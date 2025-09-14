FOREX Strike EA - Disziplin trifft auf Chancen

FOREX Strike EA ist ein intelligentes automatisiertes Handelssystem, das entwickelt wurde, um Struktur, Kontrolle und Beständigkeit in den Devisenmarkt zu bringen. Es wurde mit modernen MQL5-Standards entwickelt und konzentriert sich auf präzise Ausführung und disziplinierte Aufmerksamkeit statt auf aggressives Engagement.

Durch die Kombination von intelligenter Auftragsplatzierung und adaptivem Geldmanagement greift das System nur dann in den Markt ein, wenn die Bedingungen passen - so können Sie mit Zuversicht und nicht mit Emotionen handeln.

FOREX Strike EA arbeitet innerhalb festgelegter Handelssitzungen und wird von einem übersichtlichen Echtzeit-Kontrollpanel unterstützt, das Sie auf dem Laufenden hält, während Sie im Hintergrund die volle Risikokontrolle behalten.

Kern-Stärken

Intelligente Positionsgrößenbestimmung mit flexibler Risikologik

Intelligente Ausführung von schwebenden Aufträgen um wichtige Preiszonen herum

Eingebauter Schutz zur Risikokontrolle und Gewinnsicherung

Strukturierte Handelszeiten zur Vermeidung schlechter Marktbedingungen

Professionelles On-Chart Dashboard für volle Transparenz

FOREX Strike EA wurde für Händler entwickelt, die Stabilität, Einfachheit und Kontrolle schätzen - ohne sich auf riskante Strategien oder komplexe Setups zu verlassen.

Empfohlene Umgebung

Mindesteinlage: $100

Symbole: Beliebig (Optimiert für GBPUSD, EURUSD, USDJPY)

Zeitrahmen: M5 und höher

Konto-Typ: ECN / Roh-Spread

FOREX Strike EA ist nicht nur eine Automatisierung - es ist ein disziplinierter Ansatz für einen intelligenteren Devisenhandel.