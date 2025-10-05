Made to Echo
- Experten
- Luaiy Ibra Hakiki Lubis
- Version: 2.28
- Aktualisiert: 17 Dezember 2025
- Aktivierungen: 10
Treffen Sie Made to Echo
Dies ist eine begrenzte Preisphase. Erhalten Sie es zu 99, solange unter 5 Verkäufe. Sobald diese Obergrenze erreicht ist, wird der neue Preis 129 sein. Derzeit verkauft: 4 Exemplare.
MQl5-Kanal : https://www.mql5.com/en/channels/robotsofluaiy
Anleitungen: https://www.mql5.com/en/blogs/post/763451
Kontaktieren Sie uns für die richtigen Backtest-Einstellungen — Ich sende Ihnen alles Notwendige.
Entwickelt für Händler, die Einfachheit, Stabilität und strikte Kontrolle schätzen, Made to Echo ist Ihr Trading-Assistent für ein Diagramm, der speziell dafür gebaut wurde, die Regeln der Prop-Firma und das private Kontomanagement gleichermaßen zu handhaben.
Send a message to receive a demo-account trial build.
Wie der EA funktioniert
- Ein intelligenter Volatilitätsfilter überwacht die durchschnittliche wahre Reichweitenexpansion, um Breakout-Umgebungen zu erkennen. Der EA tritt während Momenten der Richtungsexpansion ein und vermeidet seitliche Bewegungen, was die Wahrscheinlichkeit eines starken Nachziehens erhöht.
Intelligentes Risikomanagement
- Berechnet automatisch die Losgröße basierend auf der Kontogröße und den Drawdown-Grenzen
- Wählen Sie zwischen fester Losgröße und Risiko-pro-Handelslogik
- Setzt Ihr Konto niemals unsicheren Risikostufen aus
Entwickelt für Prop-Firma-Herausforderungen
- Konsistentes Verhalten mit niedrigem Drawdown für stabile Equity-Kurven
- Einfache Bedienung, keine riskanten Strategien wie Grid oder Martingale
Beste Verwendung: Anheften an XAUUSD auf Zeitrahmen M30
Nur auf einem Diagramm ausführen! Der EA verwaltet alles intern – keine Notwendigkeit, mehrere Symbole anzuhängen.
Nach dem Kauf: Kontaktieren Sie uns, um unserem privaten Telegram-Kanal für Updates, Neuigkeiten, Tipps und Diskussionen beizutreten.
This is a wonderful work, perfectly stable with an appropriate risk-to-reward ratio. Really five stars MT5 EA. Could I possibly request a review of the source code? Because the EA never opens a trade on the launch day. Thus, it misses all trading on that day. However, trading occurs on an account that was started days earlier."