XAU Precision Trader - EA profesional de scalping de oro (M1)

XAU Precision Trader es un Asesor Experto profesional sólo para Oro (XAUUSD ) creado para operadores que valoran el rendimiento realista, el control disciplinado del riesgo y la consistencia por encima de las pruebas retrospectivas sobreoptimizadas.

Este EA no está ajustado para crear curvas lineales artificiales.

Está diseñado para operar en condiciones reales de mercado, probado con datos reales de tick, y construido para adaptarse naturalmente a los cambios de volatilidad y momentum.

XAU Precision Trader es una verdadera solución plug-and-play - no requiere optimización o ajuste de parámetros.

Notas importantes de uso

Este Asesor Experto NO está diseñado para cuentas de empresas de apoyo o basadas en desafíos.

Las reglas, restricciones y límites de riesgo de las empresas de apoyo pueden entrar en conflicto con el estilo de ejecución y gestión de operaciones del EA.

Se recomienda un saldo mínimo de cuenta de $1,000 para un rendimiento estable y previsto.

Características principales

Diseñado exclusivamente para XAUUSD (Oro)

Funciona en todas las condiciones de mercado (tendencia, volatilidad y calma)

Sin martingala

Sin rejilla

Sin cobertura

Exposición a una sola operación

Probado con ticks reales , no sobreoptimizado

Gestión dinámica del riesgo basada en la volatilidad

Niveles adaptables de stop-loss y take-profit

Sistema inteligente de beneficios parciales y trailing stop

Filtrado de la fuerza de la tendencia y del impulso

Protección de la sesión de negociación basada en el tiempo

Estrictos límites máximos de lote y riesgo

Ejecución ligera y eficiente

Requisito de marco temporal

Importante:

Este Asesor Experto debe utilizarse SOLO en el marco temporal de 1 minuto (M1).

No se recomienda utilizar otros marcos temporales.

Para quién es este EA

Traders que buscan un comportamiento estable y realista

Usuarios cansados de sistemas de martingala o rejilla

Traders que quieren un EA de scalping de Oro de fijar y olvidar

Traders que utilizan cuentas de trading personales o minoristas estándar

Cualquiera que busque un enfoque de trading limpio y disciplinado

XAU Precision Trader se centra en el oro tal y como se mueve en los mercados reales, no como se ve en los backtests sobreajustados.

Conéctelo a un gráfico M1 XAUUSD, active Auto-Trading y deje que el EA haga el trabajo.