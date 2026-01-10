Big Daddy Nasdaq Turbo Pulse
- Experten
- Vishnu Bajpai
- Version: 1.90
- Aktivierungen: 5
BIG DADDY NASDAQ - TURBO PULSE: DER ULTIMATIVE MARKTDOMINATOR
Der "Big Daddy" unter den NASDAQ EAs ist da. Turbo Pulse wurde speziell für das Hochgeschwindigkeitsumfeld des US Tech 100 Index entwickelt und stellt die Spitze des Momentum-basierten algorithmischen Scalpings dar. Das System nutzt Tick-Daten in Echtzeit, um Marktbewegungen zu erfassen, bevor sie in Standard-Charts sichtbar werden.
Performance-Metriken auf institutionellem Niveau
Ersteinzahlung: 500.00
Gesamtnettogewinn: 45,148.64
Profit-Faktor: 3.17
Recovery-Faktor: 334.29
Maximaler Drawdown: Nur 0.39% ($135.06)
Elite-Funktionen
Momentum Overdrive Engine: Ein proprietäres Impulserkennungssystem für den Einstieg bei Liquiditätsschüben.
NY Session Volatilitäts-Radar: Automatischer GMT-Abgleich für den Handel während der NASDAQ-Hauptverkehrszeiten (14:30 bis 21:00 Uhr GMT).
Profit Tether Protokoll: Ein aktiver Trailing-Stop, der Gewinne bei volatilen Indexumkehrungen sofort absichert.
Mehrschichtige Risiko-Absicherung: Filterung toxischer Datenströme, Spread-Schutz und obligatorischer Sicherheits-Stop-Loss.