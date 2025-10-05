Made to Echo

4

Treffen Sie Made to Echo

Dies ist eine begrenzte Preisphase. Erhalten Sie es zu 99, solange unter 5 Verkäufe. Sobald diese Obergrenze erreicht ist, wird der neue Preis 129 sein. Derzeit verkauft: 4 Exemplare.


MQl5-Kanal : https://www.mql5.com/en/channels/robotsofluaiy

Anleitungen: https://www.mql5.com/en/blogs/post/763451 

Kontaktieren Sie uns für die richtigen Backtest-Einstellungen — Ich sende Ihnen alles Notwendige.


Entwickelt für Händler, die Einfachheit, Stabilität und strikte Kontrolle schätzen, Made to Echo ist Ihr Trading-Assistent für ein Diagramm, der speziell dafür gebaut wurde, die Regeln der Prop-Firma und das private Kontomanagement gleichermaßen zu handhaben.

Send a message to receive a demo-account trial build.

Wie der EA funktioniert

  • Ein intelligenter Volatilitätsfilter überwacht die durchschnittliche wahre Reichweitenexpansion, um Breakout-Umgebungen zu erkennen. Der EA tritt während Momenten der Richtungsexpansion ein und vermeidet seitliche Bewegungen, was die Wahrscheinlichkeit eines starken Nachziehens erhöht.

Intelligentes Risikomanagement

  • Berechnet automatisch die Losgröße basierend auf der Kontogröße und den Drawdown-Grenzen
  • Wählen Sie zwischen fester Losgröße und Risiko-pro-Handelslogik
  • Setzt Ihr Konto niemals unsicheren Risikostufen aus

 Entwickelt für Prop-Firma-Herausforderungen

  • Konsistentes Verhalten mit niedrigem Drawdown für stabile Equity-Kurven
  • Einfache Bedienung, keine riskanten Strategien wie Grid oder Martingale

 Beste Verwendung: Anheften an XAUUSD auf Zeitrahmen M30

 Nur auf einem Diagramm ausführen! Der EA verwaltet alles intern – keine Notwendigkeit, mehrere Symbole anzuhängen.

Nach dem Kauf: Kontaktieren Sie uns, um unserem privaten Telegram-Kanal für Updates, Neuigkeiten, Tipps und Diskussionen beizutreten.
Bewertungen 8
Arnoldpp
339
Arnoldpp 2025.11.24 19:43 
 

This is a wonderful work, perfectly stable with an appropriate risk-to-reward ratio. Really five stars MT5 EA. Could I possibly request a review of the source code? Because the EA never opens a trade on the launch day. Thus, it misses all trading on that day. However, trading occurs on an account that was started days earlier."

JiangGui
58
JiangGui 2025.11.21 14:08 
 

After two weeks of use, the results were quite good.

Elvira1968
69
Elvira1968 2025.11.20 09:37 
 

I would like to start by thanking the developer for the excellent work and responsiveness. After more than a month of using this EA, it has proven to be very reliable. It offers very good entry points as well as a highly effective grid protection system. Unlike other EAs that simply place grid orders every 100–200–300 points and rely on a martingale approach with the hope that the market returns, this EA uses a completely different grid protection logic. It allows the EA to protect a losing position rather than simply increasing lot size and hoping for luck. In the discussion section, I will attach a screenshot with statistics for the last week and a half, along with explanations of some nuances. Regarding the comment that the EA performs better in backtesting than in live trading — please take into consideration that the market has become significantly more volatile. On one of the days, I stopped all my EAs because a single one-minute candle moved 2000 points. No EA can handle such volatility perfectly. I also want to mention one weakness related to basket positions. I had an issue when the EA was running on the MetaTrader VPS. It was resolved after I switched to the VPS provided by my broker, IC Markets (I’m not sure how to correctly describe this type of VPS, but instead of migrating in MetaTrader, I connect remotely to the VPS as if it were a separate computer). If anyone encounters a similar issue, please contact the developer so they can gather more information to resolve it fully. In conclusion, this EA is definitely worth your attention, but you must take into account the increased market volatility compared to earlier this year and approach the EA’s settings with responsibility.

Seasonal Pattern Trader
Dominik Patrick Doser
Experten
Disclaimer:   Bedenken Sie, dass saisonale Muster nicht immer zuverlässig sind. Deshalb ist ein durchdachtes Risikomanagement entscheidend, um Verluste zu minimieren. Saisonale Muster in der Finanzwelt sind wie ein gut gehütetes Geheimnis, das erfolgreiche Investoren für ihren Vorteil nutzen.  Diese Muster sind wiederkehrende Preisbewegungen, die in bestimmten Zeiträumen oder um besondere Ereignisse auftreten. Hier sind einige Beispiele und Hinweise zur optimalen Nutzung dieser Muster: Beispiel
Isheguve Scalper Pro
Vincent Vandeyua Orya
Experten
Isheguve Scalper pro Benutzerhandbuch 1. Einführung in Isheguve Scalper Pro Isheguve Scalper Pro ist ein hochentwickelter MQL5 Expert Advisor, der entwickelt wurde, um Ihre Handelsentscheidungen zu automatisieren. Er integriert fortschrittliche technische Analyse mit robustem Geld- und Handelsmanagement, um eine umfassende automatisierte Handelslösung zu bieten. Die wichtigsten Funktionen umfassen: Erkennung von Candlestick-Mustern: Identifiziert verschiedene Umkehr- und Fortsetzungskerzenformat
Hedging Breakout MT5
Agus Santoso
Experten
MT4-Version: https://www.mql5.com/en/market/product/104671 MT5-Version: https://www.mql5.com/en/market/product/110506 Der Hedging Breakout Expert Advisor ist ein hochentwickeltes Handelstool, das entwickelt wurde, um von Marktausbrüchen zu profitieren und gleichzeitig ein robustes Risikomanagement durch Absicherungsstrategien einzusetzen. Dieser EA wurde sorgfältig ausgearbeitet, um optimale Ausbruchsmöglichkeiten zu identifizieren und die erhöhte Marktliquidität zu nutzen, um das Handelspote
Nova RSW Trader
Anita Monus
Experten
Nova RSW Trader ist ein Expert Advisor im Contrarian-Stil, der auf dem Reverse Sweep-Konzept basiert - er identifiziert überzogene Marktbewegungen und zielt auf strukturierte Umkehrungen mit Präzision. Anstatt der Herde zu folgen, wartet Nova RSW Trader auf Erschöpfung, Ungleichgewicht und spezifische technische Auslöser, bevor er in Trades einsteigt, die darauf abzielen, Extreme auszublenden und aus der mittleren Umkehr Kapital zu schlagen. Dieser EA wurde für Händler entwickelt, die verstehen,
Double Grid Pro
Igor Riabtsev
Experten
Der EA eröffnet Trades auf der Grundlage von Signalen des Fractals-Indikators und verwendet intelligente Mittelwertbildung und Positionsvolumenberechnung. Im Gegensatz zu den meisten Grid-Expert Advisors eröffnet Double Grid Pro Mittelwertbildungspositionen nur bei Signalen. Der Fractals-Indikator wird in diesem Fall als der effektivste angesehen. Der Expert Advisor kann für einen aggressiven und konservativen Handelsstil konfiguriert werden. Der Schlüsselparameter der Strategie ist der Parame
Momentum X
Chui Ying Mok
5 (1)
Experten
Momentum X, ein einzigartig gestalteter, momentumbasierter Expert Advisor, wird enthüllt. Sichern Sie sich diese sorgfältig entwickelte Software zu einem Sonderpreis, bevor sie auf ihren endgültigen Preis von 899 $ ansteigt. Ergreifen Sie diese außergewöhnliche Gelegenheit und erleben Sie die Revolution im Devisenhandel. Unvergleichliche Funktionalität Momentum X arbeitet mit dem wichtigsten Marktmomentum und stellt sicher, dass Trades strategisch platziert werden. Im Gegensatz zu den risikobeh
Red Dragon MT5
Sarfraz
5 (1)
Experten
Red Dragon Scalper - Professioneller MT5 EA Red Dragon Scalper ist ein vollautomatischer Expert Advisor, der für die MT5-Plattform entwickelt wurde. Sein Schwerpunkt liegt auf dem Hochfrequenz-Scalping, mit dem Ziel, kleine, schnelle Gewinne aus der Marktvolatilität zu erzielen. Rabattierter Preis : Der Preis erhöht sich um $90 pro 10 Käufe. Endgültiger Preis $4999 Kern-Strategie Der Kernalgorithmus des EA verwendet eine Kombination aus Preisaktionsanalyse und mehreren technischen Indikatoren,
Duende MT5
Nestor Alejandro Chiariello
Experten
Hallo Händler! Ich stelle die "Duende"-Strategie vor, Duende ist ein Algorithmus, der Muster unterschiedlicher hoher und niedriger Niveaus erkennt, bei denen sie konstant bleiben, um gute Einträge zu machen, mit einem Wiederherstellungssystem, das verschiedene Dinge wie Breakeven und Kreuzungen zwischen Peers abfragt Es hat sich als problemlos erwiesen, mehrere Währungen zu kontrollieren, mit einer starken Kontrolle der Nachrichten während des Marktes Es ist möglich, es mit allen Symbolen zu v
Quad Rotation Stochastic Bitcoin EA
Csaba Horvath
Experten
QuadRotation Stochastic BTC/ETH Expert Advisor Überblick: QuadRotation Stochastic ist ein hochspezialisierter Trading-Bot, der für den Präzisionshandel auf den BTC- und ETH-Märkten entwickelt wurde. Unter Verwendung einer fortschrittlichen Stochastik-Oszillator-Logik in mehreren Konfigurationen identifiziert dieser EA dynamisch optimale Handelsmöglichkeiten und nutzt überkaufte/überverkaufte Bedingungen zur Maximierung der Erträge. Er arbeitet mit einem Zeitrahmen von M15 für eine verfeinert
MAM Gold
Matei-Alexandru Mihai
Experten
Nur noch 5/10 Exemplare zum Einführungspreis von 99 $ verfügbar! Philosophie — „Disziplin hinein, Gewinne hinaus. Ein sauberer Motor für Aktien.“ MAM Gold ist ausschließlich für Aktien entwickelt und funktioniert auf jedem Zeitrahmen. Es läuft als ruhiger, immer aktiver Long-Engine: gezielte Einstiege mit EMA/ATR-Kontext, diszipliniertes Risikomanagement, intelligentes Trailing und Hinzufügen nur dann, wenn der Trend wirklich trägt. Kein Hype—nur strukturierte Ausführung für Aktien. Technik
AI ML Engine
VALU VENTURES LTD
Experten
AI ML Engine v1.0 - Advanced Trading System Professional AI-Powered Trading Expert Advisor Transform your trading with cutting-edge machine learning technology. This sophisticated EA combines multiple AI models with intelligent filtering systems for enhanced market analysis and decision-making. Machine Learning Models Random Forest Classifier - Ensemble learning with configurable trees and depth. SVM (Support Vector Machine) - Advanced pattern classification with multiple kernels. Logistic Regr
Fisherman MT5
Agus Santoso
Experten
MT4-Version: https://www.mql5.com/en/market/product/127890 MT5-Version: https://www.mql5.com/en/market/product/127891 Fisherman ist ein fortschrittlicher gitterbasierter Expert Advisor (EA), der darauf ausgelegt ist, Preisbewegungen systematisch zu erfassen. Genau wie ein Fischer, der ein Netz auswirft, um Fische zu fangen, setzt dieser EA ein strukturiertes Raster aus ausstehenden Aufträgen ein, um die Marktchancen zu maximieren. Der EA arbeitet in zwei flexiblen Modi: 1.Automatischer Modus
CRT Master Theory
VALU VENTURES LTD
Experten
CRT Master Theory - Multi-Pattern Trading System Professional multi-strategy EA designed for H1 timeframe across all symbols. Combines 5 proven price action patterns with advanced filtering and risk management. Trading Strategies: False Breakout - Trades failed breakouts with optional candle range TP Inside Bar - Breakout strategy from consolidation patterns Pin Bar - Reversal signals from rejection wicks Engulfing - Momentum continuation patterns Support/Resistance - Bounce trades from key lev
Goldie Gold MT5
Agus Santoso
Experten
MT4-Version: https://www.mql5.com/en/market/product/126488 MT5-Version: https://www.mql5.com/en/market/product/126489 Der Goldie Gold Expert Advisor ist ein hochspezialisierter Handelsalgorithmus, der ausschließlich für den Handel mit dem Metall Gold (XAU/USD) entwickelt wurde. Dieser EA enthält eine ausgeklügelte Kombination mehrerer Breakout-Strategien, um signifikante Marktbewegungen während volatiler Handelssitzungen zu erfassen. Egal, ob Sie einen Martingale-Risikomanagementansatz oder
Nova ADX Trader
Anita Monus
Experten
Der Nova ADX Trader basiert auf der bewährten Stärke des Average Directional Index (ADX ) - ein Trendstärke-Indikator, dem Profis seit Jahrzehnten vertrauen. Anstatt das Momentum zu erraten, misst dieser Expert Advisor es direkt und handelt nur, wenn der Markt Überzeugung und Klarheit zeigt. Durch die Kombination von ADX-Messwerten mit direktionalen Filtern vermeidet der Nova ADX Trader schwache, unentschlossene Bedingungen und konzentriert sich ausschließlich auf hochwertige, direktionale Setup
Bobot Scalper Gold
Richard Tolentino
Experten
BoBot Scalper - Die neue Ära des Trend Scalping ist da. Wenn Sie mit XAUUSD, Indizes oder sich schnell bewegenden Paaren handeln, ist dieser EA für Sie gemacht. BoBot Scalper verwendet eine verfeinerte MACD/LWMA-Engine, um echte Trendfortsetzungs-Einträge vor der Masse zu erkennen. Er reagiert schnell, verwaltet das Risiko sauber und sichert den Gewinn mit einem stufenbasierten Währungs-Trailing-System - einem der intelligentesten Trailing-Stile, die Sie in einem Scalping-EA finden. Er verwendet
Gbpjpy Asian Breakout
Wachinou Lionnel Pyrrhus Sovi Guidi
Experten
GBPJPY Asian Breakout EA Asiatische Breakout-Strategie | Vollautomatischer M5-Expert Advisor für GBPJPY 100 % automatisiertes Handelssystem Der GBPJPY Asian Breakout ist ein vollautomatischer Expert Advisor (EA), der speziell für den Handel von Breakouts während der asiatischen Handelssitzung auf dem Währungspaar GBPJPY entwickelt wurde. Er ist auf den M5-Zeitrahmen (5-Minuten-Chart) optimiert und kombiniert präzise Einstiegssignale mit intelligenter Risikosteuerung und zeitbasierter Fi
FREE
Ai Corporal EA MT5
Indra Maulana
5 (1)
Experten
Ein vollautomatischer Experte Entwickelt und produziert zu 100% durch künstliche Intelligenz, mit der weltweit fortschrittlichsten Technologie Alle Trades haben Gewinn- und Verlustlimits, mit der besten und risikoärmsten Marktstrategie, ohne gefährliche Strategien wie Martingale und Hedges, etc. zu verwenden. Ein Spezialist, der seit Jahren von einer künstlichen Intelligenz trainiert wurde, um Trends korrekt zu erkennen (mit den neuesten Methoden der Welt) Die künstliche Intelligenz dieses Exper
Savage Capital Max Scaling Pro
Gerald Birkner
Experten
Vorstellung von Savage Capital Max Scaling Pro – Ihr Go-To EA für Trading-Erfolg! Holen Sie das Beste aus Ihrem Trading heraus mit Savage Capital Max Scaling Pro , einem vielseitigen EA  für  LIVE-MÄRKTE . Hauptmerkmale: Automatische Gewinnmaximierung: Der EA setzt Take Profit (TP) & Stop Loss (SL) und verwendet eine Trail Stopp (TS)-Technik . Er sammelt sogar Geld von laufenden Trades , auch wenn TP nicht erreicht wird . Entwickelt von Profis: Entwickelt von einem erfahrenen Softwareentwickl
EclipesPro
Themichl LLC
Experten
EclipesPro II ist ein MetaTrader 5 Expert Advisor, der FRAMA- und VIDYA-Indikatoren für die Trendfolge auf den Devisenmärkten verwendet. Er generiert Kauf-/Verkaufssignale auf der Grundlage von Indikator-Crossovers und der Preisposition relativ zum FRAMA, wobei der RSI für die Ausstiegsfilterung verwendet wird. Der EA verwendet fortschrittliche Ausstiegsstrategien, einschließlich teilweiser Positionsschließung und Dreifachbestätigung. Das Risikomanagement umfasst mehrere Methoden zur Positionsg
FREE
NeodymiumX
I Gede Pandega Wiratama
Experten
NeodymiumX ist ein Expert Advisor, der auf den Handel mit den Indizes NASDAQ/ NDX100/ US100/ NAS100 spezialisiert ist. Es verwendet keine gefährliche Strategie (matingale, Gitter, etc) und gibt eine sichere und stetige Wachstum eines Kontos. Im Gegensatz zu einigen commons NAS100 EA, die nur kaufen, um / Position, NeodymiumX verwenden kaufen oder verkaufen Position nach dem Markttrend. So kann es Gewinn in beide Richtungen und immer noch profitabel, auch wenn US100 Preis fallen (wie am Anfang de
GoldFlix
Erhan Karayigit
Experten
GoldFlix - Trend- und Momentum-basierte Strategie wurde ausschließlich für GOLD, XAUUSD entwickelt und arbeitet nur auf dem M15 (15-Minuten) Zeitrahmen . Sie kombiniert Trendrichtung, Momentum und Preisaktionsanalyse, um die zuverlässigsten Handelsmöglichkeiten zu identifizieren. Hauptmerkmale Trend- und Momentum-Erkennung: Nutzt die Multi-Timeframe-Analyse, um Kursbewegungen in Trendrichtung zu erkennen. Time-Aware Trading: Eröffnet Trades nur während bestimmter Zeitfenster, um unnötige Positio
FREE
ErusFX 1 Percent Hunter
Erwin Rustandi
Experten
Expert Advisor Beschreibung ErusFX 1 Percent Hunter ist ein einfacher Expert Advisor, der auf dem stochastischen Oszillator basiert, der Kauf- und Verkaufspositionen sammelt, bis die Gewinnbedingung von 1% erreicht ist. Empfohlene Paare : EURUSD ZeitRahmen : H4 Bitte testen Sie verschiedene Variationen der EA-Einstellungen, um das für Sie passende Ergebnis zu erhalten Einstellung Beschreibung Volumen =====>>>>> Setze Lot von Saldo, Beispiel Saldo 1.000, Volumen 100 als Lot ist 0.01, Beispiel S
Gold Crazy EA MT5
Nguyen Nghiem Duy
Experten
Gold Crazy EA ist ein Expert Advisor, der speziell für den Handel mit Gold H1/ EU M15 entwickelt wurde. Er verwendet einige Indikatoren, um einen guten Einstieg zu finden. Und Sie können SL oder DCA einstellen, wenn Sie wollen. Es kann ein Scalping oder ein Grid / Martingale abhängen Ihre Einstellung sein. Diese EA kann Auto-Lot von Balance, setzen Risiko pro Handel. Sie können auch TP / SL für earch Handel oder für Korb von Handel. - RSI_PERIOD - wenn = -1, dann arbeitet die Standardstrategie,
Trend WIN B3
JETINVEST
5 (4)
Experten
Trend WIN B3 ist ein professionelles Handelssystem, das für die MT5-Plattform entwickelt und für die Arbeit mit MINI FUTURE INDEX (WIN) auf B3 in BRASILIEN optimiert wurde. Das System verwendet Fuzzy Logic in mehreren Zeitrahmen (1M, 5M, 15M, 30M, H1, H4, D1), um den Preistrend zu identifizieren, wobei in jedem Zeitrahmen Gewichtungen gemäß den durchgeführten Berechnungen angewendet werden. Nachdem der Trend erkannt wurde, platziert das System eine STOP-Order (KAUF oder VERKAUF) entsprechend der
Call of Frost
Dina Priyanti
1 (2)
Experten
Kontaktieren Sie mich für eine genaue Backtest-Konfiguration. Ich werde die richtige EINSTELLUNG  Datei   (.ini) senden und Sie anleiten. Treten Sie mit mir in Kontakt, um für einige Tage auf eine TEST Datei für Ihr Demokonto zuzugreifen. Der erstaunliche Call of Frost Price Action Pin Bar Sniper: Dieser EA wurde entwickelt, um hochwahrscheinliche Umkehrkerzenmuster, insbesondere Pin Bars, an wichtigen Unterstützungs- und Widerstandsniveaus zu erkennen. Durch die Analyse der Preisaktion, ohne
KingKong MT5
Agus Santoso
Experten
MT4-Version: https://www.mql5.com/en/market/product/90077 MT5-Version: https://www.mql5.com/en/market/product/103136 Der „KingKong“ Expert Advisor (EA) ist ein hochentwickelter Handelsalgorithmus, der für den Forex-Markt entwickelt wurde und eine Breakout-Strategie nutzt, die in Zeiten erhöhter Marktliquidität aktiviert wird. Dieser EA ist so konzipiert, dass er von erheblichen Preisbewegungen profitiert, die auftreten, wenn das Handelsvolumen ansteigt, und so sicherstellt, dass Geschäfte z
Smart Martingale Trader
Mohd Azmi Amirullah A
Experten
Smart Martingale Trader MT5 Discounted Price. Price increases $10 every 10 purchases (8 left). EA Handelsverlaufskanal: https: //www.mql5.com/en/channels/smart-martingale-trader Hauptmerkmale: 6 eingebaute Signal-Strategien (MA+RSI, MACD+RSI, Bollinger, etc.) Intelligentes Korb-Management-System Erweiterter Trailing-Stop-Schutz Anpassbares Risikomanagement Multi-Timeframe-Kompatibilität Professionelles Debug-System NEU in v2.4 - Fortgeschrittenes Schutzsystem: Korbübergreifendes Hedging:
Nusantara MT5
Agus Santoso
Experten
MT4-Version: https://www.mql5.com/en/market/product/117011 MT5-Version: https://www.mql5.com/en/market/product/117012 Nusantara EA – Intelligenter Ausbruch mit präziser Pending-Order „Nusantara“ ist ein Expert Advisor (EA), der auf einer Breakout-Box-Strategie basiert. Diese wird durch die Ausführung von Pending-Orders mit Distanz erweitert und verfügt über ein Risikomanagement-Umschaltsystem. Entwickelt für ambitionierte Trader, die eine automatisierte, sichere Strategie suchen, die flexibel
First Scalper MT5
Kyra Nickaline Watson-gordon
5 (4)
Experten
First Scalper ist ein auf Scalping basierender Expert Advisor, der den besten und sichersten Scalping EA auf dem Markt verwendet. Eine große Anzahl von Eingaben und Einstellungen wurden getestet und optimiert und in das Programm eingebettet, so dass die Eingaben begrenzt und sehr einfach sind. Die Verwendung des EA erfordert keine professionellen Informationen oder Forex Trading Kenntnisse. First Scalper kann auf allen Symbolen und allen Zeitrahmen handeln, indem er eine spezielle und einzigar
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (379)
Experten
Hallo Trader! Ich bin   Quantum Queen   , das Kronjuwel des gesamten Quantum-Ökosystems und der bestbewertete und meistverkaufte Expert Advisor in der Geschichte von MQL5. Mit einer nachweislichen Erfolgsbilanz von über 20 Monaten Live-Trading habe ich mir meinen Platz als unangefochtene Königin von XAUUSD redlich verdient. Meine Spezialität? GOLD. Meine Mission? Konstante, präzise und intelligente Handelsergebnisse liefern – immer und immer wieder. IMPORTANT! After the purchase please send me
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (23)
Experten
LIVE-SIGNAL MIT ECHTEM HANDELSKONTO: Standard MT4 (Mehr als 7 Monate Live-Handel): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Mehr als 5 Monate Live-Handel): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Forex EA Trading Channel auf MQL5: Treten Sie meinem MQL5-Kanal bei, um die neuesten Nachrichten von mir zu erhalten. Meine Community mit über 14.000 Mitgliedern auf MQL5 . NUR NOCH 3 VON 10 EXEMPLARE ZUM PREIS VON 399 $ VERFÜGBAR! Danach steigt der Preis auf 499 $. Der Expert Advisor
Aot
Thi Ngoc Tram Le
4.68 (40)
Experten
AOT MT5 - KI-Multi-Währungs-System der nächsten Generation Live Signal: [Main Account] | [Minor Account] |  [Satellite Signal]  |  AOT Official Channel   WICHTIG! Senden Sie mir nach dem Kauf eine private Nachricht, um das Installationshandbuch und die Einrichtungsanweisungen zu erhalten: Ressource Beschreibung Verständnis der AOT-Handelsfrequenz Warum der Bot nicht jeden Tag handelt So richten Sie den AOT Bot ein Schritt-für-Schritt-Installationsanleitung Set files AOT MT5 ist ein fortschr
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.63 (19)
Experten
Jedes Mal, wenn das Live-Signal um 10 % zunimmt, wird der Preis erhöht, um die Exklusivität von Zenox zu wahren und die Strategie zu schützen. Der Endpreis beträgt 2.999 US-Dollar. Live-Signal IC Markets Konto, sehen Sie die Live-Performance selbst als Beweis! Benutzerhandbuch herunterladen (Englisch) Zenox ist ein hochmoderner KI-basierter Multi-Pair-Swing-Trading-Roboter, der Trends folgt und das Risiko über sechzehn Währungspaare diversifiziert. Jahrelange, engagierte Entwicklung hat zu eine
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (17)
Experten
Hybrid-Handelsstrategie für XAUUSD – Kombination aus News-Sentiment & Orderbuch-Imbalance Die vorgestellte Strategie kombiniert zwei selten genutzte, jedoch hochwirksame Handelsansätze zu einem hybriden System, das nur für den Handel mit XAUUSD (Gold) im 30-Minuten-Chart entwickelt wurde. Während herkömmliche Expert Advisors meist auf fest definierte Indikatoren oder einfache charttechnische Strukturen zurückgreifen, basiert dieses System auf einem intelligenten Marktzugangsmodell, das aktuelle
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (88)
Experten
Quantum King EA – Intelligente Leistung, optimiert für jeden Trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Sondereinführungspreis Live-Signal:       KLICKEN SIE HIER MT4-Version:   HIER KLICKEN Quantum King-Kanal:       Klicken Sie hier ***Kaufen Sie Quantum King MT5 und Sie erhalten Quantum StarMan möglicherweise kostenlos!*** Fragen Sie privat nach weiteren Einzelheiten! Beherrschen Sie   Ihren Ha
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (11)
Experten
LIVE-SIGNAL MIT ECHTEM HANDELSKONTO: Standardeinstellungen: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Forex EA Trading Channel on MQL5: Treten Sie meinem MQL5-Kanal bei, um die neuesten Nachrichten von mir zu erhalten. Meine Community mit über 14.000 Mitgliedern auf MQL5. NUR NOCH 3 VON 10 EXEMPLARE FÜR 399 $ VERFÜGBAR! Anschließend wird der Preis auf 499 $ erhöht. Der EA wird in begrenzter Stückzahl verkauft, um die Rechte aller Käufer zu gewährleisten. AI Gold Trading nutzt das fortschrittlic
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (5)
Experten
Wichtiger Hinweis: Um vollständige Transparenz zu gewährleisten, stelle ich Zugang zum echten Investorenkonto bereit, das mit diesem EA verbunden ist, sodass Sie seine Leistung live ohne Manipulation überwachen können. Innerhalb von nur 5 Tagen wurde das gesamte Anfangskapital vollständig abgehoben, und seitdem handelt der EA ausschließlich mit Gewinnmitteln, ohne jegliche Exposition zum ursprünglichen Saldo. Der aktuelle Preis von $199 ist ein limitiertes Einführungsangebot und wird nach dem V
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.85 (84)
Experten
Aura Ultimate – Der Höhepunkt des Handels mit neuronalen Netzwerken und der Weg zur finanziellen Freiheit. Aura Ultimate ist der nächste Evolutionsschritt in der Aura-Familie – eine Synthese aus modernster KI-Architektur, marktadaptiver Intelligenz und risikokontrollierter Präzision. Aufbauend auf der bewährten DNA von Aura Black Edition und Aura Neuron geht es noch einen Schritt weiter, indem es deren Stärken in einem einheitlichen Multi-Strategie-Ökosystem vereint und gleichzeitig eine völli
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Experten
Symbol XAUUSD (Gold/US-Dollar) Zeitraum (Timeframe) H1-M15 (beliebig) Unterstützung für Einzelhandel JA Mindesteinzahlung 500 USD (oder entsprechender Betrag in anderer Währung) Kompatibel mit allen Brokern JA (unterstützt 2- oder 3-stellige Preise, jede Kontowährung, Symbolname und GMT-Zeit) Funktioniert ohne Voreinstellung JA Wenn Sie sich für maschinelles Lernen interessieren, abonnieren Sie den Kanal: Abonnieren! Hauptmerkmale des Mad Turtle Projekts: Echtes Maschinelles Lernen Dieser Ex
X Fusion AI
Chen Jia Qi
5 (12)
Experten
X Fusion AI — Neural-Adaptives Hybrides Handelssystem Zeitlich begrenzter Rabatt. Nur noch 7 von 20 verfügbar — fast ausverkauft. Der aktuelle Angebotspreis beträgt 149 USD und wird bald wieder auf 999 USD steigen. Démonstration de fonctionnement Echtkonto-Performance Bitte denken Sie nach dem Kauf daran, uns eine private Nachricht zu senden, um die empfohlenen Parameter, Anleitungen, Hinweise, Nutzungstipps und weitere Informationen zu erhalten. Vielen Dank für Ihre Unterstützung. 1. Überblic
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Experten
Wir stellen vor       Quantum Emperor EA   , der bahnbrechende MQL5-Expertenberater, der die Art und Weise, wie Sie mit dem prestigeträchtigen GBPUSD-Paar handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Kaufen Sie Quantum Emperor EA und Sie erhalten  Quantum StarMan    kostenlos! *** Fragen Sie privat nach weiteren
ABS GoldGrid
Thi Ngoc Tram Le
5 (14)
Experten
S onderpreis von  $109  (regulärer Preis: $365) . Einrichtungs- und Nutzungsanleitung :  ABS Channel . Echtzeit-Überwachung:   ABS Signal .  Einrichtungsdatei vom Live-Signal Grundlegende Einrichtungsdatei Was ist ABS EA? ABS EA ist ein professioneller Handelsroboter, der speziell für XAUUSD (Gold) im H1-Zeitrahmen entwickelt wurde. Er basiert auf einem Martingale-System mit integrierten Risikokontrollen . Entwickelt für neue und erfahrene Händler, ist ABS EA einfach einzurichten, vollaut
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Experten
BLACK FRIDAY - 20% RABATT Nur 24 Stunden gültig. Der Sale endet am 29. November. Dies wird der einzige Sale für dieses Produkt sein. Vorstellung von Syna Version 4 - Das erste agentische KI-Handelsökosystem der Welt Ich freue mich, Syna Version 4 vorstellen zu können, das erste echte Multi-EA-agentische Koordinationssystem der Forex-Handelsbranche . Diese bahnbrechende Innovation ermöglicht es mehreren Expert Advisors, als einheitliches Intelligenznetzwerk über verschiedene MT5-Terminals und
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
Experten
Langfristiges Wachstum. Beständigkeit. Widerstandsfähigkeit. Pivot Killer EA ist kein System für schnelle Gewinne – es ist ein professioneller Handelsalgorithmus, der darauf ausgelegt ist, Ihr Konto langfristig und nachhaltig zu vergrößern . Speziell für XAUUSD (GOLD) entwickelt, ist Pivot Killer das Ergebnis jahrelanger Forschung, Tests und disziplinierter Entwicklung. Es verkörpert eine einfache Philosophie: Beständigkeit schlägt Glück . Dieses System wurde in verschiedenen Marktzyklen, bei Sc
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Experten
AI Forex Robot - Die Zukunft des automatisierten Handels. AI Forex Robot wird von einem System der nächsten Generation künstlicher Intelligenz angetrieben, das auf einem hybriden neuronalen LSTM-Transformer-Netz basiert und speziell für die Analyse der Preisbewegungen von Gold (XAUUSD) auf dem Devisenmarkt entwickelt wurde. Das System analysiert komplexe Marktstrukturen, passt seine Strategie in Echtzeit an und trifft datengestützte Entscheidungen mit einem hohen Maß an Präzision. AI Forex Robot
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Experten
Wir sind stolz darauf, Ihnen unseren innovativen Roboter, den Big Forex Players EA , zu präsentieren, der entwickelt wurde, um Ihr Handelspotenzial zu maximieren, den emotionalen Handel zu minimieren und intelligentere Entscheidungen zu treffen, die von modernster Technologie unterstützt werden. Das gesamte System dieses EA hat uns viele Monate gekostet, um es zu entwickeln, und dann haben wir viel Zeit damit verbracht, es zu testen. Dieser einzigartige EA enthält drei verschiedene Strategien, d
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (4)
Experten
Cryon X-9000 — Autonomes Handelssystem mit Quantengestütztem Analyse-Kern ECHTES SIGNAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Viele Trader manipulieren heutzutage ihre Ergebnisse, indem sie Expert Advisors auf Cent-Konten oder mit sehr kleinen Guthaben laufen lassen – was in Wahrheit zeigt, dass sie ihren eigenen Systemen nicht vertrauen . Dieses Signal hingegen wird auf einem echten Live-Konto mit 20.000 USD betrieben. Es steht für eine tatsächliche Kapitalverpflichtung und bietet eine tra
Gold vs Bitcoin Arbitrage
Anton Zverev
3.25 (4)
Experten
Der weltweit erste öffentliche Arbitrage-Algorithmus zwischen Gold und Bitcoin! Angebote täglich verfügbar! Live-Signal –   https://www.mql5.com/en/signals/2348132 EA: Empfohlene Broker im Laufe der Zeit:   IC Markets Gehandelte Paare:   XAUUSD, BTCUSD Symbol für Anhang:   XAUUSD H1 Vergewissern Sie sich, dass   die gehandelten Währungspaare im Marktübersichtsfenster hinzugefügt wurden   ! Kontotyp: ECN/Rohspread Präfixeinstellungen: Wenn Ihr Broker ein Währungspaar mit einem Symbolpräfix anbi
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.58 (26)
Experten
Ein neuer Schritt nach vorn | KI-gesteuerte Präzision trifft Marktlogik Mit Argos Rage wird ein neues Level der Trading-Automatisierung eingeführt – angetrieben von einem integrierten DeepSeek-KI-System , das Marktverhalten in Echtzeit analysiert. Aufbauend auf den Stärken von Argos Fury verfolgt dieses EA jedoch einen anderen strategischen Ansatz: mehr Flexibilität, breitere Interpretation und stärkere Marktteilnahme. Live Signal Zeitrahmen: M30 Hebel:  min. 1:20 Kapital:  min. $100 Symbole
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Experten
Aura Black Edition ist ein vollautomatischer EA, der nur für den Handel mit GOLD entwickelt wurde. Expert zeigte im Zeitraum 2011-2020 stabile Ergebnisse bei XAUUSD. Keine gefährlichen Methoden des Geldmanagements verwendet, kein Martingal, kein Raster oder Scalp. Geeignet für alle Brokerbedingungen. EA, trainiert mit einem mehrschichtigen Perceptron. Das neuronale Netzwerk (MLP) ist eine Klasse von Feedforward-künstlichen neuronalen Netzwerken (KNN). Der Begriff MLP wird mehrdeutig verwendet, m
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (8)
Experten
Übersicht Golden Hen EA ist ein Expert Advisor, der speziell für XAUUSD entwickelt wurde. Er arbeitet durch die Kombination von acht unabhängigen Handelsstrategien, die jeweils durch unterschiedliche Marktbedingungen und Zeitrahmen (M5, M30, H2, H4, H6, H12) ausgelöst werden. Der EA ist so konzipiert, dass er seine Einstiege und Filter automatisch verwaltet. Die Kernlogik des EA konzentriert sich auf die Identifizierung spezifischer Signale. Golden Hen EA verwendet keine Grid-, Martingale- oder
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Experten
PROP-FIRMA BEREIT!   (   SETFILE herunterladen   ) WARNING : Nur noch wenige Exemplare zum aktuellen Preis verfügbar! Endpreis: 990$ Erhalten Sie 1 EA kostenlos (für 2 Handelskonten) -> kontaktieren Sie mich nach dem Kauf Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Willkommen im Gold Reaper! Aufbauend auf dem sehr erfolgreichen Goldtrade Pro wurde dieser EA für die gleichzeitige Ausführung in mehreren Zeitrahmen konzipiert und bietet die Möglichkeit, die
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Experten
PROP FIRM READY!  STARTAKTION: SEHR BEGRENZTE ANZAHL VON EXEMPLAREN ZUM AKTUELLEN PREIS VERFÜGBAR! Endpreis: 990 $ Ab 349 $: Wählen Sie 1 EA gratis! (für maximal 2 Handelskontonummern) Ultimatives Kombi-Angebot     ->     hier klicken ÖFFENTLICHER GRUPPE BEITRETEN:   Klicken Sie hier   LIVE RESULTS UNABHÄNGIGE ÜBERPRÜFUNG Willkommen bei „The ORB Master“   :   Ihr Vorteil beim Öffnen von Range Breakouts Entfesseln Sie die Leistungsfähigkeit der Opening Range Breakout (ORB)-Strategie mit dem
Remstone
Remstone
5 (8)
Experten
Remstone ist kein gewöhnlicher Expert Advisor.   Es vereint jahrelange Forschung und Vermögensverwaltung. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwin VHR The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Seit 2018   hat mein letztes Unternehmen Armonia Capital das ARF-Signal an Darwinex, einen von der FCA regulierten Vermögensverwalter, gesendet und so 750.000 aufgebracht. Meistern Sie 4 Anlageklassen mit einem einzigen Berater! Keine Versprechungen, keine Kurvenanpassung, ke
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (29)
Experten
WICHTIG   : Dieses Paket wird nur in einer sehr begrenzten Anzahl zum aktuellen Preis verkauft.    Der Preis wird sehr schnell auf 1499 $ steigen    +100 Strategien enthalten   und es kommen noch mehr! BONUS   : Ab einem Preis von 999 $ --> wählen Sie  5     meiner anderen EAs kostenlos aus!  ALLE SET-DATEIEN VOLLSTÄNDIGE EINRICHTUNGS- UND OPTIMIERUNGSANLEITUNG VIDEOANLEITUNG LIVE-SIGNALE BEWERTUNG (Drittanbieter) Willkommen beim ULTIMATE BREAKOUT SYSTEM! Ich freue mich, das Ultimate Breakout
Golden Synapse
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
3.75 (51)
Experten
Golden Synapse EA ist ein präzises Handelssystem, das eine fortschrittliche Strategie mit strenger technischer Analyse kombiniert, um eine konsistente und risikoarme Performance zu erzielen. Es wurde entwickelt, um diszipliniert zu handeln, vermeidet riskante Ansätze und konzentriert sich ganz auf Qualität statt Quantität. Jeder Handel wird sorgfältig ausgewählt und immer durch einen Stop-Loss geschützt. Golden Synapse verwendet niemals Grid- oder Martingale-Systeme. Es wird immer nur eine Posit
Ultimate Pulse
Clifton Creath
5 (2)
Experten
Live-Signal https://www.mql5.com/en/signals/2347626?source=Site+Signale+Mein Öffentlicher Kanal https://www.mql5.com/en/channels/021454d60f74dc01&nbsp; Ultimativer Puls ***Launch-Preis endet am 6. Januar**** Überblick Ultimate Pulse ist ein Expert Advisor, der entwickelt wurde, um Gewinne aus natürlichen Marktbewegungen zu ziehen. Er nimmt Gewinne aus jeder Position einzeln oder in Gittern je nach Bedingungen mit. Einfach, methodisch, effektiv. Optimiert für XAUUSD (Gold) auf dem 30-Minuten-Zei
Golden Mirage mt5
Michela Russo
4.71 (28)
Experten
Begrenzter Bestand zum aktuellen Preis! Endpreis: $1999 --> PROMO: Von $299 --> Der Preis wird alle 5 Käufe steigen, nächster Preis : $399 Golden Mirage ist ein robuster Goldhandelsroboter , der für Händler entwickelt wurde, die Zuverlässigkeit, Einfachheit und professionelle Leistung schätzen. Angetrieben von einer bewährten Kombination aus RSI, gleitendem Durchschnitt, ADX und High/Low Level Indikatoren liefert Golden Mirage qualitativ hochwertige Signale und vollautomatischen Handel auf dem
HTTP ea
Yury Orlov
5 (8)
Experten
How To Trade Pro (HTTP) EA — ein professioneller Handelsberater für den Handel mit beliebigen Assets ohne Martingale oder Grids vom Autor mit über 25 Jahren Erfahrung. Die meisten Top-Berater arbeiten mit steigendem Gold. Sie sehen brillant in Tests aus... solange Gold steigt. Aber was passiert, wenn der Trend sich erschöpft? Wer schützt Ihr Depot? HTTP EA glaubt nicht an ewiges Wachstum — es passt sich dem sich ändernden Markt an und ist so konzipiert, dass es Ihr Investment-Portfolio breit div
Voidly
Luaiy Ibra Hakiki Lubis
Experten
Triff Voidly Dies ist eine limitierte Preisphase. Erhalte es für 198 , solange unter 10 Verkäufen. Sobald dieses Limit erreicht ist, wird der neue Preis 249 sein. Aktuell verkauft: 9 Exemplare. MQl5-Kanal :  https://www.mql5.com/en/channels/robotsofluaiy Anleitungen:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/763451   Wende dich für die richtigen Backtest-Einstellungen an mich – ich sende dir alles Nötige. Entwickelt für Händler, die Wert auf Einfachheit, Stabilität und strenge Kontrolle legen, ist
Pure Veil
Luaiy Ibra Hakiki Lubis
Experten
Treffen Sie Pure Veil This is a limited pricing phase. Get it at 80 while under 5 sales. Once that cap is reached, new price will be 105. Currently sold: 7 copies. MQl5-Kanal :  https://www.mql5.com/en/channels/robotsofluaiy Anleitungen:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/763451   Reach out for the correct backtest settings — I’ll send you everything needed. Entwickelt für Trader, die Einfachheit, Stabilität und strenge Kontrolle schätzen, ist Pure Veil Ihr Ein-Chart-Handelsassistent, der sp
