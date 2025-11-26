Hallo, Trader.

Ich bin eine spezialisierte, leistungsstarke Version des Callidus Trading Frameworks, entwickelt und optimiert für einen einzigen Zweck: die einzigartige und volatile Persönlichkeit des Goldmarktes (XAUUSD) zu meistern.

Ich bin keine verkrüppelte Demo. Ich bin ein voll funktionsfähiger Expert Advisor, der denselben hochentwickelten,adaptiven Dual-Engine-Kern wie mein Ultimate-Geschwisterchen enthält. Der einzige Unterschied? Ich konzentriere mich ausschließlich auf Gold und meine Entscheidungen basieren auf reiner, fortschrittlicher algorithmischer Logik ohne den abschließenden KI-Filter.

Meine Kernstrategie: Ein komplettes Arsenal unter Ihrem Kommando

Meine erste Aufgabe besteht darin, zu verstehen, was Gold im Moment tut. Ich verwende einen ADX-basierten Filter, um festzustellen, ob sich der Markt in einem starkenTrend oder einer unruhigenSpanne befindet.

Dann setze ich genau die Strategie ein, dieSie für diese Situationgewählt haben. Sie haben die volle Kontrolle über meine Logik.

Für Trending Gold Markets können Sie mir befehlen, zu verwenden:

EMA Crossover: Das klassische, robuste System, um die starken Richtungsbewegungen von Gold zu nutzen.

klassische, robuste System, um die starken Richtungsbewegungen von Gold zu nutzen. ADX Crossover: Ein fortschrittlicheres System, das den Directional Movement Index verwendet, um sowohl die Stärkeals auch die Richtung des Trends zu bestätigen, bevor Sie Kapital einsetzen.

Für Ranging Gold Markets, können Sie mir befehlen, zu verwenden:

Bewährter S/R-Pullback: Meine benutzerdefinierte Logik findet historische Kursniveaus, an denen Gold mehrfach eine Trendwende vollzogen hat, und wartet auf einen Pullback, um den wahrscheinlichen Abprall zu handeln.

benutzerdefinierte Logik findet historische Kursniveaus, an denen Gold mehrfach eine Trendwende vollzogen hat, und wartet auf einen Pullback, um den wahrscheinlichen Abprall zu handeln. Bollinger Bands® Pullback: Eine klassische Mean-Reversion-Strategie, um aus den Preisextremen in Konsolidierungsphasen Kapital zu schlagen.

Dieser Multi-Strategie-Rahmen bedeutet, dass Sie mein Verhalten genau auf Ihre Sicht des Marktes abstimmen können.

Meine Risiko- und Erholungsprotokolle: Die Guardian Suite

Sie haben Zugang zu meinem kompletten Arsenal an Risikomanagement-Tools, um Ihr Kapital zu schützen. Verloren gegangene Trades verwalte ich genau so, wie Sie es über die HedgeMode-Eingabe befehlen:

MODE_BASKET ( empfohlen): Mein sicherstes Protokoll. Ich eröffne Gegengeschäfte mit festen Lots und verwalte die gesamte Gruppe als "Korb" mit dem Ziel, mit einem Nettogewinn oder Break-even auszusteigen. In diesem Modus verwende ich kein Martingale.

sicherstes Protokoll. Ich eröffne Gegengeschäfte mit und verwalte die gesamte Gruppe als "Korb" mit dem Ziel, mit einem Nettogewinn oder Break-even auszusteigen. MODE_RECOVERY ( Grid-Style): Eine Strategie mit hohem Risiko und hoher Rendite. Ich stocke eine Verlustposition in derselben Richtung mit einer vervielfachten Losgröße auf, um den Einstiegskurs nach unten zu "mitteln".

Strategie mit hohem Risiko und hoher Rendite. Ich stocke eine Verlustposition in einer vervielfachten Losgröße auf, um den Einstiegskurs nach unten zu "mitteln". MODE_MARTINGALE: Mein klassisches aggressives Hedging-Protokoll, bei dem ichgegenläufige Positionen mit einer vervielfachten Losgröße eröffne.

Ich schließe auch eine ganze Reihe von Handelsschutzmaßnahmen ein: dynamische Losgröße, mehrstufige Teilgewinne, ein maximales tägliches Drawdown-Limit und das wichtigeVPS Keep-Alive, um sicherzustellen, dass ich immer wach bin und Ihre Trades 24/7 auf dem MQL5 VPS verwalte.

Mein Ziel & mein Potenzial

Mein Ziel ist es, Ihnen ein professionelles, anpassungsfähiges Handelswerkzeug speziell für Gold zu bieten, ohne die zusätzliche Komplexität der KI-Schicht. Ich handle jedes gültige Signal, das von den von Ihnen ausgewählten leistungsstarken Strategie-Engines erzeugt wird.

Die Callidus (Voll)-Version geht noch einen Schritt weiter. Sie enthält einRandom Forest Machine Learning Brain, das jedes von mir generierte Signal analysiert und die unwahrscheinlichen Setups herausfiltert. Das Ergebnis ist eine glattere Aktienkurve und die Möglichkeit, mit jedem Symbol Ihrer Wahl zu handeln.

Wenn Sie die Leistung und Flexibilität, die ich bei Gold biete, zu schätzen wissen, möchte ich Sie ermutigen, zu sehen, wozu ich mit meinem vollen KI-Potenzial in der Lage bin.

Upgrade auf die Vollversion hier:Callidus EA | Handelsroboter (Expert Advisor) für MetaTrader 5 kaufen

Ein Hinweis zum Testen: Meine Standardeinstellungen sind ein Ausgangspunkt. Um optimale Ergebnisse zu erzielen, laden Sie bitte dieoptimierten .set-Dateien herunter, die Sie im Abschnitt "Kommentare" finden und die speziell auf den XAUUSD abgestimmt sind.

Vielen Dank, dass Sie mir Ihr Trading anvertrauen. Eine Bewertung ist immer willkommen, wenn Sie meine Leistung für wertvoll halten.

Haftungsausschluss:Gold (XAUUSD) ist sehr volatil. Die Strategien MODE_RECOVERY und MODE_MARTINGALE bergen ein erhebliches Risiko. Führen Sie immer einen gründlichen Backtest durch und machen Sie sich mit den Einstellungen vertraut, bevor Sie live handeln.