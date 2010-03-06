Neural Link Candle Pattern Scanner

Neural-Link-Muster-Scanner: Erweiterte Candlestick-Erkennung für MetaTrader 5

Der Neural-Link Pattern Scanner ist ein professionelles Tool für die technische Analyse, das für die MetaTrader 5-Plattform entwickelt wurde. Es automatisiert die Erkennung von Candlestick-Mustern mit hoher Wahrscheinlichkeit und liefert visuelle Kennzeichnungen in Echtzeit direkt auf der Handelsoberfläche. Durch die Filterung nach bestimmten mathematischen Preisstrukturen hilft dieser Indikator Händlern, potenzielle Umkehrungen und Trendfortsetzungen präzise zu erkennen.

Kernfunktionalität

Der Scanner nutzt eine hochentwickelte Erkennungsfunktion, um das Kursgeschehen in jedem beliebigen Zeitrahmen oder Vermögenswert zu überwachen. Er konzentriert sich speziell auf die Identifizierung von Sequenzen mit mehreren Kerzen, in denen Stimmungsumschwünge am deutlichsten sind. Um die Übersichtlichkeit der Charts und eine hohe Performance zu gewährleisten, verfügt der Indikator über ein benutzerdefiniertes History-Limit und eine dynamische Objektplatzierung.

Hauptmerkmale

Präzise Mustererkennung: Die Engine erkennt eine umfassende Reihe von Mustern institutioneller Qualität, darunter Engulfing Candles, Harami, Morning und Evening Stars und Three Black Crows/White Soldiers.

Sequentielle Logik-Filterung: Im Gegensatz zu einfachen Scannern, die die Kennzeichnungen für jede Kerze wiederholen, stellt die Neural-Link-Logik sicher, dass Muster, die mehrere Kerzen umfassen, nur einmal nach ihrer Fertigstellung signalisiert werden, wodurch eine visuelle Unordnung bei längeren Bewegungen vermieden wird.

Dynamische visuelle Offsets: Der Indikator verwendet Berechnungen der Average True Range (ATR), um Pfeile und Textbeschriftungen zu platzieren. Dadurch wird sichergestellt, dass die Symbole nahe an den Kerzendochten bleiben, ohne dass sich die Preisdaten überschneiden, unabhängig von der Volatilität des Vermögenswerts.

Anpassbare Eingabe-Suite: Jedes Muster kann über das Einstellungsmenü individuell ein- oder ausgeschaltet werden, so dass Händler den Scanner an ihre spezifische Strategie und Präferenz anpassen können.

Optimierung der Leistung: Ein integriertes "Max Bars"-Limit für die Historie sorgt dafür, dass der Scanner schnell und reaktionsschnell bleibt und verhindert unnötige CPU-Last, indem er sich nur auf die relevantesten aktuellen Daten konzentriert.

Enthaltene Candlestick-Patterns

Engulfing-Patterns: Erkennt bullische und bearische Body-to-Body-Engulfing-Sequenzen.

Harami: Identifiziert strenge Body-Containment-Muster, die auf eine mögliche Erschöpfung hinweisen.

Drei schwarze Krähen / weiße Soldaten: Signalisiert den Abschluss von drei aufeinanderfolgenden steigenden oder fallenden Kerzen.

Morgen-/Abendsterne: Identifiziert Drei-Kerzen-Umkehrcluster mit spezifischen Anforderungen an das Körperverhältnis in der Mitte der Kerze "Stern".

Durchdringende Linie / Dunkle Wolkendecke: Achtet auf ein signifikantes Eindringen des Preises in den Median der vorherigen Kerze.

Technische Spezifikationen

Plattform: MetaTrader 5.

Visualisierung: OBJ_ARROW und OBJ_TEXT mit einstellbaren Schriftgrößen und Farben.

Ressourcen-Verwaltung: Automatische Bereinigung von Chart-Objekten beim Entfernen von Indikatoren oder beim Wechsel des Zeitrahmens.

Asset-Unterstützung: Kompatibel mit Forex, Aktien, Indizes und Rohstoffen.

Anwendungsfall

Der Neural-Link Pattern Scanner wurde für preisorientierte Händler entwickelt, die einen disziplinierten Ansatz zur Identifizierung von Mustern benötigen. Er dient als unverzichtbares Validierungsinstrument für Ein- und Ausstiege, indem er das subjektive Rätselraten aus der Candlestick-Analyse entfernt und sicherstellt, dass Händler nur auf mathematisch bestätigte Strukturen reagieren.