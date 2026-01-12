Aurum: Wo Deep Learning auf Gold trifft

Aurum stellt einen neuen Ansatz für den Goldhandel dar. Anstatt sich auf starre regelbasierte Systeme oder nachlaufende Indikatoren zu verlassen, setzt Aurum eine duale neuronale Netzwerkarchitektur ein, die anhand von über 59.000 Stunden XAUUSD-Kursentwicklung trainiert wurde. Das Ergebnis ist ein Expert Advisor, der Muster erlernt, die für die traditionelle technische Analyse unsichtbar sind.

Die Architektur

Im Kern lässt Aurum zwei spezialisierte neuronale Netze parallel laufen:

Das erste ist ein hybrides LSTM-CNN-Modell. Long-Short-Term-Memory-Schichten erfassen zeitliche Abhängigkeiten über einen Zeitraum von 30 Takten, während Faltungsschichten lokale Muster aus der Merkmalsmatrix extrahieren. Diese Kombination ermöglicht es Aurum, sowohl den Rhythmus der Preisbewegung als auch die Struktur der Marktmikrostruktur zu verstehen.

Das zweite Netzwerk ist ein Profitabilitätsklassifizierer. Bevor ein Handel platziert wird, bewertet dieses Modell die Wahrscheinlichkeit eines profitablen Ergebnisses. Nur wenn das Vertrauen den internen Schwellenwert überschreitet, wird Aurum aktiv. Dieser selektive Ansatz bedeutet weniger Trades, aber qualitativ hochwertigere Setups.

Was Aurum sieht

Jede Stunde verarbeitet Aurum 51 verschiedene Merkmale, die aus den rohen Marktdaten extrahiert werden:

Preisdynamik durch Bollinger Bänder, RSI und MACD. Volatilitätsregime über Yang-Zhang-, Parkinson- und Garman-Klass-Schätzer. Marktmikrostruktur einschließlich Tick-Volumen-Muster, Ungleichgewicht des Auftragsflusses und Aggressionsverhältnisse. Erkennung von Regimen durch Hurst-Exponent und approximative Entropieberechnungen. Asset-übergreifende Korrelationen mit Silber. Zeitliche Muster, kodiert als zyklische Merkmale.

Diese Merkmale werden vor dem Training einer Korrelationsbereinigung und Qualitätsbewertung unterzogen, um sicherzustellen, dass das Modell aus sinnvollen Signalen und nicht aus Rauschen lernt.

Methodik des Trainings

Aurum wurde mit Hilfe der Lückenvalidierung trainiert, einer Technik, die Datenverluste verhindert, indem sie mit einem ausgesparten mittleren Teil des Datensatzes getestet wird. Dadurch wird sichergestellt, dass das Modell auf unbekannte Marktbedingungen verallgemeinert werden kann, anstatt sich an historische Muster zu erinnern.

Der Trainingsdatensatz erstreckt sich über den Zeitraum von 2015 bis 2026 und deckt mehrere Marktregimes ab, darunter die Volatilität der Pandemie im Jahr 2020 und die anschließende Rallye des Goldpreises auf Allzeithochs über 4.500 $.

Leistungsmerkmale

Metriken des Preisvorhersagemodells auf Testdaten:

R-Quadrat: 0.7845

Mittlerer absoluter prozentualer Fehler: 5.15%

Mittlerer quadratischer Fehler (Root Mean Square Error): 0.0141 (normalisiert)

Historische Backtest-Ergebnisse (2018-2025, H1-Zeitrahmen):

Gewinn-Faktor: 1.58

Maximaler Drawdown: 8.35%

Erholungsfaktor: 3.70

Risiko-Management

Aurum bietet umfassende Risikokontrollen. Die Positionsgröße wird als Prozentsatz des Kontokapitals berechnet. Stop-Loss- und Take-Profit-Levels werden dynamisch anhand der ATR-basierten Triple-Barrier-Methode bestimmt. Tägliche Verlustlimits und maximale Drawdown-Schwellenwerte bieten zusätzlichen Schutz. Mit Hilfe von Session-Filtern kann der Handel auf bestimmte Marktzeiten beschränkt werden.

Technische Anforderungen

Plattform: MetaTrader 5

Symbol: XAUUSD

Zeitrahmen: H1

Mindest-Einzahlung: Empfohlen $1,000 oder gleichwertig

Broker: Jeder Broker, der XAUUSD mit vernünftigen Spreads anbietet

Was Aurum nicht ist

Aurum ist keine Garantie für Gewinne. Kein Handelssystem kann die Zukunft mit Gewissheit vorhersagen. Die Marktbedingungen ändern sich, und die Performance der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Aurum ist ein Tool, das maschinelles Lernen anwendet, um potenzielle Chancen zu identifizieren. Die Entscheidung zu handeln und das Risikomanagement verbleiben beim Nutzer.

Aurum verwendet keine Martingale-, Grid- oder Durchschnittsstrategien. Jeder Handel steht für sich allein, mit definierten Risikoparametern.

Für seriöse Trader

Aurum wurde für Händler entwickelt, die verstehen, dass ein Vorteil an den Märkten durch die disziplinierte Ausführung einer gut recherchierten Strategie entsteht. Die neuronalen Netzwerke liefern die Analyse. Das Risikomanagement sorgt für den Rahmen. Die Ergebnisse hängen von der konsequenten Anwendung im Laufe der Zeit ab.

Bevor Sie Aurum auf einem Live-Konto einsetzen, sollten Sie es auf einem Demokonto testen, um sein Verhalten zu verstehen und die Kompatibilität mit der Ausführung Ihres Brokers zu überprüfen.