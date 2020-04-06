Gold Vortex AI

بناءً على الكود الذي صممناه بلغة MQL5، إليك وصفاً احترافياً وشاملاً لهذا الروبوت (Expert Advisor) لتعرف كيف يعمل، وما هي فلسفته في التداول، وكيف تديره:
اسم الروبوت: Gold Vortex AI - Pro Edition
1. الفلسفة الاستراتيجية (Trading Logic)
يعتمد الروبوت على استراتيجية "الارتداد من القمم والقيعان" (Mean Reversion) مدمجة مع "فلتر الزخم" (Momentum Filter).
تحديد النطاق: يستخدم مؤشر Bollinger Bands لتحديد حدود حركة السعر. عندما يخرج السعر عن هذه الحدود، يُعتبر الذهب في حالة "تطرف سعري".
تأكيد الانعكاس: لا يكتفي الروبوت بلمس السعر للحدود، بل ينتظر تأكيداً من مؤشر RSI (مؤشر القوة النسبية) للتأكد من وجود حالة تشبع شرائي أو بيعي، مما يقلل من الدخول في إشارات خاطئة أثناء الترند القوي.
2. المميزات التقنية
العمل الآلي بالكامل: يقوم بالتحليل، فتح الصفقات، وضع الأهداف (TP)، ووقف الخسارة (SL) تلقائياً دون تدخل بشري.
سرعة التنفيذ: مبرمج بهيكل MqlTradeRequest المتطور، مما يضمن تنفيذ الأوامر في أجزاء من الثانية (بمجرد توفر الشروط).
إدارة مخاطر صارمة: لا يفتح أي صفقة بدون "وقف خسارة" (Stop Loss) لحماية الحساب من التقلبات العنيفة للذهب.
نظام الصفقات المنفردة: الكود مصمم بحيث لا يفتح أكثر من صفقة في نفس الوقت، مما يحافظ على الهامش (Margin) ويمنع المخاطرة المفرطة.
3. لوحة التحكم (Parameters)
يمكنك التحكم في الروبوت من نافذة الإعدادات دون الحاجة لتعديل الكود:
InpLotSize: لتحديد حجم العقد (مثلاً 0.01 للحسابات الصغيرة).
InpStopLoss / InpTakeProfit: لتحديد أهداف الربح والخسارة بالنقاط.
RSI & BB Periods: لتعديل حساسية الروبوت (زيادة الأرقام تجعل البوت أكثر تحفظاً، وتقليلها يجعله أكثر عدوانية).
4. التوصيات التشغيلية (Best Performance)
للحصول على أفضل نتائج من هذا الروبوت:
الرمز: الذهب مقابل الدولار (XAUUSD).
الإطار الزمني (Timeframe): يفضل استخدامه على فريم 15 دقيقة (M15) أو 30 دقيقة (M30) للحصول على توازن بين عدد الصفقات ودقتها.
نوع الحساب: حساب ECN (فوارق سعرية منخفضة) لأن الذهب يتأثر جداً بالـ Spread.
وقت التشغيل: يفضل تجنب أوقات الأخبار القوية (مثل أخبار الفائدة الأمريكية) لأن الذهب يكسر جميع المؤشرات الفنية حينها.
5. تحليل المخاطر (Disclaimer)
الذهب هو "وحش" الأسواق؛ يتحرك بمئات النقاط في دقائق. هذا الروبوت أداة مساعدة قوية، ولكن:
يجب دائماً تجربة الروبوت على حساب تجريبي (Demo Account) لمدة لا تقل عن أسبوعين قبل استخدامه على أموال حقيقية.
هل تود أن أقوم بإضافة خاصية "إدارة رأس المال الذكية" (Smart Money Management) بحيث يقوم الروبوت بتكبير حجم اللوت تلقائياً مع زيادة رصيد الحساب؟
Рекомендуем также
Nova WDX Trader
Anita Monus
Эксперты
Nova WDX Trader is a refined implementation of the classic ADX Wilder trend strength algorithm — engineered into a disciplined, automated trading strategy that respects momentum, structure, and timing. It builds on the original logic introduced by Welles Wilder, enhancing it with modern execution and risk control. Rather than reacting to short-term volatility, Nova WDX Trader waits for confirmed directional strength based on Wilder’s ADX formula, ensuring every trade has context and conviction.
Missy Fab MT5
Natalyia Nikitina
Эксперты
Missy Fab MT5 — автоматизированная торговая система Missy Fab MT5 — это эксперт-советник для MetaTrader 5, основанный на алгоритмах анализа рынка и управлении рисками. Он работает в полностью автоматическом режиме и требует минимального вмешательства трейдера. Внимание! Свяжитесь со мной сразу после покупки , чтобы получить инструкции по настройке! Почему выбрать Missy Fab MT5? Алгоритмы анализа: круглосуточная автоматизация торговли с использованием встроенных моделей. Гибкость: адаптация к вол
Channel Trigger ProfRoboTrading EA
Irina Cherkashina
Эксперты
This universal advisor is based on its own Algorithm, which is an incredibly effective tool due to the simultaneous operation of a trading strategy based on our  Indicator " Channel Sgnals ProfRoboTrading" and our proprietary signal filter system together with the Martingale method, which together work out a very interesting hedging system. Traders are also given the opportunity to set up their own risk management system with two filters to control deposit drawdowns . The advisor's algorithm is
ArtQuant Gold
Miguel Angel Vico Alba
4.56 (9)
Эксперты
Стартовая цена: 199 долларов США Цена будет постепенно увеличиваться после каждого блока продаж в рамках стратегии запуска, основанной на ценности. Чем раньше вы приобретете ArtQuant Gold, тем лучшую цену вы получите. (Никаких искусственных скидок или агрессивных акций. Рост цен отражает качество и долгосрочную эффективность системы.) LIVE SIGNAL ArtQuant Gold — профессиональный экспертный советник (EA), специально разработанный для торговли на рынке золота (XAUUSD) с надежной и адаптивной ст
Expert Smart Trend
Ruslan Pishun
3 (6)
Эксперты
Советник использует торговые систему по тренду с помощью индикаторов Envelopes и CCI, и каждый индикатор использует до пяти разных периодов для вычисления трендов. Советник использует экономические новости для вычисления продолжительного движения цен. Встроен умный адаптируемый фильтр фиксации прибыли. Советник оптимизирован отдельно на каждую валюту и таймфрейм. Внимание! Советник только для счетов типа "hedging" (хеджинг). Real monitoring:  https://www.mql5.com/en/signals/1777767 Monitoring
Bober Real MT5
Arnold Bobrinskii
4.76 (17)
Эксперты
Bober Real MT5 — полностью автоматический советник для торговли на рынке Forex. Робот создан в 2014 году и за этот период сделал множество прибыльных сделок, показав более 7000% прироста депозита на моем личном счете. Было выпущено много обновлений, но версия 2019 года считается самой стабильной и прибыльной. Робот можно запускать на любых инструментах, но лучшие результаты достигаются на EURGBP , GBPUSD , таймфрейм M5 . Робот не покажет хорошие результаты в тестере или на реальном счете, если
Blue CARA MT5
Duc Anh Le
Эксперты
| Fully-automated Smart Money Concept (ICT) inspired trading solution with multi-strategy capabilities | Built by a grid trader >> for grid traders.  This is MT5 version, click  here  for  Blue CARA MT4  (settings and logics are same in both versions)     Real monitoring signal  -->  Cara Gold Intro Blue CARA EA   ('CARA') - short for  C omprehensive  A lgorithmic   R esponsive   A dvisor is a next-gen  multi-currency    multi-timeframe  EA base on the widely known (and perhaps the most popul
EurUsd Market Analyzer Expert Advisor
Standard Capital Group LLC
Эксперты
MT5 EA for EUR/USD (1-Hour Chart) – Dominate the Markets with Confidence! Experience the power of algorithmic trading with our   MetaTrader 5 Expert Advisor (EA) , developed specifically for the   EUR/USD pair on the 1-hour (H1) timeframe .  Why Choose This EA? Currency-Specific Design   – Built exclusively for   EUR/USD , ensuring optimized strategy execution. Timeframe-Sensitive   – Precision-tuned for the   1-Hour (H1)   chart.   (Applying it to other timeframes may affect performance.) Fully
M5 Gold Scalper
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Эксперты
Forex M5 Gold Scalper — это высокоэффективный торговый робот, предназначенный для автоматической торговли золотом (XAUUSD) на платформе MetaTrader 5. Робот специализируется на скальпинге, используя анализ пятиминутных графиков, что позволяет быстро реагировать на колебания рынка и обеспечивает стабильность доходов при минимальных временных затратах со стороны трейдера. Особенности робота Анализирует графики с помощью PA. Быстро открывает и закрывает позиции при пересечении уровней поддержки и со
Yukon Gold EA
Pitt Petruschke
5 (2)
Эксперты
Yukon Gold EA – Мультистратегический советник Yukon Gold EA – это современный мультистратегический советник, который объединяет два проверенных торговых подхода: развороты и пробои. В течение многих месяцев он тщательно разрабатывался, тестировался и оптимизировался для достижения стабильного баланса между ограничением риска и увеличением прибыли. Советник создан для того, чтобы последовательно ограничивать убытки и одновременно динамически наращивать позиции в прибыльные периоды. Это позволяет
GoldRobotics
Patiwat Phinitsuwan
Эксперты
GoldRobotics EA: Automated Gold Trading with Precision and Speed GoldRobotics is a sophisticated Expert Advisor designed for automated trading on the XAUUSD (Gold) market. This EA employs a unique strategy based on precise candle pattern recognition and volume analysis, enabling swift entries and exits for optimal performance in volatile market conditions. It prioritizes quick reactions to market fluctuations, making it ideal for scalping strategies without relying on news events. ️ Unlik
SmartRisk MA Pro
Oleg Polyanchuk
Эксперты
SmartRisk MA Pro Обзор стратегии: SmartRisk MA Pro — это оптимизированная, риск-ориентированная автоматическая торговая стратегия (советник), разработанная для платформы MetaTrader 5. Она предназначена для идентификации торговых возможностей на основе динамики ценовых отклонений от скользящих средних и обладает комплексной системой управления капиталом. Советник работает по логике "нового бара", что обеспечивает стабильность и предсказуемость исполнения торговых сигналов. Принципы работы и торг
BaLLzProtector MT5
Natalyia Nikitina
Эксперты
BaLLzProtector MT5 — автоматизированная торговая система BaLLzProtector MT5 — это торговый советник, использующий алгоритмы анализа и методы адаптации к изменяющимся рыночным условиям. Он построен на основе закономерностей, таких как возврат цены после резких движений, и работает в полностью автоматическом режиме. Для запуска достаточно установить советник на график валютной пары AUDCAD_e — остальные пары активируются автоматически. Внимание! Свяжитесь со мной сразу после покупки , чтобы получит
Full Snap
Elzbieta Furyk
5 (1)
Эксперты
Full Snap работает по основному принципу: каждая валютная пара имеет свою уникальную "личность", характерную волатильность и оптимальные торговые условия. Вместо применения универсальных стратегий ко всем рынкам, Full Snap использует восемь отдельных алгоритмических подходов, каждый из которых специально настроен для максимальной эффективности на конкретной валютной паре. Этот советник (Expert Advisor) полностью основан на точно подобранных стратегиях, где каждый алгоритм использует уникальные
King Ruay Scalper GOLD Plus
Akapop Srisang
4.25 (4)
Эксперты
King Ruay Scalper GOLD Plus EA The King Ruay Scalper GOLD Plus EA is built on a real breakout strategy-No AI, No Grid, No Martingale, No Averaging. It identifies key buy and sell levels and places stop buy/sell orders accordingly. Once an order is executed, the scalper engine takes over to manage the position efficiently. This EA is versatile and works on various pairs, including GOLD and more. The default preset is optimized for GOLD, and you can find additional set files for other pairs below
Goldpapi
Gun Gun Gunawan
Эксперты
GoldPapi Trend Trailing Stop Daily is a premium Expert Advisor engineered specifically for XAUUSD (Gold) trading with a robust trend-following architecture, adaptive risk-management mechanisms, and an exceptionally precise Daily-based Trailing Stop system . Designed with institutional-grade logic, dynamic stop-level protection, and intelligent margin-checking, this EA ensures maximum compatibility and stability across all major brokers. This EA is crafted for traders who seek consistent long-ter
EA Lemon MT5
Mikita Borys
Эксперты
Советник предназначен для ночного скальпинга    Советник основан на условиях перекупленности и перепроданности индикатора RSI ночью и открывает сетку, когда торговля идет на убыточной стороне рынка. Актив обычно считается перекупленным, когда RSI выше 70%, и перепроданным, когда он ниже 30%. (Эти параметры настраиваются в зависимости от торгового инструмента и таймфрейма)        Используйте настройки, опубликованные в обсуждениях    настройки рассчитаны на минимальный депозит 500 долларов США.
Hamster Scalping mt5
Ramil Minniakhmetov
4.71 (234)
Эксперты
Hamster Scalping - полностью автоматический торговый советник. Стратегия ночной скальпинг. В качестве входов используется индикатор RSI и фильтр по ATR. Для работы советника требуется хеджинговый тип счета. ВАЖНО! Свяжитесь со мной сразу после покупки, чтобы получить инструкции и бонус! Мониторинг реальной работы, а также другие мои разработки можно посмотреть тут: https://www.mql5.com/ru/users/mechanic/seller Общие рекомендации Минимальный депозит 100 долларов, используйте ECN счета с минимальн
Silkyway MT5
Segun Oladipo
Эксперты
Silkyway MT5 is an advanced expert advisor developed for MetaTrader 5 platform which complies strictly with the core rules of successful trading that isolate few winners from the majority of the investors. This is the MetaTrader 5 version of Silkyway MT4 The core strength of Silkway lies in its ability to preserve initial capital while sustainably growing investors equity. The strategy behind Silkway calculates how orders flow in the market and quickly reacts to the flow when it is safe to do so
US500 Scalper
Sergey Batudayev
Эксперты
Советник S&P 500 Scalper — это инновационный инструмент, разработанный для трейдеров, желающих успешно торговать индексом S&P 500. Этот индекс является одним из наиболее широко используемых и престижных индикаторов американского фондового рынка, включающий 500 крупнейших компаний США. Особенности: Автоматизированные торговые решения: Советник основан на передовых алгоритмах и техническом анализе, позволяющих автоматически адаптировать стратегию к изменяющимся рыночным условиям. Разносторонний п
Gold2H
Saeid Soleimani
5 (1)
Эксперты
GOLD2H Expert Advisor GOLD2H - это советник, разработанный для торговли XAUUSD (золото) на таймфрейме H1, использующий методологии нейронных сетей для распознавания паттернов. Советник применяет системный подход к торговле золотом через тщательный анализ рыночных условий и точное управление сделками. Для получения точных результатов   тестирования   убедитесь, что в параметрах ввода установлено правильное смещение   GMT . Цены и доступность Начальная цена: $69 Доступные лицензии: 4 Статус: Цена
Trade bot Smartic
Dmytro Merenko
Эксперты
ID Trade_Bot BS - an effective tool for automated trading using RSI Trade_Bot BS is an efficient solution for automated trading based on RSI, allowing flexible parameter customization and risk management. Thanks to the ability to choose a trading mode, dynamic Stop-Loss and Take-Profit levels, and trading mode adjustment (buying, selling, or both), it is suitable for various trading strategies. Key Features: Uses the RSI indicator to determine market conditions. Automatically opens an
PulpoSniper Gold Pro EA
Paul Brayan Mamani Illanes
Эксперты
Название: Советник Smart Money – XAUUSDz / XAUUSD Платформа: MetaTrader 5 Символ: XAUUSDz (также совместим с XAUUSD) Временность: M1 (одна минута) Стратегия: Охота за ликвидностью – Блоки Smart Money Order Фиксация прибыли: Двойной выход (TP1, TP2) Управление рисками: Стоп-лосс, автоматическая безубыточность в TP2  Лицензия: работает без ограничений по символу, счету или времени Особенности Автоматическая идентификация институциональных блоков (блоков ордеров) и сбросов ликвидности. Дождите
Eastwist
Fernando Souza Mendes
Эксперты
EASTWIST.mq5 works well in short-term operations. The sensitivity to short-term market signals, provided by the RSI and MACD indicators, along with the simulated Machine Learning decision logic, really seems to be an effective combination for capturing rapid price movements. The ability to respond quickly to market conditions is a valuable feature in scalping or day trading strategies, where precision and speed in order execution are crucial. Indication of Use: For Traders with Technical Knowle
Layer Grid
Dominic Mbothu
Эксперты
Layer Grid Expert Advisor – Full Product Description  SECTION 1: Executive Overview A System Built on Structure, Intelligence, and Adaptability Layer Grid is a next-generation Expert Advisor engineered for traders who demand more than just automation—they seek systems rooted in structure, refined through intelligence, and proven through real-world consistency. Unlike mass-market EAs built on rigid, outdated templates, Layer Grid is a living algorithm, designed to evolve with the markets it enga
PSAR Expert Extended MT5
Alexander Fedosov
Эксперты
Работа данного советника основана на работе индикатора Parabolic SAR . В расширенную версию советника вошли следующие изменения и улучшения: Произведен мониторинг поведения советника на различных типах торговых счетов и различных условиях(фиксированный/плавающий спред, ECN/центовые счета и т.д.) Расширен функционал советника. Стал более гибким и улучшил эффективность, в частности наблюдение за открытыми позициями. Работает как на 5-значных, так и на 4-значных котировках. Советник не использует м
ATS Infinity MT5
Ruslan Pishun
5 (3)
Эксперты
Эта долгосрочная торговая система работает на 9 парах. Советник использует различные торговые системы, такие как торговля по тренду, против тренда и другие.  Встроен умный адаптируемый фильтр фиксации прибыли. Советник оптимизирован отдельно на каждую валюту и таймфрейм. Советник используют экономические новости. Не использует мартингейл, сетку и другие рискованные стратегии. Советник использует таймфреймы: MetaTrader 4 MetaTrader 5  M5, M15, M30, H1   M2, M3, M4, M5, M6, M10, M12 ,   M15,   M2
Volatility75 Sniperr
Ignacio Agustin Mene Franco
Эксперты
Sniper EA - Volatility 75 Expert Advisor for the Volatility 75 Index Sniper EA is an automated trading system specifically designed to trade the Volatility 75 Index, leveraging the unique artificial volatility characteristics of synthetic indices. Technical Specifications Market Configuration Instrument: Volatility 75 Index Timeframe: M15 (15 minutes) Minimum Recommended Capital: $1,000 USD Base Lot Size: 0.10 System Architecture Risk Management: Leverage: 1:100 Dynamic Stop Loss System set at
GOLD h2 moon
The Trinh Nguyen
Эксперты
Introduction to GOLD h2 moon – Automated EA Based on Ichimoku Strategy Introduction GOLD h2 moon  is an Expert Advisor (EA) programmed in MQL5 , designed to execute automated trading based on the Ichimoku Kinko Hyo strategy. This EA is optimized for multiple currency pairs and timeframes but works best on XAU/USD (Gold)  in the  H2 timeframe . Technical Requirements: Trading Pair: XAUUSD (Gold) only Main Timeframe: H2 - this is what you must run on - XAUUSD H2 Recommended Starting Balance: $1,0
С этим продуктом покупают
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (377)
Эксперты
Привет, трейдеры! Я —   Королева Quantum   , жемчужина всей экосистемы Quantum и самый высокорейтинговый и продаваемый советник в истории MQL5. Более 20 месяцев торговли на реальных счетах позволили мне заслужить звание бесспорной королевы XAUUSD. Моя специальность? ЗОЛОТО. Моя миссия? Обеспечивать стабильные, точные и разумные результаты торговли — снова и снова. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Цена
Aot
Thi Ngoc Tram Le
4.72 (36)
Эксперты
AOT MT5 - Мультивалютная система с искусственным интеллектом нового поколения Live Signal: [Main Account] | [Minor Account] |  [Satellite Signal]  |  AOT Official Channel   ВАЖНО! После покупки отправьте мне личное сообщение, чтобы получить руководство по установке и инструкции по настройке: Ресурс Описание Понимание торговой частоты AOT Почему бот не торгует каждый день Как настроить AOT Bot Пошаговое руководство по установке Set files AOT MT5 - это продвинутый Expert Advisor, работающий н
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (20)
Эксперты
РЕАЛЬНЫЙ СИГНАЛ С РЕАЛЬНЫМ ТОРГОВЫМ СЧЕТОМ: MT4 по умолчанию (более 7 месяцев реальной торговли): https://www.mql5.com/ru/signals/2329380 IC Markets MT5 (более 5 месяцев реальной торговли): https://www.mql5.com/ru/signals/2340132 Торговый канал Forex EA на MQL5: Подпишитесь на мой канал MQL5, чтобы быть в курсе последних новостей. Мое сообщество на MQL5 насчитывает более 14 000 участников . ОСТАЛОСЬ ВСЕГО 3 КОПИЕЙ ИЗ 10 ПО 399 ДОЛЛАРОВ! После этого цена будет повышена до 499 долларов. Советн
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.65 (20)
Эксперты
Каждый раз, когда цена сигнала в реальном времени увеличивается на 10%, цена будет повышаться для сохранения эксклюзивности Zenox и защиты стратегии. Итоговая цена составит 2999 долларов. Живой сигнал Счёт IC Markets — посмотрите реальную производительность в качестве доказательства! Загрузить руководство пользователя (на английском языке) Zenox — это современный робот для свинг-трейдинга на основе искусственного интеллекта, который отслеживает тренды и диверсифицирует риски по шестнадцати валю
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (16)
Эксперты
Гибридная торговая стратегия для XAUUSD – комбинация новостного сентимента и дисбаланса стакана ордеров Представленная стратегия сочетает в себе два редко используемых, но высокоэффективных торговых подхода в единую гибридную систему, разработанную исключительно для торговли XAUUSD (золото) на 30-минутном графике . В то время как традиционные Expert Advisors, как правило, полагаются на заранее заданные индикаторы или простые графические структуры, эта система основывается на интеллектуальной мод
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (87)
Эксперты
Quantum King EA — интеллектуальная мощь, усовершенствованная для каждого трейдера IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Специальная цена запуска Живой сигнал:       КЛИКНИТЕ СЮДА Версия MT4:   ЩЕЛКНИТЕ ЗДЕСЬ Канал Quantum King:       Кликните сюда ***Купите Quantum King MT5 и получите Quantum StarMan бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении! Управляйте   своей торговлей точно и
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (9)
Эксперты
ЖИВОЙ СИГНАЛ С РЕАЛЬНОГО ТОРГОВОГО СЧЕТА: Настройки по умолчанию: https://www.mql5.com/ru/signals/2344271 Торговый канал Forex EA на MQL5: Подпишитесь на мой канал MQL5, чтобы быть в курсе последних новостей. Моё сообщество на MQL5 насчитывает более 14 000 участников . ОСТАЛОСЬ ВСЕГО 3 ЭКЗЕМПЛЯРА ИЗ 10 НА $399! После этого цена будет повышена до $499. EA будет продаваться ограниченными партиями, чтобы гарантировать права всех клиентов, совершивших покупку. AI Gold Trading использует передовую
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Эксперты
Символ XAUUSD Timeframe (период) H1-M15 (любой) Поддержка торговли 1 позицией ДА Минимальный депозит 500 USD  (or the equivalent of another currency) Совместимость с любым брокером  ДА (поддержка брокера с 2 или 3 знака. Любая валюта депозита. Любое название символа. Любое время GMT) Запуск без предварительных настроек  ДА Если вам интересна тема машинного обучения подписывайтесь на канал:  Subscribe! Ключевые факты проекта Mad Turtle: Настоящее машинное обучение Данный эксперт не подклю
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.84 (83)
Эксперты
Aura Ultimate — вершина нейронной сетевой торговли и путь к финансовой свободе. Aura Ultimate — это следующий эволюционный шаг в семействе Aura, синтез передовой архитектуры искусственного интеллекта, адаптивного к рынку интеллекта и точности с контролем рисков. Созданная на основе проверенной ДНК Aura Black Edition и Aura Neuron, она идёт дальше, объединяя их сильные стороны в единую много стратегическую экосистему, а также внедряя совершенно новый уровень предиктивной логики. Очень важно, по
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Эксперты
Представляем       Quantum Emperor EA   , новаторский советник MQL5, который меняет ваш подход к торговле престижной парой GBPUSD! Разработан командой опытных трейдеров с опытом торговли более 13 лет. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Купите Quantum Emperor EA и вы можете получить  Quantum StarMan   бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении Подтвержденный сигнал:   нажмите здесь В
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (6)
Эксперты
Важное примечание: Для обеспечения полной прозрачности я предоставляю доступ к реальному инвесторскому счёту, связанному с этим EA, что позволяет вам отслеживать его производительность в реальном времени без каких-либо манипуляций. Всего за 5 дней весь первоначальный капитал был полностью выведен, и с тех пор EA торгует исключительно за счёт прибыли, без какого-либо воздействия на первоначальный баланс.Текущая цена в $199 — это ограниченное предложение при запуске, и она будет увеличена после п
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Эксперты
AI Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation Artificial Intelligence system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in real time and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by artificial intelligence , de
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
Эксперты
Долгосрочный рост. Последовательность. Устойчивость. Pivot Killer EA — это не система для быстрого заработка, а профессиональный торговый алгоритм, созданный для устойчивого роста вашего счёта в долгосрочной перспективе . Разработанный исключительно для XAUUSD (GOLD) , Pivot Killer — результат многолетних исследований, тестирования и дисциплинированной разработки. Его философия проста: последовательность побеждает удачу . Система прошла стресс-тесты на различных рыночных циклах, изменениях волат
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.58 (26)
Эксперты
Новый шаг вперёд | Точность ИИ встречается с рыночной логикой С Argos Rage представлен новый уровень торговой автоматизации – на базе встроенной системы DeepSeek AI , анализирующей поведение рынка в реальном времени. Используя сильные стороны Argos Fury, этот советник следует иному стратегическому пути: больше гибкости, шире интерпретация и более активное взаимодействие с рынком. Live Signal Таймфрейм: M30 Кредитное плечо:  min 1:20 Депозит:  min $100 Символы:  XAUUSD, EURUSD Брокер:  любой
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (1)
Эксперты
Cryon X-9000 — автономная торговая система с квантовым аналитическим ядром РЕАЛЬНЫЙ СИГНАЛ: https://www.mql5.com/en/signals/2347543  Пока многие трейдеры манипулируют результатами, используя советники на центовых счетах или на минимальных балансах , — тем самым фактически показывая, что они не доверяют собственным системам , — данный сигнал работает на реальном счёте в $20 000 . Это отражает реальную инвестицию капитала и обеспечивает прозрачную работу без искусственного завышения показателей
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Эксперты
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Эксперты
BLACK FRIDAY - скидка 20% Только 24 часа. Распродажа заканчивается 29 ноября. Это единственная распродажа для этого продукта. Представляем Syna Версия 4 - Первая в мире агентная экосистема торговли с ИИ Я рад представить Syna Версия 4, первую настоящую систему координации нескольких EA с агентной архитектурой в индустрии торговли на форекс . Эта революционная инновация позволяет нескольким экспертным советникам работать как единая интеллектуальная сеть в разных терминалах MT5 и брокерских сче
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Эксперты
ПРОП ФИРМА ГОТОВА!   (   скачать SETFILE   ) WARNING : Осталось всего несколько экземпляров по текущей цене! Окончательная цена: 990$. Получите 1 советник бесплатно (для 2 торговых счетов) -> свяжитесь со мной после покупки Ultimate Combo Deal   ->   click here Live Signal Добро пожаловать в Gold Reaper! Созданный на основе очень успешного Goldtrade Pro, этот советник был разработан для одновременной работы на нескольких таймфреймах и имеет возможность устанавливать частоту торговли от очень
Remstone
Remstone
5 (7)
Эксперты
Remstone — это не просто обычный экспертный советник.   Он сочетает в себе многолетний опыт исследований и управления активами. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwinex 24H Christmas discount : $1,350 instead of $2,000 ! The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 С 2018 года   моя последняя компания Armonia Capital предоставляла сигнал ARF компании Darwinex, управляющей активами, регулируемой FCA, что позволило привлечь 750 тыс. долларов. Освойте 4 классов активо
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Эксперты
PROP FIRM READY!  ЗАПУСК ПРОМО: ОЧЕНЬ ОГРАНИЧЕННОЕ КОЛИЧЕСТВО ЭКЗЕМПЛЯРОВ, ДОСТУПНЫХ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ! Окончательная цена: 990$ От 349$: выберите 1 советник бесплатно! (максимум для 2 торговых счетов) Лучшее комбо-предложение     ->     нажмите здесь ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К ПУБЛИЧНОЙ ГРУППЕ:   Нажмите здесь   LIVE RESULTS НЕЗАВИСИМЫЙ ОБЗОР Добро пожаловать в «Мастер ORB»   :   ваше преимущество в прорывах диапазона открытия Откройте для себя мощь стратегии прорыва диапазона открытия (ORB) с помощь
HTTP ea
Yury Orlov
5 (8)
Эксперты
How To Trade Pro (HTTP) EA — профессиональный торговый советник для торговли любыми активами без мартингейла и сеток от автора с 25+ годами опыта. Большинство топовых советников работают с растущим золотом. Они блестяще выглядят в тесте… пока золото растёт. Но что будет, когда тренд исчерпает себя? Кто защитит ваш депозит? HTTP EA не верит в вечный рост — он адаптируется под меняющийся рынок и создан, чтобы широко диверсифицировать ваш инвестиционный портфель и защитить ваш депозит. Он — дисципл
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Эксперты
Aura Black Edition — полностью автоматизированный советник, предназначенный только для торговли GOLD. Expert показал стабильные результаты на XAUUSD в период 2011–2020 гг. Не использовались опасные методы управления капиталом, мартингал, сетка или скальп. Подходит для любых брокерских условий. Советник, обученный с помощью многослойной персептронов нейронной сети (MLP), — это класс искусственных нейронных сетей (ИНС) прямого распространения. Термин MLP используется неоднозначно, иногда вольно по
EA Pips Hunter
Ihor Otkydach
4.25 (4)
Эксперты
Реальный мониторинг. Честные тесты. Ноль хайпа. LIVE SIGNAL MANUAL and SET FILES Прежде чем перейти к техническим деталям, есть две вещи, которые ты должен знать: PipsHunter подтвержден реальным мониторингом на реальном счёте. Экспертный советник работает в живой торговле уже несколько месяцев на реальном счёте (Pepperstone), и мониторинг полностью открыт. Никаких симуляций, никаких скрытых аккаунтов, никаких “идеальных бэктестов” — реальные торговые результаты подтверждают фактическую эффективн
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (28)
Эксперты
ВАЖНЫЙ   : Этот пакет будет продаваться по текущей цене только в очень ограниченном количестве экземпляров.    Цена очень быстро вырастет до 1499$    Включено более 100 стратегий   , и их будет еще больше! БОНУС   : При цене 999$ или выше — выберите  5     моих других советника бесплатно!  ВСЕ ФАЙЛЫ НАБОРА ПОЛНОЕ РУКОВОДСТВО ПО НАСТРОЙКЕ И ОПТИМИЗАЦИИ ВИДЕО РУКОВОДСТВО ЖИВЫЕ СИГНАЛЫ ОБЗОР (третья сторона) Добро пожаловать в ИДЕАЛЬНУЮ СИСТЕМУ ПРОРЫВА! Я рад представить Ultimate Breakout System
Autorithm AI
Zaha Feiz
4.6 (10)
Эксперты
Autorithm A I Техническое описание AUTORITHM — это передовая торговая система с искусственным интеллектом, разработанная для MetaTrader 5, которая реализует 10 специализированных слоев ИИ для комплексного анализа рынка. Экспертный советник использует сложные алгоритмы ИИ, которые работают синхронно для обработки рыночных данных, выявления торговых возможностей и выполнения сделок с применением интеллектуальных протоколов управления рисками. Основные функции Система использует 10 различных слоев
Nano Machine
William Brandon Autry
5 (4)
Эксперты
ЧЕРНАЯ ПЯТНИЦА СКИДКА 50% - NANO MACHINE GPT Обычная цена: $997 до Черной пятницы: $498.50 (Скидка будет отражена во время промо-акции.) Начало распродажи: 27 ноября 2025 года - ограниченная акция в честь Черной пятницы. Розыгрыш в Черную пятницу: Все покупатели Nano Machine GPT во время акции Черной пятницы могут принять участие в случайном розыгрыше призов: 1 x активация Syna 1 x активация AiQ 1 x активация Mean Machine GPT Как принять участие: 1) После покупки отправьте мне личное сообщени
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (7)
Эксперты
Обзор Golden Hen EA — это советник, разработанный специально для XAUUSD . Он работает, комбинируя восемь независимых торговых стратегий, каждая из которых запускается при различных рыночных условиях и таймфреймах (M5, M30, H2, H4, H6, H12). Советник разработан для автоматического управления входами и фильтрами. Основная логика советника сосредоточена на выявлении конкретных сигналов. Golden Hen EA не использует сетку (grid), мартингейл или техники усреднения . Все сделки, открываемые советником
Golden Synapse
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
3.67 (51)
Эксперты
Golden Synapse EA is a precision engineered trading system that combines an advanced strategy with strict technical analysis to deliver consistent and low risk performance. Designed to trade with discipline, it avoids risky approaches and focuses entirely on quality over quantity. Every trade it takes is carefully selected and always protected by a stop loss. Golden Synapse never uses grid or martingale systems. It only opens one position at a time, keeping exposure under control and making it a
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
4.2 (40)
Эксперты
AxonShift — алгоритмическая система с адаптивной логикой исполнения AxonShift — это автономный торговый алгоритм, специально разработанный и оптимизированный для работы с XAUUSD на таймфрейме H1. Его архитектура основана на модульной логике, которая анализирует поведение рынка через сочетание краткосрочной динамики и импульсов среднесрочного направления. Система избегает чрезмерного реагирования на шум и не использует высокочастотные подходы, сосредотачиваясь на контролируемых торговых циклах, з
Quantum StarMan
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (103)
Эксперты
Всем привет, позвольте представиться: Я —   Quantum StarMan,   потрясающий и самый новый член семьи   Quantum EAs   . Я — полностью автоматизированный мультивалютный советник, способный работать с пятью динамическими парами:   AUDUSD, EURAUD, EURUSD, GBPUSD и USDCAD   . С предельной точностью и непоколебимой ответственностью я выведу вашу торговлю на новый уровень. Вот в чём фишка: я не полагаюсь на стратегии Мартингейла. Вместо этого я использую сложную сеточную систему, разработанную для дос
Другие продукты этого автора
Titanium Algo Guard Pro
Mabrook Mahdy Al Darby Mohammed
Эксперты
​اسم المنتج: Titanium Algo Guard Lite (مجاني) ​الوصف: روبوت تداول آلي مصمم خصيصاً للمتداولين الذين يبحثون عن الأمان والاستقرار. يعتمد "Titanium Algo Guard" على استراتيجية تداول ذكية تعتمد على حركة السعر (Price Action) مع نظام صارم لإدارة المخاطر لضمان حماية حسابك من التقلبات العنيفة. ​المميزات الرئيسية: ​إدارة مخاطر متقدمة: يقوم الروبوت بحساب حجم اللوت تلقائياً بناءً على رصيد حسابك ليتوافق مع شروط البروكر. ​حماية من "Stop Out": نظام ذكي يمنع استنزاف الهامش ويضمن بقاء الحساب آمناً حتى في أصعب ظر
FREE
Gold Vortex Safe Manager
Mabrook Mahdy Al Darby Mohammed
Эксперты
Description: Smart Trade Manager Safe is a simple and safe automated trading robot for MT5, designed for both beginners and professional traders. It automatically opens buy trades while managing risk with fixed Stop Loss and Take Profit. Features: Automatically opens buy trades on any currency pair. Manages risk with fixed Stop Loss and Take Profit levels. Uses a unique Magic Number to distinguish its trades. Works on any timeframe and major Forex pairs. Lightweight and does not consume s
Auto Expiry Update EA
Mabrook Mahdy Al Darby Mohammed
Эксперты
Auto-Expiry Update EA – Professional Automated Trading Robot Description: Auto-Expiry Update EA is a fully-featured trading robot designed for MetaTrader 5. It automatically opens Buy and Sell trades alternately without the need for complex indicators. The EA comes with an automatic Stop Loss and Take Profit system to protect your capital and secure consistent profits. Key Features: Automatic Buy/Sell trade execution in alternating order. Adjustable maximum number of open positions. Automa
Gold MACrossover RSI EA
Mabrook Mahdy Al Darby Mohammed
Эксперты
AutoTrader Pro EA – Professional Automated Trading Robot Description: AutoTrader Pro EA is a fully-featured automated trading robot for MetaTrader 5. It opens Buy and Sell trades alternately automatically without relying on complex indicators. The EA includes automatic Stop Loss and Take Profit to protect your capital and secure consistent profits. Key Features: Automatic Buy/Sell trade execution in alternating order. Adjustable maximum number of open positions. Automatic Stop Loss and Tak
Aura Gold Scalper X
Mabrook Mahdy Al Darby Mohammed
Эксперты
Aura Gold Scalper X is a sophisticated and reliable Expert Advisor specifically optimized for scalping XAUUSD (Gold) on M5 and M15 timeframes. Key Features: Advanced Moving Average Crossover strategy combined with RSI filter to eliminate false signals and capture high-probability trades Intelligent risk management with customizable Stop Loss, Take Profit, and lot sizing No dangerous techniques like Martingale or Grid – focuses on consistent, long-term profitability One trade at a time for preci
Gold Trend Pullback EA
Mabrook Mahdy Al Darby Mohammed
Эксперты
Gold Trend Pullback EA is a professional Expert Advisor designed specifically for trading XAUUSD (Gold) on MT5. The EA trades with the main trend using a pullback strategy based on: EMA 200 for trend direction EMA 50 for pullback entry RSI for confirmation ATR-based dynamic Stop Loss Key Features: Trades only XAUUSD Optimized for M15 timeframe One trade at a time (safe trading) Risk-based lot calculation (1% by default) Automatic Stop Loss & Take Profit (1:2 RR) No martingale – No g
XAU Smart Trend EA
Mabrook Mahdy Al Darby Mohammed
Эксперты
Here is a professional and compelling description of your Expert Advisor in English. You can use this for the MQL5 Market, a GitHub README, or your Personal Portfolio. XAU/USD Trend Master EA High-Precision Gold Trading Solution XAU/USD Trend Master is a fully automated Expert Advisor (EA) specifically engineered for trading Gold (XAU/USD) on the M15 timeframe. The EA combines institutional trend-following logic with momentum filtering and professional risk management to deliver a balanced and
XAU Gold Trend Expert
Mabrook Mahdy Al Darby Mohammed
Эксперты
The EA uses a sophisticated "Triple-Filter" logic to identify high-probability entries: Trend Alignment: Uses a Dual EMA (50/200) Crossover system to identify the dominant market direction. It only trades in the direction of the long-term trend. Momentum Filter: Incorporates the Relative Strength Index (RSI) to ensure the price has enough velocity to reach its target, avoiding "flat" or sideways markets. Bar Execution: Operates strictly on New Bar Openings, which filters out market noise and sp
AurumTrend EA
Mabrook Mahdy Al Darby Mohammed
Эксперты
**AurumTrend EA: Your Automated Gold (XAUUSD) Trading Companion** Unlock the power of consistent and effortless trading with AurumTrend EA, an Expert Advisor specifically engineered for steady trend following on Gold (XAUUSD) within the MetaTrader 5 platform. Leveraging a robust Simple Moving Average (SMA) strategy, AurumTrend EA intelligently analyzes the market and executes Buy/Sell trades based on candle closes, providing you with a calm and effective automated trading experience. **Why Ch
Titanium Scalper Pro
Mabrook Mahdy Al Darby Mohammed
Эксперты
Titanium Scalper Pro V1.0 – Smart Momentum Trading Titanium Scalper Pro is a professional algorithmic trading system designed specifically for the MetaTrader 5 platform. This EA (Expert Advisor) focuses on high-probability momentum bursts, using a combination of Price Action analysis and RSI Dynamic Filtering to capture rapid market moves. Why Titanium Scalper Pro? No Dangerous Methods: Strictly NO Martingale, NO Grid, and NO Averaging. Every trade is protected by a dedicated Stop Loss. Momentu
Gold Sentinel AI
Mabrook Mahdy Al Darby Mohammed
Эксперты
روبوت Gold Sentinel AI هو ثمرة دمج بين خبرة تداول البرايس أكشن وأحدث تقنيات البرمجة الآلية. تم تصميمه خصيصاً ليتناسب مع تقلبات معدن الذهب (XAUUSD). ​المميزات الرئيسية: ​استراتيجية SMC: يعتمد الروبوت على تحديد مناطق كسر الهيكل (BOS) للدخول مع الاتجاه القوي فقط. ​إدارة صارمة للمخاطر: لا يستخدم الروبوت نظام المارتينجال أو الهيدج، كل صفقة لها وقف خسارة وهدف محدد. ​نظام ملاحقة الأرباح: مزود بتقنية Trailing Stop لحجز الأرباح وتأمين الصفقات مع تحرك السعر. ​فلتر الأخبار: نظام ذكي يتجنب التداول في أوقات
BTC Quantum Predator
Mabrook Mahdy Al Darby Mohammed
Эксперты
Title: BTC Quantum Predator MT5 ​Subtitle: High-Precision Bitcoin & Forex Trend Hunter by Mabrouk Mahdy ​Product Description: ​BTC Quantum Predator is an advanced algorithmic trading system specifically engineered to tackle the high volatility of the Cryptocurrency market, with a primary focus on Bitcoin (BTCUSD). Developed by Mabrouk Mahdy, this Expert Advisor uses a sophisticated blend of volatility-based envelopes and momentum filtering to identify high-probability breakout trades. ​Unlike s
Titanium News Sniper
Mabrook Mahdy Al Darby Mohammed
Эксперты
Product Description (نسخة المتجر) ​Headline: SPECIAL LAUNCH OFFER: Grab your copy for only $49! (Next price: $79, Final price: $149) ​Titanium News Sniper AI is a professional-grade trading system specifically designed to dominate the market during high-impact news events. Unlike traditional bots that gamble on news, this Expert Advisor uses advanced Liquidity Sweep Logic and Volatility Analysis to identify institutional "traps" and trade alongside Smart Money. ​Why Titanium News Sniper A
Titanium Guard Pro AI
Mabrook Mahdy Al Darby Mohammed
Эксперты
English Description) Title: Titanium Guard Pro - The Ultimate Equity Protection Shield Tired of losing your gains to market volatility or emotional trading? Stop worrying! Titanium Guard Pro is your professional "Safety Switch." It monitors your account equity 24/7. The moment your pre-set Profit Target or Max Loss percentage is hit, it instantly flattens all positions and deletes pending orders to secure your capital. Key Benefits: Automated Risk Control: Set your Daily Profit & Loss limits an
Crystal Capital Sentinel
Mabrook Mahdy Al Darby Mohammed
Эксперты
English Description (MQL5 Product Page) (Add this at the end of the description) SPECIAL LAUNCH OFFER Standard Price: ~~$249~~ Current Price: $149 (Only for the first 5 copies!) Next Price: $199 (After 5 sales) Why the discount? We want to build a community of successful users and gather the first 5-star reviews. Grab your "Sentinel" protector now before the price climbs to its original value! الوصف العربي (للمنصات العربية أو الوصف الإضافي) (أضف هذه الجزئية في نهاية الوصف) عرض الإطلاق الخ
Titanium Prop Guard Pro
Mabrook Mahdy Al Darby Mohammed
Эксперты
Headline: Ultimate Account Protection for Prop Firm Traders! Are you afraid of hitting your Daily Drawdown? Titanium Prop Guard Pro is your professional silent partner that monitors your equity 24/7. It is specifically designed for traders who want to secure their funded accounts and never worry about breaching Prop Firm rules again. Main Features: ️ Smart Daily Loss Limit: Automatically closes all trades if your loss hits the limit. Target Profit Locker: Reach your daily goal? The EA will
Фильтр:
Нет отзывов
Ответ на отзыв