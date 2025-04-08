ENGLISCHE BESCHREIBUNG (MQL5 Standard Optimiert)

Produktname: Metallische Grundmatrix AI (MT5)

[Untertitel: Volatilitätsmatrix | Reasoning Pulse | Metallic Shield Safety]

Einführung Metallic Reason Matrix AI ist ein futuristisches Handelssystem, das "Reasoning Logic" auf das Marktchaos anwendet. Im Gegensatz zu Standard-EAs, die blindlings reagieren, baut die Reason Matrix eine mehrdimensionale Struktur des Marktes auf. Es kombiniert die Standardabweichung (The Matrix), um eine Volatilitätsausweitung zu erkennen, den ADX, um die Trendabsicht zu messen, und den RSI (The Pulse), um den Zeitpunkt des Einstiegs zu bestimmen. Es entsteht eine "metallische" Struktur, die starr gegen Rauschen ist, aber flexibel genug, um explosive Bewegungen zu erfassen.

Version 1.00: Metallic Shield Core Diese Version ist mit dem "Metallic Shield" -Sicherheitsprotokoll verstärkt. Sie verfügt über die fortschrittliche "Deca-Buffer"-Trailing-Stop-Logik, die einen extremen Sicherheitsabstand (10x Safety Margin) auf der Grundlage von Echtzeit-Broker-Limits berechnet. Dies gewährleistet eine 100%ige Einhaltung der Marktvalidierungsregeln und verhindert Ausführungsfehler bei Volatilitätsspitzen.

Handelsstrategie (Die Reasoning-Matrix) Das System arbeitet mit einer kognitiven 3-Schicht-Engine:

Volatilitätsmatrix (Erweiterung): Verwendet die Standardabweichung, um zu erkennen, wann der Markt "aufwacht". Es wird nur gehandelt, wenn die Volatilität den Schwellenwert InpStdDevLevel überschreitet, um tote Märkte zu vermeiden. Metallische Struktur (Trend): Bestätigt die Richtung anhand des 100 SMA in Kombination mit dem ADX (>20). Dadurch wird sichergestellt, dass die "Metallic Spine" des Trends stark genug ist, um einen Handel zu unterstützen. Begründungsimpuls (Timing): Verwendet den RSI, um den genauen Zeitpunkt der Impulsinjektion innerhalb der Matrix zu finden. Kaufen: RSI hält sich über 50 in einem Aufwärtstrend.

Verkaufen: RSI hält sich in einem Abwärtstrend unter 50.

Hauptmerkmale

KI-Logik-Ausführung: Das System handelt nicht nur mit Signalen, sondern vergleicht Volatilität, Trendstärke und Momentum-Status, bevor es den Auslöser betätigt.

Metallic Shield Trailing: Eine erstklassige Ausstiegslogik, die einen massiven Sicherheitsabstand (Deca-Buffer) aufrechterhält. Sie stellt sicher, dass Ihre Trailing-Stops niemals von Broker-Limits zurückgewiesen werden, selbst unter den wildesten Marktbedingungen.

Intelligente Abkühlung: Wenn der Broker eine Order ablehnt, aktiviert die Matrix einen "System Cooldown" (15 Minuten), um Ihr Konto vor Server-Sperren zu schützen.

Institutionelle Geldverwaltung: Eingebautes Dynamic Lot Sizing basierend auf der freien Kontomarge und dem Risikoprozentsatz.

Prop-Firm Safe: 100% No Grid, No Martingale. Jeder Handel ist eine berechnete Einzelposition mit einem harten Stop Loss.

Empfehlungen

Zeitrahmen: H1, H4 (empfohlen für strukturelle Stabilität).

Symbole: Wichtige Paare (EURUSD, GBPUSD, USDJPY) und Gold (XAUUSD).

Konto-Typ: ECN oder Standard.

Mindesteinlage: $100.

Eingabe-Parameter

=== MATRIX GEHIRN (AI) === InpMaPeriod : Die Strukturachse (Standardwert 100). InpStdDevPeriod / Level : Einstellungen für die Volatilitätserweiterung. InpAdxPeriod : Filter für die Trendstärke.

=== METALLISCHE ABSCHIRMUNG (SCHUTZ) === InpSlAtrMult : Stop-Loss-Abstand (Standard 2,5x ATR). InpTpAtrMult : Take Profit-Abstand (Voreinstellung 5,0x ATR). InpSafetyPadding : Zusätzliche Pufferpunkte für den Shield.

=== RISIKOMANAGEMENT === InpUseDynamicLot : Aktiviert die automatische Risikoberechnung. InpRiskPercent : Risiko pro Handel.



Installationshandbuch

Laden Sie die .ex5-Datei in Ihren MQL5\Experts-Ordner herunter. Starten Sie MT5 neu oder klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Navigator und wählen Sie Aktualisieren. Ziehen Sie den EA auf einen Chart (empfohlen: H1). Stellen Sie InpRiskPercent entsprechend Ihrer Risikobereitschaft ein. Stellen Sie sicher, dass "Algo Trading zulassen" aktiviert ist.

