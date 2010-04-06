CL CRT Machine
- Experten
- Rajalakshmi Murugesan
- Version: 1.0
📌 CL CRT MACHINE
CL CRT MACHINE ist ein vollautomatisches Handelssystem, das für disziplinierten und kontrollierten Handel entwickelt wurde.
Die gesamte Strategielogik ist vollständig integriert; der Benutzer muss lediglich die Risikoeinstellungen nach seinen Präferenzen konfigurieren.
Empfohlenes Mindestkapital: $500
Erforderlicher Zeitrahmen: H1
Paar: XAUUSD
⚙️ Hauptmerkmale
-
Handelt nur auf dem H1-Zeitrahmen (fest für Konsistenz)
-
Verwendet nur geschlossene Kerzen (kein Repainting)
-
Unterstützt Buy & Sell Setups
-
Ein Handel pro gültigem Setup (kein Overtrading)
-
Keine Martingale, kein Grid, kein Hedging
-
Saubere und transparente Ausführung
💰 Geldmanagement-Optionen
Wählen Sie, wie die Positionsgröße berechnet wird:
-
Risiko in % des Saldos
-
Feste Losgröße
-
Lot pro Saldo-Verhältnis
Enthält:
-
Schutz der maximalen Losgröße
-
Broker-konforme Volumen-Normalisierung
-
Stop-Loss-Puffer-Schutz
🎯 Gewinnmitnahme-Optionen
-
CRT Range Target (natürlicher Abschluss der Handelsspanne)
-
Risiko: Rendite basiertes Ziel (z.B. 1:2, 1:3)
🛡️ Sicherheit und Disziplin
-
Strikter Stop-Loss bei jedem Handel
-
Keine Zufallshandelsgeschäfte
-
Kein Trade-Stacking auf der gleichen Kerze
-
Funktioniert mit allen MT5-Brokern
⏳ Hinweis zur Testversion
Dies ist eine zeitlich begrenzte Testversion.
-
Der Handel wird nach Ablauf der Frist automatisch deaktiviert
-
EA bleibt auf dem Chart und zeigt eine Ablaufmeldung an
-
Kein verstecktes Verhalten oder Datenerfassung
👉 Um den EA nach Ablauf weiter nutzen zu können, müssen Nutzer auf die kostenpflichtige Version upgraden, die auf MQL5 verfügbar ist.
👥 Für wen ist dieser EA geeignet?
-
Trader, die eine einfache, regelbasierte Automatisierung bevorzugen
-
Benutzer, die mit kontrolliertem Risiko handeln möchten
-
Händler, die CRT-basierte Systeme testen, bevor sie ein Upgrade durchführen
🏷️ Über
Entwickelt von Club Liquidez
Konzentriert auf saubere Ausführung, kontrolliertes Risiko und realistische Automatisierung.