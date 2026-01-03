GBPUSD velocity pro
- Experten
- Vishnu Bajpai
- Version: 1.1
- Aktivierungen: 5
GPBUSD Velocity Pro
Hochfrequenz-Scalping-Expert Advisor für GBPUSD (M5-optimiert)
GPBUSD Velocity Pro ist ein professionell entwickelter High-Frequency Trading (HFT) Expert Advisor, der exklusiv für GBPUSD (Cable) entwickelt wurde.
Er wurde entwickelt, um die Intraday-Volatilität mit präziser Ausführung, strenger Risikokontrolle und voller Broker-Anpassungsfähigkeit auszunutzen.
Dieser EA wurde für den M5-Zeitrahmen optimiert und ist sofort einsatzbereit.
Bewährte Backtest-Leistung
-
Anfangsguthaben: $5,000
-
Nettogewinn: ~$40,450
-
Maximaler Drawdown: ~6%
-
Gewinn-Faktor: 1,7+
-
Trades insgesamt: 8.000+
-
Gewinn-Rate: ~57%
-
Zeitrahmen: M5 (erforderlich)
Die Backtest-Ergebnisse zeigen eine starke Kapitaleffizienz, eine konsistente Ausführung und ein kontrolliertes Risikoengagement.
(Screenshot der Performance als Referenz beigefügt.)
Hauptmerkmale
Vollständig optimiert - keine manuelle Abstimmung erforderlich
-
Intern kalibrierte Parameter
-
Keine externe Optimierung erforderlich
-
Entwickelt für konsistentes Verhalten unter allen Marktbedingungen
Automatische Broker-Erkennung und -Anpassung
-
Automatische Erkennung von Broker-Ausführungsmodi (FOK / IOC / RETURN)
-
Passt sich maklerspezifisch an:
-
Symbol-Erweiterungen
-
Spread-Bedingungen
-
Stop-Level-Anforderungen
-
-
Kompatibel mit den meisten MT5-Brokern
Hochfrequente Ausführungsengine
-
Tick-basierte Logik für schnelle Entscheidungsfindung
-
Optimiert für sich schnell bewegende GBPUSD-Kursbewegungen
-
Beste Leistung während aktiver Handelssitzungen
Fortschrittlicher Risiko- und Margenschutz
-
Validierung der Marge vor dem Handel
-
Broker-sichere Stop-Platzierungslogik
-
Verhindert Überengagement und Ausführungsfehler
Handelsmanagement-Logik
-
Feste, maklerkonforme Stop Loss und Take Profit
-
Spread-Filterung zur Vermeidung ungünstiger Marktbedingungen
-
Eine aktive Position pro Symbol zur Risikokontrolle
-
Kein Raster, kein Martingal, kein Averaging
Empfohlene Verwendung
-
Symbol: GBPUSD
-
Zeitrahmen: M5 (obligatorisch)
-
Losgröße: Beginnen Sie konservativ (0,01-0,10)
-
Broker: Niedriger Spread, niedrige Latenz MT5 Broker empfohlen
-
VPS: Dringend empfohlen für optimale Ausführung
Geeignet für
-
Trader, die hochfrequentes Scalping mit kontrolliertem Risiko suchen
-
Benutzer, die vollautomatische, voroptimierte Systeme bevorzugen
-
Prop-Firmen und Trader, die auf Drawdown-Kontrolle Wert legen
-
Trader, die Wert auf Ausführungsqualität und Stabilität legen
Wichtige Hinweise
-
Dieser EA verwendet keine Martingale- oder Grid-Techniken
-
Die Strategielogik ist proprietär und absichtlich geschützt
-
Backtest-Ergebnisse sind keine Garantie für zukünftige Performance
-
Ein angemessenes Risikomanagement liegt in der Verantwortung des Benutzers.