CL CRT Machine

📌 CL CRT MACHINE

CL CRT MACHINE ist ein vollautomatisches Handelssystem, das für disziplinierten und kontrollierten Handel entwickelt wurde.
Die gesamte Strategielogik ist vollständig integriert; der Benutzer muss lediglich die Risikoeinstellungen nach seinen Präferenzen konfigurieren.

Empfohlenes Mindestkapital: $500
Erforderlicher Zeitrahmen: H1
Paar: XAUUSD

⚙️ Hauptmerkmale

  • Handelt nur auf dem H1-Zeitrahmen (fest für Konsistenz)

  • Verwendet nur geschlossene Kerzen (kein Repainting)

  • Unterstützt Buy & Sell Setups

  • Ein Handel pro gültigem Setup (kein Overtrading)

  • Keine Martingale, kein Grid, kein Hedging

  • Saubere und transparente Ausführung

💰 Geldmanagement-Optionen

Wählen Sie, wie die Positionsgröße berechnet wird:

  • Risiko in % des Saldos

  • Feste Losgröße

  • Lot pro Saldo-Verhältnis

Enthält:

  • Schutz der maximalen Losgröße

  • Broker-konforme Volumen-Normalisierung

  • Stop-Loss-Puffer-Schutz

🎯 Gewinnmitnahme-Optionen

  • CRT Range Target (natürlicher Abschluss der Handelsspanne)

  • Risiko: Rendite basiertes Ziel (z.B. 1:2, 1:3)

🛡️ Sicherheit und Disziplin

  • Strikter Stop-Loss bei jedem Handel

  • Keine Zufallshandelsgeschäfte

  • Kein Trade-Stacking auf der gleichen Kerze

  • Funktioniert mit allen MT5-Brokern

⏳ Hinweis zur Testversion

Dies ist eine zeitlich begrenzte Testversion.

  • Der Handel wird nach Ablauf der Frist automatisch deaktiviert

  • EA bleibt auf dem Chart und zeigt eine Ablaufmeldung an

  • Kein verstecktes Verhalten oder Datenerfassung

👉 Um den EA nach Ablauf weiter nutzen zu können, müssen Nutzer auf die kostenpflichtige Version upgraden, die auf MQL5 verfügbar ist.

👥 Für wen ist dieser EA geeignet?

  • Trader, die eine einfache, regelbasierte Automatisierung bevorzugen

  • Benutzer, die mit kontrolliertem Risiko handeln möchten

  • Händler, die CRT-basierte Systeme testen, bevor sie ein Upgrade durchführen

🏷️ Über

Entwickelt von Club Liquidez
Konzentriert auf saubere Ausführung, kontrolliertes Risiko und realistische Automatisierung.


