Gold Vortex AI

بناءً على الكود الذي صممناه بلغة MQL5، إليك وصفاً احترافياً وشاملاً لهذا الروبوت (Asesor Experto) لتعرف كيف يعمل، وما هي فلسفته في التداول، وكيف تديره:
اسم الروبوت: Gold Vortex AI - Pro Edition
1. الفلسفة الاستراتيجية (Trading Logic)
يعتمد الروبوت على استراتيجية "الارتداد من القمم والقيعان" (Mean Reversion) مدمجة مع "فلتر الزخم" (Momentum Filter).
تحديد النطاق: يستخدم مؤشر Bandas de Bollinger لتحديد حدود حركة السعر. عندما يخرج السعر عن هذه الحدود، يُعتبر الذهب في حالة "تطرف سعري".
تأكيد الانعكاس: لا يكتفي الروبوت بلمس السعر للحدود، بل ينتظر تأكيداً من مؤشر RSI (مؤشر القوة النسبية) للتأكد من وجود حالة تشبع شرائي أو بيعي، مما يقلل من الدخول في إشارات خاطئة أثناء الترند القوي.
2. المميزات التقنية
العمل الآلي بالكامل: يقوم بالتحليل، فتح الصفقات، وضع الأهداف (TP)، ووقف الخسارة (SL) تلقائياً دون تدخل بشري.
سرعة التنفيذ: مبرمج بهيكل MqlTradeRequest المتطور، مما يضمن تنفيذ الأوامر في أجزاء من الثانية (بمجرد توفر الشروط).
إدارة مخاطر صارمة: لا يفتح أي صفقة بدون "وقف خسارة" (Stop Loss) لحماية الحساب من التقلبات العنيفة للذهب.
نظام الصفقات المنفردة: الكود مصمم بحيث لا يفتح أكثر من صفقة في نفس الوقت، مما يحافظ على الهامش (Margen) ويمنع المخاطرة المفرطة.
3. لوحة التحكم (Parámetros)
يمكنك التحكم في الروبوت من نافذة الإعدادات دون الحاجة لتعديل الكود:
InpLotSize: لتحديد حجم العقد (مثلاً 0,01 للحسابات الصغيرة).
InpStopLoss / InpTakeProfit: لتحديد أهداف الربح والخسارة بالنقاط.
Períodos RSI y BB: لتعديل حساسية الروبوت (زيادة الأرقام تجعل البوت أكثر تحفظاً، وتقليلها يجعله أكثر عدوانية).
4. التوصيات التشغيلية (Mejor rendimiento)
للحصول على أفضل نتائج من هذا الروبوت:
الرمز: الذهب مقابل الدولار (XAUUSD).
الإطار الزمني (Timeframe): يفضل استخدامه على فريم 15 دقيقة (M15) أو 30 دقيقة (M30) للحصول على توازن بين عدد الصفقات ودقتها.
نوع الحساب: حساب ECN (فوارق سعرية منخفضة) لأن الذهب يتأثر جداً بالـ Spread.
وقت التشغيل: يفضل تجنب أوقات الأخبار القوية (مثل أخبار الفائدة الأمريكية) لأن الذهب يكسر جميع المؤشرات الفنية حينها.
5. تحليل المخاطر (Descargo de responsabilidad)
الذهب هو "وحش" الأسواق؛ يتحرك بمئات النقاط في دقائق. هذا الروبوت أداة مساعدة قوية، ولكن:
يجب دائماً تجربة الروبوت على حساب تجريبي (Cuenta Demo) لمدة لا تقل عن أسبوعين قبل استخدامه على أموال حقيقية.
هل تود أن أقوم بإضافة خاصية "إدارة رأس المال الذكية" (Gestión inteligente del dinero) بحيث يقوم الروبوت بتكبير حجم اللوت تلقائياً مع زيادة رصيد الحساب؟
