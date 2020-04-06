XAU Precision Trader

XAU Precision Trader - EA profesional de scalping de oro (M1)

XAU Precision Trader es un Asesor Experto profesional sólo para Oro (XAUUSD ) creado para operadores que valoran el rendimiento realista, el control disciplinado del riesgo y la consistencia por encima de las pruebas retrospectivas sobreoptimizadas.

Este EA no está ajustado para crear curvas lineales artificiales.
Está diseñado para operar en condiciones reales de mercado, probado con datos reales de tick, y construido para adaptarse naturalmente a los cambios de volatilidad y momentum.

XAU Precision Trader es una verdadera solución plug-and-play - no requiere optimización o ajuste de parámetros.

Notas importantes de uso

  • Este Asesor Experto NO está diseñado para cuentas de empresas de apoyo o basadas en desafíos.
    Las reglas, restricciones y límites de riesgo de las empresas de apoyo pueden entrar en conflicto con el estilo de ejecución y gestión de operaciones del EA.

  • Se recomienda un saldo mínimo de cuenta de $1,000 para un rendimiento estable y previsto.

Características principales

  • Diseñado exclusivamente para XAUUSD (Oro)

  • Funciona en todas las condiciones de mercado (tendencia, volatilidad y calma)

  • Sin martingala

  • Sin rejilla

  • Sin cobertura

  • Exposición a una sola operación

  • Probado con ticks reales, no sobreoptimizado

  • Gestión dinámica del riesgo basada en la volatilidad

  • Niveles adaptables de stop-loss y take-profit

  • Sistema inteligente de beneficios parciales y trailing stop

  • Filtrado de la fuerza de la tendencia y del impulso

  • Protección de la sesión de negociación basada en el tiempo

  • Estrictos límites máximos de lote y riesgo

  • Ejecución ligera y eficiente

Requisito de marco temporal

Importante:
Este Asesor Experto debe utilizarse SOLO en el marco temporal de 1 minuto (M1).

No se recomienda utilizar otros marcos temporales.

Para quién es este EA

  • Traders que buscan un comportamiento estable y realista

  • Usuarios cansados de sistemas de martingala o rejilla

  • Traders que quieren un EA de scalping de Oro de fijar y olvidar

  • Traders que utilizan cuentas de trading personales o minoristas estándar

  • Cualquiera que busque un enfoque de trading limpio y disciplinado

XAU Precision Trader se centra en el oro tal y como se mueve en los mercados reales, no como se ve en los backtests sobreajustados.

Conéctelo a un gráfico M1 XAUUSD, active Auto-Trading y deje que el EA haga el trabajo.


Alpha B3 Renko Trader
Renato Takahashi
Asesores Expertos
Alpha B3 Renko Trader es un robot especializado en la negociación del Bovespa B3 (miníndice y minidólar) que combina el análisis de velas del gráfico Renko (calculado internamente, sin imágenes gráficas) con la estrategia Alpha B3 . El robot permite definir el tamaño del gráfico Renko para las señales de entrada, así como el número de velas a analizar. También puede establecer stops fijos en puntos. El robot también permite configurar funciones como el número de contratos para los que colocar ó
V Wave EA
STANTON ROUX
5 (1)
Asesores Expertos
V-Wave EA ¡Libere el poder del trading automatizado con V-Wave EA ! Este Asesor Experto de última generación integra un robusto conjunto de indicadores, incluyendo VWAP , Medias Móviles , IBS y Niveles FIBO para entradas precisas. Características principales: 1. Potentes indicadores: VWAP (Precio medio ponderado por volumen): El núcleo de la estrategia, que garantiza entradas óptimas basadas en las tendencias del mercado impulsadas por el volumen. 2. Dos medias móviles: Personaliza las estrateg
New Rate MT5
POPEY GROUP S.A.C.S.
Asesores Expertos
New Rate EA: automatización precisa de rupturas New Rate EA es un asesor experto totalmente automatizado diseñado para capturar oportunidades de ruptura diarias con precisión disciplinada. Opera solo una vez al día, fijando un rango intradía definido y ejecutando en el punto exacto de ruptura. Sin reentradas, sin exceso de operaciones, sin emociones. Basado en un concepto probado de ruptura del rango de apertura (ORB), New Rate combina una ejecución limpia, un control de riesgo estricto y opcion
Gold Smart Turtle
Premananth R
Asesores Expertos
Gold Smart Turtle - Asesor Experto para XAUUSD (MT5) Configuración recomendada Símbolo Comercial: XAUUSD Tipo de Broker: ECN / RAW / Brokers con spread bajo (recomendado) Marco temporal: M5 (fijo) Tipo de estrategia: Sistema de trading técnico basado en reglas Modo de operación: Ejecución de una sola orden Depósito mínimo: 100 USD (o equivalente) Compatibilidad con brokers y cuentas Funciona con todos los formatos de cotización de corredores (2 dígitos / 3 dígitos) Compatible con cualquier divis
Auto Channel Trader
Ross Adam Langlands Nelson
Asesores Expertos
El Auto Channel Trader crea un canal trazando una línea a lo largo de los puntos altos y bajos del gráfico, el EA entonces realiza operaciones largas cerca de la parte inferior del canal y operaciones cortas cerca de la parte superior del canal. El canal se crea encontrando puntos altos para la línea superior y puntos bajos para la línea inferior, estos puntos se muestran con flechas. La longitud del canal viene determinada por el periodo de media móvil elegido. Las operaciones se realizan cerca
MMM Japanese Candles
Andre Tavares
Asesores Expertos
La estrategia EA : se proporciona wirh indicador incorporado basado en velas japonesas arreglos con el fin de determinar las señales y tiene diferentes entradas para posiciones cortas y largas con el fin de mejorar su precisión; Usted debe comprar este EA porque : Ha sido probado durante mucho tiempo; su indicador fue profundamente mejorado y optimizado el programa está libre de errores; es seguro porque su eficiencia es de alrededor del 70% de la asertividad; cuenta con la tecnología Trailing
Ichimoku Master ECC11
Dimitrios Dimas
5 (1)
Asesores Expertos
Descubra el Poder de la Estrategia Ichimoku ECC 11 en Meta Trader 5! ¡Prop Firm Listo! Bienvenido al mundo de Ichimoku ECC 11, un Asesor Experto (EA) sin igual diseñado para el trader exigente. Construido sobre la robusta plataforma Meta Trader 5, el Ichimoku ECC 11 aprovecha el poder del venerado indicador Ichimoku Kinko Hyo para ofrecer un rendimiento excepcional en el gráfico de 15 minutos. La esencia de Ichimoku ECC 11 La estrategia Ichimoku ECC 11 está meticulosamente diseñada para capita
Gold Queen
Souvik Sarkar
Asesores Expertos
Gold Queen es un sistema de trading automatizado diseñado para identificar oportunidades de trading basadas en la dirección de la tendencia y la acción del precio. Utiliza indicadores técnicos para evaluar las condiciones del mercado y gestionar sistemáticamente entradas y salidas. Gold Queen está pensado para traders que prefieren una solución automática con reglas predefinidas. Tenga en cuenta que el rendimiento de cualquier sistema de trading puede variar según las condiciones del mercado, y
FREE
Indicement MT5
Profalgo Limited
4.04 (26)
Asesores Expertos
¡Bienvenido a Indicement! ¡PROP FIRM LISTO! -> descargar archivos del conjunto   aquí PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO: ¡Solo quedan unas pocas copias al precio actual! Precio final: 990$ NEW: Choose 1 EA for FREE! (limited to 2 trading account numbers) Oferta combinada definitiva     ->     haga clic aquí ÚNETE AL GRUPO PÚBLICO:   Haz clic aquí   VERSION 4.0 LIVE RESULTS OLD VERSION FINAL RESULTS INDICEMENT     aporta mis 15 años de experiencia en la creación de algoritmos comerciales profesionales a
Profit30 MT5
Nissar Ahmed
Asesores Expertos
El Asesor Experto Profit30 para la plataforma MT5 (también disponible para MT4 en el Market Place de Mql5) utiliza 7 sistemas diferentes de "acción de precios" en el par EURUSD, en los marcos temporales M5, M15, M30 y H1. El par EURUSD ofrece en general el mejor rendimiento en la mayor parte de los EAs de Profit30. En este EA, una selección de sistemas de Profit30 ha sido reescrita y configurada explícitamente para obtener el mejor rendimiento en el par EURUSD. El par EURUSD ofrece en general la
Super Rebate Mix System
Mr Punnatorn Tunbee
Asesores Expertos
Los principios básicos de funcionamiento de EA tendrán 2 sistemas principales. 1. Apertura de orden temporizada. La apertura temporizada de órdenes significa que a la hora especificada el EA abrirá 1 orden de Compra y 1 orden de Venta. 2. Cuando el gráfico es fuerte, el EA recordará la velocidad del gráfico. es el número de puntos por segundo que se puede determinar Se puede establecer el número de órdenes en la función ( Loop Order ). El sistema de cierre de ordenes utiliza el sistema de trail
Ozymandias EA
Jaime Furlan De Paula
Asesores Expertos
Algotrading El EA se basa en la lógica de tendencia y la formación de precios utilizando promedios lineales ponderados LWMA. El cálculo está influenciado por los precios más recientes, que tienen mayor peso en el cálculo del promedio. Este promedio se calcula tomando cada uno de los precios de cierre en un cierto período de tiempo y multiplicándolos por un coeficiente de peso predeterminado. Una vez que se considera la posición de los períodos de tiempo, se suman y dividen por la suma del númer
Gino Renko EA
Stephane, Andr Valette
Asesores Expertos
Aquí hay un EA basado en el indicador Renko, se puede utilizar con divisas, materias primas y forex. Basta con asociarlo al gráfico correspondiente. El indicador utilizado para el EA está disponible aquí, pero no es necesario para su funcionamiento, son 2 productos independientes: https://www.mql5.com/fr/market/product/87852?source=Site+Market+MT5+Indicator+Search+Rating006%3agino+renko Personalmente no me gusta renko como EA, y no he hecho pruebas para saber que configuración es la mejor. La
Reversal EA
Renato Takahashi
Asesores Expertos
Reversal EA es un asesor experto en tendencias de reversión media de acción de precios que reconoce patrones de velas como DOJI , ENGULF , TRES SOLDADOS BLANCOS y TRES CROWS NEGROS y HARAMI , ya sea para operaciones largas o cortas . El indicador Índice de Fuerza Relativa RSI se puede utilizar para filtrar sólo las tendencias de inversión. Takeprofit y Stoploss pueden ser configurados con valores fijos o dinámicos de acuerdo a las Bandas de Bollinger. Indicadores: - Índice de Fuerza Relativa RSI
Outside Day Reversal EA
Munkh Od Jargalsaikhan
Asesores Expertos
Estrategia de negociación diaria externa que busca un patrón específico en el gráfico de precios de un valor. El patrón se caracteriza por un rango mayor que el del día anterior, con el máximo del día más alto que el máximo del día anterior y el mínimo del día más bajo que el mínimo del día anterior. Funciona con muchos símbolos, como BTCUSD, GBPUSD,USDCAD, petróleo, gas y otros. ¡POR FAVOR VALORAR! ¡ Muchas Gracias! CARACTERÍSTICAS: - Estrategia Real - Estrategia de barra diaria - Salir del co
FREE
MACD Expert Advisor MT5
Ivan Historillo
Asesores Expertos
El Asesor Experto MACD utiliza el indicador de Convergencia/Divergencia de la Media Móvil para determinar la tendencia del mercado. Utiliza la señal MACD para colocar sus entradas automáticamente. El EA también utiliza el indicador de media móvil para una confirmación adicional. Varios ajustes permiten optimizar el EA para diferentes condiciones de mercado y estrategias de seguimiento de tendencias. Este programa también puede operar en sesiones de negociación específicas para aprovechar el aum
Mario Order Blocks
Sandeep Kumar Tiwary
Indicadores
Visión general del indicador de bloques de órdenes de Mario El Indicador Profesional de Bloque de Órdenes es una herramienta avanzada de análisis técnico que identifica y muestra automáticamente bloques de órdenes institucionales en su gráfico. Basado en conceptos de dinero inteligente, este indicador ayuda a los operadores a identificar zonas de soporte y resistencia de alta probabilidad donde los operadores institucionales han colocado órdenes significativas. Características principalesDetecci
Double MACD
Daksh Ojha Kumar
Asesores Expertos
A diferencia de muchos otros robots de trading que muestran resultados impresionantes en un corto período de backtest o utilizan técnicas de ajuste de curva, este robot ha sido probado durante un largo período de 3 años. Los resultados del backtest son realistas, demostrando la capacidad del robot para adaptarse a diferentes entornos de mercado mientras mantiene la rentabilidad a lo largo del tiempo. Este robot de trading Forex está diseñado para ofrecer una solución de alto rendimiento y bajo r
Exp TickSniper PRO FULL
Vladislav Andruschenko
3.97 (58)
Asesores Expertos
Exp-TickSniper: scalper de alta velocidad con selección automática de parámetros para cada par de divisas automáticamente. Sueña con un asesor que calculará automáticamente los parámetros comerciales? ¿Optimizado y sintonizado automáticamente? La versión completa del sistema para MetaTrader 4:    TickSniper  scalper   para MetaTrader 4 Desarrollador de herramientas forex  TickSniper - Full Description  + DEMO + PDF El EA se ha desarrollado en base a la experiencia adquirida en casi 10 años de p
Price Action Trender
Blessing Takura Chirewa
Asesores Expertos
Este robot se basa en una estrategia MACD para mercados en tendencia. La descripción de la estrategia se puede encontrar en el video de youtube adjunto. El vídeo explica la estrategia y muestra un backtest básico y la optimización de algunos símbolos. Se recomienda realizar un backtest y una optimización propios antes de utilizar el robot. El vídeo se puede encontrar en >> https://www.youtube.com/watch?v=wU_XCM_kV0Y&nbsp;
MadoCryptoXPro
Mohamad Taha
Asesores Expertos
Nueva descripción del producto para MadoCryptoXPro --- MadoCryptoXPro - El más inteligente Crypto Guerrero ️ Probado en batalla en BTC & ETH. Construido para el caos en tiempo real. --- MadoCryptoXPro no es sólo otro bot técnico. Es una máquina de campo de batalla diseñado para manejar la locura de BTCUSD y ETHUSD con precisión quirúrgica. Si el mercado es plana, tendencia, o simplemente psycho - se mantiene enfocado, se adapta rápidamente, y protege su capital como un guardia de bóv
Turtles 3xATR EA
Daniel-gheorghe Muresan
Asesores Expertos
# Turtles 3xATR EA: Un Asesor Experto de Seguimiento de Tendencias para MetaTrader 5 ## Resumen   Turtles 3xATR EA es un robot de trading automatizado inspirado en el clásico sistema de Turtle Trading. Se centra en capturar rupturas en mercados con tendencia, utilizando stops basados en volatilidad para gestionar el riesgo. El EA opera una posición a la vez por símbolo, ingresando en señales de ruptura y utilizando stops de seguimiento para asegurar ganancias. Enfatiza un control de riesgo dis
GOLD Stone
Ken Iijima
Asesores Expertos
GOLD Stone EA - La estrategia definitiva de seguimiento de tendencias para el oro DESCUENTO - ¡No te lo pierdas! Precio Original: $800 → Ahora: $150 LINE Signal Coming Soon! Resultados Impresionantes: Retorno de 12x en 2 Años Depósito Inicial: $10,000 Saldo Final: $122,532 Ganancia Neta: $112,532 (+1,125%) Periodo de Prueba: Enero 2024 - Diciembre 2025 (Aprox. 2 Años) Métricas de rendimiento pendientes Métrica Resultado Valoración Factor de beneficio 19.48 Excepcional (1
Grid Hlevel MT5
Sergey Ermolov
2 (1)
Asesores Expertos
Versión MT4  |  Indicador Valable ZigZag  |   FAQ El Expert Advisor  Grid HLevel  es perfecto para aquellos traders que quieren obtener un beneficio estable en el mercado Forex cada mes. El Asesor Experto funciona según la estrategia de promedio y le sugiero que lo utilice correctamente. Usarlo "correctamente" significa abrir operaciones con el promedio en el punto de reversión del mercado y operar sólo en la dirección de una tendencia global. En cuanto a la dirección de la tendencia principal,
EDOSecret Munehisa Homma Candlestick Zen Execution
Pi Lin Li
Asesores Expertos
《SAKATA ZEN EA: El ³⁰⁰ arte del candelabro anual de Homma - Cazador privado de volatilidad》 Cuando la luz de las velas de la era Edo atraviesa tres siglos, los espíritus samuráis se reavivan en sus gráficos No es una herramienta ordinaria, sino la alquimia personal de velas de Munehisa Homma 【CORE ENGINE】 Sakata Tactics Reborn Secretos del mercado del arroz del siglo XVIII cuantificados en motor de beneficios siempre ardiente Cada candelabro susurra los códigos de riqueza
TropangFX v1 MT5
Jordanilo Sarili
Asesores Expertos
PROMO: PASA MÁS TIEMPO CON TU FAMILIA. DISFRUTA DE LA VIDA... NO HAGAS NADA. Nos gustaría compartir nuestras habilidades de codificación a los compañeros de los comerciantes y sobre todo a la gente de todos los ámbitos de la vida para tener la oportunidad de negociar o invertir utilizando auto-negociación manera de proporcionar otra fuente de ingresos, mientras que dejar que el robot y su dinero trabaja para usted. Recomendaciones: Plazo: H1 ( Cualquier plazo) Pares de divisas soportados: EU
Gload RsiStoch
Stefano Padovano
Asesores Expertos
¡G-LOAD stoch Rsi Pro está PROBADO EN GIA'DA UN P'O' CONTI REALE ! ¡CON ESTE BOT PODRETE LASCIARLO TRANQUILAMENTE AGIRE DA SOLO SENZA AVERE PENSIERI DI NOTIZIE E ORARI SEMPRE SENZA STOPPARLO E RACCOGLIERE A FINE MESE I PROFITTI ! pruebe la estrategia de prueba si tiene alguna duda , por favor envíeme un comentario :) ogni tick reali. 122 ms ES: (ultimo ping a tu servidor es 122.70 ms) marco de tiempo : H1 MARCO DE TIEMPO H1 su 500€/$ lotto 0,01 su 1000 euro/$ lotto 0.05 Vps recomendado (no ne
Gecko EA MT5
Profalgo Limited
5 (1)
Asesores Expertos
NUEVA PROMO: Sólo unos pocos ejemplares disponibles a 349$. Próximo precio: 449$. ¡ Asegúrese de consultar nuestro " Ultimate EA combo package " en nuestro blog promocional ! Gecko ejecuta una estrategia simple, pero muy eficaz y probada. Busca importantes niveles recientes de soporte y resistencia y operará las rupturas . Se trata de un sistema de trading "real", lo que significa que utilizará un SL para proteger la cuenta. También significa que no utilizará ninguna técnica peligrosa como mart
AlgoFusion FX
Salvatore Caligiuri
5 (2)
Asesores Expertos
AlgoFusion FX es un Asesor Experto (EA) avanzado, diseñado para traders que buscan un enfoque sólido, diversificado y multi-estrategia en el trading algorítmico. Creado para una gestión de riesgos excepcional, adaptabilidad al mercado y optimización del rendimiento, este EA integra modelos cuantitativos sofisticados y algoritmos de aprendizaje automático para mejorar la rentabilidad en entornos de mercado en constante cambio. Ya seas un trader institucional o un inversor individual, AlgoFusion F
MAO Trade X MT5
Yu Xin Pu
Asesores Expertos
MAO Trade X MT5 es un EA basado en el Oscilador de Media Móvil. Los parámetros del Oscilador de Media Móvil como FastEMA, SlowEMA, MACDSMA, BuyShift, BuyValue, SellShift y SellValue pueden ser ajustados. MAO Trade X MT5 aplica la tecnología inteligente de última generación de BTN TECHNOLOGY para ayudarle a crear resultados óptimos para sus operaciones. Que tus sueños se hagan realidad a través de MAO Trade X MT5. Buena suerte. === Consultas === E-Mail:support@btntechfx.com
