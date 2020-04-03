Carbon Soul Paradox AI

ENGLISCHE BESCHREIBUNG (MQL5 Standard Optimiert)

Produktname: Kohlenstoffseelen-Paradoxon (MT5)

[Untertitel: Elastische Struktur | Kraftenergie | Kryo-Stasis Sicherheit]

Einführung Carbon Soul Paradox ist ein strukturelles Mean-Reversion-System, das die "Elastizität" der Preisbewegung ausnutzt. Es betrachtet den Markt als eine lebende Struktur, die auf einem Carbon-Rahmen (EMA 200 + Bollinger Bands) aufgebaut ist. Es wartet darauf, dass der Preis diesen Rahmen bis zu seiner Bruchstelle ausdehnt, und verwendet dann den Soul (Force Index) und das Paradox (DeMarker), um den genauen Zeitpunkt des Snap-Backs zu ermitteln.

Version 1.00: Cryo-Stasis Core Ausgestattet mit dem "Cryo-Stasis" -Sicherheitsprotokoll garantiert dieser EA eine 100%ige Übereinstimmung mit der Marktvalidierung. Er verfügt über einen intelligenten Trailing Stop, der eine dynamische "Sicherheitsmauer" (mindestens 400 Punkte) aufrechterhält, die sicherstellt, dass Trades niemals durch Rauschen erstickt oder durch Ausführungslimits von Brokern abgelehnt werden.

Handelsstrategie (Die Paradoxe Logik) Das System arbeitet mit einer 3-stufigen Umkehrlogik:

Die Kohle (Struktur): Kontext: Überprüft den langfristigen Trend anhand des EMA 200 . (Kauf nur, wenn Preis > EMA).

Elastizität: Wartet, bis der Kurs die Bollinger Bänder berührt (Abweichung 2,0). Dies deutet auf eine überdehnte Struktur hin. Die Seele (Energie): Verwendet den Force Index, um "verborgene Energie" zu erkennen. Kaufsignal: Der Preis ist niedrig, aber die Kraft beginnt zu steigen (Smart Money Akkumulation). Das Paradoxon (Auslöser): Verwendet DeMarker, um extreme Erschöpfung festzustellen. Kaufen: DeMarker < 0,3 (Panikverkäufe).

Verkaufen: DeMarker > 0,7 (Euphorische Käufe).

Hauptmerkmale

Cryo-Stasis Trailing: Stoppt automatisch Ausstiegsmodifikationen während Perioden mit hoher Streuung, verhindert "Ungültige Stops"-Fehler und schützt erfolgreiche Trades.

Elastische Umkehrung: Handelt nur dann, wenn sich der Preis weit von seinem Mittelwert entfernt, um ein hohes Risiko-Ertrags-Potenzial zu gewährleisten.

Institutionelles Risikomanagement: Eingebautes Dynamic Lot Sizing basierend auf dem Kontoguthaben.

Prop-Firm Safe: 100% No Grid, No Martingale. Jeder Handel hat einen festen Stop Loss und Take Profit.

Empfehlungen

Zeitrahmen: H1, H4 (empfohlen für strukturelle Zuverlässigkeit).

Symbole: Wichtige Paare (EURUSD, GBPUSD, USDJPY) und Gold (XAUUSD).

Konto-Typ: ECN oder Standard.

Mindesteinlage: $100.

Eingabe-Parameter

=== DER KOHLENSTOFF (STRUKTUR) === InpEmaPeriod : Das Grundgerüst des Trends (Standardwert 200). InpBandsPeriod : Einstellungen für die Elastizität.

=== DIE SEELE (ENERGIE) === InpForcePeriod : Empfindlichkeit des Volumenimpulses.

=== DAS PARADOXON (AUSLÖSER) === InpDeMLow/High : Erschöpfungsstufen.

=== KRYO-STASIS (SICHERHEIT) === InpMaxTrailSpread : Der "Freeze"-Schwellenwert (Standard 300 Punkte). InpTrailStart / Dist : Trailing-Einstellungen (mindestens 400 Punkte empfohlen).

=== RISIKOMANAGEMENT === InpUseDynamicLot : Aktiviert die automatische Risikoberechnung. InpRiskPercent : Risiko pro Handel.



Installationshandbuch

Laden Sie die .ex5-Datei in Ihren MQL5\Experts-Ordner herunter. Starten Sie MT5 neu oder klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Navigator und wählen Sie Aktualisieren. Ziehen Sie den EA auf einen Chart (empfohlen: H1). Stellen Sie InpRiskPercent entsprechend Ihrer Risikobereitschaft ein. Stellen Sie sicher, dass "Algo Trading zulassen" aktiviert ist.

