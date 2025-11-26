AI Trend and Targets

AI Trend Targets - Präzise Einstiege, Ziele und Risiko in einem Overlay

AI Trend Targets ist ein intelligentes Premium-Overlay, das rohe Kursbewegungen in klare, regelbasierte Handelspläne umwandelt: Einstieg, dynamischer Schutz (SL) und drei projizierte Ziele (TP1-TP3).

Es wurde für XAUUSD, die wichtigsten FX-Paare und Index-CFDs entwickelt und funktioniert sowohl auf Intraday- als auch auf höheren Zeitrahmen.

Was es tut

Hinter den Kulissen kombiniert AI Trend Targets:

Eine an die Volatilität angepasste "AI Baseline" zur Definition der Trendrichtung

Eine kontextabhängige Ablehnungslogik zur Validierung von Pullbacks

ATR-basierte Geometrie zur Projektion von Guard Distance und TP1 / TP2 / TP3

Sobald eine gültige Trendwende erkannt wird, druckt der Indikator:

Druckt eine saubere AI Entry-Linie zum Signalpreis

Berechnet eine AI-Guard-Linie (Schutz-SL) unter Verwendung der adaptiven Volatilität

Projiziert AI Target 1 / 2 / 3 mit einem festen Vielfachen des Risikos

Behält das letzte Setup auf dem Chart bei - kein Durcheinander

Signale werden bei Kerzenschluss bestätigt; es gibt keine Neu- oder Rückmalung von historischen Signalen.

Warum Händler es verwenden

In historischen Tests mit Gold und den wichtigsten Devisenpaaren hat AI Trend Targets bei diszipliniertem Risikomanagement und realistischen Spreads eine Gewinnrate von rund 70 % erzielt (die Ergebnisse variieren je nach Symbol, Broker und Einstellungen).

Wichtigste Vorteile:

Präzise, visuelle Karte: Einstieg, SL und alle Ziele auf dem Chart

Funktioniert bei Gold, FX-Majors und Indizes (US30, NAS100, DAX, etc.)

Vollständig konfigurierbare "AI-Sensitivität", Risikoradius und Zielfaktoren

Geeignet als eigenständiges Framework oder als Confluence Layer mit Ihrer eigenen Strategie

Empfohlene Anwendung

Wählen Sie Ihr Symbol und den Zeitrahmen (H1-H4 für Swing, M15-M30 für Intraday).

Warten Sie auf einen neuen AI-Einstieg mit eingezeichnetem Guard + Targets.

Verwenden Sie den Guard als Ihren schützenden SL und skalieren Sie aus oder steigen Sie bei TP1-TP3 aus, je nach Ihrem Plan.

AI Trend Targets platziert keine Trades, sondern gibt Ihnen einen professionellen Plan an die Hand, so dass Ihre Ein- und Ausstiege nicht länger ein Ratespiel sind.