Carbon Soul Paradox AI

ESPAÑOL DESCRIPCIÓN (MQL5 Standard Optimized)

Nombre del producto: Paradoja del Alma de Carbono (MT5)

[Subtítulo: Estructura Elástica | Energía de Fuerza | Seguridad de Crio-Stasis]

Introducción Carbon Soul Par adox es un sistema estructural de reversión de la media que explota la "Elasticidad" de la acción del precio. Ve el mercado como una estructura viva construida sobre un marco de Carbono (EMA 200 + Bandas de Bollinger). Espera a que el precio estire este marco hasta su punto de ruptura, entonces utiliza el Alma (Índice de Fuerza) y la Paradoja (DeMarker) para identificar el momento preciso del snap-back.

Versión 1.00: Cryo-Stasis Core Equipado con el Protocolo de Seguridad "Cryo-Stasis ", este EA garantiza al 100% el cumplimiento de la Validación de Mercado. Cuenta con un Trailing Stop inteligente que mantiene un "Muro de Seguridad" dinámico (Mínimo 400 Puntos), asegurando que las operaciones nunca sean ahogadas por el ruido o rechazadas por los límites de ejecución del broker.

Estrategia de Trading (La Lógica de la Paradoja ) El sistema opera con una Lógica de Reversión de 3 Pasos:

El Carbono (Estructura): Contexto: Comprueba la tendencia a largo plazo utilizando la EMA 200 . (Compra sólo si Precio > EMA).

Elasticidad: Espera a que el precio toque las Bandas de Bollinger (Desviación 2,0). Esto indica una estructura sobre-extendida. El Alma (Energía): Utiliza el Índice de Fuerza para detectar "Energía Oculta". Señal de Compra: El precio está bajo, pero la Fuerza empieza a subir (Acumulación de dinero inteligente). La Paradoja (Disparador): Utiliza el DeMarker para detectar el agotamiento extremo. Compra: DeMarker < 0,3 (Venta de pánico).

Vender: DeMarker > 0,7 (Compra eufórica).

Características principales

Cryo-Stasis Trailing: Detiene automáticamente las modificaciones de salida durante periodos de alto spread, evitando errores de "Invalid Stops" y protegiendo las operaciones ganadoras.

Reversión elástica: Sólo opera cuando el precio se aleja de su media, asegurando un alto potencial de riesgo-recompensa.

Gestión institucional del riesgo: Tamaño de lote dinámico incorporado basado en el capital de la cuenta.

Prop-Firm Safe: 100% Sin Cuadrícula, Sin Martingala. Cada operación tiene un Stop Loss y un Take Profit.

Recomendaciones

Plazos: H1, H4 (Recomendado para la fiabilidad estructural).

Símbolos: Principales Pares (EURUSD, GBPUSD, USDJPY) y Oro (XAUUSD).

Tipo de cuenta: ECN o Estándar.

Depósito mínimo: 100 $.

Parámetros de entrada

=== EL CARBONO (ESTRUCTURA) === InpEmaPeriod : La columna vertebral de la tendencia (Por defecto 200). InpBandsPeriod : Ajustes de elasticidad.

=== EL ALMA (ENERGÍA) === InpForcePeriod : Sensibilidad del impulso de volumen.

=== LA PARADOJA (GATILLO) === InpDeMLow/High : Niveles de agotamiento.

=== CRIO-STASIS (SEGURIDAD) === InpMaxTrailSpread : El umbral de "Congelación" (Por defecto 300 Puntos). InpTrailStart / Dist : Ajustes de arrastre (se recomienda un mínimo de 400 puntos).

=== GESTIÓN DE RIESGOS === InpUseDynamicLot : Habilita el cálculo automático del riesgo. InpRiskPercent : Riesgo por operación.



Guía de instalación

Descargue el archivo .ex5 a su carpeta MQL5\Experts. Reinicie MT5 o haga clic con el botón derecho del ratón en Navegador y seleccione Actualizar. Arrastre el EA a un gráfico (Recomendado: H1). Ajuste InpRiskPercent para que coincida con su apetito de riesgo. Asegúrese de que la opción "Allow Algo Trading" está activada.

🛡️ AUTOR Y COPYRIGHT

✍️ Astracodewolf - Algorithmic Trading Systems Developer © 2025. Todos los algoritmos y diseños son propiedad intelectual de Astracodewolf.