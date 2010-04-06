Multi Time Period Charts

Multi-Time-Perioden-Charts: Professionelle Multi-Timeframe-Visualisierung für MT5

Der Indikator Multi-Time Period Charts (MTPC) ist ein hochentwickeltes Tool zur Visualisierung der Marktstruktur für MetaTrader 5. Er ermöglicht es Händlern, Preisaktionen in einem höheren Zeitrahmen direkt in den aktuellen Ausführungs-Chart in einem niedrigeren Zeitrahmen zu überlagern, indem sie präzise gerenderte, halbtransparente Boxen verwenden. Dadurch entfällt die Notwendigkeit, ständig zwischen den Fenstern zu wechseln, während gleichzeitig ein klarer, nicht aufdringlicher Blick auf den breiteren Marktkontext erhalten bleibt.

Kernfunktionalität

Der Indikator synchronisiert mehrere Zeithorizonte, indem er schattierte Rechtecke zeichnet, die die Höchst-, Tiefst-, Eröffnungs- und Schlussstände eines bestimmten höheren Zeitrahmens darstellen. Durch die Verwendung einer automatisierten Hintergrund-Rendering-Logik stellt das System sicher, dass diese Strukturen als Grundlage für die Kursbewegung dienen, ohne die Live-Kerzen oder technischen Muster auf dem aktuellen Chart zu verdecken.

Hauptmerkmale

  • Automatisierte Zeitrahmenauswahl: Ein intelligenter Auto-Timeframe-Modus wählt dynamisch den relevantesten höheren Timeframe auf der Grundlage des aktuellen Chartzeitraums aus. Intraday-Charts projizieren zum Beispiel automatisch Tagesstrukturen, während Tages-Charts Wochen- oder Monatszyklen projizieren.

  • Präzises geometrisches Rendering: Die Engine verwendet eine exakte zeitliche Synchronisation, um sicherzustellen, dass die Box-Grenzen perfekt mit den Eröffnungen und Schließungen höherer Zeitrahmen übereinstimmen. Dies ermöglicht eine genaue Darstellung von Zeit-Kurs-Chancen-Zonen.

  • Nicht-aufdringliche Visualisierung: Alle grafischen Objekte werden als Hintergrundelemente gerendert. In Kombination mit dem Befehl des Indikators, den Hauptchart in den Vordergrund zu bringen, stellt dies sicher, dass das aktuelle Kursgeschehen immer über den schattierten Zonen sichtbar bleibt.

  • Flexible Berechnungsmodi: Unterstützung für mehrere Bereichstypen, einschließlich Hoch/Tief-Bereiche für die Identifizierung der Marktstruktur und Eröffnungs-/Schlussbereiche für die Sentimentanalyse.

  • Optimierte Historienverwaltung: Um die Geschwindigkeit und Reaktionsfähigkeit der Plattform aufrechtzuerhalten, verfügt der Indikator über ein konfigurierbares Verlaufslimit (Standardwert: 500 Balken), das unnötigen Ressourcenverbrauch verhindert.

Technische Spezifikationen

  • Plattform: MetaTrader 5

  • Grafische Objekte: Originalgetreuer OBJ_RECTANGLE mit automatischer Bereinigung.

  • Kompatibilität: Volle Unterstützung für Forex, Aktien, Indizes und digitale Assets.

  • Anpassungen: Unabhängige Kontrolle über bullish/bearish Füllfarben und Transparenzstufen zur Anpassung an jede professionelle Chartvorlage.

Anwendungsfall

Der Multi-Time Period Charts-Indikator ist ein unverzichtbares Werkzeug für die Top-Down-Analyse. Er ist besonders effektiv, wenn es darum geht, Unterstützungs- und Widerstandscluster auf höheren Zeitebenen zu identifizieren, Trendkonvergenzen über verschiedene Zeithorizonte hinweg zu erkennen und sicherzustellen, dass kurzfristige Trades im Bewusstsein der Zyklen auf Makroebene ausgeführt werden.


Empfohlene Produkte
Risk Validator
Thiago Chagas Brito
Indikatoren
Bewerten Sie die operative Durchführbarkeit in jedem Zeitrahmen und in jedem Instrument anhand des jeweiligen Spreads und der prozentualen Volatilität, die für ein korrektes Risikomanagement bei Ihren Geschäften unerlässlich sind. Dieser Indikator ist sowohl für Day Trader als auch für Swing Trader von grundlegender Bedeutung, da er neben der Bewertung der operativen Durchführbarkeit in jedem Zeitrahmen auch die Ermittlung des angemessenen Mindeststopps für jeden Zeitraum und jedes Instrument
Volume Profile V6
Andrey Kolesnik
4.67 (3)
Indikatoren
Markt-Volumenprofil-Indikator + smarter Oszillator. Funktioniert auf fast allen Instrumenten — Währungspaare, Aktien, Futures, Kryptowährungen, sowohl mit realem Volumen als auch mit Tick-Volumen. Es ist möglich, die automatische Definition des Bereichs für die Profilerstellung festzulegen (z. B. für eine Woche oder einen Monat usw.) oder den Bereich manuell durch Verschieben der Grenzen (zwei vertikale Linien: rot und blau) einzustellen. Die Anzeige erfolgt in Form eines Histogramms. Die Breite
FFx 4 Patterns Alerter MT5
Eric Venturi-Bloxs
Indikatoren
FFx Patterns Alerter gibt Handelsvorschläge mit Entry, Target 1, Target 2 und StopLoss .... für jedes der ausgewählten Muster (PinBar, Engulfing, InsideBar, OutsideBar) Nachstehend sind die verschiedenen verfügbaren Optionen aufgeführt: Mehrere Instanzen können auf denselben Chart angewendet werden, um verschiedene Muster zu überwachen Einstiegsvorschlag - Pips, die über dem Break für den Einstieg hinzugefügt werden 3 verschiedene Optionen zur Berechnung des SL - nach Pips, nach dem ATR-Multipli
Blahtech Market Profile MT5
Blahtech Limited
5 (10)
Indikatoren
War: $249 Jetzt: $99 Market Profile definiert eine Reihe von Tagestypen, die dem Händler helfen können, das Marktverhalten zu bestimmen. Ein Schlüsselmerkmal ist der Value-Bereich, der den Bereich der Kursbewegung darstellt, in dem 70 % des Handels stattfand. Das Verständnis des Value-Bereichs kann Händlern einen wertvollen Einblick in die Marktrichtung geben und den Handel mit höheren Gewinnchancen festlegen. Es ist eine hervorragende Ergänzung zu jedem System, das Sie verwenden. Inspiriert von
Matrix Currency
Augusto Martins Lopes
Indikatoren
Matrix Currency - Multi-Timeframe-Analyse-Tool Matrix Currency ist ein fortschrittlicher Indikator, der für die Analyse der Währungsstärke auf dem Devisenmarkt entwickelt wurde. Er bietet effiziente Überwachung und strategische Unterstützung für Händler, die klare und umsetzbare Erkenntnisse suchen. Hauptmerkmale Multi-Timeframe-Analyse : Überwacht gleichzeitig mehrere Zeitrahmen (von M1 bis MN1) mit Echtzeit-Updates, die in einem intuitiven Matrix-Format angezeigt werden. Warnsystem : Anpassbar
FREE
Premium level Pro
Dmitriy Kashevich
Indikatoren
Premium-Level ist ein einzigartiger Indikator mit mehr als 80% Genauigkeit der richtigen Vorhersagen! Dieser Indikator wurde von den besten Trading-Spezialisten seit mehr als zwei Monaten getestet! Den Indikator des Autors finden Sie nirgendwo anders! Anhand der Screenshots können Sie sich von der Genauigkeit dieses Tools überzeugen! 1 ist ideal für den Handel mit binären Optionen mit einer Ablaufzeit von 1 Kerze. 2 funktioniert bei allen Währungspaaren, Aktien, Rohstoffen, Kryptowährungen
SMC Venom Model BPR MT5
Ivan Butko
Indikatoren
Der SMC Venom Model BPR Indikator ist ein professionelles Tool für Trader, die mit dem Smart Money (SMC)-Konzept arbeiten. Er identifiziert automatisch zwei wichtige Muster im Kurschart: FVG   (Fair Value Gap) ist eine Kombination aus drei Kerzen, wobei zwischen der ersten und dritten Kerze eine Lücke besteht. Diese bildet eine Zone zwischen den Niveaus, in der es keine Volumenunterstützung gibt, was häufig zu einer Kurskorrektur führt. BPR   (Balanced Price Range) ist eine Kombination aus zwe
Cumulative Delta NG
Anton Polkovnikov
Indikatoren
Kumulativer Delta-Indikator Wie die meisten Händler glauben, bewegt sich der Kurs unter dem Druck von Marktkäufen oder -verkäufen. Wenn jemand ein in der Tasse stehendes Angebot einlöst, handelt es sich um einen "Kauf". Wenn jemand in das in der Tasse stehende Angebot einsteigt, geht das Geschäft in Richtung "Verkauf". Das Delta ist die Differenz zwischen Käufen und Verkäufen. Ein kumulatives Delta - die Differenz zwischen der kumulativen Summe der Käufe und Verkäufe für einen bestimmten Zeitrau
PZ Harmonacci Patterns MT5
PZ TRADING SLU
3 (6)
Indikatoren
Dies ist wahrscheinlich der vollständigste Indikator für die automatische Erkennung der harmonischen Preisbildung, den Sie für die MetaTrader-Plattform finden können. Es erkennt 19 verschiedene Muster, nimmt Fibonacci-Projektionen genauso ernst wie Sie, zeigt die potenzielle Umkehrzone (PRZ) an und findet geeignete Stop-Loss- und Take-Profit-Werte. [ Installationsanleitung | Update-Anleitung | Fehlerbehebung | FAQ | Alle Produkte ] Es erkennt 19 verschiedene harmonische Preisbildungen Darges
Weis Wave Scouter
Jean Carlos Martins Roso
Indikatoren
Entdecken Sie die Kraft der fortschrittlichen Volumenanalyse mit dem Weis Wave Scouter, einem revolutionären Indikator für MetaTrader 5, der die bewährten Prinzipien der Wyckoff-Methode und der Volume Spread Analysis (VSA) vereint. Entwickelt für Trader, die Präzision und Tiefe in ihren Operationen suchen, bietet dieser Indikator eine taktische Marktlesung durch die Analyse von kumulierten Volumenwellen und hilft dabei, Schlüsselpunkte für Trendwenden und -fortsetzungen zu identifizieren. Weis W
Owl Smart Levels MT5
Sergey Ermolov
4.03 (32)
Indikatoren
MT4-Version  |  FAQ Der Owl Smart Levels Indikator ist ein komplettes Handelssystem innerhalb eines Indikators, der so beliebte Marktanalysetools wie die fortschrittlichen Fraktale von Bill Williams , Valable ZigZag, das die richtige Wellenstruktur des Marktes aufbaut, und Fibonacci-Levels , die die genauen Einstiegslevels markieren, enthält in den Markt und Orte, um Gewinne mitzunehmen. Detaillierte Strategiebeschreibung Anleitung zur Verwendung des Indikators Berater-Assistent im Handel Owl H
No Demand No Supply MT5
Trade The Volume Waves Single Member P.C.
Indikatoren
Keine Nachfrage, kein Angebot Dieser Indikator identifiziert No Demand-No Supply-Kerzen auf Ihrem Chart und stellt entsprechend dem Signal farbige Volumenbalken dar. Er kann auf alle Zeitrahmen oder nur auf einen bestimmten angewendet werden. Er kann auch als regulärer Volumenindikator mit dem außergewöhnlichen Future von WEIGHTED VOLUME verwendet werden. Darüber hinaus verfügt er über eine Alarmbenachrichtigung, einen Ton und eine E-Mail, wenn ein Signal auftritt. Der Indikator malt nicht neu,
Smooth Patterns
Roman Vashchilin
Indikatoren
Der Handel mit Mustern auf dem Forex gilt als die höchste Stufe des Handels, da er in der Regel die jahrelange Beherrschung verschiedener Muster (Formen und Kerzenkombinationen) und deren Auswirkungen auf den Preis erfordert. Muster sind verschiedene Kombinationen von japanischen Kerzen auf einem Diagramm, Formen der klassischen technischen Analyse sowie alle Regelmäßigkeiten des Marktverhaltens, die sich viele Male unter den gleichen Bedingungen wiederholen. Nachdem die Muster auf einem Diagram
Trend Line Map Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.09 (11)
Indikatoren
Trend Line Map Indicator ist ein Add-On für Trend Screener Indicator. Es arbeitet als Scanner für alle Signale, die vom Trendscreener (Trendliniensignale) erzeugt werden. Es ist ein Trend Line Scanner basierend auf dem Trend Screener Indicator. Wenn Sie keinen Trend Screener Pro Indicator haben, funktioniert die Trend Line Map Pro nicht. It's a Trend Line Scanner based on Trend Screener Indicator. If you don't have Trend Screener Pro Indicator,     the Trend Line Map Pro will not work . Wen
TRI Visualizer
Yoshimi Mon 三 Ura
Indikatoren
TRI Visualizer MT5 - Thermodynamische Marktanalyse Übersicht Der TRI (Thermal Range Indicator) Visualizer Enhanced ist ein seltener Marktanalyse-Indikator, der über die herkömmliche technische Analyse hinausgeht und die Prinzipien der Thermodynamik aus der Physik anwendet. Er interpretiert Marktpreisschwankungen als "thermodynamische Energie" und ermöglicht so die hochpräzise Erkennung von subtilen Marktveränderungen, die oft übersehen werden. Innovative Mechanismen 1. Duale Berechnungsma
Advanced Fibonacci
Marius Ovidiu Sunzuiana
Indikatoren
Fibonacci Advanced Indicator - Präzision trifft auf Intelligenz Der Fibonacci Advanced Indicator ist ein hochmodernes technisches Analysewerkzeug, das für Händler entwickelt wurde, die mehr als herkömmliche Retracement-Levels verlangen. Dieser Indikator basiert auf den Grundprinzipien der Fibonacci-Mathematik und geht über die Tradition hinaus, indem er dynamisches Marktverhalten , Multi-Timeframe-Analysen und adaptive Algorithmen integriert, um mit chirurgischer Präzision hochwahrscheinliche
Your Trend Friend
Luigi Nunes Labigalini
5 (1)
Indikatoren
Der Trend ist Ihr Freund! Achten Sie auf die Farbe des Indikators und handeln Sie in diese Richtung. Er wird nicht neu gemalt. Nachdem jede Kerze geschlossen ist, ist das die Farbe des Trends. Sie können sich auf kürzere, schnellere Trends oder auf größere Trends konzentrieren. Testen Sie einfach, was für das Symbol und den Zeitrahmen, in dem Sie handeln, am besten geeignet ist. Ändern Sie einfach den Parameter "Länge" und der Indikator wird sich automatisch anpassen. Sie können auch die Farbe
KT Renko Patterns MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
Indikatoren
KT Renko Patterns analysiert das Renko-Diagramm Stein für Stein, um bekannte Chartmuster zu finden, die häufig von Händlern an verschiedenen Finanzmärkten verwendet werden. Im Vergleich zu zeitbasierten Charts ist das Handeln mit Mustern auf Renko-Charts einfacher und deutlicher, da sie weniger überladen wirken. KT Renko Patterns enthält mehrere Renko-Muster, von denen viele ausführlich im Buch "Profitable Trading with Renko Charts" von Prashant Shah erklärt werden. Ein vollständig automatisie
Supply and Demand Zones MT5 Indicator by PipTick
Michal Jurnik
Indikatoren
Der Indikator für Angebots- und Nachfragezonen ist eines der besten Tools, die wir je entwickelt haben. Dieses großartige Tool zeichnet automatisch Angebots- und Nachfragezonen, die besten Orte für die Eröffnung und Schließung von Positionen. Er verfügt über viele fortschrittliche Funktionen, wie die Unterstützung von Zonen mit mehreren Zeitrahmen, die Anzeige der Breite der Zonen, Warnmeldungen für retuschierte Zonen und vieles mehr. Aufgrund der Fraktalität des Marktes kann dieser Indikator fü
Drawdown indicator
Pascal Marmugi
Indikatoren
# DRAWDOWN INDICATOR V4.0 - Das wichtigste Werkzeug, um Ihr Trading zu meistern. ## Transformieren Sie Ihr Trading mit einem vollständigen Überblick über Ihre Performance in Echtzeit. In der anspruchsvollen Welt des Forex- und CFD-Handels ist **Erkennen Ihrer Leistung in Echtzeit** kein Luxus, sondern eine absolute **Notwendigkeit**. Der **Drawdown Indicator V4.0** ist mehr als nur ein Indikator: Er ist Ihr **professionelles Dashboard**, das Ihnen einen klaren, präzisen und sofortigen Überbli
Price Volume Trend Oscillator PVT
David Iommi
Indikatoren
Preis-Volumen-Trend (PVT) Oszillator Beschreibung: Der PVT Oscillator ist ein Volumenindikator, der als Alternative zum Standard On-Balance Volume (OBV) dient. Während gewöhnliche Volumenindikatoren verrauscht und schwer ablesbar sein können, wandelt dieses Tool den Volumenfluss in einen klaren Histogramm-Oszillator um, ähnlich wie ein MACD, aber für Volumen. Es wurde entwickelt, um erste Trendumkehrungen und Divergenzen zu erkennen, indem es die Differenz zwischen einem schnellen und einem lang
FREE
Supply and Demand Pro
Godbless C Nygu
4 (1)
Indikatoren
Deriv beitreten Link im Profil>>> HOLEN SIE SICH DIESE VOLLSTÄNDIGE KOPIE UND ERHALTEN SIE EINEN WEITEREN KOSTENLOSEN INDIKATOR EINER DER BESTEN UND NÜTZLICHSTEN INDIKATOREN DER WELT ... Dies ist einer der besten und nützlichsten Indikatoren, der von den Top-Händlern der Welt verwendet wird. AUTOMATISCHE UNTERSTÜTZUNG UND WIDERSTAND Diese Art des Handelns wird auch als Angebot und Nachfrage bezeichnet. Bei dieser Art des Handelns können Sie sehen, dass automatische Farben erscheinen, wenn der
FFx Watcher Pro MT5
Eric Venturi-Bloxs
Indikatoren
Der FFx Watcher PRO ist ein Dashboard, das auf einem einzigen Chart die aktuelle Richtung von bis zu 15 Standardindikatoren und bis zu 21 Zeitrahmen anzeigt. Er verfügt über 2 verschiedene Modi: Watcher-Modus: Multi-Indikatoren Der Benutzer kann bis zu 15 Indikatoren auswählen, die angezeigt werden sollen Der Benutzer kann bis zu 21 Zeitrahmen auswählen, die angezeigt werden sollen Beobachter-Modus: Mehrere Paare Der Benutzer kann eine beliebige Anzahl von Paaren/Symbolen auswählen Der Benutzer
Volume Delta Candle
Muhammad Muzaffar Hussan
Indikatoren
Volumen-Delta-Kerzen: Ein umfassendes Tool für eine tiefgehende Handelsanalyse Erschließen Sie einen nahtlosen Weg zur Interpretation von Handelserfahrungen innerhalb jeder Kerze. Mit Volume Delta Candles benötigen Sie keine zusätzlichen Volumenindikatoren - alles, was Sie brauchen, ist bereits integriert. Dieses fortschrittliche Tool nutzt niedrigere Zeitrahmen oder Live-Marktdaten, um den prozentualen Anteil des Kauf- und Verkaufsvolumens innerhalb jeder Kerze als intuitiven farbcodierten Balk
Trading Utility
Tahir Hussain
Utilitys
Trading Utility nur für Forex-Währungspaare, nicht für Gold Funktionen Automatische Lotberechnung auf Basis des Risikos Automatischer StopLoss Automatischer TakeProfit Breakeven Auto Close Half % Schließen in Prozent in Bezug auf die PIPs Pending Orders BuyLimit Sell Limit mit Abständen BuyStop Sell Stop mit Abständen Handelsinformationen Risiko in Prozent Bei mehreren Geschäften Takeprofit und Stoploss zusammenfassen
Kecia Volume Profile Order Finder
Niccolo Filippo Palombi
Indikatoren
Fortgeschrittenes Volumenprofil-Analyse-Tool für MetaTrader 5 Der Kecia Volume Profile Order Finder bietet Händlern die Möglichkeit der Volumenprofilanalyse. Dieser MT5-Indikator kombiniert die Visualisierung des Volumenprofils mit statistischen Berechnungen, um potenzielle Handelsmöglichkeiten zu identifizieren und schlägt Einstiegs-, Stop-Loss- und Take-Profit-Levels auf der Grundlage der Marktstruktur vor. Marktprofil-Visualisierung Verändern Sie Ihr Diagramm mit anpassbaren Volumenprofil-Vis
Noize Absorption Index
Ekaterina Saltykova
Indikatoren
Noize Absorption Index - ist das manuelle Handelssystem, das den Druckunterschied zwischen den Kräften der Bären und der Bullen misst. Die grüne Linie - ist ein noizefreier Index, der die aktuelle Situation anzeigt. Werte über dem Nullniveau zeigen an, wie stark die bullische Welle ist und Werte unter dem Nullniveau messen die bärischen Kräfte. Das System verfügt über mehrere Handelsmodi, die Sie während des Handels direkt auf dem Chart ändern können. Hauptmerkmale des Indikators Die Signale we
Advanced Price Flow Analytics 8
Rafael Vasili
Indikatoren
DAILY OH/OL SDEV QUANT MODEL - STATISTISCHER HANDEL MIT PRÄZISEM RISIKOMANAGEMENT HANDELN SIE MIT MATHEMATISCHER SICHERHEIT - KENNEN SIE IHREN EXAKTEN STOP-LOSS UND TAKE-PROFIT BEVOR SIE EINSTEIGEN Dieser Indikator analysiert mehr als 5.000 Tage Kursverlauf, um Sie zu informieren: Genaue Einstiegsniveaus (Sigma-Bänder, die bei der
Trend Reversal Scanner MT5
Reza Aghajanpour
5 (8)
Indikatoren
** Alle Symbole x Alle Zeitrahmen scannen durch einfaches Drücken der Scannertaste ** Rabatt: Der Preis ist $50$, aber jetzt ist es nur $39, begrenzte Zeit Angebot aktiv ist. *** Kontaktieren Sie mich , um Sie Anweisung zu senden und fügen Sie in "Trend Reversal Gruppe" für den Austausch oder sehen Erfahrungen mit anderen Benutzern. Einführung: Trendlinien sind die berühmteste technische Analyse im Handel . Trendlinien bilden sich kontinuierlich auf den Charts der Märkte über alle verschiedenen
PZ 123 Pattern MT5
PZ TRADING SLU
Indikatoren
Das 123-Muster ist eines der beliebtesten, leistungsstärksten und flexibelsten Diagrammmuster. Das Muster besteht aus drei Preispunkten: einem Boden, einem Gipfel oder Tal und einem Fibonacci-Retracement zwischen 38,2% und 71,8%. Ein Muster gilt als gültig, wenn der Preis jenseits des letzten Gipfels oder Tals abbricht, in dem der Indikator einen Pfeil zeichnet, einen Alarm auslöst und der Handel platziert werden kann. [ Installationsanleitung | Update-Anleitung | Fehlerbehebung | FAQ | Alle Pr
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.68 (59)
Indikatoren
Wenn Sie diesen Indikator kaufen, erhalten Sie meinen professionellen Trade Manager  + EA KOSTENLOS dazu. Zunächst einmal ist es wichtig zu betonen, dass dieses Handelssystem ein Nicht-Repainting-, Nicht-Redrawing- und Nicht-Verzögerungsindikator ist, was es sowohl für manuelles als auch für automatisches Trading ideal macht. Online-Kurs, Handbuch und Vorlagen herunterladen. Das "Smart Trend Trading System MT5" ist eine umfassende Handelslösung, die für neue und erfahrene Trader maßgeschneidert
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (3)
Indikatoren
Power Candles – Stärkebasierte Einstiegssignale für jeden Markt Power Candles bringt die bewährte Stärkenanalyse von Stein Investments direkt in den Preischart. Anstatt ausschließlich auf Preisbewegungen zu reagieren, wird jede Kerze anhand der realen Markstärke eingefärbt. So lassen sich Momentum-Aufbau, Beschleunigung der Stärke und saubere Trendwechsel sofort erkennen. Eine Logik für alle Märkte Power Candles arbeitet automatisch auf allen Handelssymbolen . Der Indikator erkennt selbstständig
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.9 (79)
Indikatoren
Jeder Käufer dieses Indikators erhält zusätzlich kostenlos: Das exklusive Tool „Bomber Utility“, das jede Handelsposition automatisch begleitet, Stop-Loss- und Take-Profit-Niveaus setzt und Trades gemäß den Regeln der Strategie schließt Set-Dateien zur Konfiguration des Indikators für verschiedene Handelsinstrumente Set-Dateien zur Konfiguration des Bomber Utility in den Modi: „Minimales Risiko“, „Ausgewogenes Risiko“ und „Abwartende Strategie“ Ein Schritt-für-Schritt-Videohandbuch, das Ihnen hi
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.92 (36)
Indikatoren
*** Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe ist ein Echtzeit-Marktanalysetool, das auf den Smart Money Concepts (SMC) basiert. Es wurde entwickelt, um Tradern dabei zu helfen, die Marktstruktur systematisch zu analysieren und einen klareren Überblick über die gesamte Marktrichtung zu erhalten. Das System analysiert automatisch Umkehrpunkte, Schlüsslezonen und die Marktstruktur über mehrere Timeframes hinweg und zeigt dabei Points of Interest (POI), No-Repaint-Signale sowie automatische Fibona
Divergence In Chaos Environment
Arief
Indikatoren
Erhalte den KOSTENLOSEN AUX Indikator und EA-Support Direkter Download — Hier klicken [ D.I.C.E ] The DICE Indicator  Divergence in Chaos Environment ist ein spezialisiertes MT5-Tool für Trader, die die Elliott-Wellen-Theorie im Rahmen der Trading-Chaos-Methoden anwenden. Es erkennt versteckte und reguläre Divergenzen in der Preisbewegung, synchronisiert mit dem chaotischen Marktumfeld nach Bill Williams. Hauptmerkmale Elliott-Wellen-abgestimmte Divergenz: erkennt bullische und bärische Diverge
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
5 (1)
Indikatoren
LAUNCH-AKTION Der Azimuth Pro Preis ist zunächst auf 299$ für die ersten 100 Käufer festgelegt. Der Endpreis wird 499$ betragen. DER UNTERSCHIED ZWISCHEN RETAIL- UND INSTITUTIONELLEN EINSTIEGEN IST NICHT DER INDIKATOR — ES IST DIE POSITION. Die meisten Trader steigen auf willkürlichen Preisniveaus ein, jagen dem Momentum hinterher oder reagieren auf verzögerte Signale. Institutionen warten darauf, dass der Preis strukturelle Niveaus erreicht, an denen sich Angebot und Nachfrage tatsächlich ve
Quantum Trend Sniper
Bogdan Ion Puscasu
4.74 (53)
Indikatoren
Wir stellen vor       Quantum Trend Sniper Indicator   , der bahnbrechende MQL5-Indikator, der die Art und Weise, wie Sie Trendumkehrungen erkennen und handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung,       Quantum Trend Sniper-Indikator       wurde entwickelt, um Ihre Trading-Reise mit seiner innovativen Methode zur Identifizierung von Trendumkehrungen mit extrem hoher Genauigkeit auf ein neues Niveau zu heben. ***Kaufe Quantum Trend Sniper
Game Changer Indicator mt5
Vasiliy Strukov
5 (10)
Indikatoren
Game Changer ist ein revolutionärer Trendindikator, der für jedes Finanzinstrument entwickelt wurde und Ihren Metatrader in einen leistungsstarken Trendanalysator verwandelt. Der Indikator zeichnet nicht neu und verzögert nicht. Er funktioniert in jedem Zeitrahmen und unterstützt die Trenderkennung, signalisiert potenzielle Umkehrungen, dient als Trailing-Stop-Mechanismus und liefert Echtzeit-Warnungen für schnelle Marktreaktionen. Egal, ob Sie erfahrener Trader, Profi oder Anfänger auf der Such
Trend Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.84 (100)
Indikatoren
Nutzen Sie die Macht des Trendhandels mit Trend Screener Indicator: Ihrer ultimativen Trendhandelslösung, die auf Fuzzy-Logik und einem System mit mehreren Währungen basiert! Steigern Sie Ihren Trendhandel mit Trend Screener, dem revolutionären Trendindikator mit Fuzzy-Logik. Es handelt sich um einen leistungsstarken Trendfolgeindikator, der über 13 Premium-Tools und -Funktionen sowie 3 Handelsstrategien kombiniert und ihn zu einer vielseitigen Wahl macht, um Ihren Metatrader in einen Trendanaly
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.19 (27)
Indikatoren
Zunächst einmal ist es erwähnenswert, dass dieser Handelsindikator nicht neu malt, nicht neu zeichnet und keine Verzögerung aufweist, was ihn sowohl für manuellen als auch für Roboterhandel ideal macht. Benutzerhandbuch: Einstellungen, Eingaben und Strategie. Der Atom-Analyst ist ein PA-Preisaktionsindikator, der die Stärke und das Momentum des Preises nutzt, um einen besseren Vorteil auf dem Markt zu finden. Ausgestattet mit fortschrittlichen Filtern, die helfen, Rauschen und falsche Signale z
SuperScalp Pro
Van Minh Nguyen
5 (1)
Indikatoren
SuperScalp Pro – Fortgeschrittenes Multi-Filter-Scalping-Indikator-System SuperScalp Pro ist ein fortgeschrittenes Scalping-Indikator-System, das den klassischen Supertrend mit mehreren intelligenten Bestätigungsfiltern kombiniert. Der Indikator arbeitet effizient auf allen Zeitrahmen von M1 bis H4 und eignet sich besonders für XAUUSD, BTCUSD und wichtige Forex-Paare. Er kann als eigenständiges System verwendet oder flexibel in bestehende Handelsstrategien integriert werden. Der Indikator umfass
PZ Swing Trading MT5
PZ TRADING SLU
5 (5)
Indikatoren
Swing Trading ist der erste Indikator, der Schwankungen in Trendrichtung und mögliche Umkehrschwankungen erkennt. Es wird der in der Handelsliteratur weit verbreitete Baseline-Swing-Trading-Ansatz verwendet. Der Indikator untersucht mehrere Preis- und Zeitvektoren, um die aggregierte Trendrichtung zu verfolgen und erkennt Situationen, in denen der Markt überverkauft oder überkauft ist und zur Korrektur bereit ist. [ Installationsanleitung | Update-Anleitung | Fehlerbehebung | FAQ | Alle Produkte
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (29)
Indikatoren
FX Power: Analysieren Sie die Stärke von Währungen für intelligentere Handelsentscheidungen Übersicht FX Power ist Ihr unverzichtbares Werkzeug, um die tatsächliche Stärke von Währungen und Gold unter allen Marktbedingungen zu verstehen. Indem Sie starke Währungen kaufen und schwache verkaufen, vereinfacht FX Power Ihre Handelsentscheidungen und deckt Chancen mit hoher Wahrscheinlichkeit auf. Ob Sie Trends folgen oder extreme Delta-Werte nutzen, um Umkehrungen zu prognostizieren, dieses Tool p
Smart Stop Indicator MT5
Daniel Stein
5 (2)
Indikatoren
Smart Stop Indicator – Intelligente Stop-Loss-Präzision direkt auf Ihrem Chart Übersicht Der Smart Stop Indicator ist die maßgeschneiderte Lösung für Trader, die ihren Stop-Loss klar und methodisch setzen möchten – statt sich auf Bauchgefühl oder Zufall zu verlassen. Das Tool kombiniert klassische Price-Action-Logik (höhere Hochs, tiefere Tiefs) mit moderner Breakout-Erkennung, um das nächste wirklich logische Stop-Level zu bestimmen. Ob Trendphase, Range oder schnelle Ausbruchsbewegung – der
Super Signal Skyblade Edition
Shengzu Zhong
5 (5)
Indikatoren
Super Signal – Skyblade Edition Professionelles No-Repaint / No-Lag Trend-Signalsystem mit außergewöhnlicher Gewinnrate | Für MT4 / MT5 Hauptmerkmale: Super Signal – Skyblade Edition ist ein intelligentes Signalsystem, das speziell für den Trendhandel entwickelt wurde. Es nutzt eine mehrstufige Filterlogik, um ausschließlich starke, richtungsbestimmte Bewegungen mit echtem Momentum zu identifizieren. Dieses System   versucht nicht, Hochs oder Tiefs vorherzusagen . Ein Signal wird nur dann ausg
Gold Sniper Scalper Pro
Ich Khiem Nguyen
3.29 (7)
Indikatoren
Gold Sniper Scalper Pro ist ein professioneller Indikator für MetaTrader 5, der entwickelt wurde, um Trader bei der Identifizierung von Einstiegspunkten und dem Risikomanagement effizient zu unterstützen. Der Indikator bietet ein umfassendes Analyse-Toolkit, bestehend aus einem Signalerkennungssystem, automatischer Entry/SL/TP-Verwaltung, Volumenanalyse und Echtzeit-Performance-Statistiken. Benutzerhandbuch zum Verständnis des Systems   |   Benutzerhandbuch für andere Sprachen HAUPTFUNKTIONEN S
ARICoins
Temirlan Kdyrkhan
Indikatoren
ARICoin ist ein leistungsstarker Handelsbegleiter, der hochwahrscheinliche Einstiegssignale mit dynamischen TP/SL/DP-Levels auf Basis der Volatilität generiert. Das integrierte Performance-Tracking zeigt Gewinn/Verlust-Statistiken, PP1/PP2-Treffer und Erfolgsraten, die alle live aktualisiert werden. Hauptmerkmale: Kauf-/Verkaufssignale mit adaptiven Volatilitätsbändern TP/SL/DP-Levels in Echtzeit auf Basis von ATR Eingebauter MA-Filter mit optionaler ATR/StdDev-Volatilität Performance-Statistik-
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (13)
Indikatoren
Trend Ai Indicator ist ein großartiges Tool, das die Marktanalyse eines Händlers verbessert, indem Trendidentifikation mit umsetzbaren Einstiegspunkten und Umkehrwarnungen kombiniert wird. Dieser Indikator ermöglicht es Benutzern, die Komplexität des Forex-Marktes mit Zuversicht und Präzision zu navigieren Über die primären Signale hinaus identifiziert der Trend Ai-Indikator sekundäre Einstiegspunkte, die bei Pullbacks oder Retracements auftreten, sodass Händler von Preiskorrekturen innerhalb d
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.81 (21)
Indikatoren
Ich präsentiere Ihnen den hervorragenden technischen Indikator Grabber, der als eine vollständig einsatzbereite „All-Inclusive“-Handelsstrategie funktioniert. In einem einzigen Code sind leistungsstarke Werkzeuge zur technischen Marktanalyse, Handelssignale (Pfeile), Alarmfunktionen und Push-Benachrichtigungen integriert. Jeder Käufer dieses Indikators erhält zusätzlich kostenlos: Grabber Utility: ein Tool zur automatischen Verwaltung offener Orders Schritt-für-Schritt-Videoanleitung: wie man de
AriX
Temirlan Kdyrkhan
1 (4)
Indikatoren
AriX Indicator für MT5 Ein leistungsstarkes Trendfolge- und Signalauswertungstool AriX ist ein benutzerdefinierter MT5-Indikator, der gleitende Durchschnitte und ATR-basierte Risiko/Ertrags-Logik kombiniert, um klare Kauf-/Verkaufssignale zu generieren. Er visualisiert dynamische SL/TP-Levels, wertet vergangene Handelsergebnisse aus und zeigt Gewinn/Verlust-Statistiken in einem übersichtlichen On-Chart-Panel an. Die wichtigsten Funktionen sind: Kauf-/Verkaufssignale auf Basis von MA-Crossovers
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
Indikatoren
Wir stellen   Quantum TrendPulse   vor, das ultimative Handelstool, das die Leistung von   SuperTrend   ,   RSI   und   Stochastic   in einem umfassenden Indikator vereint, um Ihr Handelspotenzial zu maximieren. Dieser Indikator wurde für Händler entwickelt, die Präzision und Effizienz suchen, und hilft Ihnen dabei, Markttrends, Momentumverschiebungen und optimale Ein- und Ausstiegspunkte sicher zu erkennen. Hauptmerkmale: SuperTrend-Integration:   Folgen Sie problemlos dem vorherrschenden Markt
Dynamic Scalper System MT5
Vitalyi Belyh
Indikatoren
Der Indikator „ Dynamic Scalper System MT5 “ ist für Scalping-Handel innerhalb von Trendwellen konzipiert. Getestet an wichtigen Währungspaaren und Gold, Kompatibilität mit anderen Handelsinstrumenten ist gegeben. Liefert Signale für die kurzfristige Eröffnung von Positionen entlang des Trends mit zusätzlicher Unterstützung von Kursbewegungen. Das Prinzip des Indikators: Große Pfeile bestimmen die Trendrichtung. Ein Algorithmus zur Generierung von Scalping-Signalen in Form kleiner Pfeile arbei
MetaForecast M5
Vahidreza Heidar Gholami
5 (3)
Indikatoren
MetaForecast prognostiziert und visualisiert die Zukunft eines beliebigen Marktes basierend auf den Harmonien in den Preisdaten. Obwohl der Markt nicht immer vorhersehbar ist, kann MetaForecast, wenn es ein Muster im Preis gibt, die Zukunft so genau wie möglich voraussagen. Im Vergleich zu ähnlichen Produkten kann MetaForecast durch die Analyse von Markttrends genauere Ergebnisse erzeugen. Eingabeparameter Past size (Vergangene Größe) Gibt an, wie viele Balken MetaForecast verwendet, um ein Mod
ON Trade Optuma Astro MT5
Abdullah Alrai
Indikatoren
Natürlich, hier ist die Übersetzung in Deutsch: Vorstellung des Astronomie-Indikators für   MT4 / MT5 : Dein ultimativer himmlischer Trading-Begleiter Bist du bereit, deine Trading-Erfahrung auf himmlische Höhen zu heben? Suche nicht weiter als unseren revolutionären Astronomie-Indikator für MT4. Dieses innovative Tool übertrifft herkömmliche Trading-Indikatoren und nutzt komplexe Algorithmen, um dir unvergleichliche astronomische Einblicke und präzise Berechnungen zu bieten. Ein Universum an In
IX Power MT5
Daniel Stein
4.92 (12)
Indikatoren
IX Power: Markteinblicke für Indizes, Rohstoffe, Kryptowährungen und Forex Überblick IX Power ist ein vielseitiges Tool zur Analyse der Stärke von Indizes, Rohstoffen, Kryptowährungen und Forex-Symbolen. Während FX Power die höchste Präzision für Währungspaare bietet, indem es alle verfügbaren Paardaten einbezieht, konzentriert sich IX Power ausschließlich auf die Marktdaten des zugrunde liegenden Symbols. Dies macht IX Power zu einer hervorragenden Wahl für Nicht-Forex-Märkte und zu einem zuv
ARIScalping
Temirlan Kdyrkhan
Indikatoren
ARIScalp ist ein leistungsstarker Handelsbegleiter, der hochwahrscheinliche Einstiegssignale mit dynamischen TP/SL/DP-Levels auf Basis der Volatilität generiert. Das integrierte Performance-Tracking zeigt Gewinn/Verlust-Statistiken, PP1/PP2-Treffer und Erfolgsraten, die alle live aktualisiert werden. Hauptmerkmale: Kauf-/Verkaufssignale mit adaptiven Volatilitätsbändern TP/SL/DP-Levels in Echtzeit auf Basis von ATR Eingebauter MA-Filter mit optionaler ATR/StdDev-Volatilität Performance-Statistik
FX Levels MT5
Daniel Stein
5 (12)
Indikatoren
FX Levels: Außerordentlich präzise Unterstützungs- und Widerstandszonen für alle Märkte Kurzüberblick Suchen Sie eine verlässliche Methode, um Support- und Resistance-Level in jedem Markt zu identifizieren—egal ob Währungspaare, Indizes, Aktien oder Rohstoffe? FX Levels vereint die traditionelle „Lighthouse“-Methode mit einem modernen dynamischen Ansatz und bietet nahezu universelle Genauigkeit. Durch unsere Erfahrung mit echten Brokern sowie automatischen täglichen und Echtzeit-Updates hilft
Berma Bands
Muhammad Elbermawi
5 (7)
Indikatoren
Der Berma Bands (BBs)-Indikator ist ein wertvolles Werkzeug für Händler, die Markttrends erkennen und daraus Kapital schlagen möchten. Durch die Analyse der Beziehung zwischen dem Preis und den BBs können Händler erkennen, ob sich ein Markt in einer Trend- oder Schwankungsphase befindet. Besuchen Sie den [ Berma Home Blog ], um mehr zu erfahren. Berma-Bänder bestehen aus drei unterschiedlichen Linien: dem oberen Berma-Band, dem mittleren Berma-Band und dem unteren Berma-Band. Diese Linien werden
Market Structure Patterns
Samuel Manoel De Souza
4.47 (19)
Indikatoren
Verfügbar für   MT4   und   MT5 . Tritt dem Market Structure Patterns Kanal bei, um Studienmaterialien und/oder zusätzliche Informationen herunterzuladen. Verwandte Beiträge: Market Structure Patterns - Einführung Jetzt mit 50 % Rabatt sichern | Vorheriger Preis 90 $ | Angebot gültig bis 31. Dezember | Ein großes Upgrade steht kurz bevor und der ursprüngliche Preis wird angepasst. Market Structure Patterns   ist ein Indikator, basierend auf den   Smart Money Concepts   , der die   SMC/ICT   E
M1 Scalper Pro MT5
Elif Kaya
4.6 (10)
Indikatoren
- Real Preis ist 80$ - 45% Rabatt (Es ist 45$ jetzt) Kontaktieren Sie mich für zusätzliche Bonus-Indikator , Anleitung oder Fragen! - Lebenslanges Update kostenlos - Nicht übermalen - Zugehöriges Produkt: Gann Gold EA - Ich verkaufe meine Produkte nur im Elif Kaya Profil, alle anderen Webseiten sind gestohlene alte Versionen, also keine neuen Updates oder Support. Vorteile von M1 Scalper Pro Rentabilität: M1 Scalper Pro ist hochprofitabel mit einer strengen Ausstiegsstrategie. Häufige Gelegenhe
Weitere Produkte dieses Autors
BTC Apex Equity Accelerator
Vishnu Bajpai
3 (2)
Experten
BTC APEX EQUITY ACCELERATOR: Die Evolution des HFT-Scalpings SIND SIE BEREIT FÜR EINE EINZIGARTIGE CHANCE? Hören Sie auf, zuzusehen, wie Ihr Kapital durch veraltete Indikatoren schrumpft. Der BTC Apex ist eine Hochfrequenz-Engine (HFT), die darauf spezialisiert ist, kleine Konten mit der Volatilität von Bitcoin auf Profi-Niveau zu skalieren. Die Strategie: Kinetisches Momentum. Erkennt Liquiditätsvakua im Millisekundenbereich. Elite-Features: Toxic Flow Filter zur Vermeidung von Spread-Fallen, k
Fakeout Matrix Pro
Vishnu Bajpai
Indikatoren
Institutioneller Liquiditäts-Sweep & Stop Hunt Detektor Die FAKEOUT MATRIX PRO ist ein professionelles Analysetool, das entwickelt wurde, um genau die Momente zu identifizieren, in denen institutionelle Marktteilnehmer Privatanlegern eine Falle stellen. Durch die Überwachung von Session-Extremen und die Erkennung von Liquidity Sweeps mit hoher Wahrscheinlichkeit bietet dieser Indikator den technischen Vorteil, der für den präzisen Handel mit Umkehrungen erforderlich ist. Die institutionelle Logi
FREE
Zenith Session Flux
Vishnu Bajpai
Indikatoren
Zenith Session Flux ist ein professioneller technischer Indikator für MetaTrader 5, der die als ICT Killzones bekannten institutionellen Handelsfenster identifiziert und visualisiert. Der Indikator automatisiert den Prozess der Zeitanpassung, indem er die Serverzeit Ihres Brokers mit der New Yorker Ortszeit synchronisiert. So wird sichergestellt, dass Session Boxes und Preis-Pivots unabhängig von der Zeitzone Ihres Brokers genau zu den institutionellen Zeitpunkten erscheinen. Merkmale des Indika
FREE
Adaptive Session Trend Pro
Vishnu Bajpai
Indikatoren
Adaptiver Session Trend Pro Einfacher Plug-and-Play Auto-optimierter Session Trend Indikator für MT5 Adaptive Session Trend Pro ist ein vollautomatischer, sitzungsbezogener Trendindikator für MetaTrader 5, der sich auf intelligente Weise an das Symbol, den Instrumententyp und die Handelssitzung des Brokers anpasst - ohne dass eine manuelle Konfiguration erforderlich ist . Hängen Sie den Indikator einfach an ein beliebiges Diagramm an und er ist sofort einsatzbereit: Er erkennt das gehandelte In
FREE
ORB with Targets
Vishnu Bajpai
Indikatoren
Opening Range Breakout Pro Professioneller ORB-Session-Indikator für MT5 Opening Range Breakout Pro ist ein hochgradig visueller, vollständig anpassbarer Opening Range Breakout (ORB)-Indikator für MetaTrader 5, der für Intraday-, Session- und Prop-Firm-Händler entwickelt wurde. Der Indikator stellt automatisch das Hoch und Tief der Opening Range sowie mehrere Zielniveaus oberhalb und unterhalb der Range dar, so dass Händler Ausbruchszonen, Wiederholungstests und Gewinnziele direkt auf dem Diagra
AI Trend and Targets
Vishnu Bajpai
Indikatoren
AI Trend Targets - Präzise Einstiege, Ziele und Risiko in einem Overlay AI Trend Targets ist ein intelligentes Premium-Overlay, das rohe Kursbewegungen in klare, regelbasierte Handelspläne umwandelt: Einstieg, dynamischer Schutz (SL) und drei projizierte Ziele (TP1-TP3). Es wurde für XAUUSD, die wichtigsten FX-Paare und Index-CFDs entwickelt und funktioniert sowohl auf Intraday- als auch auf höheren Zeitrahmen. Was es tut Hinter den Kulissen kombiniert AI Trend Targets: Eine an die Volatilität a
FREE
No Wick Candle Identifier
Vishnu Bajpai
Indikatoren
Kein Docht-Kerzen-Identifikator Am besten geeignet für Gold (XAUUSD) und Devisenpaare | Funktioniert in jedem Zeitrahmen Der No Wick Candle Identifier ist ein Preisaktionsindikator , der Kerzen mit hoher Intensität aufzeigt, bei denen der Preis genau am Extremwert (Hoch oder Tief) eröffnet. Diese Kerzen spiegeln eine starke institutionelle Beteiligung wider und fungieren oft als Entscheidungspunkte, Auslöser für eine Fortsetzung des Kurses oder als hochwahrscheinliche Reaktionsstufen , wenn der
FREE
Echo Pulse Neural Link
Vishnu Bajpai
Indikatoren
Neural-Link Engine: Leistungsstarke Musterprojektion für MetaTrader 5 Die Neural-Link Engine ist ein fortschrittlicher technischer Indikator, der für die MetaTrader 5-Plattform entwickelt wurde und die Erkennung historischer Muster nutzt, um zukünftige Kursbewegungen zu prognostizieren. Im Gegensatz zu herkömmlichen nachlaufenden Indikatoren verwendet dieses System einen von K-Nearest Neighbors (k-NN) inspirierten Ansatz, um mathematische Ähnlichkeiten in der Marktstruktur zu erkennen und einen
FREE
Neural Link Candle Pattern Scanner
Vishnu Bajpai
Indikatoren
Neural-Link-Muster-Scanner: Erweiterte Candlestick-Erkennung für MetaTrader 5 Der Neural-Link Pattern Scanner ist ein professionelles Tool für die technische Analyse, das für die MetaTrader 5-Plattform entwickelt wurde. Es automatisiert die Erkennung von Candlestick-Mustern mit hoher Wahrscheinlichkeit und liefert visuelle Kennzeichnungen in Echtzeit direkt auf der Handelsoberfläche. Durch die Filterung nach bestimmten mathematischen Preisstrukturen hilft dieser Indikator Händlern, potenzielle U
FREE
Trailing SL Bot
Vishnu Bajpai
5 (1)
Utilitys
Trailing SL Bot - Intelligenter und automatisierter Risikomanager für den Handel Trailing SL Bot ist ein leistungsfähiger MetaTrader 5 Expert Advisor, der entwickelt wurde, um Ihre Handelseffizienz zu maximieren, indem er wesentliche Aufgaben des Risikomanagements mit Präzision automatisiert. Hauptmerkmale: Automatisches Stop-Loss- (SL) und Take-Profit- (TP) Management: Der Bot setzt auf intelligente Weise SL- und TP-Levels für jede neu eingegangene Position und stellt so sicher, dass Ihre Tra
Gold Grid Quantum
Vishnu Bajpai
Experten
Überblick Gold Grid Quantum ist ein vollautomatisches, intelligentes Handelssystem, das ausschließlich für XAUUSD entwickelt wurde. Es kombiniert eine strukturierte Grid-Engine mit adaptiver Skalierung und Echtzeit-Marktkenntnis und ermöglicht so eine disziplinierte, handfreie Ausführung unter allen Marktbedingungen. Der EA arbeitet ohne traditionelle Indikatoren oder optimierungssensitive Eingaben und verlässt sich stattdessen auf eine dynamische interne Logik, die entwickelt wurde, um sowohl
Wick Assassin Gold and Forex
Vishnu Bajpai
Indikatoren
Wick Assassin - Präziser Preisaktionsindikator Wick Assassin ist ein preisaktionsgesteuerter Handelsindikator, der entwickelt wurde, um hochwahrscheinliche Umkehrungen auf wichtigen Entscheidungsebenen zu identifizieren, indem er nichts anderes als die rohe Marktstruktur verwendet. Er wurde für Händler entwickelt, die verstehen, dass der Preis sich nicht zufällig bewegt, sondern auf Liquidität, gescheiterte Fortsetzungen und institutionelle Ablehnung reagiert. Dieser Indikator konzentriert sich
HFT Propfirm Auto
Vishnu Bajpai
Experten
HFT PropFirm Pro EURUSD-Only Hochfrequenz Prop Firm Challenge EA (MT5) HFT PropFirm Pro ist ein vollautomatischer, hochfrequenter Momentum Expert Advisor für MetaTrader 5, der ausschließlich für EURUSD entwickelt wurde und für Prop-Firm-Challenges und aggressive Equity Growth Accounts optimiert ist. Dies ist ein echter Plug-and-Play-HFT-EA - keine Indikatoren, kein Over-Tuning, kein Martingal, kein Raster. Nur Geschwindigkeit, Präzision und disziplinierte EURUSD-Ausführung. Überblick HFT PropFi
XAU Precision Trader
Vishnu Bajpai
Experten
XAU Präzisions-Trader (M1) 310 copies already sold, next price increase after 150 copies, buy now to avail discounted price Professioneller Gold Scalping EA für reale Marktbedingungen Der XAU Precision Trader ist ein professioneller Scalping Expert Advisor für Gold (XAUUSD) , der für Händler entwickelt wurde, die realistische Performance, diszipliniertes Risikomanagement und langfristige Beständigkeit über künstlich glatte oder überoptimierte Aktienkurven stellen. Dieser EA wurde entwickelt, um
GBPUSD velocity pro
Vishnu Bajpai
Experten
GPBUSD Velocity Pro 200 copies already sold, next price increase after 400 copies buy now to avail discounted price !! Hochfrequenz-Scalping-Expert Advisor für GBPUSD (M5-optimiert) GPBUSD Velocity Pro ist ein professionell entwickelter High-Frequency Trading (HFT) Expert Advisor , der exklusiv für GBPUSD (Cable) entwickelt wurde. Er wurde entwickelt, um die Intraday-Volatilität mit präziser Ausführung, strenger Risikokontrolle und voller Broker-Anpassungsfähigkeit auszunutzen. Dieser EA wurde
USDJPY gopher blitz
Vishnu Bajpai
Experten
USDJPY Gopher Blitz 200 copies already sold already, next price increase after 200 copies buy now to avail discounted price !! High-Frequency Scalping Expert Advisor für USDJPY (M5 optimiert) USDJPY Gopher Blitz ist ein präziser High-Frequency Trading (HFT) Expert Advisor , der speziell für die einzigartigen Volatilitäts- und Ausführungsmerkmale des USDJPY entwickelt wurde. Dieser EA ist auf Geschwindigkeit, Effizienz und Stabilität ausgelegt und konzentriert sich darauf, schnelle Intraday-Kurs
EURUSD propflow scalper
Vishnu Bajpai
Experten
EURUSD PropFlow-Skalierer 350 copies already sold, next price increase after 200 copies, buy now to avail discounted price !! Prop Firm Challenge-Focused Scalper für niedrige Drawdowns und Konsistenz EURUSD PropFlow Scalper ist ein spezialisierter Prop-Firm-First Scalping Expert Advisor , der entwickelt wurde, um Händlern zu helfen, Bewertungen und Herausforderungen zu bestehen , und nicht, um rücksichtslosem Wachstum nachzujagen. Jede Design-Entscheidung in diesem EA priorisiert Drawdown-Kontr
Big Daddy Nasdaq Turbo Pulse
Vishnu Bajpai
Experten
BIG DADDY NASDAQ - TURBO PULSE: DER ULTIMATIVE MARKTDOMINATOR Der "Big Daddy" unter den NASDAQ EAs ist da. Turbo Pulse wurde speziell für das Hochgeschwindigkeitsumfeld des US Tech 100 Index entwickelt und stellt die Spitze des Momentum-basierten algorithmischen Scalpings dar. Das System nutzt Tick-Daten in Echtzeit, um Marktbewegungen zu erfassen, bevor sie in Standard-Charts sichtbar werden. Performance-Metriken auf institutionellem Niveau Ersteinzahlung: 500.00 Gesamtnettogewinn: 45,148.64 Pr
ETH Aether Kinetic Disruptor
Vishnu Bajpai
Experten
ETH Aether Kinetic Disruptor Ethereum-Handelssystem basierend auf Liquidität und Marktstruktur Warum Ethereum statt Gold oder Bitcoin Gold zeigt langsame Bewegungen. Bitcoin verhält sich zunehmend wie ein Makro-Asset mit langen Trendphasen. Ethereum bietet häufigere Intraday-Chancen und stabile Marktineffizienzen. Systemunterschiede Keine klassischen Indikatoren Keine Martingale- oder Grid-Strategien Struktur- und Liquiditätsanalyse Striktes Risikomanagement Testergebnisse Nettogewinn: 8.904,56
Vantage US500 Pulse
Vishnu Bajpai
Experten
Englisch Vantage US500 Pulse: Institutionelle Hochgeschwindigkeitsausführung für US500 Endlich gibt es eine systematische Handelslösung, die speziell für das einzigartige Liquiditätsprofil des S&P 500 entwickelt wurde. Vantage S&P Pulse ist eine Hochfrequenz-Momentum-Engine, die entwickelt wurde, um schnelle Preisausweitungen während der Hauptmarktzeiten zu erfassen und gleichzeitig strenge Kapitalerhaltungsprotokolle einzuhalten. Performance-Analyse : Basierend auf überprüften Backtesting-Daten
Quantum Multi Currency Exponential Growth
Vishnu Bajpai
Experten
Der Gipfel des Multi-Währungs-Handels ist da! Quantum Multi Currency Exponential Growth ist eine algorithmische Hochleistungs-Handelslösung, die für Elite-Scalping auf Basis von Hochfrequenz-Tick-Geschwindigkeit entwickelt wurde und ein 10-faches Eigenkapitalwachstum in nur 3 Jahren liefert. Dieser Expert Advisor (EA) nutzt eine proprietäre Sync-Scanning-Architektur, um vier Hauptwährungspaare – EURUSD, GBPUSD, USDJPY und USDCAD – gleichzeitig von einem einzigen Chart aus zu überwachen und zu ha
Eth Btc Dual Liquidity Sentinel
Vishnu Bajpai
Experten
Eth Btc Dual Liquidity Sentinel  — es gibt keinen anderen EA wie diesen auf dem Markt!! Institutionelle Dual-Krypto-Trading-Engine für MetaTrader 5 Ether Bit Dual Growth Sentinel ist kein herkömmlicher MT5 Expert Advisor. Es handelt sich um ein Dual-Asset-Ausführungssystem, das Bitcoin (BTC) und Ethereum (ETH) gleichzeitig, unabhängig und dauerhaft innerhalb eines einzigen EA steuert. Während die meisten EAs nur ein Symbol unterstützen oder mehrere Charts benötigen, wurde dieses System von Grund
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension