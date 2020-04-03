Gold Breaker EA - Intelligente & sichere Goldhandels-Automatisierung

Gold Breaker EA ist ein vollautomatisches Handelssystem, das speziell für den XAUUSD (Gold) entwickelt wurde und einem Grundprinzip folgt:

👉 Kapitalschutz an erster Stelle, Gewinne an zweiter.

Im Gegensatz zu vielen Gold EAs, die auf Martingale-, Grid- oder Averaging-Down-Strategien setzen, verwendet Gold Breaker EA einen SAFE One-Position-Ansatz. Zu jeder Zeit verwaltet er nur einen einzigen Handel, der immer durch einen klaren Stop Loss und Take Profit geschützt ist.

Es gibt keine gefährlichen Rückgewinnungssysteme, keine versteckte Lot-Multiplikation und kein Exposure-Stacking.

Warum Gold?

Gold ist bekannt für seine hohe Volatilität und starken Intraday-Preisbewegungen.

Gold Breaker EA wurde entwickelt, um diese natürliche Volatilität als Vorteil zu nutzen, indem er saubere Bewegungen bei strikter Risikokontrolle ausnutzt.

Volatilität wird als Chance behandelt, nicht als etwas, mit dem man spielen kann.

Hauptmerkmale

Nur eine Position (SAFE-Modus)

Kein Raster, kein Martingal, kein Trade Stacking, keine Überoptimierung. *das wird auf dem Bild der Equity-Kurve gezeigt - so sieht der tatsächliche Handel mit dem Edge-Graphen aus*

✅ Feste SL & TP bei jedem Trade

Das Risiko wird von dem Moment an definiert, in dem ein Trade eröffnet wird.

✅ Gold-Spezialisten-Logik

Speziell auf das Verhalten und die Volatilität des XAUUSD abgestimmt.

✅ Kein Overtrading

Qualität der Setups geht vor Quantität.

✅ Backtest & Forward-Test Friendly

Vollständig kompatibel mit MT5 Strategy Tester.

Risikomanagement an erster Stelle

Gold Breaker EA ist für Trader geeignet, die:

ein kontrolliertes Risiko bevorzugen

aggressive Erholungsstrategien meiden

Transparenz bei der Verwaltung ihrer Trades wünschen

verstehen, dass beständiger Handel besser ist als Glückshandel

Dieser EA ist nicht darauf ausgelegt, Konten zu "flippen".

Er wurde entwickelt, um langfristige Marktbedingungen zu überleben.

Testen Sie, bevor Sie kaufen (dringend empfohlen)

Wir empfehlen jedem Händler dringend, diesen Prozess zu befolgen:

1️⃣ Testen Sie die KOSTENLOSE Demo-Version

Analysieren Sie die historische Performance und verstehen Sie, wie sich der EA verhält.

2️⃣ Führen Sie ihn auf einem Demokonto aus

Beobachten Sie die Ausführung in Echtzeit und das Drawdown-Verhalten.

3️⃣ Mieten Sie zuerst

Testen Sie ihn unter Ihren eigenen Handelsbedingungen, bevor Sie ihn einsetzen.

4️⃣ Kaufen Sie nur, wenn Sie sich sicher sind

Treffen Sie eine informierte Entscheidung, keine emotionale.

Dieser EA wurde für Trader entwickelt, die Disziplin, Geduld und Nachhaltigkeit schätzen.

Standardeinstellungen :

RiskMode : Risk_Percent , Risk_fix_lot , Risk_usd (Risk_percent - 1%. empfohlen. verwenden Sie ein Cent-Konto, wenn Sie weniger als 1K Kapital haben)

TP : 25%

SL : 10%

Cancel Hour : 18

Hinweis: *Der Preis erhöht sich um $100 für jede 10 gekaufte Kopie*.