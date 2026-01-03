GBPUSD velocity pro

GPBUSD Velocity Pro

Hochfrequenz-Scalping-Expert Advisor für GBPUSD (M5-optimiert)

GPBUSD Velocity Pro ist ein professionell entwickelter High-Frequency Trading (HFT) Expert Advisor, der exklusiv für GBPUSD (Cable) entwickelt wurde.

Er wurde entwickelt, um die Intraday-Volatilität mit präziser Ausführung, strenger Risikokontrolle und voller Broker-Anpassungsfähigkeit auszunutzen.

Dieser EA wurde für den M5-Zeitrahmen optimiert und ist sofort einsatzbereit.

Bewährte Backtest-Leistung

Anfangsguthaben: $5,000

Nettogewinn: ~$40,450

Maximaler Drawdown: ~6%

Gewinn-Faktor: 1,7+

Trades insgesamt: 8.000+

Gewinn-Rate: ~57%

Zeitrahmen: M5 (erforderlich)

Die Backtest-Ergebnisse zeigen eine starke Kapitaleffizienz, eine konsistente Ausführung und ein kontrolliertes Risikoengagement.

(Screenshot der Performance als Referenz beigefügt.)

Hauptmerkmale

Vollständig optimiert - keine manuelle Abstimmung erforderlich

Intern kalibrierte Parameter

Keine externe Optimierung erforderlich

Entwickelt für konsistentes Verhalten unter allen Marktbedingungen

Automatische Broker-Erkennung und -Anpassung

Automatische Erkennung von Broker-Ausführungsmodi (FOK / IOC / RETURN)

Passt sich maklerspezifisch an: Symbol-Erweiterungen Spread-Bedingungen Stop-Level-Anforderungen

Kompatibel mit den meisten MT5-Brokern

Hochfrequente Ausführungsengine

Tick-basierte Logik für schnelle Entscheidungsfindung

Optimiert für sich schnell bewegende GBPUSD-Kursbewegungen

Beste Leistung während aktiver Handelssitzungen

Fortschrittlicher Risiko- und Margenschutz

Validierung der Marge vor dem Handel

Broker-sichere Stop-Platzierungslogik

Verhindert Überengagement und Ausführungsfehler

Handelsmanagement-Logik

Feste, maklerkonforme Stop Loss und Take Profit

Spread-Filterung zur Vermeidung ungünstiger Marktbedingungen

Eine aktive Position pro Symbol zur Risikokontrolle

Kein Raster, kein Martingal, kein Averaging

Empfohlene Verwendung

Symbol: GBPUSD

Zeitrahmen: M5 (obligatorisch)

Losgröße: Beginnen Sie konservativ (0,01-0,10)

Broker: Niedriger Spread, niedrige Latenz MT5 Broker empfohlen

VPS: Dringend empfohlen für optimale Ausführung

Geeignet für

Trader, die hochfrequentes Scalping mit kontrolliertem Risiko suchen

Benutzer, die vollautomatische, voroptimierte Systeme bevorzugen

Prop-Firmen und Trader, die auf Drawdown-Kontrolle Wert legen

Trader, die Wert auf Ausführungsqualität und Stabilität legen

Wichtige Hinweise