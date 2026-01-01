Fund Mode MT5
- Experten
- Nunthasak Aunkaew
- Version: 1.0
- Aktivierungen: 10
Fund Mode MT5 - Price Action EA für XAUUSD (M5)
Fund Mode MT5 ist ein Price Action-basierter Expert Advisor (EA)
❌ No Grid
❌ No Martingale
Speziell entwickelt für XAUUSD (Gold) auf dem M5-Zeitrahmen,
mit einem starken Fokus auf Sicherheit, Konsistenz und Eignung für kleine Konten.
🔥 Hauptmerkmale
1️⃣ Handelssystem
-
Strategie: Preis-Aktion + Engulfing-Muster
-
Haupt-Zeitrahmen: M5
-
Verwendet NICHT: Grid, Martingale oder Absicherung
-
Handelseinstiegsbedingungen:
-
Engulfing-Muster-Erkennung
-
Mehrschichtige Filter: EMA, ADX, RSI
-
Preisbestätigung vor dem Einstieg erforderlich
-
2️⃣ Risikomanagement
-
Stop-Loss: Feste Punkte (Standardwert 1000 Punkte)
-
Gewinn mitnehmen: Risiko : Belohnungsbasiert (Standardwert 1:2)
-
Modi der Losgröße:
-
Festes Lot
-
Risikobasiert (% Risiko pro Handel)
-
-
Drawdown-Schutz:
-
Tägliches Drawdown-Limit
-
Maximales Drawdown-Limit
-
3️⃣ Sicherheitssysteme
-
Tägliches Gewinnziel: Beendet den Handel automatisch, wenn das Tagesziel erreicht ist
-
Eigenkapital-Sperrsystem: Sperrt den Gewinn, sobald das Eigenkapital ein bestimmtes Niveau erreicht hat
-
RR Trailing Stop: Verschiebt den Stop Loss entsprechend dem Risiko-Ertrags-Niveau
-
Spread-Filter: Verhindert den Handel während hoher Spread-Bedingungen
4️⃣ Pattern-Erkennung
-
5 Engulfing-Muster-Typen:
-
Standard-Engulfing
-
Momentum-Engulfing
-
Expansions-Engulfing
-
Failed Break Engulfing
-
Smart-Money-Engulfing
-
-
Voreingestelltes System zur schnellen Musterauswahl
5️⃣ Filter-Systeme
-
EMA-Filter (36 / 46) auf M15
-
ADX-Filter zur Erkennung der Trendstärke
-
RSI Multi-Timeframe Filter: M15 / H1 / D1
-
Spread-Filter zur Reduzierung versteckter Handelskosten
⚙️ Empfohlene Einstellungen (ECN-Konto - $500)
📊 Echtzeit-Dashboard
Zeigt die wichtigsten Handelsinformationen direkt auf dem Chart an:
-
Handelsstatus
-
Saldo / Eigenkapital / Tägliche P/L
-
Drawdown-Überwachung
-
Status der Mustererkennung
-
Filterbedingungen
🎨 AI Theme System (Visuelle Verbesserung)
Anpassbare Chart- und Dashboard-Themen:
-
Voreingestellte Themen: Neon-Blau, Cyber-Magenta, Matrix-Grün, Space-Violett, Minimal-Silber
-
Visuelle Effekte: Neon-Rahmen, Farbverläufe, Animationen
-
Akustische Warnungen, wenn EA aktiviert oder deaktiviert ist
✅ Richtlinien für die Nutzung
-
Empfohlener Kontotyp: ECN/RAW
-
Mindesteinlage: $500
-
Hebelwirkung: 1:100 oder höher
-
Symbol: XAUUSD
-
VPS empfohlen für 24/7 Betrieb
-
Ein Handel pro Kerze unterstützt