XAUUSD (Gold) auf dem 30-Minuten-Zei
Golden Mirage mt5
Michela Russo
4.71 (28)
Experten
Begrenzter Bestand zum aktuellen Preis! Endpreis: $1999 --> PROMO: Von $299 --> Der Preis wird alle 5 Käufe steigen, nächster Preis : $399 Golden Mirage ist ein robuster Goldhandelsroboter , der für Händler entwickelt wurde, die Zuverlässigkeit, Einfachheit und professionelle Leistung schätzen. Angetrieben von einer bewährten Kombination aus RSI, gleitendem Durchschnitt, ADX und High/Low Level Indikatoren liefert Golden Mirage qualitativ hochwertige Signale und vollautomatischen Handel auf dem
HTTP ea
Yury Orlov
5 (8)
Experten
How To Trade Pro (HTTP) EA — ein professioneller Handelsberater für den Handel mit beliebigen Assets ohne Martingale oder Grids vom Autor mit über 25 Jahren Erfahrung. Die meisten Top-Berater arbeiten mit steigendem Gold. Sie sehen brillant in Tests aus... solange Gold steigt. Aber was passiert, wenn der Trend sich erschöpft? Wer schützt Ihr Depot? HTTP EA glaubt nicht an ewiges Wachstum — es passt sich dem sich ändernden Markt an und ist so konzipiert, dass es Ihr Investment-Portfolio breit div
Weitere Produkte dieses Autors
Supertrend G5 Pro
Van Minh Nguyen
5 (1)
Experten
Supertrend G5 Pro - Professionell für XAUUSD Überblick: Supertrend G5 Pro ist ein für XAUUSD optimiertes automatisiertes Handelssystem mit allen Funktionen, das für den Intraday- und kurzfristigen Handel mit Schwerpunkt auf dem M5-Zeitrahmen entwickelt wurde (mit Parameteranpassungen auch auf M1, M15 und H1 wirksam). Es kombiniert ATR-basierte Supertrend-Signale, Multi-Timeframe-Trendbestätigung und professionelle Money-Management-Tools, um progressives Wachstum bei gleichzeitigem Kapitalschutz
Supertrend G5
Van Minh Nguyen
5 (10)
Experten
Überblick: Supertrend G5 ist ein vollautomatischer Expert Advisor für MetaTrader 5. Er wurde für den XAUUSD optimiert und ist in mehreren Zeitrahmen (M1, M5, M15, H1, etc.) wirksam. Der EA kann auch auf die wichtigsten FX-Paare (EURUSD, USDJPY, GBPUSD) angewandt werden, erfordert jedoch eine Parametereinstellung für beste Ergebnisse. Wie der EA funktioniert: Nur Trendfolge. Supertrend G5 erzielt die besten Ergebnisse in Märkten mit starkem Trendverlauf. EMA 200 D1-Filter. Der EA handelt in der R
FREE
VM Heiken Ashi Pro
Van Minh Nguyen
5 (1)
Indikatoren
VM Heiken Ashi Pro  Heiken-Ashi geglättet (HMA oder EMA) zur Rauschfilterung und Erzeugung klarer BUY/SELL-Signale, nicht repainted (optional ConfirmOnClosedBar). Zeigt HA-Kerzen im Chart an (originale Kerzen können ausgeblendet werden), Pfeilplatzierung per ATR oder fester Verschiebung, sendet Alerts (Popup, Email, Push) mit Anti-Spam-Verarbeitung. Hauptzweck Rohkerzen in geglättete Heiken-Ashi umwandeln, um Farbwechsel zu erkennen (Bär zu Bulle / Bulle zu Bär) und Pfeile für Einstiege zu zei
SuperScalp Pro
Van Minh Nguyen
5 (1)
Indikatoren
SuperScalp Pro – schnelleres, präziseres und einfacheres Scalping als je zuvor. Hybrider Supertrend-Scalper mit Multi-Filter-Bestätigung SuperScalp Pro erweitert das klassische Supertrend-Konzept und entwickelt es zu einem hybriden Scalping-Tool für kurz- bis mittelfristige Trading-Setups über mehrere Timeframes. Es liefert nicht nur Handelssignale, sondern enthält auch einen Trading-Statistik-Simulator, mit dem Sie die Performance Ihrer Strategie bewerten und Parameter für jedes Timeframe ode
Volume Profile Pro Signals
Van Minh Nguyen
Indikatoren
Volume Profile Pro Signals  Präzise Volumenanalyse trifft automatische Signalgenerierung. Was es tut Volume Profile Pro Signals erstellt ein Live-, datengestütztes Bild darüber, wo Handelsvolumen tatsächlich stattfindet — und macht somit Zonen sichtbar, in denen der Preis akzeptiert oder abgelehnt wird. POC, VAH, VAL sowie HVN/LVN-Bereiche werden exakt hervorgehoben. Darauf aufbauend generiert der Indikator Echtzeit-Breakout-Signale (VAH/VAL) und zeichnet intelligente SL/TP-Level, berechnet au
SmartScalp M1
Van Minh Nguyen
Indikatoren
SmartScalp M1 - Schnelles Scalping mit präzisen Trends und sauberen Signalen SmartScalp M1 vereint die Stärken von Supertrend und Heiken Ashi, um klare Trendphasenverschiebungen zu erkennen und gleichzeitig Marktstörungen durch ergänzende Indikatoren herauszufiltern. Der Indikator generiert KAUF/VERKAUF-Signale, wenn ein Supertrend-Umschwung durch Heiken Ashi-Kerzen bestätigt wird. Er zeichnet automatisch ATR-basierte SL/TP-Levels, zeigt SL/TP-Labels auf dem Chart an und kann Warnungen per Popu
VM SuperAshi Trend
Van Minh Nguyen
Indikatoren
VM SuperAshi Trend Präzisions-Trend Sniper mit geglättetem Heiken Ashi, Supertrend und EMA Trend Optimiert für M1-M5 Scalping Überblick VM SuperAshi Trend ist ein Indikator, der einen standardisierten Supertrend mit geglätteten Heiken-Ashi-Kerzen kombiniert, um klare, bestätigte und nicht nachmalende Kauf-/Verkaufssignale direkt auf dem Chart zu liefern. Er zeichnet automatisch Kauf-/Verkaufspfeile, zeigt Fast-, Slow- und Trend-EMA-Linien an und bietet Popup-, E-Mail- und Push-Benachrichtigunge
SuperScalp Pro EA
Van Minh Nguyen
Experten
SuperScalp Pro EA - Automatisierter Scalping-Handelsassistent für XAUUSD SuperScalp Pro EA ist ein automatisierter Handelsassistent, der für die Ausführung und Verwaltung von Scalping-Trades auf XAUUSD mit dem Zeitrahmen M15 entwickelt wurde. Der EA konzentriert sich auf die Automatisierung der Handelsausführung und des Risikomanagements und hilft Händlern, manuelle Tätigkeiten zu reduzieren und die Handelsdisziplin aufrechtzuerhalten. Wie funktioniert der EA? SuperScalp Pro EA analysiert die ku
FREE
Gold Trend M1
Van Minh Nguyen
Indikatoren
Gold Trend M1 - Optimiertes Scalping-Tool für Gold (XAUUSD) Gold Trend M1 ist ein Hochfrequenz-Handelsindikator für die MetaTrader 4-Plattform, der speziell für den M1-Zeitrahmen auf dem Goldmarkt optimiert ist. Er kombiniert einen leistungsstarken SuperTrend-Trendfilter mit Kauf-/Verkaufssignalen, die von der Heiken Ashi-Berechnungslogik abgeleitet sind, und hilft Händlern, präzise und disziplinierte Einstiegspunkte für eine optimale Handelsperformance zu identifizieren. Hauptmerkmale Optimier
VM Breakout BB
Van Minh Nguyen
Indikatoren
VM Breakout BB: Wahrscheinlichkeitsbasierter Breakout-Indikator mit Bollinger-Bändern VM Breakout BB ist ein Breakout-Erkennungsindikator, der Bollinger-Bänder mit statistischer Wahrscheinlichkeitsanalyse (Z-Score und die kumulative Verteilungsfunktion der Normalverteilung, CDF) kombiniert und intelligente Bestätigungsfilter wie RSI, ADX und Volume SMA verwendet. Der Indikator soll Signale mit klarer statistischer Grundlage liefern, Rauschen reduzieren und Breakouts bestätigen, die eine höhere E
FREE
Volume Profile Flex
Van Minh Nguyen
Indikatoren
Volume Profile Flex - POC, VAH und VAL mit Preisniveauanzeige Volume Profile Flex ist ein flexibler und leistungsoptimierter Volumenprofil-Indikator, der Händlern helfen soll, wichtige Kursniveaus auf der Grundlage des gehandelten Volumens und nicht der Zeit zu identifizieren. Der Indikator bietet einen klaren Überblick über Marktakzeptanzbereiche, Preisablehnungszonen und die am aktivsten gehandelten Preisniveaus direkt im Chart. Hauptmerkmale: Der Indikator berechnet automatisch die wichtigs
FREE
VM Auto SLTP Pro
Van Minh Nguyen
5 (1)
Utilitys
VM Auto SLTP Pro - Erweitertes Order- und Risikomanagement EA Übersicht: VM Auto SLTP Pro ist ein professionelles Upgrade der VM Auto SLTP Basic-Edition, das robuste Performance, fortschrittliche Handelsmanagement-Tools und ein intuitives On-Chart-Kontrollfeld bietet. Dieser Expert Advisor setzt und verwaltet automatisch Stop-Loss- (SL) und Take-Profit-Levels (TP) für bestehende Positionen - unabhängig davon, ob diese manuell oder von anderen EAs eröffnet wurden - unter Verwendung von ATR-bas
Supertrend G5 indicator
Van Minh Nguyen
Indikatoren
Supertrend G5 Indikator Supertrend G5 ist ein leistungsfähiges Trendfolge-Tool, das entwickelt wurde, um Marktumkehrpunkte genau zu identifizieren. Durch die Anzeige einer farbkodierten Linie direkt auf dem Chart hilft Ihnen dieser Indikator, Aufwärtstrends (grün) und Abwärtstrends (rot) schnell zu erkennen, und unterstützt so optimale Einstiegs- und Ausstiegspunkte. Hauptmerkmale: Klare Kauf-/Verkaufssignale Kaufen Sie, wenn die Supertrend-Linie von rot nach grün wechselt (Beginn eines Aufwärts
FREE
VM Auto SLTP Basic
Van Minh Nguyen
5 (1)
Utilitys
VM Auto SLTP Basic - Intelligentes Handelsmanagement für Scalper Erhöhen Sie Ihre Scalping-Strategie auf ein höheres Niveau. VM Auto SLTP Basic verwaltet automatisch Stop Loss und Take Profit für Orders, die manuell oder von anderen Expert Advisors eröffnet werden. Dieses Tool eröffnet keine eigenen Trades, so dass Sie die volle Kontrolle behalten und ein präzises Risikomanagement genießen können. Wichtigste Merkmale SL/TP basierend auf ATR oder Festpreis Automatische SL-Bewegung zum Breakeven R
FREE
Price Action Matrix
Van Minh Nguyen
Indikatoren
PriceActionMatrix - Multi-Pattern-Scalping-Assistent  PriceActionMatrix ist ein auf Scalping ausgerichteter Indikator, der automatisch mehrere kurzfristige Price-Action-Muster erkennt und validiert. Anstatt jeden Kerzen als eigenständiges Signal darzustellen, aggregiert das Tool Muster wie Pin Bar, Engulfing, Inside Bar, Konsolidierungszonen und Ablehnungsschatten und unterzieht sie dann konfigurierbaren Bestätigungsebenen – Trend- und EMA-Prüfungen, ATR-Bereich, Momentum-Indikatoren und optiona
SuperScalp Pro MT4
Van Minh Nguyen
Indikatoren
SuperScalp Pro - Supertrend Scalper für MetaTrader 4 SuperScalp Pro ist ein leistungsstarker Scalping-Indikator, der auf dem Supertrend basiert und mit mehreren technischen Filtern und visuellen Tools erweitert wurde, um Händlern zu helfen, hochwertige KAUF-/VERKAUF-Signale auf MT4-Charts zu identifizieren. Neben der Darstellung des Supertrends berechnet der Indikator automatisch SL/TP auf Basis der ATR, zeigt Preisetiketten an, zeichnet gestrichelte SL/TP-Linien und sendet Alarme (Popup/Email/P
TrendMaster ADX
Van Minh Nguyen
Experten
TrendMaster ADX - Automatisiertes Multi-Strategie Handelssystem Übersicht: TrendMaster ADX ist ein automatisierter Multi-Strategie Expert Advisor (EA), der für XAUUSD auf dem M5-Zeitrahmen optimiert ist. Er verwendet eine Trendfolgelogik, die auf ADX und EMA basiert, kombiniert mit einer HTF-Bestätigung (Higher Timeframe), um die Einstiegsgenauigkeit zu verbessern. Es ist ein professionelles Risikomanagement-System integriert, das einen automatischen Stop-Trading-Mechanismus vorsieht, wenn de
VM Heiken Ashi Pro EA
Van Minh Nguyen
Experten
Heiken Ashi Pro v1.9 - Heiken-Ashi-Glättungsstrategie für XAUUSD H1 Heiken Ashi Pro ist ein vollautomatischer Expert Advisor (EA), der auf geglätteten Heiken-Ashi-Kerzen basiert und entweder EMA- oder HULL-Glättung verwendet. Der EA kombiniert ATR-basierte dynamische Stop-Loss- und Take-Profits mit mehrschichtigen Trendfiltern und einem umfassenden Risikomanagement, um ein Gleichgewicht zwischen Handelshäufigkeit und Stabilität im hochvolatilen XAUUSD H1-Umfeld herzustellen. Er prüft Spread und
Golden Buy Sniper
Van Minh Nguyen
Experten
Golden Buy Sniper - präzise in jedem Signal Golden Buy Sniper ist ein Expert Advisor für MetaTrader 5, der eine Breakout-Strategie in Kombination mit Bollinger Bands anwendet, die speziell für den Handel mit XAUUSD auf dem M1-Zeitrahmen optimiert ist. Das System verwendet 11 fortschrittliche Signalfilter zusammen mit einem mehrschichtigen Money-Management-Framework, um eine hohe Genauigkeit, eine starke Risikokontrolle und eine stabile Performance sowohl für neue als auch für erfahrene Trader z
ADX Sniper
Van Minh Nguyen
Indikatoren
Starke Trends einfangen - Intelligente Rauschfilterung - Klare Signale ADX Sniper ist ein Signalindikator für MetaTrader 5, der unter Verwendung einer fortschrittlichen ADX- und DI-Logik in Kombination mit einem EMA-Trendfilter entwickelt wurde. Er hilft Händlern zu erkennen, wann der Markt beginnt, einen starken Trend zu bilden und liefert nur dann Signale, wenn die Marktbedingungen wirklich für den Handel geeignet sind. ADX Sniper erzeugt keine Zufallssignale. Der Indikator wird nur dann aktiv
Trend Eye MT5
Van Minh Nguyen
Indikatoren
Trend Eye - Sehen Sie den Trend. Handeln Sie mit Zuversicht Intelligente Trendanalyse kombiniert mit automatisierten Handelssignalen Was Trend Eye leistet: Trend Eye bietet eine umfassende Lösung für die Erkennung von Markttrends durch die nahtlose Kombination von Stochastic RSI, trendbasierten Farbkerzen und einem intuitiven visuellen Anzeigesystem. Der Indikator erkennt nicht nur Kauf- und Verkaufssignale, wenn der stochastische RSI überkaufte oder überverkaufte Zonen verlässt, sondern färbt a
Auswahl:
Joerg Seger
23
Joerg Seger 2025.12.20 15:32 
 

Der Benutzer hat keinen Kommentar hinterlassen

Van Minh Nguyen
10204
Antwort vom Entwickler Van Minh Nguyen 2025.12.20 15:38
Vielen Dank für Ihre tolle Bewertung!
Es freut mich sehr, dass Ihnen der EA gefällt.
Viel Erfolg beim Trading!
Antwort auf eine Rezension