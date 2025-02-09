Yarukami Mnukakashi EA MT5

Yarukami Mnukakashi ist ein automatischer Handelsberater, der für Händler auf dem Forex-Markt entwickelt wurde.

Bitte beachten Sie, dass der Stop-Loss auf $100 festgelegt ist. Ich habe ihn aus technischen Gründen installiert. Ich handle ohne STOP!!!
Verwenden Sie eine Reihe von Dateien mit einer Gruppe in einem Telegramm.

MT4 Version über Link.

Hauptmerkmale:

Strategietyp: 24-Stunden-Handel, aber ich empfehle, die amerikanische Session zu vermeiden und einen täglichen Take von 30-40 $ pro 0,01 Lot festzulegen. Kann in eine Richtung oder in beide Richtungen gleichzeitig und unabhängig voneinander arbeiten.

Handelsinstrumente: GOLD
Zeitrahmen: M1
Algorithmus: Verwendet die technische Analyse mit gleitenden Durchschnittsindikatoren, Bollinger und Momentum.
Risikomanagement: Es gibt eine Funktion, um Aufträge am Ende des Handels nach Zeit zu schließen, Durchschnittswerte durch Hinzufügen des ursprünglichen Lots - der Gewinn steigt auch proportional.

Vorteile:

Automatisierung: Vollständige Automatisierung des Handelsprozesses.
Einstellungen: Der Benutzer kann die Strategieparameter an seine Präferenzen anpassen.
Kompatibilität: Funktioniert mit MetaTrader 4. Updates: Regelmäßige Updates werden bereitgestellt.
Chart-Stil: Unverwechselbarer Stil, gutes Informationspanel.

Parameter des Beraters:

Profit == Mindestgewinn pro 0,01 Lot
Profit in day == Bei Erreichen des Tagesgewinns wird der Advisor bis zum nächsten Tag deaktiviert
Fixed Lot == Verwendet feste Lotsize, wenn Auto Lot deaktiviert ist
Auto lot == Automatische Lotberechnung
For every 0.01 lot == Wenn Auto Lot aktiviert ist, müssen Sie angeben, welche Einzahlung für jedes 0,01 Lot (For every 0.01 lot) angewendet wird. Deposit / Lotwert = LotSize
Magische Zahl == Magische Zahl
Spread-Limit == Spread-Limit

Grid step == Menge zwischen den Orders im Grid (im ersten Abschnitt)
Lot step == Maximale Anzahl offener Trades (im ersten Abschnitt)
Lot multiplication == Lot multiplication (im ersten Abschnitt). Wenn der Wert 0 ist, wird das Lot addiert. Zum Beispiel 0,01, 0,02, 0,03, usw.

Enable section two trading == Aktivieren/Deaktivieren der zweiten Sektion
Grid step == Menge zwischen den Aufträgen im Raster (in der zweiten Sektion)
Lot step == Maximale Anzahl offener Trades (in der zweiten Sektion)
Lot multiplication == Lot multiplication (in der zweiten Sektion) Wenn es 0 ist, wird das Lot addiert. Zum Beispiel 0,01, 0,02, 0,03, usw.

Enable section three trading == Aktivieren/Deaktivieren der dritten Sektion
Grid step == Menge zwischen den Aufträgen im Raster (in der dritten Sektion)
Lot step == Maximale Anzahl offener Trades (in der dritten Sektion)
Lot multiplication == Lot multiplication (in der dritten Sektion) Wenn es 0 ist, wird das Lot addiert. Zum Beispiel 0.01, 0.02, 0.03, usw.

Time ON EA session 1 == Stunde, um den Advisor zu aktivieren
Time OFF EA session 1 == Stunde, um den Advisor zu deaktivieren
Time ON EA session 2 == Stunde, um den Advisor zu aktivieren
Time OFF EA session 2 == Stunde, um den Advisor zu deaktivieren
Close everything by time == Alle Trades zwangsweise schließen, wenn die Zeit abgelaufen ist

Info-Panel == Aktivieren Sie das Info-Panel
Stop Limit in $ == Schließt alle Geschäfte bei Erreichen des Drawdowns (in Währung)
Long und Short unabhängig == Erlaubt Ihnen, Geschäfte in verschiedenen Richtungen unabhängig voneinander zu eröffnen

Periode MA M1 (60) == Gleitende Durchschnittsperiode auf M1
Periode MA M5 (24) == Gleitende Durchschnittsperiode auf M5
Periode MA M15 (16) == Gleitende Durchschnittsperiode auf M15
Periode MA H1 (24) == Gleitende Durchschnittsperiode auf H1
Periode BB H1 (22) == Wenn der Preis über die Bollinger Bänder geht, wird das Geschäft nicht eröffnet
Zeitraum RSI M15 (8) == Beschränkung der Eröffnung von Geschäften auf M15
Zeitraum Momentum (2) == Zeitraum des Momentum-Indikators auf M1. Dies bestimmt die Handelsrichtung KAUFEN, abwärts - VERKAUFEN
Zeitraum MA M15 - Preis von MA in Pips == Wird zum Filtern von Trades verwendet, höherer Wert = weniger Trades

Kontakte:

Telegram Gruppe t.me/yarukamiea


