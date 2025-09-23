Golden Algo MT5

Ein professioneller automatisierter Handelsexperte, der sich auf den Bollinger-Bänder-Indikator stützt, um präzise Kauf- und Verkaufstransaktionen auf der Grundlage von Preisinteraktionen mit den Bändern des Indikators auszuführen und den Handel nach Standardabweichung zu beenden.

Beste Einstellungen: SET-Datei herunterladen Für XAUUSD Zeitrahmen : 1 Min

Merkmale:

Ein intelligentes Informationsfenster, in dem Sie offene Geschäfte und Tageslimits sehen können.

ein Nachrichtenfilter, um den Handel während wichtiger wirtschaftlicher Ereignisse zu verhindern,

Tägliches Geldmanagement, um den maximalen Verlust während des Tages zu bestimmen,

intelligentes Kapitalmanagement auf der Grundlage eines flexiblen Risikoverhältnisses,

ein Timing-Filter, der genaue Handelszeiten ermöglicht.

Empfehlungen:

Währungspaar: XAUUSD (GOLD)

Mindesteinlage: $300

Dieses System wurde entwickelt, um Sicherheit und Effizienz zu vereinen.

Die aktuelle Version unterstützt MT5. Wenn Sie eine MT4-Version benötigen, können Sie mich kontaktieren. Ich danke Ihnen!