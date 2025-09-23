Prime Trader

PrimeTrader EA - Intelligenz verfeinert

PrimeTrader EA ist ein hochentwickeltes automatisiertes Handelssystem, das für eine strukturierte Performance unter wechselnden Marktbedingungen entwickelt wurde. Durch die Verschmelzung mehrerer Analysemethoden in einem einzigen Entscheidungsrahmen konzentriert sich das System auf Präzision, Anpassungsfähigkeit und disziplinierte Ausführung.

Das System verwaltet Trades intelligent vom Einstieg bis zum Ausstieg, wendet Schutzlogik und sitzungsbasierte Kontrolle an und hält Sie über ein übersichtliches Informationspanel in Echtzeit auf dem Laufenden.

PrimeTrader EA ist so konzipiert, dass er effizient und leise im Hintergrund arbeitet und Stabilität, Klarheit und professionelles Handelsmanagement gegenüber Komplexität in den Vordergrund stellt.

Die wichtigsten Vorteile

Intelligente Handelsabwicklung mit eingebautem Schutz

Adaptive Logik für unterschiedliche Marktbedingungen

Leichtgewichtige Architektur für reibungslosen, zuverlässigen Betrieb

Anpassbares Verhalten für unterschiedliche Handelsstile

Professionelles On-Chart-Überwachungspanel.





Empfohlene Paare und Zeitrahmen: - Funktioniert mit XAUUSD. - Empfohlene Timeframes: M15. - Min. Einzahlung: 300$.



PrimeTrader EA ist für den Goldhandel und strukturierte Zeitrahmen optimiert und wurde für Händler entwickelt, die ein Gleichgewicht zwischen Einfachheit und fortschrittlicher Kontrolle suchen.

Eine konzentrierte Lösung für disziplinierten, automatisierten Handel.