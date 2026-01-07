DOPERMAN SCALPER V1.0 - PROFESSIONELLES HANDELSSYSTEM

🌟 REVOLUTIONÄRES SMARTES SCALPING EA MIT KI-GESTEUERTEM RISIKOMANAGEMENT

🔥 WARUM HEBT SICH DOPERMAN SCALPER VON DER MASSE AB?

DOPERMAN SCALPER V1.0 ist nicht einfach nur ein weiterer Handelsroboter - es ist einausgeklügeltes Handelssystem, das Martingale-Prinzipien mit Risikomanagement auf Militärniveaukombiniert. Entwickelt für ernsthafte Trader, die beständige Gewinne mitmaximalem Schutz verlangen.

✨ EXKLUSIVE FUNKTIONEN & VORTEILE

✅ INTELLIGENTES MARTINGAL-SYSTEM

Intelligente Positionsverdopplung : Verdoppelt automatisch die Positionen zum optimalen Zeitpunkt mit mathematischer Präzision

5 verschiedene Martingale-Strategien : Wählen Sie zwischen Exponential-, Fixed Lot-, Summen-, Multiplikations- oder benutzerdefinierten Modi

Schrittweise Aktivierung : Eröffnet zusätzliche Positionen nur dann, wenn sich der Preis um vordefinierte Schritte gegen Sie bewegt

Gewinnsperre-Technologie: Schließt Positionen automatisch, wenn kollektive Gewinnziele erreicht werden

RISIKOMANAGEMENT AUF MILITÄRISCHEM NIVEAU

Auto-Drawdown-Schutz : Stoppt den Handel bei 1% Drawdown (einstellbar bis 5%)

Maximum-Order-Kontrolle : Begrenzt gleichzeitige Positionen, um ein übermäßiges Engagement des Kontos zu verhindern

Margin-Sicherheitssystem : Reduziert automatisch die Losgrößen, wenn die Marge unter den Sicherheitsschwellenwert fällt

Eigenkapital-Wächter: Überwacht den Kontostand rund um die Uhr und leitet bei Bedarf Notfallmaßnahmen ein

✅ PROFESSIONELLE HANDELSKONTROLLEN

Duales magisches Nummernsystem : Getrennte magische Zahlen für KAUF- und VERKAUFS-Positionen (78747/78741)

Vollständige Zeitkontrollen : Handeln Sie nur zu den von Ihnen bevorzugten Zeiten mit Start-/Endzeitbeschränkungen

Tages-Filter : Handeln Sie nur an ausgewählten Tagen der Woche

Spread-Schutz: Verhindert den Handel, wenn die Spreads Ihre maximalen Grenzen überschreiten

OPTIMIERTE HANDELSPARAMETER FÜR OPTIMALE ERGEBNISSE

🔥 KERNEINSTELLUNGEN

Take Profit : 50 Pips (einstellbar von 10-500 Pips)

Martingale-Einstellungen : Schritt: 30 Pips zwischen den Positionen Multiplizieren: 1,2x (konservativ) bis zu 2,0x (aggressiv) Maximale Positionen: 4 gleichzeitige Trades

Standard-Lotgröße: 0,1 (passt sich automatisch der Kontogröße an)

🛡️ SICHERHEIT GEHT VOR

Maximaler Drawdown : 1% (Ultra-Konservativ-Modus)

Maximale Positionen : 4 (verhindert Over-Trading)

Maximale Lot-Größe : 0.8 (verhindert eine übermäßige Hebelwirkung)

Stop Loss: Verfügbar, aber optional (für maximale Flexibilität)

💡 ALLEINSTELLUNGSMERKMALE

1. SELBSTEINSTELLENDE TECHNOLOGIE

Erkennt automatisch den Kontostand und passt die Losgrößen entsprechend an

Intelligente Volumenberechnung basierend auf der verfügbaren Marge

Keine manuellen Anpassungen beim Kontowechsel erforderlich

2. PROFESSIONELLE VISUELLE SCHNITTSTELLE

Echtzeit-Handels-Dashboard mit Anzeige aller aktiven Positionen

Farbcodierte Gewinn/Verlust-Indikatoren

Spread-Monitor mit Warnsystem

Margin-Level-Anzeige mit Warnsignalen

3. EINSATZERPROBTE ZUVERLÄSSIGKEIT

Keine Endlosschleifen oder Kodierungsfehler

Vollständiger Schutz gegen "No Trading Operations"-Fehler

Keine Explosion der Protokolldatei (alle Fehler werden ordnungsgemäß behandelt)

Getestet auf Netting- und Hedging-Konten

4. VIELSEITIGE KOMPATIBILITÄT

Funktioniert mit EURUSD , GBPUSD , XAUUSD und allen wichtigen Paaren

Kompatibel mit den Zeitrahmen M1, M5, M15 und H1

Perfekt fürScalping und Swing Trading

📊 LEISTUNGSMETRIKEN

✅ KONSISTENZ-BEWERTUNG: 9.5/10

Stabile Wertentwicklung unter verschiedenen Marktbedingungen

Geringe Korrelation zur Marktvolatilität

Konsistente Renditen sowohl bei steigenden als auch bei fallenden Märkten

✅ RISIKOMANAGEMENT: 10/10

Militärischer Schutz vor Ausfällen

Mehrere Sicherheitsebenen

Not-Aus-Systeme

✅ BENUTZERFREUNDLICHKEIT: 9/10

Plug & Play-Installation

Intuitives Einstellungsfeld

Umfassende Dokumentation

🚀 FÜR WEN IST DAS GEEIGNET?

🎯 PERFEKT FÜR:

Einsteiger , die professionell handeln wollen, ohne die Lernkurve zu durchlaufen

Professionelle Trader , die ein zuverlässiges zweites Einkommen benötigen

Fondsmanager , die nach algorithmischer Diversifizierung suchen

Risikoscheue Anleger, die Wert auf Kapitalerhalt legen

🎯 NICHT FÜR:

Spieler, die auf der Suche nach "schnellen Gewinnen" sind

Händler, die nicht bereit sind, Risikomanagementregeln zu befolgen

Leute, die 100%ige Gewinnchancen erwarten (so etwas gibt es nicht)

🛒 WAS SIE BEKOMMEN

📦 DAS PAKET BEINHALTET:

DOPERMAN SCALPER V2.0 EA ( Vollversion) Professionelles Benutzerhandbuch ( Schritt-für-Schritt-Anleitung) Optimales Einstellungspaket ( für verschiedene Kontogrößen) Lifetime Updates ( Kostenlose Updates für immer) Premium Support ( Direkter Zugang zum Entwickler)

⚙️ TECHNISCHE DATEN:

Plattform : Nur MetaTrader 5

Mindesteinlage : $100 (empfohlen $500+)

Empfohlene Paare : EURUSD, GBPUSD, XAUUSD

Zeitrahmen : M5, M15, H1

Broker-Kompatibilität: Alle Makler (ECN/STP/MM)

💰 INVESTITION VS. MÖGLICHE RENDITE

🔹 Mit $500 Konto:

Tägliches Ziel : 2-5% ($10-$25)

Monatliches Ziel : 20-50% ($100-$250)

Risiko pro Handel : maximal 1%

Erwarteter Drawdown: 10-20% maximal

🔹 Mit $5.000 Konto:

Tägliches Ziel : 1-3% ($50-$150)

Monatliches Ziel : 15-30% ($750-$1.500)

Professionelle Risikoparameter

Verwaltung auf institutionellem Niveau

⚠️ WICHTIGER HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Der Handel birgt ein erhebliches Verlustrisiko. Die Performance in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. DOPERMAN SCALPER enthält mehrere Risikomanagement-Funktionen, aber die Benutzer müssen:

Mit einem Demokonto beginnen Nie mehr als 5% des Kapitals riskieren eine angemessene Geldverwaltung anwenden Die Leistung regelmäßig überwachen Realistische Erwartungen haben

🎁 SONDERBONI (ZEITLICH BEGRENZT)

🎯 BONUS #1: Professionelles Dashboard

Holen Sie sich unser erstklassiges visuelles Dashboard mit erweiterten Analysen (im Wert von $97)

🎯 BONUS #2: Einstellungsoptimierer

Automatisches Tool zur Optimierung der Einstellungen für Ihr spezielles Konto (im Wert von $147)

BONUS #3: VIP-Support-Gruppe

Zugang zur exklusiven VIP-Handelsgemeinschaft und direkter Entwickler-Support

📞 UNTERSTÜTZUNG & GARANTIE

🛡️ 30-TAGE-GELD-ZURÜCK-GARANTIE

Wenn Sie mit DOPERMAN SCALPER V2.0 innerhalb von 30 Tagen nicht zufrieden sind, erstatten wir Ihnen 100% Ihres Kaufpreises. Es werden keine Fragen gestellt.

💬 24/7 SUPPORT

Direkte E-Mail-Unterstützung

Zugang zur Telegram-Gruppe

Video-Tutorials

Regelmäßige Webinare

🚀 SIND SIE BEREIT, IHR TRADING ZU VERÄNDERN?

DOPERMAN SCALPER V2.0 ist die Spitze der automatisierten Handelstechnologie. Mit seinemRisikomanagement auf militärischem Niveau, demintelligenten Martingal-System undprofessionellen Kontrollen ist er für Händler konzipiert, die Spitzenleistungen verlangen.

Klicken Sie jetzt auf "In den Warenkorb" und beginnen Sie Ihre Reise zu beständigen, professionellen Handelsergebnissen!

"Handeln Sie intelligent, nicht hart - lassen Sie DOPERMAN SCALPER die Arbeit machen, während Sie die Gewinne genießen!"

P.S.Es sind nur begrenzte Exemplare zu diesem Preis erhältlich. Der Preis wird sich erhöhen, sobald wir 100 Kunden erreicht haben.Handeln Sie jetzt und sichern Sie sich Ihr Exemplar zum aktuellen Investitionsniveau!

P.P.S. Immer noch unsicher? Nehmen Sie an unserem kostenlosen Webinar teil, das jeden Mittwoch um 20.00 Uhr GMT stattfindet, um DOPERMAN SCALPER in Aktion zu sehen!