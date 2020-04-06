Gold Grid Quantum

Überblick

Gold Grid Quantum ist ein vollautomatisches, intelligentes Handelssystem, das ausschließlich für XAUUSD entwickelt wurde. Es kombiniert eine strukturierte Grid-Engine mit adaptiver Skalierung und Echtzeit-Marktkenntnis und ermöglicht so eine disziplinierte, handfreie Ausführung unter allen Marktbedingungen.
Der EA arbeitet ohne traditionelle Indikatoren oder optimierungssensitive Eingaben und verlässt sich stattdessen auf eine dynamische interne Logik, die entwickelt wurde, um sowohl hohen Volatilitätsspitzen als auch langen direktionalen Trends standzuhalten.

Das System wurde ausgiebig mit echten Ticks, variablen Spreads und realistischen Ausführungseinstellungen getestet. Sein interner Risikorahmen umfasst tägliche Verlustlimits, margenbewusste Ausführung, Exposure Caps und Positionsskalierungskontrollen. Damit eignet sich das System sowohl für Händler, die eine stetige algorithmische Performance auf Privatkonten anstreben, als auch für solche, die Risikovorgaben im Stil von Prop-Firmen verwalten.

Gold Grid Quantum wurde für Händler entwickelt, die ein intelligentes, sich selbst anpassendes und stabiles automatisiertes System wünschen, das in der Lage ist, konsistente algorithmische Aktivitäten mit minimaler Aufsicht zu erzeugen.

Hauptmerkmale

  • Vollständig automatisiertes Handelssystem, das speziell für XAUUSD optimiert ist

  • Intelligentes Raster-Ausführungsmodell mit adaptiver Skalierung

  • Real-Tick, Variable-Spread Backtesting für realistische Performance

  • Keine Indikatoren, Nachrichtenfilter oder externen Signale erforderlich

  • Margin-basierte Auftragsvalidierung zur Vermeidung von Ausführungsfehlern

  • Anpassbare tägliche Risikolimits und Skalierungsverhalten

  • Unterstützt Hedging- und Netting-Kontotypen

  • Entwickelt für langfristige Stabilität bei verschiedenen Brokern und Liquiditätsbedingungen

  • Keine Abhängigkeit von der Optimierung; einfache Einrichtung und Konfiguration

  • Vollständig autonom nach der Bereitstellung

Erläuterung der Eingaben

Allgemeine Einstellungen

  • Magic Number - Eindeutige ID zur Identifizierung des Handels

  • Enable Buys / Enable Sells - Wählen Sie, in welche Richtung das Netz handeln darf

Größe der Position

  • Initial Lot Size - Startlot für die erste Grid-Ebene

  • Lot-Multiplikator - Skalierungsfaktor für jedes nachfolgende Grid-Level

  • Max Levels - Gesamtzahl der erlaubten Kauf-/Verkaufs-Rasterlevels pro Tag

  • Max Lot Cap - Harte Obergrenze für die Auftragsgröße zur Risikobegrenzung

Grid-Logik

  • FirstLevelPercent - prozentuale Bewegung von der Tageseröffnung, bei der das Raster beginnt

  • StepPercent - %-Abstand zwischen den einzelnen Rasterstufen

  • ClosePercent - % Retracement, bei dem der EA alle Positionen schließt und zurücksetzt

Risikokontrolle

  • DailyMaxLossPercent - Aktienbasiertes tägliches Drawdown-Limit

    • Bei Erreichen: EA schließt alle Trades und stoppt den Handel bis zum nächsten Tag

  • MaxSpreadPoints - Spread-Filter zur Vermeidung der Ausführung bei schlechten Bedingungen

Empfehlungen

Symbol

  • Nur XAUUSD (die Expertenlogik ist speziell auf das Bewegungsprofil von Gold abgestimmt)

Zeitrahmen

  • Jeder Zeitrahmen (die Logik ist unabhängig vom Zeitrahmen des Charts)

Konto-Typ

  • ECN / Raw Spread empfohlen

  • Unterstützt Hedging und Netting Modi

Broker-Anforderungen

  • Niedriger Spread

  • Schnelle Ausführung

  • Stabile Liquidität über Nacht

Empfohlene Einstellungen

  • Standardeinstellungen für Stabilität belassen

  • Erhöhen Sie das anfängliche Lot oder den Lot-Multiplikator nur, wenn Sie sich des Netzrisikos voll bewusst sind.

  • Für die Verwendung durch Prop-Firmen:

    • Setzen Sie DailyMaxLossPercent zwischen 8-12%

    • MaxLotCap zwischen 0,10-0,25 einstellen

VPS

  • Empfohlen für kontinuierliche Ausführung

FAQ

1. Wird der EA neu gezeichnet, verwendet er Indikatoren oder setzt er auf Optimierung?

Nein. Gold Grid Quantum verwendet eine interne Logik, die auf der Preisbewegung relativ zur täglichen Eröffnung basiert. Es werden keine Indikatoren verwendet.

2. Eignet sich der EA für die Herausforderungen von Kapitalkonten?

Ja, vorausgesetzt, Sie konfigurieren konservative Werte für tägliche Verlustlimits und maximale Lot-Caps. Der EA enthält interne Risikokontrollen, die für diszipliniertes Verhalten ausgelegt sind.

3. Braucht der EA Nachrichtenfilter?

Nein. Das System ist so konzipiert, dass es die Volatilität mit Hilfe von Skalierung und Exposure Management handhabt. In Zeiten mit hohem Nachrichtenaufkommen können jedoch strengere Einstellungen verwendet werden.

4. Welche Art von Hebelwirkung ist für das Konto erforderlich?

Eine Hebelwirkung von 1:100 oder höher wird empfohlen.
Eine geringere Hebelwirkung kann die Anzahl der Rasterstufen einschränken.

5. Wie viele Trades tätigt der EA pro Tag?

Das hängt von der Marktbewegung ab. Gold bewegt sich im Allgemeinen täglich um 1-2 %, was während aktiver Sitzungen mehrere Levels auslösen kann.

6. Kann ich den EA auf mehrere Symbole anwenden?

Nicht empfohlen. Dieser EA ist speziell für das Verhalten des XAUUSD kalibriert.

7. Wie funktioniert die DailyMaxLoss-Funktion?

Wenn das Eigenkapital unter den zulässigen Schwellenwert fällt:

  • Alle offenen Positionen werden geschlossen

  • Der EA blockiert den Handel für den Rest des Tages
    Dies verhindert Margin-Stop-Outs und gewährleistet ein sicheres Verhalten.

8. Sichert der EA Positionen ab?

Auf Hedging-Konten kann er das.
Auf Netting-Konten verwaltet er gemäß den Regeln der Plattform eine einzige Nettoposition pro Richtung.


| Vollautomatische, vom Smart Money Concept (ICT) inspirierte Handelslösung mit Multi-Strategie-Fähigkeiten | Gebaut von einem Grid Trader >> für Grid Trader. This is MT5 version, click  here  for  Blue CARA MT4  (settings and logics are same in both versions) Echtes Überwachungssignal --> Cara Gold Intro Blue CARA EA ( 'CARA') - kurz für Comprehensive Algorithmic Responsive Advisor - ist ein Multi-Währungs- Multi-Timeframe EA der nächsten Generation.EA basiert auf der weithin bekannten (un
