Fund Mode MT5 - Price Action EA für XAUUSD (M5)

Fund Mode MT5 ist ein Price Action-basierter Expert Advisor (EA)

❌ No Grid

❌ No Martingale

Speziell entwickelt für XAUUSD (Gold) auf dem M5-Zeitrahmen,

mit einem starken Fokus auf Sicherheit, Konsistenz und Eignung für kleine Konten.

🔥 Hauptmerkmale

1️⃣ Handelssystem

Strategie: Preis-Aktion + Engulfing-Muster

Haupt-Zeitrahmen: M5

Verwendet NICHT: Grid, Martingale oder Absicherung

Handelseinstiegsbedingungen: Engulfing-Muster-Erkennung Mehrschichtige Filter: EMA, ADX, RSI Preisbestätigung vor dem Einstieg erforderlich



2️⃣ Risikomanagement

Stop-Loss: Feste Punkte (Standardwert 1000 Punkte )

Gewinn mitnehmen: Risiko : Belohnungsbasiert (Standardwert 1:2 )

Modi der Losgröße: Festes Lot Risikobasiert (% Risiko pro Handel)

Drawdown-Schutz: Tägliches Drawdown-Limit Maximales Drawdown-Limit



3️⃣ Sicherheitssysteme

Tägliches Gewinnziel: Beendet den Handel automatisch, wenn das Tagesziel erreicht ist

Eigenkapital-Sperrsystem: Sperrt den Gewinn, sobald das Eigenkapital ein bestimmtes Niveau erreicht hat

RR Trailing Stop: Verschiebt den Stop Loss entsprechend dem Risiko-Ertrags-Niveau

Spread-Filter: Verhindert den Handel während hoher Spread-Bedingungen

4️⃣ Pattern-Erkennung

5 Engulfing-Muster-Typen: Standard-Engulfing Momentum-Engulfing Expansions-Engulfing Failed Break Engulfing Smart-Money-Engulfing

Voreingestelltes System zur schnellen Musterauswahl

5️⃣ Filter-Systeme

EMA-Filter (36 / 46) auf M15

ADX-Filter zur Erkennung der Trendstärke

RSI Multi-Timeframe Filter: M15 / H1 / D1

Spread-Filter zur Reduzierung versteckter Handelskosten

⚙️ Empfohlene Einstellungen (ECN-Konto - $500)

Risk_Per_Trade = 1.0 StopLoss_Points = 1000 RR_Ratio = 2.0 Use_Fix_Lot = true Fix_Lot_Size = 0.01 Daily_DD_Limit = 20.0 Max_DD_Limit = 40.0 MaxSpread = 100

📊 Echtzeit-Dashboard

Zeigt die wichtigsten Handelsinformationen direkt auf dem Chart an:

Handelsstatus

Saldo / Eigenkapital / Tägliche P/L

Drawdown-Überwachung

Status der Mustererkennung

Filterbedingungen

🎨 AI Theme System (Visuelle Verbesserung)

Anpassbare Chart- und Dashboard-Themen:

Voreingestellte Themen: Neon-Blau, Cyber-Magenta, Matrix-Grün, Space-Violett, Minimal-Silber

Visuelle Effekte: Neon-Rahmen, Farbverläufe, Animationen

Akustische Warnungen, wenn EA aktiviert oder deaktiviert ist

✅ Richtlinien für die Nutzung