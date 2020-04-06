GoldenPulse PRO - High Winrate ist ein vollautomatischer Expert Advisor, der den Handel mit Gold (XAUUSD) mit Präzision und Beständigkeit ermöglicht.

Er verwendet ein proprietäres Momentum/Volatilitäts-Framework, das sich an wechselnde Bedingungen anpasst und sich auf eine hohe Gewinnrate und einen kontrollierten Drawdown konzentriert - ohne Grid, Martingale oder risikoreiches Averaging.

🔹 Hauptmerkmale

100% automatisiert - Plug & Play

Optimiert für XAUUSD , kompatibel mit anderen Symbolen

Intelligente Logik - kein Martingal, kein Raster, keine Mittelwertbildung

Minimale Schnittstelle - nur Lot Size als Eingabe

Geeignet für Anfänger und Profis - einfach zu bedienen, robust unter der Haube

Leicht und schnell - ideal für VPS und 24/5-Betrieb

Netting- und Hedging-kompatibel - sichere Handhabung von Positionen

Closed-Bar-Logik - vermeidet Intrabar-Noise und Repainting

🔹 Leistungsprofil

Entwickelt, um Trades unter Berücksichtigung der Drawdown-Kontrolle zu verwalten.

Fokus auf den H4-Zeitrahmen (andere Zeitrahmen werden unterstützt, aber H4 wird empfohlen)

Entwickelt für den Swing/Positions-Stil (Buy & Hold) - kein Scalper

Getestet in Trend- und Schwankungsphasen sowie bei Ereignissen mit hoher Volatilität

Hinweis zum Stil: Dies ist ein Buy/Hold-System. Es löst nicht jede Stunde Trades aus. Lassen Sie es volle Zyklen durchlaufen und erlauben Sie ihm, Positionen nach seiner Logik zu schließen - greifen Sie nicht voreilig ein.

🔹 Empfehlungen

Symbol: XAUUSD (Gold)

Zeitrahmen: H4 (empfohlen)

Einzahlung: $1,000+ (oder Gegenwert in Cents Konto)

Makler: Standard / ECN / Raw Spread - jeder seriöse Broker

Umgebung: Zuverlässiger VPS mit niedriger Latenz

Bevor Sie live gehen: Strategie-Tester + eine kurze Demo-Periode

🔹 Eingaben (Einfach durch Design)

Losgröße - festes Handelsvolumen

(Alle anderen logischen Parameter sind intern und optimiert; kein zusätzliches Tuning erforderlich).

🔹 Wie gehandelt wird (High-Level)

Verwendet ein proprietäres Momentum/Volatilitäts-Framework

Signale werden nur bei geschlossenen Kerzen ausgewertet, um die Signalintegrität zu erhöhen

Das Risiko wird ohne Martingal-/Grid-Techniken kontrolliert

Eine Position pro Symbol; sauberer Öffnungs-/Schließungs-Lebenszyklus

🔹 Einrichtung (Schnellstart)

Öffnen Sie den XAUUSD-Chart auf H4. Ziehen Sie GOLD Expert - High Winrate auf den Chart. Aktivieren Sie AutoTrading (globale Schaltfläche) und erlauben Sie den Algo-Handel für den Chart. Legen Sie die Lotgröße entsprechend der Kontogröße und den Broker-Limits fest. (Optional) Starten Sie die Strategy Tester Visualisierung, um die Ein- und Ausstiege zu sehen. Lassen Sie es auf einem VPS für beste Stabilität laufen.

🔹 Bewährte Praktiken

Geduld ist wichtig: Es handelt sich nicht um einen Scalper. Erwarten Sie weniger, dafür aber hochwertigere AAA-Trades.

Kapitalisierung: Vergrößern Sie das Lot nicht zu sehr. Halten Sie sich an das Symbolvolumen Schritt/Min/Max.

Spread/Kommissionen: ECN/Raw-Konten sind in Ordnung; die Logik ist Spread-bewusst.

Überwachung: Prüfen Sie Experten/Journal gelegentlich auf Broker-Ablehnungen (selten).

🔹 Kompatibilität & Anforderungen

Plattformen: MetaTrader 5 (neueste Version)

Konten: Netting oder Absicherung

Abhängigkeiten: Keine DLLs , keine externen Bibliotheken

VPS: Empfohlen für ununterbrochenen Betrieb

🔹 FAQ

F: Ich sehe keine Trades - was ist los?

A: Dieser EA handelt auf geschlossenen Bars und verwendet strenge Bedingungen. Auf H4 sind die Signale natürlich weniger häufig. Verlängern Sie die Testdaten und stellen Sie sicher, dass AutoTrading aktiviert ist, das Symbol handelbar ist und die Lotgröße den Min/Schritt/Max des Brokers entspricht.

F: Kann ich das Programm auf mehreren Symbolen/Zeitrahmen ausführen?

A: Es ist für XAUUSD H4 optimiert. Sie können separate Charts für Experimente anhängen, aber die Ergebnisse können von den empfohlenen Einstellungen abweichen.

F: Verwendet es Martingale oder Raster?

A: Nein. Es vermeidet absichtlich diese risikoverstärkenden Techniken.

F: Kann ich das Risiko über die Losgröße hinaus ändern?

A: Nicht erforderlich. Die Philosophie lautet: "Weniger ändern, weniger kaputt machen". Wenn Sie eine prozentuale Risikoeinteilung benötigen, sagen Sie es mir - es gibt eine Variante mit automatischer Losgröße.

🔹 Änderungsprotokoll

v1.2 - Verbesserte Stabilitäts- und Sicherheitsprüfungen (Volumen-/Margin-Schutz), netting/hedging-safe closes, Closed-Bar-Signal-Engine, minimale Eingabe-UX.

🔹 Risikohinweis

Der Handel ist mit Risiken verbunden. Die Performance der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Verwenden Sie eine angemessene Losgröße, beginnen Sie mit einer Demo und gehen Sie erst dann zum Live-Handel über, wenn Sie mit dem Verhalten und der Ausführung bei Ihrem Broker zufrieden sind.



