Eth Btc Dual Liquidity Sentinel

Eth Btc Dual Liquidity Sentinel — es gibt keinen anderen EA wie diesen auf dem Markt!!

Institutionelle Dual-Krypto-Trading-Engine für MetaTrader 5

Ether Bit Dual Growth Sentinel ist kein herkömmlicher MT5 Expert Advisor. Es handelt sich um ein Dual-Asset-Ausführungssystem, das Bitcoin (BTC) und Ethereum (ETH) gleichzeitig, unabhängig und dauerhaft innerhalb eines einzigen EA steuert.

Während die meisten EAs nur ein Symbol unterstützen oder mehrere Charts benötigen, wurde dieses System von Grund auf für die parallele Verwaltung zweier hochvolatiler Kryptomärkte entwickelt.

Nachgewiesene Performance mit großen Datenmengen

Anfangskapital: 5.000
Gesamtnettogewinn: 114.866
Bruttogewinn: 198.367
Profitfaktor: 2.38
Recovery-Faktor: 85.66
Trades gesamt: 6.727
Max. Drawdown Equity: 1.11%
Max. Drawdown Balance: 1.08%

Einzigartige Dual-Pair-Architektur

  • Separate Engines für BTC und ETH

  • Eigene Lots, SL, TP und Trailing je Asset

  • Keine Signalabhängigkeit

  • Ein EA, zwei unabhängige Kryptomärkte

Fazit

Ein professioneller MT5-Krypto-EA, den es so kein zweites Mal gibt.


