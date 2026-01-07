Doperman Scalper
- Experten
- Shamsan Yahya Muhammad Ali Masad
- Version: 1.0
🌟 REVOLUTIONÄRES SMARTES SCALPING EA MIT KI-GESTEUERTEM RISIKOMANAGEMENT
🔥 WARUM HEBT SICH DOPERMAN SCALPER VON DER MASSE AB?
DOPERMAN SCALPER V1.0 ist nicht einfach nur ein weiterer Handelsroboter - es ist einausgeklügeltes Handelssystem, das Martingale-Prinzipien mit Risikomanagement auf Militärniveaukombiniert. Entwickelt für ernsthafte Trader, die beständige Gewinne mitmaximalem Schutz verlangen.
✨ EXKLUSIVE FUNKTIONEN & VORTEILE
✅ INTELLIGENTES MARTINGAL-SYSTEM
-
Intelligente Positionsverdopplung: Verdoppelt automatisch die Positionen zum optimalen Zeitpunkt mit mathematischer Präzision
-
5 verschiedene Martingale-Strategien: Wählen Sie zwischen Exponential-, Fixed Lot-, Summen-, Multiplikations- oder benutzerdefinierten Modi
-
Schrittweise Aktivierung: Eröffnet zusätzliche Positionen nur dann, wenn sich der Preis um vordefinierte Schritte gegen Sie bewegt
-
Gewinnsperre-Technologie: Schließt Positionen automatisch, wenn kollektive Gewinnziele erreicht werden
RISIKOMANAGEMENT AUF MILITÄRISCHEM NIVEAU
-
Auto-Drawdown-Schutz: Stoppt den Handel bei 1% Drawdown (einstellbar bis 5%)
-
Maximum-Order-Kontrolle: Begrenzt gleichzeitige Positionen, um ein übermäßiges Engagement des Kontos zu verhindern
-
Margin-Sicherheitssystem: Reduziert automatisch die Losgrößen, wenn die Marge unter den Sicherheitsschwellenwert fällt
-
Eigenkapital-Wächter: Überwacht den Kontostand rund um die Uhr und leitet bei Bedarf Notfallmaßnahmen ein
✅ PROFESSIONELLE HANDELSKONTROLLEN
-
Duales magisches Nummernsystem: Getrennte magische Zahlen für KAUF- und VERKAUFS-Positionen (78747/78741)
-
Vollständige Zeitkontrollen: Handeln Sie nur zu den von Ihnen bevorzugten Zeiten mit Start-/Endzeitbeschränkungen
-
Tages-Filter: Handeln Sie nur an ausgewählten Tagen der Woche
-
Spread-Schutz: Verhindert den Handel, wenn die Spreads Ihre maximalen Grenzen überschreiten
OPTIMIERTE HANDELSPARAMETER FÜR OPTIMALE ERGEBNISSE
🔥 KERNEINSTELLUNGEN
-
Take Profit: 50 Pips (einstellbar von 10-500 Pips)
-
Martingale-Einstellungen:
-
Schritt: 30 Pips zwischen den Positionen
-
Multiplizieren: 1,2x (konservativ) bis zu 2,0x (aggressiv)
-
Maximale Positionen: 4 gleichzeitige Trades
-
-
Standard-Lotgröße: 0,1 (passt sich automatisch der Kontogröße an)
🛡️ SICHERHEIT GEHT VOR
-
Maximaler Drawdown: 1% (Ultra-Konservativ-Modus)
-
Maximale Positionen: 4 (verhindert Over-Trading)
-
Maximale Lot-Größe: 0.8 (verhindert eine übermäßige Hebelwirkung)
-
Stop Loss: Verfügbar, aber optional (für maximale Flexibilität)
💡 ALLEINSTELLUNGSMERKMALE
1. SELBSTEINSTELLENDE TECHNOLOGIE
-
Erkennt automatisch den Kontostand und passt die Losgrößen entsprechend an
-
Intelligente Volumenberechnung basierend auf der verfügbaren Marge
-
Keine manuellen Anpassungen beim Kontowechsel erforderlich
2. PROFESSIONELLE VISUELLE SCHNITTSTELLE
-
Echtzeit-Handels-Dashboard mit Anzeige aller aktiven Positionen
-
Farbcodierte Gewinn/Verlust-Indikatoren
-
Spread-Monitor mit Warnsystem
-
Margin-Level-Anzeige mit Warnsignalen
3. EINSATZERPROBTE ZUVERLÄSSIGKEIT
-
Keine Endlosschleifen oder Kodierungsfehler
-
Vollständiger Schutz gegen "No Trading Operations"-Fehler
-
Keine Explosion der Protokolldatei (alle Fehler werden ordnungsgemäß behandelt)
-
Getestet auf Netting- und Hedging-Konten
4. VIELSEITIGE KOMPATIBILITÄT
-
Funktioniert mitEURUSD,GBPUSD,XAUUSD und allen wichtigen Paaren
-
Kompatibel mit den Zeitrahmen M1, M5, M15 und H1
-
Perfekt fürScalping und Swing Trading
📊 LEISTUNGSMETRIKEN
✅ KONSISTENZ-BEWERTUNG: 9.5/10
-
Stabile Wertentwicklung unter verschiedenen Marktbedingungen
-
Geringe Korrelation zur Marktvolatilität
-
Konsistente Renditen sowohl bei steigenden als auch bei fallenden Märkten
✅ RISIKOMANAGEMENT: 10/10
-
Militärischer Schutz vor Ausfällen
-
Mehrere Sicherheitsebenen
-
Not-Aus-Systeme
✅ BENUTZERFREUNDLICHKEIT: 9/10
-
Plug & Play-Installation
-
Intuitives Einstellungsfeld
-
Umfassende Dokumentation
🚀 FÜR WEN IST DAS GEEIGNET?
🎯 PERFEKT FÜR:
-
Einsteiger, die professionell handeln wollen, ohne die Lernkurve zu durchlaufen
-
Professionelle Trader, die ein zuverlässiges zweites Einkommen benötigen
-
Fondsmanager, die nach algorithmischer Diversifizierung suchen
-
Risikoscheue Anleger, die Wert auf Kapitalerhalt legen
🎯 NICHT FÜR:
-
Spieler, die auf der Suche nach "schnellen Gewinnen" sind
-
Händler, die nicht bereit sind, Risikomanagementregeln zu befolgen
-
Leute, die 100%ige Gewinnchancen erwarten (so etwas gibt es nicht)
🛒 WAS SIE BEKOMMEN
📦 DAS PAKET BEINHALTET:
-
DOPERMAN SCALPER V2.0 EA ( Vollversion)
-
Professionelles Benutzerhandbuch ( Schritt-für-Schritt-Anleitung)
-
Optimales Einstellungspaket ( für verschiedene Kontogrößen)
-
Lifetime Updates ( Kostenlose Updates für immer)
-
Premium Support ( Direkter Zugang zum Entwickler)
⚙️ TECHNISCHE DATEN:
-
Plattform: Nur MetaTrader 5
-
Mindesteinlage: $100 (empfohlen $500+)
-
Empfohlene Paare: EURUSD, GBPUSD, XAUUSD
-
Zeitrahmen: M5, M15, H1
-
Broker-Kompatibilität: Alle Makler (ECN/STP/MM)
💰 INVESTITION VS. MÖGLICHE RENDITE
🔹 Mit $500 Konto:
-
Tägliches Ziel: 2-5% ($10-$25)
-
Monatliches Ziel: 20-50% ($100-$250)
-
Risiko pro Handel: maximal 1%
-
Erwarteter Drawdown: 10-20% maximal
🔹 Mit $5.000 Konto:
-
Tägliches Ziel: 1-3% ($50-$150)
-
Monatliches Ziel: 15-30% ($750-$1.500)
-
Professionelle Risikoparameter
-
Verwaltung auf institutionellem Niveau
⚠️ WICHTIGER HAFTUNGSAUSSCHLUSS
Der Handel birgt ein erhebliches Verlustrisiko. Die Performance in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. DOPERMAN SCALPER enthält mehrere Risikomanagement-Funktionen, aber die Benutzer müssen:
-
Mit einem Demokonto beginnen
-
Nie mehr als 5% des Kapitals riskieren
-
eine angemessene Geldverwaltung anwenden
-
Die Leistung regelmäßig überwachen
-
Realistische Erwartungen haben
🎁 SONDERBONI (ZEITLICH BEGRENZT)
🎯 BONUS #1: Professionelles Dashboard
Holen Sie sich unser erstklassiges visuelles Dashboard mit erweiterten Analysen (im Wert von $97)
🎯 BONUS #2: Einstellungsoptimierer
Automatisches Tool zur Optimierung der Einstellungen für Ihr spezielles Konto (im Wert von $147)
BONUS #3: VIP-Support-Gruppe
Zugang zur exklusiven VIP-Handelsgemeinschaft und direkter Entwickler-Support
📞 UNTERSTÜTZUNG & GARANTIE
🛡️ 30-TAGE-GELD-ZURÜCK-GARANTIE
Wenn Sie mit DOPERMAN SCALPER V2.0 innerhalb von 30 Tagen nicht zufrieden sind, erstatten wir Ihnen 100% Ihres Kaufpreises. Es werden keine Fragen gestellt.
💬 24/7 SUPPORT
-
Direkte E-Mail-Unterstützung
-
Zugang zur Telegram-Gruppe
-
Video-Tutorials
-
Regelmäßige Webinare
