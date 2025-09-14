Forex Strike EA
- Experten
- Abderrahmane Benali
- Version: 1.1
- Aktualisiert: 14 September 2025
- Aktivierungen: 5
FOREX Strike EA - Disziplin trifft auf Chancen
FOREX Strike EA ist ein intelligentes automatisiertes Handelssystem, das entwickelt wurde, um Struktur, Kontrolle und Beständigkeit in den Devisenmarkt zu bringen. Es wurde mit modernen MQL5-Standards entwickelt und konzentriert sich auf präzise Ausführung und disziplinierte Aufmerksamkeit statt auf aggressives Engagement.
Durch die Kombination von intelligenter Auftragsplatzierung und adaptivem Geldmanagement greift das System nur dann in den Markt ein, wenn die Bedingungen passen - so können Sie mit Zuversicht und nicht mit Emotionen handeln.
FOREX Strike EA arbeitet innerhalb festgelegter Handelssitzungen und wird von einem übersichtlichen Echtzeit-Kontrollpanel unterstützt, das Sie auf dem Laufenden hält, während Sie im Hintergrund die volle Risikokontrolle behalten.
Kern-Stärken
-
Intelligente Positionsgrößenbestimmung mit flexibler Risikologik
-
Intelligente Ausführung von schwebenden Aufträgen um wichtige Preiszonen herum
-
Eingebauter Schutz zur Risikokontrolle und Gewinnsicherung
-
Strukturierte Handelszeiten zur Vermeidung schlechter Marktbedingungen
-
Professionelles On-Chart Dashboard für volle Transparenz
FOREX Strike EA wurde für Händler entwickelt, die Stabilität, Einfachheit und Kontrolle schätzen - ohne sich auf riskante Strategien oder komplexe Setups zu verlassen.
Empfohlene Umgebung
-
Mindesteinlage: $100
-
Symbole: Beliebig (Optimiert für GBPUSD, EURUSD, USDJPY)
-
Zeitrahmen: M5 und höher
-
Konto-Typ: ECN / Roh-Spread
FOREX Strike EA ist nicht nur eine Automatisierung - es ist ein disziplinierter Ansatz für einen intelligenteren Devisenhandel.