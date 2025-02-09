Yarukami Mnukakashi EA MT5
- Experten
- Aleksandr Kazmirchuk
- Version: 10.103
- Aktualisiert: 9 Februar 2025
- Aktivierungen: 5
Yarukami Mnukakashi ist ein automatischer Handelsberater, der für Händler auf dem Forex-Markt entwickelt wurde.
Bitte beachten Sie, dass der Stop-Loss auf $100 festgelegt ist. Ich habe ihn aus technischen Gründen installiert. Ich handle ohne STOP!!!
Verwenden Sie eine Reihe von Dateien mit einer Gruppe in einem Telegramm.
Hauptmerkmale:
Strategietyp: 24-Stunden-Handel, aber ich empfehle, die amerikanische Session zu vermeiden und einen täglichen Take von 30-40 $ pro 0,01 Lot festzulegen. Kann in eine Richtung oder in beide Richtungen gleichzeitig und unabhängig voneinander arbeiten.
Handelsinstrumente: GOLD
Zeitrahmen: M1
Algorithmus: Verwendet die technische Analyse mit gleitenden Durchschnittsindikatoren, Bollinger und Momentum.
Risikomanagement: Es gibt eine Funktion, um Aufträge am Ende des Handels nach Zeit zu schließen, Durchschnittswerte durch Hinzufügen des ursprünglichen Lots - der Gewinn steigt auch proportional.
Vorteile:
Automatisierung: Vollständige Automatisierung des Handelsprozesses.
Einstellungen: Der Benutzer kann die Strategieparameter an seine Präferenzen anpassen.
Kompatibilität: Funktioniert mit MetaTrader 4. Updates: Regelmäßige Updates werden bereitgestellt.
Chart-Stil: Unverwechselbarer Stil, gutes Informationspanel.
Parameter des Beraters:
Profit == Mindestgewinn pro 0,01 Lot
Profit in day == Bei Erreichen des Tagesgewinns wird der Advisor bis zum nächsten Tag deaktiviert
Fixed Lot == Verwendet feste Lotsize, wenn Auto Lot deaktiviert ist
Auto lot == Automatische Lotberechnung
For every 0.01 lot == Wenn Auto Lot aktiviert ist, müssen Sie angeben, welche Einzahlung für jedes 0,01 Lot (For every 0.01 lot) angewendet wird. Deposit / Lotwert = LotSize
Magische Zahl == Magische Zahl
Spread-Limit == Spread-Limit
Grid step == Menge zwischen den Orders im Grid (im ersten Abschnitt)
Lot step == Maximale Anzahl offener Trades (im ersten Abschnitt)
Lot multiplication == Lot multiplication (im ersten Abschnitt). Wenn der Wert 0 ist, wird das Lot addiert. Zum Beispiel 0,01, 0,02, 0,03, usw.
Enable section two trading == Aktivieren/Deaktivieren der zweiten Sektion
Grid step == Menge zwischen den Aufträgen im Raster (in der zweiten Sektion)
Lot step == Maximale Anzahl offener Trades (in der zweiten Sektion)
Lot multiplication == Lot multiplication (in der zweiten Sektion) Wenn es 0 ist, wird das Lot addiert. Zum Beispiel 0,01, 0,02, 0,03, usw.
Enable section three trading == Aktivieren/Deaktivieren der dritten Sektion
Grid step == Menge zwischen den Aufträgen im Raster (in der dritten Sektion)
Lot step == Maximale Anzahl offener Trades (in der dritten Sektion)
Lot multiplication == Lot multiplication (in der dritten Sektion) Wenn es 0 ist, wird das Lot addiert. Zum Beispiel 0.01, 0.02, 0.03, usw.
Time ON EA session 1 == Stunde, um den Advisor zu aktivieren
Time OFF EA session 1 == Stunde, um den Advisor zu deaktivieren
Time ON EA session 2 == Stunde, um den Advisor zu aktivieren
Time OFF EA session 2 == Stunde, um den Advisor zu deaktivieren
Close everything by time == Alle Trades zwangsweise schließen, wenn die Zeit abgelaufen ist
Info-Panel == Aktivieren Sie das Info-Panel
Stop Limit in $ == Schließt alle Geschäfte bei Erreichen des Drawdowns (in Währung)
Long und Short unabhängig == Erlaubt Ihnen, Geschäfte in verschiedenen Richtungen unabhängig voneinander zu eröffnen
Periode MA M1 (60) == Gleitende Durchschnittsperiode auf M1
Periode MA M5 (24) == Gleitende Durchschnittsperiode auf M5
Periode MA M15 (16) == Gleitende Durchschnittsperiode auf M15
Periode MA H1 (24) == Gleitende Durchschnittsperiode auf H1
Periode BB H1 (22) == Wenn der Preis über die Bollinger Bänder geht, wird das Geschäft nicht eröffnet
Zeitraum RSI M15 (8) == Beschränkung der Eröffnung von Geschäften auf M15
Zeitraum Momentum (2) == Zeitraum des Momentum-Indikators auf M1. Dies bestimmt die Handelsrichtung KAUFEN, abwärts - VERKAUFEN
Zeitraum MA M15 - Preis von MA in Pips == Wird zum Filtern von Trades verwendet, höherer Wert = weniger Trades
Kontakte:
Telegram Gruppe t.me/yarukamiea