🚀 AG SCALPER PRO 1.0 Die ultimative Wachstumsmaschine für Gold

Erleben Sie die Kraft der Präzision mit AG SCALPER PRO, einem MetaTrader 5 Expert Advisor der Spitzenklasse, der ausschließlich für Gold (XAUUSD) entwickelt wurde. Dies ist nicht nur ein Trading-Bot, sondern ein Hochfrequenz-Scharfschütze, der kleine bis mittlere Konten mit chirurgischer Präzision schützt und wachsen lässt.

💎 Kerntechnologien:

🛡️ Null-Verlust-Logik (The Guardian System): Das "AG" steht für Advanced Guard. Sobald ein Handel Ihr Gewinnziel erreicht hat, sichert der Roboter die Gewinne. Wenn der Kurs eine plötzliche Umkehrung versucht, steigt der Roboter sofort aus und stellt so sicher, dass ein gewinnbringender Handel nie zu einem Verlust wird.

🎯 Sniper Pullback-Einträge: AG SCALPER PRO erkennt überzogene Kursbewegungen und steigt genau dann ein, wenn es zu einem Rücksetzer kommt. Diese Strategie ermöglicht eine hohe Erfolgsquote selbst unter den volatilsten Marktbedingungen.

⚖️ Safe-Margin-Algorithmus: Entwickelt für Stabilität. Im Gegensatz zu "Martingale"-Bots, die Ihr gesamtes Guthaben riskieren, verwendet AG SCALPER PRO feste Lots und ein intelligentes Positionsmanagement, was es für Konten ab 100 $ sicher macht.

🔄 Vollautomatisches Hedging: Kann sich auf beiden Seiten des Marktes bewegen. Ob Gold steigt oder fällt, der EA passt seine Strategie an, um Pips in beide Richtungen zu gewinnen.

📊 Bot-Spezifikationen:

Paare: XAUUSD (Gold)

Zeitrahmen: M1 (Aggressiv) | M5 (Stabil)

Mindestguthaben: $100

Plattform: MetaTrader 5

Handelsstil: Smart Scalping / Preis-Aktion

💡 Warum in AG SCALPER PRO investieren?

Die meisten Gold-Roboter scheitern, weil sie mit den "Spikes" nicht umgehen können. AG SCALPER PRO zeichnet sich hier durch die Verwendung eines versteckten Trailing-Exit-Mechanismus aus. Er sammelt kleine, beständige Gewinne, die sich im Laufe der Zeit summieren. Er wurde für Händler entwickelt, die Beständigkeit dem Glücksspiel vorziehen.