Callidus Simple

5

Ich bin Callidus Simple. Ich bin Ihr spezialisierter Goldhandelsrahmen.

Hallo, Trader.

Ich bin eine spezialisierte, leistungsstarke Version des Callidus Trading Frameworks, entwickelt und optimiert für einen einzigen Zweck: die einzigartige und volatile Persönlichkeit des Goldmarktes (XAUUSD) zu meistern.

Ich bin keine verkrüppelte Demo. Ich bin ein voll funktionsfähiger Expert Advisor, der denselben hochentwickelten,adaptiven Dual-Engine-Kern wie mein Ultimate-Geschwisterchen enthält. Der einzige Unterschied? Ich konzentriere mich ausschließlich auf Gold und meine Entscheidungen basieren auf reiner, fortschrittlicher algorithmischer Logik ohne den abschließenden KI-Filter.

Meine Kernstrategie: Ein komplettes Arsenal unter Ihrem Kommando

Meine erste Aufgabe besteht darin, zu verstehen, was Gold im Moment tut. Ich verwende einen ADX-basierten Filter, um festzustellen, ob sich der Markt in einem starkenTrend oder einer unruhigenSpanne befindet.

Dann setze ich genau die Strategie ein, dieSie für diese Situationgewählt haben. Sie haben die volle Kontrolle über meine Logik.

Für Trending Gold Markets können Sie mir befehlen, zu verwenden:

  • EMA Crossover: Das klassische, robuste System, um die starken Richtungsbewegungen von Gold zu nutzen.
  • ADX Crossover: Ein fortschrittlicheres System, das den Directional Movement Index verwendet, um sowohl die Stärkeals auch die Richtung des Trends zu bestätigen, bevor Sie Kapital einsetzen.

Für Ranging Gold Markets, können Sie mir befehlen, zu verwenden:

  • Bewährter S/R-Pullback: Meine benutzerdefinierte Logik findet historische Kursniveaus, an denen Gold mehrfach eine Trendwende vollzogen hat, und wartet auf einen Pullback, um den wahrscheinlichen Abprall zu handeln.
  • Bollinger Bands® Pullback: Eine klassische Mean-Reversion-Strategie, um aus den Preisextremen in Konsolidierungsphasen Kapital zu schlagen.

Dieser Multi-Strategie-Rahmen bedeutet, dass Sie mein Verhalten genau auf Ihre Sicht des Marktes abstimmen können.

Meine Risiko- und Erholungsprotokolle: Die Guardian Suite

Sie haben Zugang zu meinem kompletten Arsenal an Risikomanagement-Tools, um Ihr Kapital zu schützen. Verloren gegangene Trades verwalte ich genau so, wie Sie es über die HedgeMode-Eingabe befehlen:

  • MODE_BASKET ( empfohlen): Mein sicherstes Protokoll. Ich eröffne Gegengeschäfte mitfesten Lots und verwalte die gesamte Gruppe als "Korb" mit dem Ziel, mit einem Nettogewinn oder Break-even auszusteigen.In diesem Modus verwende ich kein Martingale.
  • MODE_RECOVERY ( Grid-Style): Eine Strategie mit hohem Risiko und hoher Rendite. Ich stocke eine Verlustposition inderselben Richtung mit einer vervielfachten Losgröße auf, um den Einstiegskurs nach unten zu "mitteln".
  • MODE_MARTINGALE: Mein klassisches aggressives Hedging-Protokoll, bei dem ichgegenläufige Positionen mit einer vervielfachten Losgröße eröffne.

Ich schließe auch eine ganze Reihe von Handelsschutzmaßnahmen ein: dynamische Losgröße, mehrstufige Teilgewinne, ein maximales tägliches Drawdown-Limit und das wichtigeVPS Keep-Alive, um sicherzustellen, dass ich immer wach bin und Ihre Trades 24/7 auf dem MQL5 VPS verwalte.

Mein Ziel & mein Potenzial

Mein Ziel ist es, Ihnen ein professionelles, anpassungsfähiges Handelswerkzeug speziell für Gold zu bieten, ohne die zusätzliche Komplexität der KI-Schicht. Ich handle jedes gültige Signal, das von den von Ihnen ausgewählten leistungsstarken Strategie-Engines erzeugt wird.

Die Callidus (Voll)-Version geht noch einen Schritt weiter. Sie enthält einRandom Forest Machine Learning Brain, das jedes von mir generierte Signal analysiert und die unwahrscheinlichen Setups herausfiltert. Das Ergebnis ist eine glattere Aktienkurve und die Möglichkeit, mit jedem Symbol Ihrer Wahl zu handeln.

Wenn Sie die Leistung und Flexibilität, die ich bei Gold biete, zu schätzen wissen, möchte ich Sie ermutigen, zu sehen, wozu ich mit meinem vollen KI-Potenzial in der Lage bin.

Upgrade auf die Vollversion hier:Callidus EA | Handelsroboter (Expert Advisor) für MetaTrader 5 kaufen

Ein Hinweis zum Testen: Meine Standardeinstellungen sind ein Ausgangspunkt. Um optimale Ergebnisse zu erzielen, laden Sie bitte dieoptimierten .set-Dateien herunter, die Sie im Abschnitt "Kommentare" finden und die speziell auf den XAUUSD abgestimmt sind.

Vielen Dank, dass Sie mir Ihr Trading anvertrauen. Eine Bewertung ist immer willkommen, wenn Sie meine Leistung für wertvoll halten.

Haftungsausschluss:Gold (XAUUSD) ist sehr volatil. Die Strategien MODE_RECOVERY und MODE_MARTINGALE bergen ein erhebliches Risiko. Führen Sie immer einen gründlichen Backtest durch und machen Sie sich mit den Einstellungen vertraut, bevor Sie live handeln.


Bewertungen 1
patrickdrew
2857
patrickdrew 2025.12.03 08:43 
 

Extremely helpful author! :-)

I will update about performance.

Empfohlene Produkte
Callidus EA
Mate Patrik Toth
Experten
Ich bin Callidus. Ich bin Ihr adaptiver Handelsrahmen. Hallo, Trader. Ich bin nicht wie die anderen Expert Advisors, die Sie verwendet haben. Sie folgen einem starren Regelwerk und brechen in dem Moment zusammen, in dem sich der Markt verändert. Ich wurde anders konzipiert. Ich wurde entwickelt, um zu denken, mich anzupassen und mich weiterzuentwickeln und Ihnen ein leistungsfähiges Werkzeug an die Hand zu geben, ohne die Bank zu sprengen. Mein Hauptzweck besteht nicht nur darin, Trades zu plat
AO Trade
Ka Lok Louis Wong
Experten
Das AO Trade-System ist speziell auf den Trendhandel zugeschnitten und nutzt Auktions- oder Nachrichtenzeiten als Referenzpunkte, um sie mit anderen spezifischen Bestellzeiten zu vergleichen und Markttrends vorherzusagen. **Alle Zeitparameter, die im EA verwendet werden, basieren auf Ihrer Terminalzeit. Unterschiedliche Broker können in verschiedenen GMT-Zeitzonen arbeiten, was sich aufgrund von Anpassungen an die Sommerzeit weiter unterscheiden kann.** **Bitte stellen Sie sicher, dass die Zei
Horse Rider
Nikolas Berta
Experten
Horse Rider - Ein einfacher Trend-Following EA für den Swing-Handel Kein Martingal. Keine Arbitrage. Kein Raster. Kein Hochfrequenzhandel. Dieser Expert Advisor bietet einen klaren, fokussierten Ansatz für Trend-Following ohne unnötige Komplexität. Horse Rider ist für den Swing-Trading-Handel konzipiert und legt den Schwerpunkt auf große Gewinne und kontrollierte Verluste. Sein Fundament ist auf Anpassungsfähigkeit und Konsistenz unter verschiedenen Marktbedingungen ausgelegt. Ursprünglich wu
Steady Runner NP EA
Theo Robert Gottwald
2.5 (2)
Experten
Wir stellen vor: Steady Runner NP EA (Kostenlose Version): Präzisionshandel für GBPUSD M5 Was ist Steady Runner NP EA? Steady Runner NP EA ist ein mathematisch konzipierter Expert Advisor (EA) , der ausschließlich für den GBPUSD M5-Zeitrahmen entwickelt wurde. Dieser EA wurde mit fortschrittlichen Algorithmen und statistischen Modellen entwickelt und automatisiert Ihre Handelsstrategie, um Präzision, Konsistenz und Disziplin bei jedem Handel zu gewährleisten. Egal, ob Sie ein erfahrener Tr
FREE
Carbon 2 EA
Abbas Ahmed Jasim Abdulredha
Experten
Kostenlos für begrenzte Zeit ab Jan 2026 Preis zurück zu 7777$ Carbon 2 EA - Grid-basierter Expert Advisor mit Wiederherstellung für MetaTrader 5 Carbon 2 EA ist ein automatisierter Expert Advisor, der für MetaTrader 5 entwickelt wurde, um Trades mit einem kontrollierten Grid-Recovery-Ansatz mit benutzerdefinierten Parametern und transparentem Verhalten zu verwalten. Dieses Produkt ist für erfahrene Trader gedacht, die Grid-basierte Strategien und die damit verbundenen Risiken verstehen. Plattfo
FREE
STF Shadow Timer FX
Andre Philipp Hollenbach
Experten
Shadow Timer FX - Ihr intelligenter Assistent für 20 Währungspaare Devisenhandel bedeutet, wachsam zu sein. Aber 20 Paare in 5 Zeitrahmen gleichzeitig überwachen? Das ist nicht nur schwierig - es ist menschlich unmöglich. Und genau hier kommt Shadow Timer FX ins Spiel. 2 Käufe übrig und der Preis steigt auf 129$ LIVE-ÜBERWACHUNG Empfehlungen: Zeitrahmen M1 bis D1 Paare: EURUSD,GBPUSD, ... alle FX Paare (nicht Indizes, nicht Rohstoffe, nicht Aktien, nicht Krypto, nicht ETFs) Einstellungen: n
VIX 75 Momentum EA Pro
Joshua Adeyemo
Experten
VIX Momentum Pro EA - Produktbeschreibung Überblick VIX Momentum Pro ist ein hochentwickeltes algorithmisches Handelssystem, das ausschließlich für VIX75 Synthetische Indizes entwickelt wurde. Der Algorithmus verwendet fortschrittliche Multi-Zeitrahmen-Analyse kombiniert mit proprietären Momentum-Erkennungstechniken, um hochwahrscheinliche Handelsmöglichkeiten im synthetischen Volatilitätsmarkt zu identifizieren. Handelsstrategie Der Expert Advisor arbeitet mit einem umfassenden momentum-basier
Synthesis X Neural EA
Thanaporn Sungthong
Experten
Vergessen Sie alles, was Sie über Handelsroboter wissen. Wir stellen Ihnen Synthesis X Neural EA vor, das weltweit erste Hybrid Intelligence Trading System . Wir haben die Grenzen einfacher, indikatorbasierter EAs überwunden und eine hochentwickelte, zweiteilige künstliche Intelligenz entwickelt, die nur einem Zweck dient: stabiles, konsistentes Portfoliowachstum mit beispiellosem Risikomanagement zu generieren. Synthesis X ist nicht nur ein Algorithmus, sondern eine komplette Handelsarchitektu
ToughBot BETA
Florian Leonhard Schaal
Experten
Übersicht Bitte lesen Sie die Beschreibung sorgfältig durch. Toughbot (Free BETA Version) ist ein aggressiver, Martingal-basierter Expert Advisor (EA), der für Trader entwickelt wurde, die sich für Strategien mit hohem Risiko und hoher Rendite begeistern - oder mit hohem Risiko, konstanten kleinen Gewinnen und gelegentlichen großen Gewinnen sozusagen. Toughbot wurde für den MetaTrader 5 entwickelt und verwendet eine Bollinger-Band-Breakout-Strategie in Kombination mit einem gitterbasierten Ha
FREE
EA Night Fox Scalper MT5
Ruslan Pishun
5 (1)
Experten
Der EA verwendet Scalping-Strategie in der Nacht, Handel besteht aus drei Algorithmen und jeder Algorithmus arbeitet in seinem eigenen Zeitintervall. Der EA verwendet viele intelligente Filter, um sich an fast jede wirtschaftliche Situation anzupassen. Schwebende Aufträge sind für die geringste Schlupf beim Handel Scalping verwendet. Der Berater ist sicher und erfordert keine Einstellungen durch den Benutzer, installieren Sie ihn einfach auf dem Chart und Sie sind bereit. Der EA setzt eine schüt
Intrade Sentinel Bos Assistant
Christian Alexander Foehl
Experten
Intrade Sentinel BOS Assistant – Smart Market Structure Execution Engine Präzise Marktstruktur. Automatisierte BOS-Logik. Der Intrade Sentinel BOS Assistant ist ein leistungsstarker Expert Advisor (EA) für MetaTrader 5. Er wurde speziell für den S&P 500 (US500 / SPX500) entwickelt und kombiniert intelligente Smart-Money-Logik mit kontrolliertem Risikomanagement und voller manueller Kontrolle über das Chart-Panel. Der EA kann sowohl vollautomatisch als auch halbautomatisch verwendet werden. Er er
Scalp Antares
Tan Kian Wei
Experten
TLDR: Benannt nach dem Stern Antares als unser Ass EA, der einen optimalen Einstieg bietet, um einen erfolgreichen Handel zu gewährleisten. Es kommt mit Fund Protection Stop Loss (FPSL) System, um sicherzustellen, Gewinne geschützt sind. Probieren Sie es aus, lieben Sie es, besitzen Sie es. Scalp Antares verwendet ein selbst entwickeltes Signal, das sich an der Trendverankerung orientiert, um den besten Einstiegspunkt zu finden. Es gibt ein Martingale-Investitionssystem, um sicherzustellen, da
Prop Dominus
Abigail Stacey Kimani
Experten
**Prop Dominus** - Fortgeschrittener, auf künstlicher Intelligenz basierender Expert Advisor für MetaTrader 5 --- ## **I. Zusammenfassung** Prop Dominus ist ein mehrschichtiger, KI-gestützter Expert Advisor (EA), der für die MetaTrader 5-Plattform entwickelt wurde. Seine Grundlage beruht auf probabilistischer Modellierung, dynamischen Inferenzsystemen und fortschrittlicher Marktregimeerkennung. Durch eine systematische Architektur und eine robuste Echtzeit-Kalibrierung versucht Prop Dominus
Alphabet AI MT5
Sergei Pomytkin
3.43 (7)
Experten
Alphabet AI ist ein Berater, der nach der Mean-Reversion-Strategie arbeitet. Das bedeutet, dass er die natürliche Eigenschaft der Märkte nutzt, nach starken Abweichungen zu ihren Durchschnittswerten zurückzukehren. Der Algorithmus analysiert ständig den aktuellen Preis des Vermögenswerts und vergleicht ihn mit den berechneten Durchschnittswerten. Weicht der Preis deutlich vom Durchschnittswert ab, interpretiert der Berater dies als Handlungssignal: Wird die Obergrenze überschritten, eröffnet er
ICT Quant Flow
Enrique Valeros Muriana
Experten
ICT Quant Flow ist ein automatisiertes Handelssystem, das moderne ICT-Konzepte mit einem sauberen quantitativen Ausführungsmodell verbindet. Anstatt sich auf Zufälligkeiten oder aggressive Lot-Manipulationen zu verlassen, folgt der EA einem strukturierten Prozess: Verstehen, wohin der Preis zu gehen versucht, warten auf effiziente Retracements und diszipliniertes Risikomanagement. Das Ziel ist Konsistenz, nicht Rauschen. Die Strategie konzentriert sich auf drei Kernbereiche: Marktstruktur, Fair
FREE
Gold Monster
Tsog Erdene Borjigon Enkhkhudulmur
Experten
Dieser EA basiert auf der ADX-Strategie. Vorteil : - Stabil - Kein Grid-Martingale - Kein Scalper Wir empfehlen mit folgenden Einstellungen. Symbol : XAUUSD Periode : 30M Lot: Wir empfehlen folgende Regel: 100usd - 0.01 Lots 1000usd - 0.1 Lots oder weniger 2000usd - 0.2 Lots oder weniger 10000usd - 1 Lots oder weniger Wir empfehlen keine höheren Lots. Benötigen Sie Gold Spreadless Broker. Vielleicht VIP oder Pro Benutzer mit Ihrem Broker.
Nexus Arbitrage Pro
Mallawa Arachchige Shanaka Sandaruwan
Experten
Nexus Arbitrage Pro: Hochfrequente Dreiecksarbitrage Nexus Arbitrage Pro ist ein vollautomatischer Expert Advisor, der Preisineffizienzen auf dem Devisenmarkt durch eine Dreiecks-Arbitrage-Strategie ausnutzt. Es handelt sich um ein Hochfrequenz-Handelswerkzeug, das gleichzeitig drei Währungspaare überwacht, um Gewinnchancen zu finden und auszunutzen. Dieser EA konzentriert sich auf eines der liquidesten Währungsdreiecke: EUR/USD, USD/JPY, und EUR/JPY . Die Strategie einfach erklärt Die Log
Hunter Trend Mode Grid
Samir Tabarcia
Experten
Produktbeschreibung: Hunter Trend Mode Grid – Trading-EA für MetaTrader 5 Steigern Sie Ihr Trading mit einem System aus gleitenden Durchschnitten, Hedging und Grid-Strategie! Hunter Trend Mode Grid ist ein automatisierter Expert Advisor (EA), der für den Handel am Forex-Markt entwickelt wurde. Er nutzt ein EMA-Crossover in Kombination mit einer Hedging- und Grid-Strategie. Dieser EA ist äußerst vielseitig und kann auf jedem Währungspaar und jedem Zeitrahmen eingesetzt werden, wobei die besten Er
Nova DPO Trader
Anita Monus
Experten
Nova DPO Trader ist eine strukturierte Automatisierung des Detrended Price Oscillator (DPO) - ein Werkzeug, das entwickelt wurde, um kurzfristige Preiszyklen zu isolieren, indem langfristige Trends herausgefiltert werden. Dieser EA wandelt die zyklusorientierten Signale des DPO in ein diszipliniertes Handelssystem um, das nur dann handelt, wenn das Momentum mit klaren, wiederholbaren Mustern übereinstimmt. Anstatt jedem Swing hinterherzulaufen, wartet Nova DPO Trader auf echte zyklische Signale.
ScalpFusion
Krzysztof Sitko
Experten
ScalpFusion - Elite Hochfrequenz-Handelssystem Professional Edition Handelsbot ScalpFusion ist ein fortschrittliches Hochfrequenz-Handelssystem, das für professionelle Trader entwickelt wurde, die präzise und schnelle Marktoperationen suchen. Das System nutzt eine extrem niedrige Latenzzeit und einen Multi-Strategie-Ansatz für Marktchancen. Analyse der Backtest-Ergebnisse Testzeitraum : 2020-2025 (5 Jahre) Anfängliche Einlage : 5.000 $ Endergebnis : $651.397,32 Gesamtrendite : +13,027.95%
Stock Eagle EA MT5
Ivan Pochta
5 (1)
Experten
Stock Eagle EA - ein automatischer Trading Advisor, der für den US-Aktienmarkt entwickelt wurde. Basierend auf einer eigenen Handelsstrategie und der Beobachtung, dass der Aktienmarkt als Spotmarkt dazu neigt, im Laufe der Zeit zu wachsen, ist das System so konfiguriert, dass es nur Long-Positionen eröffnet. Es zielt darauf ab, Marktabschwächungen durch Handelswellen zu erkennen und überwacht mehrere Zeitrahmen, um optimale Einstiegspunkte bei vorübergehenden Kursrückgängen zu finden. Launch Pro
AngelsStairwayEUR034
Hiroshi Aoki
Experten
Eine aktualisierte Version ist jetzt kostenlos erhältlich. Ver. 034. 33 ist verfügbar. Grundlagen Währungspaar: EUR-USD 5 Minuten Anzeige und Einstellung des 5-Minuten-Charts von EUR-USD. Je nach Broker können Anpassungen notwendig sein. Insbesondere wird der Einstieg über "エンベロープミドル偏差" und den ATR 1H Wert gesteuert. Über Envelope Middle Deviation "エンベロープミドル偏差 " Je näher der Wert bei 1,0 liegt, desto einfacher ist der Einstieg in den Markt, gleichzeitig steigt aber auch das Risiko, dass der K
FREE
Atlas Engine EURUSD v1
Jose Ramon Rosaenz Carmona
Experten
Überblick Der Expert Advisor ist ein präzises Handelssystem, das darauf ausgelegt ist, optimale Einstiegspunkte zu finden , indem es Preisumkehrsignale auf statistisch signifikanten Marktniveaus erkennt. Es kombiniert fortschrittliche analytische Filter mit einem konservativen Mittelwertbildungsalgorithmus , der das Positionsmanagement verbessert und gleichzeitig das Risiko minimiert. Der EA überwacht kontinuierlich die Preisdynamik, um Erschöpfungszonen, potenzielle Umkehrsignale und Bereiche m
Gonadri EA
Mario Bellanco Vaquero
Experten
GONADRI EA: Übernehmen Sie die Kontrolle über Ihre Trades mit Intelligenz. Wenn Sie wollen kostenlos gonadri kontaktieren Sie mich dm Datei einstellen: kontaktieren Sie mich über dm Wenn Sie irgendwelche Fragen haben, können Sie mich privat fragen. ES IST AUSSCHLIESSLICH FÜR MAKLER MIT 2 DEZIMALSTELLEN IN GOLD UND SPREAD WENIGER ALS 10, ZUM BEISPIEL: VTMARKETS ECN RAW, ULTIMAMARKETS ECN RAW UND ÄHNLICHE Verwenden Sie es immer auf GOLD, aber Sie können versuchen, es auf andere Paare zu machen; z
Sleep Walker EA MT5
Abhimanyu Hans
5 (1)
Experten
NÄCHSTER PREIS : $649 Sleep Walker EA ist ein Multi-Währungs-Expert Advisor, der auf einer starken Scalping-Strategie in der Nacht basiert , wenn das Marktvolumen niedrig ist , kombiniert mit einem starken Handelsmanagement und Ausführungssystem . Handelsstrategie Sleep Walker EA handelt mit 5 Währungspaaren GBPUSD, EURUSD, AUDUSD, NZDUSD & USDCHF mit sofortiger Orderausführung. Es beginnt mit der Aufnahme von Trades zu bestimmten Zeiten mit geeigneten Stop Loss und Hidden Profit Booking-Mecha
Alpha Retrace
GC STRATMIND TECHNOLOGIES
Experten
Alpha Retrace Expert Advisor - Product Description Alpha Retrace Documentation Optimierungsmethode: https: // www.mql5.com/en/market/product/153588/comments#comment_58405097 What is Alpha Retrace? Alpha Retrace ist ein fortschrittliches automatisiertes Handelssystem für MetaTrader 5, das von Marktübertreibungen und Preisrückgängen profitiert. Dieser hochentwickelte Expert Advisor (EA) verwendet eine Gegentrend-Strategie mit intelligentem Layering, um das Gewinnpotenzial zu maximieren und
FREE
EclipesPro
Themichl LLC
Experten
EclipesPro II ist ein MetaTrader 5 Expert Advisor, der FRAMA- und VIDYA-Indikatoren für die Trendfolge auf den Devisenmärkten verwendet. Er generiert Kauf-/Verkaufssignale auf der Grundlage von Indikator-Crossovers und der Preisposition relativ zum FRAMA, wobei der RSI für die Ausstiegsfilterung verwendet wird. Der EA verwendet fortschrittliche Ausstiegsstrategien, einschließlich teilweiser Positionsschließung und Dreifachbestätigung. Das Risikomanagement umfasst mehrere Methoden zur Positionsg
FREE
Nova HAR Trader
Anita Monus
Experten
Nova HAR Trader ist eine disziplinierte Automatik, die Heiken Ashi und den Relative Strength Index (RSI) kombiniert - eine Mischung aus Trendglättung und Momentum-Bestätigung für präzise Handelsausführung. Dieser EA analysiert Heiken Ashi-Kerzen, um eine klare Trendrichtung zu erkennen, während der RSI überkaufte oder überverkaufte Bedingungen bestätigt, um Ein- und Ausstiege zu filtern. Anstatt auf jeden kleinen Swing zu reagieren, wartet Nova HAR Trader auf abgestimmte Signale: Trades werden n
Survivor
Pavel Nikiforov
Experten
Name des Expert Advisors : Survivor (es gibt eine erweiterte Version: https://www.mql5.com/ru/market/product/36530) Währungspaare : USDJPY, EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, GBPJPY, XAUUSD, EURCHF Empfohlenes Währungspaar : USDJPY Zeitrahmen : M5 Handelszeit : rund um die Uhr Beschreibung : Trending Expert Advisor mit der Möglichkeit von Martingale und dem Aufbau eines Ordergitters. Der Expert Advisor verwendet drei Gruppen von ähnlichen Signalen für Eröffnungs-, Schluss- und Zusatzgeschäfte. In Anwesenh
FREE
TrendWave Navigator
Michael Kolawole Shodimu
Experten
Titel: TrendWave Navigator - Multi-Timeframe Trendfolge-EA Kurzbeschreibung: Fangen Sie starke Markttrends mit Präzision! Traded Forex Majors und XAUUSD mit H1-Trend-Erkennung und M15-Pullback Einträge. Intelligentes Risikomanagement mit geringem Drawdown. Vollständige Beschreibung Überblick: TrendWave Navigator ist ein professioneller Multi-Timeframe Expert Advisor, der anhaltende Richtungsbewegungen erfasst und gleichzeitig abgehackte Marktgeräusche herausfiltert. Optimiert für EURUSD, GBPU
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (379)
Experten
Hallo Trader! Ich bin   Quantum Queen   , das Kronjuwel des gesamten Quantum-Ökosystems und der bestbewertete und meistverkaufte Expert Advisor in der Geschichte von MQL5. Mit einer nachweislichen Erfolgsbilanz von über 20 Monaten Live-Trading habe ich mir meinen Platz als unangefochtene Königin von XAUUSD redlich verdient. Meine Spezialität? GOLD. Meine Mission? Konstante, präzise und intelligente Handelsergebnisse liefern – immer und immer wieder. IMPORTANT! After the purchase please send me
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (23)
Experten
LIVE-SIGNAL MIT ECHTEM HANDELSKONTO: Standard MT4 (Mehr als 7 Monate Live-Handel): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Mehr als 5 Monate Live-Handel): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Forex EA Trading Channel auf MQL5: Treten Sie meinem MQL5-Kanal bei, um die neuesten Nachrichten von mir zu erhalten. Meine Community mit über 14.000 Mitgliedern auf MQL5 . NUR NOCH 3 VON 10 EXEMPLARE ZUM PREIS VON 399 $ VERFÜGBAR! Danach steigt der Preis auf 499 $. Der Expert Advisor
Aot
Thi Ngoc Tram Le
4.68 (40)
Experten
AOT MT5 - KI-Multi-Währungs-System der nächsten Generation Live Signal: [Main Account] | [Minor Account] |  [Satellite Signal]  |  AOT Official Channel   WICHTIG! Senden Sie mir nach dem Kauf eine private Nachricht, um das Installationshandbuch und die Einrichtungsanweisungen zu erhalten: Ressource Beschreibung Verständnis der AOT-Handelsfrequenz Warum der Bot nicht jeden Tag handelt So richten Sie den AOT Bot ein Schritt-für-Schritt-Installationsanleitung Set files AOT MT5 ist ein fortschr
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.63 (19)
Experten
Jedes Mal, wenn das Live-Signal um 10 % zunimmt, wird der Preis erhöht, um die Exklusivität von Zenox zu wahren und die Strategie zu schützen. Der Endpreis beträgt 2.999 US-Dollar. Live-Signal IC Markets Konto, sehen Sie die Live-Performance selbst als Beweis! Benutzerhandbuch herunterladen (Englisch) Zenox ist ein hochmoderner KI-basierter Multi-Pair-Swing-Trading-Roboter, der Trends folgt und das Risiko über sechzehn Währungspaare diversifiziert. Jahrelange, engagierte Entwicklung hat zu eine
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (17)
Experten
Hybrid-Handelsstrategie für XAUUSD – Kombination aus News-Sentiment & Orderbuch-Imbalance Die vorgestellte Strategie kombiniert zwei selten genutzte, jedoch hochwirksame Handelsansätze zu einem hybriden System, das nur für den Handel mit XAUUSD (Gold) im 30-Minuten-Chart entwickelt wurde. Während herkömmliche Expert Advisors meist auf fest definierte Indikatoren oder einfache charttechnische Strukturen zurückgreifen, basiert dieses System auf einem intelligenten Marktzugangsmodell, das aktuelle
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (88)
Experten
Quantum King EA – Intelligente Leistung, optimiert für jeden Trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Sondereinführungspreis Live-Signal:       KLICKEN SIE HIER MT4-Version:   HIER KLICKEN Quantum King-Kanal:       Klicken Sie hier ***Kaufen Sie Quantum King MT5 und Sie erhalten Quantum StarMan möglicherweise kostenlos!*** Fragen Sie privat nach weiteren Einzelheiten! Beherrschen Sie   Ihren Ha
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (11)
Experten
LIVE-SIGNAL MIT ECHTEM HANDELSKONTO: Standardeinstellungen: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Forex EA Trading Channel on MQL5: Treten Sie meinem MQL5-Kanal bei, um die neuesten Nachrichten von mir zu erhalten. Meine Community mit über 14.000 Mitgliedern auf MQL5. NUR NOCH 3 VON 10 EXEMPLARE FÜR 399 $ VERFÜGBAR! Anschließend wird der Preis auf 499 $ erhöht. Der EA wird in begrenzter Stückzahl verkauft, um die Rechte aller Käufer zu gewährleisten. AI Gold Trading nutzt das fortschrittlic
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (5)
Experten
Wichtiger Hinweis: Um vollständige Transparenz zu gewährleisten, stelle ich Zugang zum echten Investorenkonto bereit, das mit diesem EA verbunden ist, sodass Sie seine Leistung live ohne Manipulation überwachen können. Innerhalb von nur 5 Tagen wurde das gesamte Anfangskapital vollständig abgehoben, und seitdem handelt der EA ausschließlich mit Gewinnmitteln, ohne jegliche Exposition zum ursprünglichen Saldo. Der aktuelle Preis von $199 ist ein limitiertes Einführungsangebot und wird nach dem V
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.85 (84)
Experten
Aura Ultimate – Der Höhepunkt des Handels mit neuronalen Netzwerken und der Weg zur finanziellen Freiheit. Aura Ultimate ist der nächste Evolutionsschritt in der Aura-Familie – eine Synthese aus modernster KI-Architektur, marktadaptiver Intelligenz und risikokontrollierter Präzision. Aufbauend auf der bewährten DNA von Aura Black Edition und Aura Neuron geht es noch einen Schritt weiter, indem es deren Stärken in einem einheitlichen Multi-Strategie-Ökosystem vereint und gleichzeitig eine völli
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Experten
Symbol XAUUSD (Gold/US-Dollar) Zeitraum (Timeframe) H1-M15 (beliebig) Unterstützung für Einzelhandel JA Mindesteinzahlung 500 USD (oder entsprechender Betrag in anderer Währung) Kompatibel mit allen Brokern JA (unterstützt 2- oder 3-stellige Preise, jede Kontowährung, Symbolname und GMT-Zeit) Funktioniert ohne Voreinstellung JA Wenn Sie sich für maschinelles Lernen interessieren, abonnieren Sie den Kanal: Abonnieren! Hauptmerkmale des Mad Turtle Projekts: Echtes Maschinelles Lernen Dieser Ex
X Fusion AI
Chen Jia Qi
5 (12)
Experten
X Fusion AI — Neural-Adaptives Hybrides Handelssystem Zeitlich begrenzter Rabatt. Nur noch 7 von 20 verfügbar — fast ausverkauft. Der aktuelle Angebotspreis beträgt 149 USD und wird bald wieder auf 999 USD steigen. Démonstration de fonctionnement Echtkonto-Performance Bitte denken Sie nach dem Kauf daran, uns eine private Nachricht zu senden, um die empfohlenen Parameter, Anleitungen, Hinweise, Nutzungstipps und weitere Informationen zu erhalten. Vielen Dank für Ihre Unterstützung. 1. Überblic
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Experten
Wir stellen vor       Quantum Emperor EA   , der bahnbrechende MQL5-Expertenberater, der die Art und Weise, wie Sie mit dem prestigeträchtigen GBPUSD-Paar handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Kaufen Sie Quantum Emperor EA und Sie erhalten  Quantum StarMan    kostenlos! *** Fragen Sie privat nach weiteren
ABS GoldGrid
Thi Ngoc Tram Le
5 (14)
Experten
S onderpreis von  $109  (regulärer Preis: $365) . Einrichtungs- und Nutzungsanleitung :  ABS Channel . Echtzeit-Überwachung:   ABS Signal .  Einrichtungsdatei vom Live-Signal Grundlegende Einrichtungsdatei Was ist ABS EA? ABS EA ist ein professioneller Handelsroboter, der speziell für XAUUSD (Gold) im H1-Zeitrahmen entwickelt wurde. Er basiert auf einem Martingale-System mit integrierten Risikokontrollen . Entwickelt für neue und erfahrene Händler, ist ABS EA einfach einzurichten, vollaut
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Experten
BLACK FRIDAY - 20% RABATT Nur 24 Stunden gültig. Der Sale endet am 29. November. Dies wird der einzige Sale für dieses Produkt sein. Vorstellung von Syna Version 4 - Das erste agentische KI-Handelsökosystem der Welt Ich freue mich, Syna Version 4 vorstellen zu können, das erste echte Multi-EA-agentische Koordinationssystem der Forex-Handelsbranche . Diese bahnbrechende Innovation ermöglicht es mehreren Expert Advisors, als einheitliches Intelligenznetzwerk über verschiedene MT5-Terminals und
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
Experten
Langfristiges Wachstum. Beständigkeit. Widerstandsfähigkeit. Pivot Killer EA ist kein System für schnelle Gewinne – es ist ein professioneller Handelsalgorithmus, der darauf ausgelegt ist, Ihr Konto langfristig und nachhaltig zu vergrößern . Speziell für XAUUSD (GOLD) entwickelt, ist Pivot Killer das Ergebnis jahrelanger Forschung, Tests und disziplinierter Entwicklung. Es verkörpert eine einfache Philosophie: Beständigkeit schlägt Glück . Dieses System wurde in verschiedenen Marktzyklen, bei Sc
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Experten
AI Forex Robot - Die Zukunft des automatisierten Handels. AI Forex Robot wird von einem System der nächsten Generation künstlicher Intelligenz angetrieben, das auf einem hybriden neuronalen LSTM-Transformer-Netz basiert und speziell für die Analyse der Preisbewegungen von Gold (XAUUSD) auf dem Devisenmarkt entwickelt wurde. Das System analysiert komplexe Marktstrukturen, passt seine Strategie in Echtzeit an und trifft datengestützte Entscheidungen mit einem hohen Maß an Präzision. AI Forex Robot
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Experten
Wir sind stolz darauf, Ihnen unseren innovativen Roboter, den Big Forex Players EA , zu präsentieren, der entwickelt wurde, um Ihr Handelspotenzial zu maximieren, den emotionalen Handel zu minimieren und intelligentere Entscheidungen zu treffen, die von modernster Technologie unterstützt werden. Das gesamte System dieses EA hat uns viele Monate gekostet, um es zu entwickeln, und dann haben wir viel Zeit damit verbracht, es zu testen. Dieser einzigartige EA enthält drei verschiedene Strategien, d
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (4)
Experten
Cryon X-9000 — Autonomes Handelssystem mit Quantengestütztem Analyse-Kern ECHTES SIGNAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Viele Trader manipulieren heutzutage ihre Ergebnisse, indem sie Expert Advisors auf Cent-Konten oder mit sehr kleinen Guthaben laufen lassen – was in Wahrheit zeigt, dass sie ihren eigenen Systemen nicht vertrauen . Dieses Signal hingegen wird auf einem echten Live-Konto mit 20.000 USD betrieben. Es steht für eine tatsächliche Kapitalverpflichtung und bietet eine tra
Gold vs Bitcoin Arbitrage
Anton Zverev
3.25 (4)
Experten
Der weltweit erste öffentliche Arbitrage-Algorithmus zwischen Gold und Bitcoin! Angebote täglich verfügbar! Live-Signal –   https://www.mql5.com/en/signals/2348132 EA: Empfohlene Broker im Laufe der Zeit:   IC Markets Gehandelte Paare:   XAUUSD, BTCUSD Symbol für Anhang:   XAUUSD H1 Vergewissern Sie sich, dass   die gehandelten Währungspaare im Marktübersichtsfenster hinzugefügt wurden   ! Kontotyp: ECN/Rohspread Präfixeinstellungen: Wenn Ihr Broker ein Währungspaar mit einem Symbolpräfix anbi
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.58 (26)
Experten
Ein neuer Schritt nach vorn | KI-gesteuerte Präzision trifft Marktlogik Mit Argos Rage wird ein neues Level der Trading-Automatisierung eingeführt – angetrieben von einem integrierten DeepSeek-KI-System , das Marktverhalten in Echtzeit analysiert. Aufbauend auf den Stärken von Argos Fury verfolgt dieses EA jedoch einen anderen strategischen Ansatz: mehr Flexibilität, breitere Interpretation und stärkere Marktteilnahme. Live Signal Zeitrahmen: M30 Hebel:  min. 1:20 Kapital:  min. $100 Symbole
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Experten
Aura Black Edition ist ein vollautomatischer EA, der nur für den Handel mit GOLD entwickelt wurde. Expert zeigte im Zeitraum 2011-2020 stabile Ergebnisse bei XAUUSD. Keine gefährlichen Methoden des Geldmanagements verwendet, kein Martingal, kein Raster oder Scalp. Geeignet für alle Brokerbedingungen. EA, trainiert mit einem mehrschichtigen Perceptron. Das neuronale Netzwerk (MLP) ist eine Klasse von Feedforward-künstlichen neuronalen Netzwerken (KNN). Der Begriff MLP wird mehrdeutig verwendet, m
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (8)
Experten
Übersicht Golden Hen EA ist ein Expert Advisor, der speziell für XAUUSD entwickelt wurde. Er arbeitet durch die Kombination von acht unabhängigen Handelsstrategien, die jeweils durch unterschiedliche Marktbedingungen und Zeitrahmen (M5, M30, H2, H4, H6, H12) ausgelöst werden. Der EA ist so konzipiert, dass er seine Einstiege und Filter automatisch verwaltet. Die Kernlogik des EA konzentriert sich auf die Identifizierung spezifischer Signale. Golden Hen EA verwendet keine Grid-, Martingale- oder
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Experten
PROP-FIRMA BEREIT!   (   SETFILE herunterladen   ) WARNING : Nur noch wenige Exemplare zum aktuellen Preis verfügbar! Endpreis: 990$ Erhalten Sie 1 EA kostenlos (für 2 Handelskonten) -> kontaktieren Sie mich nach dem Kauf Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Willkommen im Gold Reaper! Aufbauend auf dem sehr erfolgreichen Goldtrade Pro wurde dieser EA für die gleichzeitige Ausführung in mehreren Zeitrahmen konzipiert und bietet die Möglichkeit, die
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Experten
PROP FIRM READY!  STARTAKTION: SEHR BEGRENZTE ANZAHL VON EXEMPLAREN ZUM AKTUELLEN PREIS VERFÜGBAR! Endpreis: 990 $ Ab 349 $: Wählen Sie 1 EA gratis! (für maximal 2 Handelskontonummern) Ultimatives Kombi-Angebot     ->     hier klicken ÖFFENTLICHER GRUPPE BEITRETEN:   Klicken Sie hier   LIVE RESULTS UNABHÄNGIGE ÜBERPRÜFUNG Willkommen bei „The ORB Master“   :   Ihr Vorteil beim Öffnen von Range Breakouts Entfesseln Sie die Leistungsfähigkeit der Opening Range Breakout (ORB)-Strategie mit dem
Remstone
Remstone
5 (8)
Experten
Remstone ist kein gewöhnlicher Expert Advisor.   Es vereint jahrelange Forschung und Vermögensverwaltung. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwin VHR The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Seit 2018   hat mein letztes Unternehmen Armonia Capital das ARF-Signal an Darwinex, einen von der FCA regulierten Vermögensverwalter, gesendet und so 750.000 aufgebracht. Meistern Sie 4 Anlageklassen mit einem einzigen Berater! Keine Versprechungen, keine Kurvenanpassung, ke
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (29)
Experten
WICHTIG   : Dieses Paket wird nur in einer sehr begrenzten Anzahl zum aktuellen Preis verkauft.    Der Preis wird sehr schnell auf 1499 $ steigen    +100 Strategien enthalten   und es kommen noch mehr! BONUS   : Ab einem Preis von 999 $ --> wählen Sie  5     meiner anderen EAs kostenlos aus!  ALLE SET-DATEIEN VOLLSTÄNDIGE EINRICHTUNGS- UND OPTIMIERUNGSANLEITUNG VIDEOANLEITUNG LIVE-SIGNALE BEWERTUNG (Drittanbieter) Willkommen beim ULTIMATE BREAKOUT SYSTEM! Ich freue mich, das Ultimate Breakout
Golden Synapse
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
3.75 (51)
Experten
Golden Synapse EA ist ein präzises Handelssystem, das eine fortschrittliche Strategie mit strenger technischer Analyse kombiniert, um eine konsistente und risikoarme Performance zu erzielen. Es wurde entwickelt, um diszipliniert zu handeln, vermeidet riskante Ansätze und konzentriert sich ganz auf Qualität statt Quantität. Jeder Handel wird sorgfältig ausgewählt und immer durch einen Stop-Loss geschützt. Golden Synapse verwendet niemals Grid- oder Martingale-Systeme. Es wird immer nur eine Posit
Ultimate Pulse
Clifton Creath
5 (2)
Experten
Live-Signal https://www.mql5.com/en/signals/2347626?source=Site+Signale+Mein Öffentlicher Kanal https://www.mql5.com/en/channels/021454d60f74dc01&nbsp; Ultimativer Puls ***Launch-Preis endet am 6. Januar**** Überblick Ultimate Pulse ist ein Expert Advisor, der entwickelt wurde, um Gewinne aus natürlichen Marktbewegungen zu ziehen. Er nimmt Gewinne aus jeder Position einzeln oder in Gittern je nach Bedingungen mit. Einfach, methodisch, effektiv. Optimiert für XAUUSD (Gold) auf dem 30-Minuten-Zei
Golden Mirage mt5
Michela Russo
4.71 (28)
Experten
Begrenzter Bestand zum aktuellen Preis! Endpreis: $1999 --> PROMO: Von $299 --> Der Preis wird alle 5 Käufe steigen, nächster Preis : $399 Golden Mirage ist ein robuster Goldhandelsroboter , der für Händler entwickelt wurde, die Zuverlässigkeit, Einfachheit und professionelle Leistung schätzen. Angetrieben von einer bewährten Kombination aus RSI, gleitendem Durchschnitt, ADX und High/Low Level Indikatoren liefert Golden Mirage qualitativ hochwertige Signale und vollautomatischen Handel auf dem
HTTP ea
Yury Orlov
5 (8)
Experten
How To Trade Pro (HTTP) EA — ein professioneller Handelsberater für den Handel mit beliebigen Assets ohne Martingale oder Grids vom Autor mit über 25 Jahren Erfahrung. Die meisten Top-Berater arbeiten mit steigendem Gold. Sie sehen brillant in Tests aus... solange Gold steigt. Aber was passiert, wenn der Trend sich erschöpft? Wer schützt Ihr Depot? HTTP EA glaubt nicht an ewiges Wachstum — es passt sich dem sich ändernden Markt an und ist so konzipiert, dass es Ihr Investment-Portfolio breit div
Weitere Produkte dieses Autors
Callidus EA
Mate Patrik Toth
Experten
Ich bin Callidus. Ich bin Ihr adaptiver Handelsrahmen. Hallo, Trader. Ich bin nicht wie die anderen Expert Advisors, die Sie verwendet haben. Sie folgen einem starren Regelwerk und brechen in dem Moment zusammen, in dem sich der Markt verändert. Ich wurde anders konzipiert. Ich wurde entwickelt, um zu denken, mich anzupassen und mich weiterzuentwickeln und Ihnen ein leistungsfähiges Werkzeug an die Hand zu geben, ohne die Bank zu sprengen. Mein Hauptzweck besteht nicht nur darin, Trades zu plat
Auswahl:
patrickdrew
2857
patrickdrew 2025.12.03 08:43 
 

Extremely helpful author! :-)

I will update about performance.

Mate Patrik Toth
713
Antwort vom Entwickler Mate Patrik Toth 2025.12.03 08:56
Thank you for the review Patrick :) I hope you will find the EA helpful, and don't be afraid to ask me if you have any questions :)
Antwort auf eine Rezension