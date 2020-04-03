PropFirm Guardian

Der ultimative Scalping-Handelsroboter - schnell, sicher und profitabel

Wir stellen Ihnen den fortschrittlichsten KI-gesteuerten Scalping-Roboter vor, der entwickelt wurde, um schnelle und sichere Gewinne auf allen Märkten zu erzielen. Egal, ob Sie mit einem Broker oder einer Prop-Firma handeln, dieser Bot wurde entwickelt, um konsistente Hochleistungsergebnisse mit minimalem Risiko zu liefern.

Warum Trader nicht ohne ihn leben können:

Alle Paare, alle Märkte: Funktioniert nahtlos mit Forex, Kryptowährungen, Indizes und mehr - ohne Einschränkungen.

Scalping-Meisterschaft : Führt blitzschnelle Trades aus, um jede profitable Bewegung zu erfassen, bevor andere überhaupt reagieren.

Kapitalwachstum auf Steroiden: Entwickelt, um die Renditen zu maximieren, ohne Ihr Konto einem rücksichtslosen Risiko auszusetzen.

Prop Firm Approved: Perfekt für Prop-Konten und Broker-Handel gleichermaßen, vollständig kompatibel.

Intelligentes Risikomanagement: Schützt Ihr Kapital mit fortschrittlichen ATR-basierten Gewinnmitnahmen und intelligenter Positionsgrößenbestimmung.

Einstellen und Vergessen: Vollständig automatisiert - Sie müssen die Charts nicht 24/7 überwachen. Sehen Sie einfach zu, wie Ihr Konto wächst.

Verwandeln Sie kleine Einlagen schnell und sicher in ernsthaftes Kapital - dies ist der Bot, von dem die Elite-Händler nicht wollen, dass Sie ihn kennen.

Warnung: Hohe Nachfrage und begrenzte Lizenzen. Nur für seriöse Trader.

Besitzen Sie den Bot, der die Art und Weise, wie Scalping betrieben wird, verändert. Klicken Sie auf "Jetzt kaufen", bevor Ihre Konkurrenz Ihnen zuvorkommt! Youtube-Links von aber trading ⬇️

https://youtu.be/MTUvDwhFNrs?si=jcTEaM3aZIbKxX3Y

https://youtu.be/J4z5GU6yBOs?si=85Uax9Zgbqt13uT4