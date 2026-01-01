Fund Mode MT5

Fund Mode MT5 - Price Action EA für XAUUSD (M5)

Fund Mode MT5 ist ein Price Action-basierter Expert Advisor (EA)
❌ No Grid
❌ No Martingale
Speziell entwickelt für XAUUSD (Gold) auf dem M5-Zeitrahmen,
mit einem starken Fokus auf Sicherheit, Konsistenz und Eignung für kleine Konten.

🔥 Hauptmerkmale

1️⃣ Handelssystem

  • Strategie: Preis-Aktion + Engulfing-Muster

  • Haupt-Zeitrahmen: M5

  • Verwendet NICHT: Grid, Martingale oder Absicherung

  • Handelseinstiegsbedingungen:

    • Engulfing-Muster-Erkennung

    • Mehrschichtige Filter: EMA, ADX, RSI

    • Preisbestätigung vor dem Einstieg erforderlich

2️⃣ Risikomanagement

  • Stop-Loss: Feste Punkte (Standardwert 1000 Punkte)

  • Gewinn mitnehmen: Risiko : Belohnungsbasiert (Standardwert 1:2)

  • Modi der Losgröße:

    • Festes Lot

    • Risikobasiert (% Risiko pro Handel)

  • Drawdown-Schutz:

    • Tägliches Drawdown-Limit

    • Maximales Drawdown-Limit

3️⃣ Sicherheitssysteme

  • Tägliches Gewinnziel: Beendet den Handel automatisch, wenn das Tagesziel erreicht ist

  • Eigenkapital-Sperrsystem: Sperrt den Gewinn, sobald das Eigenkapital ein bestimmtes Niveau erreicht hat

  • RR Trailing Stop: Verschiebt den Stop Loss entsprechend dem Risiko-Ertrags-Niveau

  • Spread-Filter: Verhindert den Handel während hoher Spread-Bedingungen

4️⃣ Pattern-Erkennung

  • 5 Engulfing-Muster-Typen:

    • Standard-Engulfing

    • Momentum-Engulfing

    • Expansions-Engulfing

    • Failed Break Engulfing

    • Smart-Money-Engulfing

  • Voreingestelltes System zur schnellen Musterauswahl

5️⃣ Filter-Systeme

  • EMA-Filter (36 / 46) auf M15

  • ADX-Filter zur Erkennung der Trendstärke

  • RSI Multi-Timeframe Filter: M15 / H1 / D1

  • Spread-Filter zur Reduzierung versteckter Handelskosten

⚙️ Empfohlene Einstellungen (ECN-Konto - $500)

Risk_Per_Trade = 1.0 StopLoss_Points = 1000 RR_Ratio = 2.0 Use_Fix_Lot = true Fix_Lot_Size = 0.01 Daily_DD_Limit = 20.0 Max_DD_Limit = 40.0 MaxSpread = 100

📊 Echtzeit-Dashboard

Zeigt die wichtigsten Handelsinformationen direkt auf dem Chart an:

  • Handelsstatus

  • Saldo / Eigenkapital / Tägliche P/L

  • Drawdown-Überwachung

  • Status der Mustererkennung

  • Filterbedingungen

🎨 AI Theme System (Visuelle Verbesserung)

Anpassbare Chart- und Dashboard-Themen:

  • Voreingestellte Themen: Neon-Blau, Cyber-Magenta, Matrix-Grün, Space-Violett, Minimal-Silber

  • Visuelle Effekte: Neon-Rahmen, Farbverläufe, Animationen

  • Akustische Warnungen, wenn EA aktiviert oder deaktiviert ist

✅ Richtlinien für die Nutzung

  • Empfohlener Kontotyp: ECN/RAW

  • Mindesteinlage: $500

  • Hebelwirkung: 1:100 oder höher

  • Symbol: XAUUSD

  • VPS empfohlen für 24/7 Betrieb

  • Ein Handel pro Kerze unterstützt


