📌 CL CRT MACHINE

CL CRT MACHINE ist ein vollautomatisches Handelssystem, das für disziplinierten und kontrollierten Handel entwickelt wurde.

Die gesamte Strategielogik ist vollständig integriert; der Benutzer muss lediglich die Risikoeinstellungen nach seinen Präferenzen konfigurieren.

Empfohlenes Mindestkapital: $500

Erforderlicher Zeitrahmen: H1

Paar: XAUUSD

⚙️ Hauptmerkmale

Handelt nur auf dem H1-Zeitrahmen (fest für Konsistenz)

Verwendet nur geschlossene Kerzen (kein Repainting)

Unterstützt Buy & Sell Setups

Ein Handel pro gültigem Setup (kein Overtrading)

Keine Martingale, kein Grid, kein Hedging

Saubere und transparente Ausführung

💰 Geldmanagement-Optionen

Wählen Sie, wie die Positionsgröße berechnet wird:

Risiko in % des Saldos

Feste Losgröße

Lot pro Saldo-Verhältnis

Enthält:

Schutz der maximalen Losgröße

Broker-konforme Volumen-Normalisierung

Stop-Loss-Puffer-Schutz

🎯 Gewinnmitnahme-Optionen

CRT Range Target (natürlicher Abschluss der Handelsspanne)

Risiko: Rendite basiertes Ziel (z.B. 1:2, 1:3)

🛡️ Sicherheit und Disziplin

Strikter Stop-Loss bei jedem Handel

Keine Zufallshandelsgeschäfte

Kein Trade-Stacking auf der gleichen Kerze

Funktioniert mit allen MT5-Brokern

⏳ Hinweis zur Testversion

Dies ist eine zeitlich begrenzte Testversion.

Der Handel wird nach Ablauf der Frist automatisch deaktiviert

EA bleibt auf dem Chart und zeigt eine Ablaufmeldung an

Kein verstecktes Verhalten oder Datenerfassung

👉 Um den EA nach Ablauf weiter nutzen zu können, müssen Nutzer auf die kostenpflichtige Version upgraden, die auf MQL5 verfügbar ist.

👥 Für wen ist dieser EA geeignet?

Trader, die eine einfache, regelbasierte Automatisierung bevorzugen

Benutzer, die mit kontrolliertem Risiko handeln möchten

Händler, die CRT-basierte Systeme testen, bevor sie ein Upgrade durchführen

🏷️ Über

Entwickelt von Club Liquidez

Konzentriert auf saubere Ausführung, kontrolliertes Risiko und realistische Automatisierung.