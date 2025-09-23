Golden Algo MT5
- Experten
- Abderrahmane Benali
- Version: 1.9
- Aktualisiert: 23 September 2025
- Aktivierungen: 5
Ein professioneller automatisierter Handelsexperte, der sich auf den Bollinger-Bänder-Indikator stützt, um präzise Kauf- und Verkaufstransaktionen auf der Grundlage von Preisinteraktionen mit den Bändern des Indikators auszuführen und den Handel nach Standardabweichung zu beenden.
Beste Einstellungen: SET-Datei herunterladen
Für XAUUSD
Zeitrahmen : 1 Min
Merkmale:
- Ein intelligentes Informationsfenster, in dem Sie offene Geschäfte und Tageslimits sehen können.
- ein Nachrichtenfilter, um den Handel während wichtiger wirtschaftlicher Ereignisse zu verhindern,
- Tägliches Geldmanagement, um den maximalen Verlust während des Tages zu bestimmen,
- intelligentes Kapitalmanagement auf der Grundlage eines flexiblen Risikoverhältnisses,
- ein Timing-Filter, der genaue Handelszeiten ermöglicht.
- Währungspaar: XAUUSD (GOLD)
- Mindesteinlage: $300
Dieses System wurde entwickelt, um Sicherheit und Effizienz zu vereinen.
Die aktuelle Version unterstützt MT5. Wenn Sie eine MT4-Version benötigen, können Sie mich kontaktieren. Ich danke Ihnen!