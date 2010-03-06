Neural Link Candle Pattern Scanner

Neural-Link-Muster-Scanner: Erweiterte Candlestick-Erkennung für MetaTrader 5

Der Neural-Link Pattern Scanner ist ein professionelles Tool für die technische Analyse, das für die MetaTrader 5-Plattform entwickelt wurde. Es automatisiert die Erkennung von Candlestick-Mustern mit hoher Wahrscheinlichkeit und liefert visuelle Kennzeichnungen in Echtzeit direkt auf der Handelsoberfläche. Durch die Filterung nach bestimmten mathematischen Preisstrukturen hilft dieser Indikator Händlern, potenzielle Umkehrungen und Trendfortsetzungen präzise zu erkennen.

Kernfunktionalität

Der Scanner nutzt eine hochentwickelte Erkennungsfunktion, um das Kursgeschehen in jedem beliebigen Zeitrahmen oder Vermögenswert zu überwachen. Er konzentriert sich speziell auf die Identifizierung von Sequenzen mit mehreren Kerzen, in denen Stimmungsumschwünge am deutlichsten sind. Um die Übersichtlichkeit der Charts und eine hohe Performance zu gewährleisten, verfügt der Indikator über ein benutzerdefiniertes History-Limit und eine dynamische Objektplatzierung.

Hauptmerkmale

  • Präzise Mustererkennung: Die Engine erkennt eine umfassende Reihe von Mustern institutioneller Qualität, darunter Engulfing Candles, Harami, Morning und Evening Stars und Three Black Crows/White Soldiers.

  • Sequentielle Logik-Filterung: Im Gegensatz zu einfachen Scannern, die die Kennzeichnungen für jede Kerze wiederholen, stellt die Neural-Link-Logik sicher, dass Muster, die mehrere Kerzen umfassen, nur einmal nach ihrer Fertigstellung signalisiert werden, wodurch eine visuelle Unordnung bei längeren Bewegungen vermieden wird.

  • Dynamische visuelle Offsets: Der Indikator verwendet Berechnungen der Average True Range (ATR), um Pfeile und Textbeschriftungen zu platzieren. Dadurch wird sichergestellt, dass die Symbole nahe an den Kerzendochten bleiben, ohne dass sich die Preisdaten überschneiden, unabhängig von der Volatilität des Vermögenswerts.

  • Anpassbare Eingabe-Suite: Jedes Muster kann über das Einstellungsmenü individuell ein- oder ausgeschaltet werden, so dass Händler den Scanner an ihre spezifische Strategie und Präferenz anpassen können.

  • Optimierung der Leistung: Ein integriertes "Max Bars"-Limit für die Historie sorgt dafür, dass der Scanner schnell und reaktionsschnell bleibt und verhindert unnötige CPU-Last, indem er sich nur auf die relevantesten aktuellen Daten konzentriert.

Enthaltene Candlestick-Patterns

  • Engulfing-Patterns: Erkennt bullische und bearische Body-to-Body-Engulfing-Sequenzen.

  • Harami: Identifiziert strenge Body-Containment-Muster, die auf eine mögliche Erschöpfung hinweisen.

  • Drei schwarze Krähen / weiße Soldaten: Signalisiert den Abschluss von drei aufeinanderfolgenden steigenden oder fallenden Kerzen.

  • Morgen-/Abendsterne: Identifiziert Drei-Kerzen-Umkehrcluster mit spezifischen Anforderungen an das Körperverhältnis in der Mitte der Kerze "Stern".

  • Durchdringende Linie / Dunkle Wolkendecke: Achtet auf ein signifikantes Eindringen des Preises in den Median der vorherigen Kerze.

Technische Spezifikationen

  • Plattform: MetaTrader 5.

  • Visualisierung: OBJ_ARROW und OBJ_TEXT mit einstellbaren Schriftgrößen und Farben.

  • Ressourcen-Verwaltung: Automatische Bereinigung von Chart-Objekten beim Entfernen von Indikatoren oder beim Wechsel des Zeitrahmens.

  • Asset-Unterstützung: Kompatibel mit Forex, Aktien, Indizes und Rohstoffen.

Anwendungsfall

Der Neural-Link Pattern Scanner wurde für preisorientierte Händler entwickelt, die einen disziplinierten Ansatz zur Identifizierung von Mustern benötigen. Er dient als unverzichtbares Validierungsinstrument für Ein- und Ausstiege, indem er das subjektive Rätselraten aus der Candlestick-Analyse entfernt und sicherstellt, dass Händler nur auf mathematisch bestätigte Strukturen reagieren.


Empfohlene Produkte
Norion Candle Range Levels
Fernando Baratieri
Indikatoren
Norion Candle Range Levels ist ein professioneller Indikator, der die maximale und minimale Preisspanne einer benutzerdefinierten Anzahl von Kerzen anzeigt. Durch die Auswahl einer bestimmten Kerzenanzahl berechnet der Indikator automatisch das höchste Hoch und das niedrigste Tief dieser Spanne und stellt so eine klare visuelle Referenz für die jüngste Marktstruktur, Konsolidierungszonen und potenzielle Ausbruchsbereiche dar. Dieses Tool ist besonders nützlich für Händler, die mit Preis-Aktions-
FREE
BarX
HENRIQUE ARAUJO
Indikatoren
BarX — Indikator für Hoch und Tief einer bestimmten Kerze BarX ist ein technischer Indikator, der automatisch das Hoch und Tief einer vom Benutzer definierten Kerze des Tages hervorhebt (zum Beispiel steht Kerze 0 für die erste Kerze nach Markteröffnung ). Dieses Tool ist besonders nützlich für Trader, die feste Preisniveaus wie Unterstützung, Widerstand, Ausbruch oder Umkehr verwenden. Durch die visuelle Markierung dieser Punkte im Chart erleichtert BarX die technische Analyse , verbessert das
FREE
XbigCandleFibo
Alex Sandro Aparecido
Indikatoren
Dieser Indikator markiert die 50%-Marke jeder Kerze. Er wird Ihnen helfen, profitable Scalping-Trades zu machen. Wenn die nächste Kerze oberhalb der 50%-Marke der vorherigen Kerze eröffnet, sollten Sie eine KAUF-Position eröffnen, und wenn die nächste Kerze unterhalb der 50%-Marke der vorherigen Kerze eröffnet, sollten Sie eine VERKAUF-Position eröffnen. Diese Strategie ist sehr profitabel. Um das Beste daraus zu machen, sollten Sie die Kerzenkontexte auf der linken Seite im Auge behalten. Viel
FREE
Girassol Sunflower MT5 Indicator
Saullo De Oliveira Pacheco
4.33 (6)
Indikatoren
Dies ist der berühmte Sunflower-Indikator für Metatrader5. Dieser Indikator markiert mögliche Höchst- und Tiefststände auf Kurscharts. Der Indikator identifiziert Höchst- und Tiefststände in der Kursgeschichte des Vermögenswerts. Beachten Sie, dass sich die aktuelle Sonnenblume der letzten Kerze neu färbt, da es nicht möglich ist, einen Höchststand zu identifizieren, bis der Markt sich umkehrt, und es ist auch nicht möglich, einen Tiefststand zu identifizieren, ohne dass der Markt aufhört zu fa
FREE
Haven FVG Indicator
Maksim Tarutin
5 (7)
Indikatoren
Der Indikator   Haven FVG   ist ein Tool zur Marktanalyse, das es ermöglicht, Ineffizienzbereiche (Fair Value Gaps, FVG) im Chart zu identifizieren und Händlern wichtige Preisniveaus für die Analyse und Handelsentscheidungen zur Verfügung stellt. Weitere Produkte ->  HIER Hauptmerkmale: Individuelle Farbeinstellungen: Farbe für bullisches FVG   (Bullish FVG Color). Farbe für bärisches FVG   (Bearish FVG Color). Flexible FVG-Visualisierung: Maximale Anzahl von Kerzen zur FVG-Suche. Zusätzliche V
FREE
Swing Point BoS CHoCH Con Exp Alerts
Usiola Oluwadamilol Olagundoye
Indikatoren
HINWEIS: Pattern Scan EINschalten Dieser Indikator identifiziert Swing Points, Break of Structure (BoS), Change of Character (CHoCH), Kontraktions- und Expansionsmuster, die auf den Charts eingezeichnet werden. Der Indikator verfügt außerdem über Alarme und mobile Benachrichtigungen, damit Sie keinen Handel verpassen. Es kann für alle Handelsinstrumente und alle Zeitrahmen verwendet werden. Die Eigenschaft, dass die Charts nicht neu gezeichnet werden, macht sie besonders nützlich für das Backte
FREE
MultiTimeFrameTrend Bias Indicator MT5 HiddenEdge
Aitor Masa Trigo
5 (1)
Indikatoren
AllTF Trend Bias Indicator ist ein professionelles Tool zur Visualisierung von Marktverzerrungen, das hauptsächlich für 1-Minuten-Charts entwickelt wurde. Die Farben sind keine Handelssignale an sich, sondern ein visueller Kompass, der Ihnen bei der Entscheidungsfindung hilft: HiddenEdge Veröffentlichungsmodell Alle HiddenEdge Tools folgen dem gleichen strukturierten Veröffentlichungsplan. Jeder Indikator wird zunächst kostenlos veröffentlicht, um Feedback zu sammeln. Nachdem er eine stabile N
FREE
DhruvTheStar
Arvind Shah
Indikatoren
Dies ist eine Preisprojektion für die aktuelle Kerze von Zeitrahmen M15 bis wöchentlich, es ist zeigt Markttrends Teji (Bullish) oder Mandi (Beeren). Es ist Show Teji High & Low für Bullish Markt und Mandi High & Low für Beeren Markt. Wir können unseren Handel im Voraus für unseren aktuellen offenen Handel planen. Es generiert neue Daten für jede neue Kerze. Sie werden gebeten, es mit Demo-Ac zu testen, bevor Sie es im echten Handel verwenden. Bitte speichern Sie es in Ihrem Mql\Indicator-Ordner
FREE
Price Action Free
Bogdan Kupinsky
Indikatoren
Dieser Indikator sucht nach 3 ziemlich starken Mustern: Spinning Top Muster Hammer oder Hanging Man Umgekehrter Hammer oder Shooting Star Diese Muster können auf eine Trendfortsetzung oder eine Trendumkehr hindeuten, je nach Lage der Muster. Eingabeparameter Abstand - Abstand zwischen dem Signal und dem gebildeten Signal Hinweis: Je höher der Zeitrahmen, desto größer sollte der Wert in Distance sein, um das Signal korrekt anzuzeigen. Merkmale des Indikators Geeignet für jedes Währungspaar Betr
FREE
RSI abcd
Francisco Gomes Da Silva
3 (1)
Indikatoren
RSI ABCD-Musterfinder: Technische Strategie 1. Funktionsweise des Indikators Kombiniert den klassischen RSI mit automatischer Erkennung von ABCD-Harmonie-Mustern . Hauptkomponenten Standard-RSI (einstellbare Periode) Hoch- und Tiefpunkte-Markierungen (Pfeile) ABCD-Muster (grüne/rote Linien) Überkauft (70) und Überverkauft (30) Filter 2. MT5-Einstellungen period = 14 ; // RSI-Periode size = 4 ; // Maximale Muster-Größe OverBought = 70 ; // Überkauft-Level OverSold = 30 ; // Überverkauft-Level Fil
FREE
Ultimate Double Top Bottom Indicator MT5 FREE
FXsolutions
4.67 (6)
Indikatoren
Dieser Indikator ist darauf ausgelegt, Umkehrmuster mit hoher Wahrscheinlichkeit zu erkennen: Double Tops/Bottoms mit gefälschten Ausbrüchen . Dies ist die kostenlose Version des Indikators: https://www.mql5.com/en/market/product/29957 Die kostenlose Version funktioniert nur für EURUSD und GBPUSD! Double Top- und Bottom-Muster sind Chart-Muster, die auftreten, wenn sich das Handelsinstrument in einem ähnlichen Muster wie der Buchstabe "W" (Double Bottom) oder "M" (Double Top) bewegt. Diese Muste
FREE
Trend Duration Forecast
Israr Hussain Shah
Indikatoren
Trenddauer-Prognose Es verwendet einen gleitenden Hull-Durchschnitt (HMA), um die Trendrichtung zu erkennen und prognostiziert statistisch die wahrscheinliche Dauer der aktuellen Bewegung auf der Grundlage des historischen Marktverhaltens. Hauptmerkmale Reibungslose Trenderkennung: Verwendet den gleitenden Hull-Durchschnitt (HMA), um Rauschen zu filtern und gleichzeitig die Verzögerung zu minimieren, was klare Bullish/Bearish-Signale liefert. Echtzeit-Dauerzähler: Zeigt zu Beginn des aktuellen T
FREE
Moving Average Cross Engulfing Alert Mt5
Paul Conrad Carlson
5 (1)
Indikatoren
Dieser Mt5-Indikator signalisiert, wenn zwei gegenläufige Balken vom aktuellen Balken verschlungen werden. einen aktuellen Exponential Moving Average Cross hat und der letzte Balken überverkauft/gekauft war Expert Advisor verfügbar in Kommentaren Kostenlose Version hier : https://www.mql5.com/en/market/product/110114?source=Site&nbsp; Full Alerts für mt5 Terminal, Telefon, E-Mail, Druck in Datei, Druck in Journal Kaufsignal ( blaue Linie ) Vergangenes EMA-Kreuz ( bei 30 Balken zurückgesetzt ) V
FREE
PZ Three Drives MT5
PZ TRADING SLU
2.83 (6)
Indikatoren
Dieser Indikator findet Three-Drives-Muster. Das Three-Drives-Muster ist ein 6-Punkte-Umkehrmuster, das durch eine Reihe höherer Hochs oder niedrigerer Tiefs gekennzeichnet ist, die an einer 127%- oder 161,8%-Fibonacci-Erweiterung enden. Es signalisiert, dass der Markt erschöpft ist und ein Umschwung stattfinden kann. [ Installationsanleitung | Update-Anleitung | Fehlerbehebung | FAQ | Alle Produkte ] Anpassbare Mustergrößen Anpassbare Farben und Größen Anpassbare Ausbruchsperioden Anpassbare 1-
FREE
Phoenix Candlestick Pattern Monitor
PHOENIX GLOBAL INVESTMENTS LTD
Indikatoren
Phoenix Candlestick Pattern Monitor (MT5) Echtzeit-Tool zur Erkennung und Überwachung von Kerzenmustern für MetaTrader 5. Identifiziert automatisch klassische Kerzenmuster über mehrere Symbole hinweg und zeigt umfassende Musterstatistiken über ein visuelles Dashboard an. Übersicht Der Phoenix Candlestick Pattern Monitor erkennt und verfolgt Doji-, Hammer-, Shooting Star-, Bullish Engulfing-, Bearish Engulfing-, Morning Star-, Evening Star-, Three White Soldiers- und Three Black Crows-Muster.
FREE
Previous High Low Daily Weekly
Marc Guy Verzotti
5 (4)
Indikatoren
Die Kenntnis der Niveaus des Vortages oder der Vorwoche ist eine sehr wichtige Information für Ihren Handel. Mit diesem Indikator können Sie Vortag Hoch/Tief Hoch/Tief der Vorwoche Congifuration Hoch & Tief für: Vortag, Woche Linienstil, Farbe Etikettenposition, Größe, Farbe Wenn Sie Fragen oder Kommentare haben, senden Sie mir eine direkte Nachricht hier https://www.mql5.com/en/users/mvonline
FREE
Wave Box Market Frenquency
Jean Jacques Huve Ribeiro
4.75 (4)
Indikatoren
vollständig an das Ergebnis einer Bewegung und die Dauer, die er hatte. Die Höhe gibt an, wie viele Ticks das Asset während einer einer bestimmten Bewegung gelaufen ist, seine Breite zeigt uns die Dauer dieser Bewegung hatte. Seine Konfiguration muss mit der Konfiguration des Weis-Wave-Indikators übereinstimmen, um die Kraft der Bewegung zu beobachten, und kann eine mögliche Akkumulation oder Verteilung der Bewegung anzeigen;
FREE
Value Chart Candlesticks
Flavio Javier Jarabeck
4.69 (13)
Indikatoren
Die Idee eines Value-Chart-Indikators wurde in dem sehr guten Buch "Dynamic Trading Indicators" aus dem Jahr 2020 vorgestellt, das ich gelesen habe : Winning with Value Charts and Price Action Profile ", von den Autoren Mark Helweg und David Stendahl. Die Idee ist einfach und das Ergebnis ist genial: Präsentieren Sie die Candlestick-Kursanalyse auf eine detrendierte Weise! WIE MAN DIESEN INDIKATOR LIEST Suchen Sie nach überkauften und überverkauften Niveaus. Natürlich müssen Sie die Einstellung
FREE
RSI with alerts BDA
Laron Demetris Burrows
4.88 (26)
Indikatoren
Dieser Algorithmus prognostiziert kurzfristige Preisänderungen mit einer Genauigkeit von 86% *. Wenn es eine große Bewegung gibt, wie durch die ATR bestimmt, während einer überkauften oder überverkauften Bedingung, wird der Indikator Sie warnen. Prognostiziert, ob der Preis höher oder niedriger als die Signalkerze sein wird. Perfekt für den Mean-Reversion-Handel, binäre Optionen oder Futures-Kontrakte in größeren Zeiträumen. Der Indikator wurde anhand von Daten aus 5 Jahren erneut getestet und
FREE
Japan CandleStick Patterns
Nguyen Duc Quy
3.67 (3)
Indikatoren
Die japanische Candlestick-Analyse gibt es schon seit Hunderten von Jahren und ist eine gültige Form der technischen Analyse. Das Candlestick-Charting hat seine Wurzeln in der militaristischen Kultur, die im Japan der 1700er Jahre vorherrschte. In der japanischen Literatur zu diesem Thema finden sich viele Begriffe, die auf militärische Analogien verweisen, wie z. B. das Muster der drei weißen Soldaten. Im Gegensatz zu konventionelleren Charting-Methoden ermöglicht das Candlestick-Chart einen ti
FREE
Order Block Indicator for MetaTrader 5
Joao Luiz Savioli Filho
Indikatoren
Der "Orderblock-Indikator für MetaTrader 5" ist ein fortschrittliches Handelsinstrument, das Händlern helfen soll, wichtige Orderblockzonen auf den Finanzmärkten zu erkennen. Orderblöcke sind Bereiche, in denen institutionelle Käufe und Verkäufe stattfinden. Sie markieren oft wichtige Kursniveaus, in denen Marktumkehrungen oder Fortsetzungen wahrscheinlich sind. Dieser Indikator stellt diese Zonen direkt auf dem Chart visuell dar und ermöglicht es Händlern, fundiertere Handelsentscheidungen zu t
FlatBreakout MT5
Aleksei Vorontsov
Indikatoren
FlatBreakout MT5 (Kostenlose Version) Flat Range Detektor und Breakout Panel für MT5 - nur GBPUSD FlatBreakout MT5 ist die kostenlose Version des professionellen FlatBreakoutPro MT5-Indikators, der speziell für die Erkennung von Kursschwankungen und Ausbruchssignalen nur für das GBPUSD-Paar entwickelt wurde. Perfekt für Händler, die die einzigartige fraktale Logik von FlatBreakout MT5 erleben und Ausbruchssignale auf einem Live-Markt ohne Einschränkungen testen möchten. Für wen ist dieses Produk
FREE
The 3 Bar Break
Stephen Reynolds
Indikatoren
Three Bar Break basiert auf einer Handelsmethode von Linda Bradford Raschke, die meiner Meinung nach gut geeignet ist, potenzielle künftige Kursschwankungen zu erkennen. Sie sucht nach Situationen, in denen das Hoch des ersten Balkens niedriger als das Hoch des dritten Balkens ist und das Tief des ersten Balkens höher als das Tief des dritten Balkens ist. Dies sagt dann voraus, dass der Markt innerhalb der nächsten 2-3 Balken zu neuen Niveaus ausbrechen könnte. Er sollte hauptsächlich auf dem T
FREE
Rainbow MT5
Jamal El Alama
4 (1)
Indikatoren
Beschreibung : Rainbow MT5 ist ein technischer Indikator, der auf dem gleitenden Durchschnitt mit Periode 34 basiert und sehr einfach zu bedienen ist. Wenn der Preis über dem MA kreuzt und der MA seine Farbe auf grün ändert, dann ist dies ein Kaufsignal. Wenn der Preis unter dem MA kreuzt und der MA seine Farbe auf rot ändert, dann ist dies ein Signal zum Verkauf. Der Expert Advisor (Rainbow EA MT5), der auf dem Rainbow MT5 Indikator basiert, ist jetzt hier verfügbar. Die MT4-Version ist hier v
FREE
ThreeM Quantum Tunneling
Nguyen Duc Quy
3.6 (10)
Indikatoren
Es gibt eine Wissenschaft namens Quantitative Finance, die es ermöglicht, die Preisbildungsmodelle für Finanzderivate mit den Methoden der theoretischen und mathematischen Physik zu untersuchen. Kürzlich stieß ich auf ein Papier, in dem ein neuer Indikator für die technische Analyse beschrieben wird, der Ideen aus der Quantenphysik kombiniert und in die Finanzwelt einbringt. Ich interessierte mich dafür und beschloss, zu lehren, wie man Indikatoren, die auf einer wissenschaftlichen Arbeit basier
FREE
Higher Highs and Lower Lows
Flavio Javier Jarabeck
4.86 (7)
Indikatoren
"Das Erkennen aufkommender Trends, das Bestimmen von Korrekturperioden und das Vorwegnehmen von Umschwüngen kann Ihrem Handel in vielerlei Hinsicht zugute kommen..." So soll es sein: Higher Highs & Lower Lows Indikator. Dieser Indikator wurde von Vitali Apirine entwickelt und der Öffentlichkeit in dem Artikel "Time To Buy. Time to Sell - It's a Stochastic, Higher Highs & Lower Lows" in der Zeitschrift Stocks & Commodities vorgestellt. Dies ist ein Momentum-Indikator, der hilft, die Richtung eine
FREE
WaPreviousCandleLevelsMT5
Wachinou Lionnel Pyrrhus Sovi Guidi
Indikatoren
Diese kostenlose Version funktioniert nur auf EURUSD!!! Wa Previous Candle Levels MT5 zeigt die vorherige Kerze Ebenen, es zeigt die vorherige Kerze Open High Low Close Ebenen (OHLC Levels) in verschiedenen Zeitrahmen. Es wurde entwickelt, um dem Händler zu helfen, den Markt zu analysieren und die Aufmerksamkeit auf die vorherigen Kerzenlevel in verschiedenen Zeitrahmen zu richten. Wir alle wissen, dass die OHLC-Levels auf Monats-, Wochen- und Tagesbasis sehr stark sind und dass der Preis in de
FREE
OmniSignal Navigator
Fatih Klavun
5 (2)
Indikatoren
OmniSignal Navigator - Intelligente Einstiege auf Schlüssellevels Handeln Sie wie ein Profi mit diesem täglichen/wöchentlichen High-Low-Close-Indikator, der für das Scalping oder den kurzfristigen Intraday-Handel und den präzisen Breakout-Handel entwickelt wurde. Empfohlene Zeitrahmen für den Handel mit: M5 | VERWENDEN SIE DEN INDIKATOR NICHT AUF DEM M1-ZEITRAHMEN!!! Warum es funktioniert Perfekt für Scalping/Intraday: Zielt auf Schlüsselzonen (PDH/PDL/PDC & PWH/PWL/PWC ) auf M2, M3, M5
FREE
Cybertrade Keltner Channels
Emanuel Andriato
4.75 (4)
Indikatoren
Cybertrade Keltner-Kanäle - MT5 Dieser von Chester Keltner entwickelte Volatilitätsindikator wird in der technischen Analyse verwendet. Es ist möglich, den Trend der Preise von Finanzanlagen zu verfolgen und Unterstützungs- und Widerstandsmuster zu erzeugen. Darüber hinaus sind die Hüllkurven eine Möglichkeit, die Volatilität zu verfolgen, um Gelegenheiten zum Kauf und Verkauf dieser Vermögenswerte zu identifizieren. Das Programm arbeitet mit Zeiträumen, die länger sind als der im Diagramm sic
FREE
Forex Time
Yuriy Ponyatov
5 (1)
Indikatoren
Ein Indikator zur Visualisierung der Zeitspannen der wichtigsten Handelssitzungen: Asiatisch, europäisch und amerikanisch. Der Indikator verfügt über Funktionen zur Einstellung der Start- und Endzeit jeder Handelssitzung sowie über eine einstellbare Zeitzone des Handelsservers. Zu den Hauptvorteilen des Indikators gehört die Fähigkeit, mit minimaler CPU-Belastung und Speichernutzung zu arbeiten. Außerdem bietet er die Möglichkeit, die Anzahl der angezeigten historischen Tage festzulegen, was dem
FREE
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.68 (59)
Indikatoren
Wenn Sie diesen Indikator kaufen, erhalten Sie meinen professionellen Trade Manager  + EA KOSTENLOS dazu. Zunächst einmal ist es wichtig zu betonen, dass dieses Handelssystem ein Nicht-Repainting-, Nicht-Redrawing- und Nicht-Verzögerungsindikator ist, was es sowohl für manuelles als auch für automatisches Trading ideal macht. Online-Kurs, Handbuch und Vorlagen herunterladen. Das "Smart Trend Trading System MT5" ist eine umfassende Handelslösung, die für neue und erfahrene Trader maßgeschneidert
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (3)
Indikatoren
Power Candles – Stärkebasierte Einstiegssignale für jeden Markt Power Candles bringt die bewährte Stärkenanalyse von Stein Investments direkt in den Preischart. Anstatt ausschließlich auf Preisbewegungen zu reagieren, wird jede Kerze anhand der realen Markstärke eingefärbt. So lassen sich Momentum-Aufbau, Beschleunigung der Stärke und saubere Trendwechsel sofort erkennen. Eine Logik für alle Märkte Power Candles arbeitet automatisch auf allen Handelssymbolen . Der Indikator erkennt selbstständig
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.9 (79)
Indikatoren
Jeder Käufer dieses Indikators erhält zusätzlich kostenlos: Das exklusive Tool „Bomber Utility“, das jede Handelsposition automatisch begleitet, Stop-Loss- und Take-Profit-Niveaus setzt und Trades gemäß den Regeln der Strategie schließt Set-Dateien zur Konfiguration des Indikators für verschiedene Handelsinstrumente Set-Dateien zur Konfiguration des Bomber Utility in den Modi: „Minimales Risiko“, „Ausgewogenes Risiko“ und „Abwartende Strategie“ Ein Schritt-für-Schritt-Videohandbuch, das Ihnen hi
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.92 (36)
Indikatoren
*** Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe ist ein Echtzeit-Marktanalysetool, das auf den Smart Money Concepts (SMC) basiert. Es wurde entwickelt, um Tradern dabei zu helfen, die Marktstruktur systematisch zu analysieren und einen klareren Überblick über die gesamte Marktrichtung zu erhalten. Das System analysiert automatisch Umkehrpunkte, Schlüsslezonen und die Marktstruktur über mehrere Timeframes hinweg und zeigt dabei Points of Interest (POI), No-Repaint-Signale sowie automatische Fibona
Divergence In Chaos Environment
Arief
Indikatoren
Erhalte den KOSTENLOSEN AUX Indikator und EA-Support Direkter Download — Hier klicken [ D.I.C.E ] The DICE Indicator  Divergence in Chaos Environment ist ein spezialisiertes MT5-Tool für Trader, die die Elliott-Wellen-Theorie im Rahmen der Trading-Chaos-Methoden anwenden. Es erkennt versteckte und reguläre Divergenzen in der Preisbewegung, synchronisiert mit dem chaotischen Marktumfeld nach Bill Williams. Hauptmerkmale Elliott-Wellen-abgestimmte Divergenz: erkennt bullische und bärische Diverge
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
5 (1)
Indikatoren
LAUNCH-AKTION Der Azimuth Pro Preis ist zunächst auf 299$ für die ersten 100 Käufer festgelegt. Der Endpreis wird 499$ betragen. DER UNTERSCHIED ZWISCHEN RETAIL- UND INSTITUTIONELLEN EINSTIEGEN IST NICHT DER INDIKATOR — ES IST DIE POSITION. Die meisten Trader steigen auf willkürlichen Preisniveaus ein, jagen dem Momentum hinterher oder reagieren auf verzögerte Signale. Institutionen warten darauf, dass der Preis strukturelle Niveaus erreicht, an denen sich Angebot und Nachfrage tatsächlich ve
Quantum Trend Sniper
Bogdan Ion Puscasu
4.74 (53)
Indikatoren
Wir stellen vor       Quantum Trend Sniper Indicator   , der bahnbrechende MQL5-Indikator, der die Art und Weise, wie Sie Trendumkehrungen erkennen und handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung,       Quantum Trend Sniper-Indikator       wurde entwickelt, um Ihre Trading-Reise mit seiner innovativen Methode zur Identifizierung von Trendumkehrungen mit extrem hoher Genauigkeit auf ein neues Niveau zu heben. ***Kaufe Quantum Trend Sniper
Game Changer Indicator mt5
Vasiliy Strukov
5 (10)
Indikatoren
Game Changer ist ein revolutionärer Trendindikator, der für jedes Finanzinstrument entwickelt wurde und Ihren Metatrader in einen leistungsstarken Trendanalysator verwandelt. Der Indikator zeichnet nicht neu und verzögert nicht. Er funktioniert in jedem Zeitrahmen und unterstützt die Trenderkennung, signalisiert potenzielle Umkehrungen, dient als Trailing-Stop-Mechanismus und liefert Echtzeit-Warnungen für schnelle Marktreaktionen. Egal, ob Sie erfahrener Trader, Profi oder Anfänger auf der Such
Trend Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.84 (100)
Indikatoren
Nutzen Sie die Macht des Trendhandels mit Trend Screener Indicator: Ihrer ultimativen Trendhandelslösung, die auf Fuzzy-Logik und einem System mit mehreren Währungen basiert! Steigern Sie Ihren Trendhandel mit Trend Screener, dem revolutionären Trendindikator mit Fuzzy-Logik. Es handelt sich um einen leistungsstarken Trendfolgeindikator, der über 13 Premium-Tools und -Funktionen sowie 3 Handelsstrategien kombiniert und ihn zu einer vielseitigen Wahl macht, um Ihren Metatrader in einen Trendanaly
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.19 (27)
Indikatoren
Zunächst einmal ist es erwähnenswert, dass dieser Handelsindikator nicht neu malt, nicht neu zeichnet und keine Verzögerung aufweist, was ihn sowohl für manuellen als auch für Roboterhandel ideal macht. Benutzerhandbuch: Einstellungen, Eingaben und Strategie. Der Atom-Analyst ist ein PA-Preisaktionsindikator, der die Stärke und das Momentum des Preises nutzt, um einen besseren Vorteil auf dem Markt zu finden. Ausgestattet mit fortschrittlichen Filtern, die helfen, Rauschen und falsche Signale z
SuperScalp Pro
Van Minh Nguyen
5 (1)
Indikatoren
SuperScalp Pro – Fortgeschrittenes Multi-Filter-Scalping-Indikator-System SuperScalp Pro ist ein fortgeschrittenes Scalping-Indikator-System, das den klassischen Supertrend mit mehreren intelligenten Bestätigungsfiltern kombiniert. Der Indikator arbeitet effizient auf allen Zeitrahmen von M1 bis H4 und eignet sich besonders für XAUUSD, BTCUSD und wichtige Forex-Paare. Er kann als eigenständiges System verwendet oder flexibel in bestehende Handelsstrategien integriert werden. Der Indikator umfass
PZ Swing Trading MT5
PZ TRADING SLU
5 (5)
Indikatoren
Swing Trading ist der erste Indikator, der Schwankungen in Trendrichtung und mögliche Umkehrschwankungen erkennt. Es wird der in der Handelsliteratur weit verbreitete Baseline-Swing-Trading-Ansatz verwendet. Der Indikator untersucht mehrere Preis- und Zeitvektoren, um die aggregierte Trendrichtung zu verfolgen und erkennt Situationen, in denen der Markt überverkauft oder überkauft ist und zur Korrektur bereit ist. [ Installationsanleitung | Update-Anleitung | Fehlerbehebung | FAQ | Alle Produkte
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (29)
Indikatoren
FX Power: Analysieren Sie die Stärke von Währungen für intelligentere Handelsentscheidungen Übersicht FX Power ist Ihr unverzichtbares Werkzeug, um die tatsächliche Stärke von Währungen und Gold unter allen Marktbedingungen zu verstehen. Indem Sie starke Währungen kaufen und schwache verkaufen, vereinfacht FX Power Ihre Handelsentscheidungen und deckt Chancen mit hoher Wahrscheinlichkeit auf. Ob Sie Trends folgen oder extreme Delta-Werte nutzen, um Umkehrungen zu prognostizieren, dieses Tool p
Smart Stop Indicator MT5
Daniel Stein
5 (2)
Indikatoren
Smart Stop Indicator – Intelligente Stop-Loss-Präzision direkt auf Ihrem Chart Übersicht Der Smart Stop Indicator ist die maßgeschneiderte Lösung für Trader, die ihren Stop-Loss klar und methodisch setzen möchten – statt sich auf Bauchgefühl oder Zufall zu verlassen. Das Tool kombiniert klassische Price-Action-Logik (höhere Hochs, tiefere Tiefs) mit moderner Breakout-Erkennung, um das nächste wirklich logische Stop-Level zu bestimmen. Ob Trendphase, Range oder schnelle Ausbruchsbewegung – der
Super Signal Skyblade Edition
Shengzu Zhong
5 (5)
Indikatoren
Super Signal – Skyblade Edition Professionelles No-Repaint / No-Lag Trend-Signalsystem mit außergewöhnlicher Gewinnrate | Für MT4 / MT5 Hauptmerkmale: Super Signal – Skyblade Edition ist ein intelligentes Signalsystem, das speziell für den Trendhandel entwickelt wurde. Es nutzt eine mehrstufige Filterlogik, um ausschließlich starke, richtungsbestimmte Bewegungen mit echtem Momentum zu identifizieren. Dieses System   versucht nicht, Hochs oder Tiefs vorherzusagen . Ein Signal wird nur dann ausg
Gold Sniper Scalper Pro
Ich Khiem Nguyen
3.29 (7)
Indikatoren
Gold Sniper Scalper Pro ist ein professioneller Indikator für MetaTrader 5, der entwickelt wurde, um Trader bei der Identifizierung von Einstiegspunkten und dem Risikomanagement effizient zu unterstützen. Der Indikator bietet ein umfassendes Analyse-Toolkit, bestehend aus einem Signalerkennungssystem, automatischer Entry/SL/TP-Verwaltung, Volumenanalyse und Echtzeit-Performance-Statistiken. Benutzerhandbuch zum Verständnis des Systems   |   Benutzerhandbuch für andere Sprachen HAUPTFUNKTIONEN S
ARICoins
Temirlan Kdyrkhan
Indikatoren
ARICoin ist ein leistungsstarker Handelsbegleiter, der hochwahrscheinliche Einstiegssignale mit dynamischen TP/SL/DP-Levels auf Basis der Volatilität generiert. Das integrierte Performance-Tracking zeigt Gewinn/Verlust-Statistiken, PP1/PP2-Treffer und Erfolgsraten, die alle live aktualisiert werden. Hauptmerkmale: Kauf-/Verkaufssignale mit adaptiven Volatilitätsbändern TP/SL/DP-Levels in Echtzeit auf Basis von ATR Eingebauter MA-Filter mit optionaler ATR/StdDev-Volatilität Performance-Statistik-
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (13)
Indikatoren
Trend Ai Indicator ist ein großartiges Tool, das die Marktanalyse eines Händlers verbessert, indem Trendidentifikation mit umsetzbaren Einstiegspunkten und Umkehrwarnungen kombiniert wird. Dieser Indikator ermöglicht es Benutzern, die Komplexität des Forex-Marktes mit Zuversicht und Präzision zu navigieren Über die primären Signale hinaus identifiziert der Trend Ai-Indikator sekundäre Einstiegspunkte, die bei Pullbacks oder Retracements auftreten, sodass Händler von Preiskorrekturen innerhalb d
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.81 (21)
Indikatoren
Ich präsentiere Ihnen den hervorragenden technischen Indikator Grabber, der als eine vollständig einsatzbereite „All-Inclusive“-Handelsstrategie funktioniert. In einem einzigen Code sind leistungsstarke Werkzeuge zur technischen Marktanalyse, Handelssignale (Pfeile), Alarmfunktionen und Push-Benachrichtigungen integriert. Jeder Käufer dieses Indikators erhält zusätzlich kostenlos: Grabber Utility: ein Tool zur automatischen Verwaltung offener Orders Schritt-für-Schritt-Videoanleitung: wie man de
AriX
Temirlan Kdyrkhan
1 (4)
Indikatoren
AriX Indicator für MT5 Ein leistungsstarkes Trendfolge- und Signalauswertungstool AriX ist ein benutzerdefinierter MT5-Indikator, der gleitende Durchschnitte und ATR-basierte Risiko/Ertrags-Logik kombiniert, um klare Kauf-/Verkaufssignale zu generieren. Er visualisiert dynamische SL/TP-Levels, wertet vergangene Handelsergebnisse aus und zeigt Gewinn/Verlust-Statistiken in einem übersichtlichen On-Chart-Panel an. Die wichtigsten Funktionen sind: Kauf-/Verkaufssignale auf Basis von MA-Crossovers
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
Indikatoren
Wir stellen   Quantum TrendPulse   vor, das ultimative Handelstool, das die Leistung von   SuperTrend   ,   RSI   und   Stochastic   in einem umfassenden Indikator vereint, um Ihr Handelspotenzial zu maximieren. Dieser Indikator wurde für Händler entwickelt, die Präzision und Effizienz suchen, und hilft Ihnen dabei, Markttrends, Momentumverschiebungen und optimale Ein- und Ausstiegspunkte sicher zu erkennen. Hauptmerkmale: SuperTrend-Integration:   Folgen Sie problemlos dem vorherrschenden Markt
Dynamic Scalper System MT5
Vitalyi Belyh
Indikatoren
Der Indikator „ Dynamic Scalper System MT5 “ ist für Scalping-Handel innerhalb von Trendwellen konzipiert. Getestet an wichtigen Währungspaaren und Gold, Kompatibilität mit anderen Handelsinstrumenten ist gegeben. Liefert Signale für die kurzfristige Eröffnung von Positionen entlang des Trends mit zusätzlicher Unterstützung von Kursbewegungen. Das Prinzip des Indikators: Große Pfeile bestimmen die Trendrichtung. Ein Algorithmus zur Generierung von Scalping-Signalen in Form kleiner Pfeile arbei
MetaForecast M5
Vahidreza Heidar Gholami
5 (3)
Indikatoren
MetaForecast prognostiziert und visualisiert die Zukunft eines beliebigen Marktes basierend auf den Harmonien in den Preisdaten. Obwohl der Markt nicht immer vorhersehbar ist, kann MetaForecast, wenn es ein Muster im Preis gibt, die Zukunft so genau wie möglich voraussagen. Im Vergleich zu ähnlichen Produkten kann MetaForecast durch die Analyse von Markttrends genauere Ergebnisse erzeugen. Eingabeparameter Past size (Vergangene Größe) Gibt an, wie viele Balken MetaForecast verwendet, um ein Mod
ON Trade Optuma Astro MT5
Abdullah Alrai
Indikatoren
Natürlich, hier ist die Übersetzung in Deutsch: Vorstellung des Astronomie-Indikators für   MT4 / MT5 : Dein ultimativer himmlischer Trading-Begleiter Bist du bereit, deine Trading-Erfahrung auf himmlische Höhen zu heben? Suche nicht weiter als unseren revolutionären Astronomie-Indikator für MT4. Dieses innovative Tool übertrifft herkömmliche Trading-Indikatoren und nutzt komplexe Algorithmen, um dir unvergleichliche astronomische Einblicke und präzise Berechnungen zu bieten. Ein Universum an In
IX Power MT5
Daniel Stein
4.92 (12)
Indikatoren
IX Power: Markteinblicke für Indizes, Rohstoffe, Kryptowährungen und Forex Überblick IX Power ist ein vielseitiges Tool zur Analyse der Stärke von Indizes, Rohstoffen, Kryptowährungen und Forex-Symbolen. Während FX Power die höchste Präzision für Währungspaare bietet, indem es alle verfügbaren Paardaten einbezieht, konzentriert sich IX Power ausschließlich auf die Marktdaten des zugrunde liegenden Symbols. Dies macht IX Power zu einer hervorragenden Wahl für Nicht-Forex-Märkte und zu einem zuv
ARIScalping
Temirlan Kdyrkhan
Indikatoren
ARIScalp ist ein leistungsstarker Handelsbegleiter, der hochwahrscheinliche Einstiegssignale mit dynamischen TP/SL/DP-Levels auf Basis der Volatilität generiert. Das integrierte Performance-Tracking zeigt Gewinn/Verlust-Statistiken, PP1/PP2-Treffer und Erfolgsraten, die alle live aktualisiert werden. Hauptmerkmale: Kauf-/Verkaufssignale mit adaptiven Volatilitätsbändern TP/SL/DP-Levels in Echtzeit auf Basis von ATR Eingebauter MA-Filter mit optionaler ATR/StdDev-Volatilität Performance-Statistik
FX Levels MT5
Daniel Stein
5 (12)
Indikatoren
FX Levels: Außerordentlich präzise Unterstützungs- und Widerstandszonen für alle Märkte Kurzüberblick Suchen Sie eine verlässliche Methode, um Support- und Resistance-Level in jedem Markt zu identifizieren—egal ob Währungspaare, Indizes, Aktien oder Rohstoffe? FX Levels vereint die traditionelle „Lighthouse“-Methode mit einem modernen dynamischen Ansatz und bietet nahezu universelle Genauigkeit. Durch unsere Erfahrung mit echten Brokern sowie automatischen täglichen und Echtzeit-Updates hilft
Berma Bands
Muhammad Elbermawi
5 (7)
Indikatoren
Der Berma Bands (BBs)-Indikator ist ein wertvolles Werkzeug für Händler, die Markttrends erkennen und daraus Kapital schlagen möchten. Durch die Analyse der Beziehung zwischen dem Preis und den BBs können Händler erkennen, ob sich ein Markt in einer Trend- oder Schwankungsphase befindet. Besuchen Sie den [ Berma Home Blog ], um mehr zu erfahren. Berma-Bänder bestehen aus drei unterschiedlichen Linien: dem oberen Berma-Band, dem mittleren Berma-Band und dem unteren Berma-Band. Diese Linien werden
Market Structure Patterns
Samuel Manoel De Souza
4.47 (19)
Indikatoren
Verfügbar für   MT4   und   MT5 . Tritt dem Market Structure Patterns Kanal bei, um Studienmaterialien und/oder zusätzliche Informationen herunterzuladen. Verwandte Beiträge: Market Structure Patterns - Einführung Jetzt mit 50 % Rabatt sichern | Vorheriger Preis 90 $ | Angebot gültig bis 31. Dezember | Ein großes Upgrade steht kurz bevor und der ursprüngliche Preis wird angepasst. Market Structure Patterns   ist ein Indikator, basierend auf den   Smart Money Concepts   , der die   SMC/ICT   E
M1 Scalper Pro MT5
Elif Kaya
4.6 (10)
Indikatoren
- Real Preis ist 80$ - 45% Rabatt (Es ist 45$ jetzt) Kontaktieren Sie mich für zusätzliche Bonus-Indikator , Anleitung oder Fragen! - Lebenslanges Update kostenlos - Nicht übermalen - Zugehöriges Produkt: Gann Gold EA - Ich verkaufe meine Produkte nur im Elif Kaya Profil, alle anderen Webseiten sind gestohlene alte Versionen, also keine neuen Updates oder Support. Vorteile von M1 Scalper Pro Rentabilität: M1 Scalper Pro ist hochprofitabel mit einer strengen Ausstiegsstrategie. Häufige Gelegenhe
Weitere Produkte dieses Autors
BTC Apex Equity Accelerator
Vishnu Bajpai
3 (2)
Experten
BTC APEX EQUITY ACCELERATOR: Die Evolution des HFT-Scalpings SIND SIE BEREIT FÜR EINE EINZIGARTIGE CHANCE? Hören Sie auf, zuzusehen, wie Ihr Kapital durch veraltete Indikatoren schrumpft. Der BTC Apex ist eine Hochfrequenz-Engine (HFT), die darauf spezialisiert ist, kleine Konten mit der Volatilität von Bitcoin auf Profi-Niveau zu skalieren. Die Strategie: Kinetisches Momentum. Erkennt Liquiditätsvakua im Millisekundenbereich. Elite-Features: Toxic Flow Filter zur Vermeidung von Spread-Fallen, k
Fakeout Matrix Pro
Vishnu Bajpai
Indikatoren
Institutioneller Liquiditäts-Sweep & Stop Hunt Detektor Die FAKEOUT MATRIX PRO ist ein professionelles Analysetool, das entwickelt wurde, um genau die Momente zu identifizieren, in denen institutionelle Marktteilnehmer Privatanlegern eine Falle stellen. Durch die Überwachung von Session-Extremen und die Erkennung von Liquidity Sweeps mit hoher Wahrscheinlichkeit bietet dieser Indikator den technischen Vorteil, der für den präzisen Handel mit Umkehrungen erforderlich ist. Die institutionelle Logi
FREE
Zenith Session Flux
Vishnu Bajpai
Indikatoren
Zenith Session Flux ist ein professioneller technischer Indikator für MetaTrader 5, der die als ICT Killzones bekannten institutionellen Handelsfenster identifiziert und visualisiert. Der Indikator automatisiert den Prozess der Zeitanpassung, indem er die Serverzeit Ihres Brokers mit der New Yorker Ortszeit synchronisiert. So wird sichergestellt, dass Session Boxes und Preis-Pivots unabhängig von der Zeitzone Ihres Brokers genau zu den institutionellen Zeitpunkten erscheinen. Merkmale des Indika
FREE
Adaptive Session Trend Pro
Vishnu Bajpai
Indikatoren
Adaptiver Session Trend Pro Einfacher Plug-and-Play Auto-optimierter Session Trend Indikator für MT5 Adaptive Session Trend Pro ist ein vollautomatischer, sitzungsbezogener Trendindikator für MetaTrader 5, der sich auf intelligente Weise an das Symbol, den Instrumententyp und die Handelssitzung des Brokers anpasst - ohne dass eine manuelle Konfiguration erforderlich ist . Hängen Sie den Indikator einfach an ein beliebiges Diagramm an und er ist sofort einsatzbereit: Er erkennt das gehandelte In
FREE
ORB with Targets
Vishnu Bajpai
Indikatoren
Opening Range Breakout Pro Professioneller ORB-Session-Indikator für MT5 Opening Range Breakout Pro ist ein hochgradig visueller, vollständig anpassbarer Opening Range Breakout (ORB)-Indikator für MetaTrader 5, der für Intraday-, Session- und Prop-Firm-Händler entwickelt wurde. Der Indikator stellt automatisch das Hoch und Tief der Opening Range sowie mehrere Zielniveaus oberhalb und unterhalb der Range dar, so dass Händler Ausbruchszonen, Wiederholungstests und Gewinnziele direkt auf dem Diagra
AI Trend and Targets
Vishnu Bajpai
Indikatoren
AI Trend Targets - Präzise Einstiege, Ziele und Risiko in einem Overlay AI Trend Targets ist ein intelligentes Premium-Overlay, das rohe Kursbewegungen in klare, regelbasierte Handelspläne umwandelt: Einstieg, dynamischer Schutz (SL) und drei projizierte Ziele (TP1-TP3). Es wurde für XAUUSD, die wichtigsten FX-Paare und Index-CFDs entwickelt und funktioniert sowohl auf Intraday- als auch auf höheren Zeitrahmen. Was es tut Hinter den Kulissen kombiniert AI Trend Targets: Eine an die Volatilität a
FREE
No Wick Candle Identifier
Vishnu Bajpai
Indikatoren
Kein Docht-Kerzen-Identifikator Am besten geeignet für Gold (XAUUSD) und Devisenpaare | Funktioniert in jedem Zeitrahmen Der No Wick Candle Identifier ist ein Preisaktionsindikator , der Kerzen mit hoher Intensität aufzeigt, bei denen der Preis genau am Extremwert (Hoch oder Tief) eröffnet. Diese Kerzen spiegeln eine starke institutionelle Beteiligung wider und fungieren oft als Entscheidungspunkte, Auslöser für eine Fortsetzung des Kurses oder als hochwahrscheinliche Reaktionsstufen , wenn der
FREE
Echo Pulse Neural Link
Vishnu Bajpai
Indikatoren
Neural-Link Engine: Leistungsstarke Musterprojektion für MetaTrader 5 Die Neural-Link Engine ist ein fortschrittlicher technischer Indikator, der für die MetaTrader 5-Plattform entwickelt wurde und die Erkennung historischer Muster nutzt, um zukünftige Kursbewegungen zu prognostizieren. Im Gegensatz zu herkömmlichen nachlaufenden Indikatoren verwendet dieses System einen von K-Nearest Neighbors (k-NN) inspirierten Ansatz, um mathematische Ähnlichkeiten in der Marktstruktur zu erkennen und einen
FREE
Multi Time Period Charts
Vishnu Bajpai
Indikatoren
Multi-Time-Perioden-Charts: Professionelle Multi-Timeframe-Visualisierung für MT5 Der Indikator Multi-Time Period Charts (MTPC) ist ein hochentwickeltes Tool zur Visualisierung der Marktstruktur für MetaTrader 5. Er ermöglicht es Händlern, Preisaktionen in einem höheren Zeitrahmen direkt in den aktuellen Ausführungs-Chart in einem niedrigeren Zeitrahmen zu überlagern, indem sie präzise gerenderte, halbtransparente Boxen verwenden. Dadurch entfällt die Notwendigkeit, ständig zwischen den Fenstern
FREE
Trailing SL Bot
Vishnu Bajpai
5 (1)
Utilitys
Trailing SL Bot - Intelligenter und automatisierter Risikomanager für den Handel Trailing SL Bot ist ein leistungsfähiger MetaTrader 5 Expert Advisor, der entwickelt wurde, um Ihre Handelseffizienz zu maximieren, indem er wesentliche Aufgaben des Risikomanagements mit Präzision automatisiert. Hauptmerkmale: Automatisches Stop-Loss- (SL) und Take-Profit- (TP) Management: Der Bot setzt auf intelligente Weise SL- und TP-Levels für jede neu eingegangene Position und stellt so sicher, dass Ihre Tra
Gold Grid Quantum
Vishnu Bajpai
Experten
Überblick Gold Grid Quantum ist ein vollautomatisches, intelligentes Handelssystem, das ausschließlich für XAUUSD entwickelt wurde. Es kombiniert eine strukturierte Grid-Engine mit adaptiver Skalierung und Echtzeit-Marktkenntnis und ermöglicht so eine disziplinierte, handfreie Ausführung unter allen Marktbedingungen. Der EA arbeitet ohne traditionelle Indikatoren oder optimierungssensitive Eingaben und verlässt sich stattdessen auf eine dynamische interne Logik, die entwickelt wurde, um sowohl
Wick Assassin Gold and Forex
Vishnu Bajpai
Indikatoren
Wick Assassin - Präziser Preisaktionsindikator Wick Assassin ist ein preisaktionsgesteuerter Handelsindikator, der entwickelt wurde, um hochwahrscheinliche Umkehrungen auf wichtigen Entscheidungsebenen zu identifizieren, indem er nichts anderes als die rohe Marktstruktur verwendet. Er wurde für Händler entwickelt, die verstehen, dass der Preis sich nicht zufällig bewegt, sondern auf Liquidität, gescheiterte Fortsetzungen und institutionelle Ablehnung reagiert. Dieser Indikator konzentriert sich
HFT Propfirm Auto
Vishnu Bajpai
Experten
HFT PropFirm Pro EURUSD-Only Hochfrequenz Prop Firm Challenge EA (MT5) HFT PropFirm Pro ist ein vollautomatischer, hochfrequenter Momentum Expert Advisor für MetaTrader 5, der ausschließlich für EURUSD entwickelt wurde und für Prop-Firm-Challenges und aggressive Equity Growth Accounts optimiert ist. Dies ist ein echter Plug-and-Play-HFT-EA - keine Indikatoren, kein Over-Tuning, kein Martingal, kein Raster. Nur Geschwindigkeit, Präzision und disziplinierte EURUSD-Ausführung. Überblick HFT PropFi
XAU Precision Trader
Vishnu Bajpai
Experten
XAU Präzisions-Trader (M1) 310 copies already sold, next price increase after 150 copies, buy now to avail discounted price Professioneller Gold Scalping EA für reale Marktbedingungen Der XAU Precision Trader ist ein professioneller Scalping Expert Advisor für Gold (XAUUSD) , der für Händler entwickelt wurde, die realistische Performance, diszipliniertes Risikomanagement und langfristige Beständigkeit über künstlich glatte oder überoptimierte Aktienkurven stellen. Dieser EA wurde entwickelt, um
GBPUSD velocity pro
Vishnu Bajpai
Experten
GPBUSD Velocity Pro 200 copies already sold, next price increase after 400 copies buy now to avail discounted price !! Hochfrequenz-Scalping-Expert Advisor für GBPUSD (M5-optimiert) GPBUSD Velocity Pro ist ein professionell entwickelter High-Frequency Trading (HFT) Expert Advisor , der exklusiv für GBPUSD (Cable) entwickelt wurde. Er wurde entwickelt, um die Intraday-Volatilität mit präziser Ausführung, strenger Risikokontrolle und voller Broker-Anpassungsfähigkeit auszunutzen. Dieser EA wurde
USDJPY gopher blitz
Vishnu Bajpai
Experten
USDJPY Gopher Blitz 200 copies already sold already, next price increase after 200 copies buy now to avail discounted price !! High-Frequency Scalping Expert Advisor für USDJPY (M5 optimiert) USDJPY Gopher Blitz ist ein präziser High-Frequency Trading (HFT) Expert Advisor , der speziell für die einzigartigen Volatilitäts- und Ausführungsmerkmale des USDJPY entwickelt wurde. Dieser EA ist auf Geschwindigkeit, Effizienz und Stabilität ausgelegt und konzentriert sich darauf, schnelle Intraday-Kurs
EURUSD propflow scalper
Vishnu Bajpai
Experten
EURUSD PropFlow-Skalierer 350 copies already sold, next price increase after 200 copies, buy now to avail discounted price !! Prop Firm Challenge-Focused Scalper für niedrige Drawdowns und Konsistenz EURUSD PropFlow Scalper ist ein spezialisierter Prop-Firm-First Scalping Expert Advisor , der entwickelt wurde, um Händlern zu helfen, Bewertungen und Herausforderungen zu bestehen , und nicht, um rücksichtslosem Wachstum nachzujagen. Jede Design-Entscheidung in diesem EA priorisiert Drawdown-Kontr
Big Daddy Nasdaq Turbo Pulse
Vishnu Bajpai
Experten
BIG DADDY NASDAQ - TURBO PULSE: DER ULTIMATIVE MARKTDOMINATOR Der "Big Daddy" unter den NASDAQ EAs ist da. Turbo Pulse wurde speziell für das Hochgeschwindigkeitsumfeld des US Tech 100 Index entwickelt und stellt die Spitze des Momentum-basierten algorithmischen Scalpings dar. Das System nutzt Tick-Daten in Echtzeit, um Marktbewegungen zu erfassen, bevor sie in Standard-Charts sichtbar werden. Performance-Metriken auf institutionellem Niveau Ersteinzahlung: 500.00 Gesamtnettogewinn: 45,148.64 Pr
ETH Aether Kinetic Disruptor
Vishnu Bajpai
Experten
ETH Aether Kinetic Disruptor Ethereum-Handelssystem basierend auf Liquidität und Marktstruktur Warum Ethereum statt Gold oder Bitcoin Gold zeigt langsame Bewegungen. Bitcoin verhält sich zunehmend wie ein Makro-Asset mit langen Trendphasen. Ethereum bietet häufigere Intraday-Chancen und stabile Marktineffizienzen. Systemunterschiede Keine klassischen Indikatoren Keine Martingale- oder Grid-Strategien Struktur- und Liquiditätsanalyse Striktes Risikomanagement Testergebnisse Nettogewinn: 8.904,56
Vantage US500 Pulse
Vishnu Bajpai
Experten
Englisch Vantage US500 Pulse: Institutionelle Hochgeschwindigkeitsausführung für US500 Endlich gibt es eine systematische Handelslösung, die speziell für das einzigartige Liquiditätsprofil des S&P 500 entwickelt wurde. Vantage S&P Pulse ist eine Hochfrequenz-Momentum-Engine, die entwickelt wurde, um schnelle Preisausweitungen während der Hauptmarktzeiten zu erfassen und gleichzeitig strenge Kapitalerhaltungsprotokolle einzuhalten. Performance-Analyse : Basierend auf überprüften Backtesting-Daten
Quantum Multi Currency Exponential Growth
Vishnu Bajpai
Experten
Der Gipfel des Multi-Währungs-Handels ist da! Quantum Multi Currency Exponential Growth ist eine algorithmische Hochleistungs-Handelslösung, die für Elite-Scalping auf Basis von Hochfrequenz-Tick-Geschwindigkeit entwickelt wurde und ein 10-faches Eigenkapitalwachstum in nur 3 Jahren liefert. Dieser Expert Advisor (EA) nutzt eine proprietäre Sync-Scanning-Architektur, um vier Hauptwährungspaare – EURUSD, GBPUSD, USDJPY und USDCAD – gleichzeitig von einem einzigen Chart aus zu überwachen und zu ha
Eth Btc Dual Liquidity Sentinel
Vishnu Bajpai
Experten
Eth Btc Dual Liquidity Sentinel  — es gibt keinen anderen EA wie diesen auf dem Markt!! Institutionelle Dual-Krypto-Trading-Engine für MetaTrader 5 Ether Bit Dual Growth Sentinel ist kein herkömmlicher MT5 Expert Advisor. Es handelt sich um ein Dual-Asset-Ausführungssystem, das Bitcoin (BTC) und Ethereum (ETH) gleichzeitig, unabhängig und dauerhaft innerhalb eines einzigen EA steuert. Während die meisten EAs nur ein Symbol unterstützen oder mehrere Charts benötigen, wurde dieses System von Grund
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension