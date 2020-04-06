LF CoreX Pro









LF CoreX EURUSD Edition Professioneller Trendfolge-EA

LF CoreX EURUSD Edition ist ein professioneller automatisierter Trading-Roboter, der entwickelt wurde, um Markttrends mit Präzision und Disziplin zu nutzen. Er basiert auf einer Multi-Timeframe-Trendfolge-Logik und eröffnet Positionen ausschließlich in Richtung des dominanten Markttrends.

Der Roboter ist ausschließlich für das Währungspaar EURUSD optimiert, auf dem er in Tests seine besten Ergebnisse erzielt hat, einschließlich einer hohen Sharpe-Ratio, die ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Rendite und Risiko widerspiegelt.





🔹 Funktionsprinzip

Fortschrittliche Trendanalyse durch Multi-Timeframe-Ausrichtung Interne Marktfilter zur Verbesserung der Signalqualität Disziplinierte Einstiege ohne Overtrading Strukturierte Positionsverwaltung Strikte Risikokontrolle





🔹 Hauptmerkmale

✔ Strategie: Fortgeschrittene Trendfolge ✔ Symbol: Nur EURUSD ✔ Empfohlene Zeitrahmen: M15 / H4 ✔ Automatisiertes Risikomanagement ✔ Dynamisches Risiko-Ertrags-Verhältnis ✔ Integrierte Trend- und Volatilitätsfilter ✔ Optimierter Mono-Asset-Ansatz ✔ Keine Martingale-, Grid- oder Hedging-Strategien





🔹 LF CoreX Philosophie

LF CoreX ist eine Serie von Mono-Asset-Trading-Robotern, die jeweils gezielt für einen bestimmten Markt optimiert wurden. Dieser Ansatz sorgt für konsistentere Signale, eine bessere Anpassung an die Marktstruktur und eine höhere Gesamtstabilität.

LF CoreX EURUSD Edition ist der erste Roboter dieser Serie.





🔹 Für wen ist dieser Roboter geeignet?

Trader mit mittlerem bis fortgeschrittenem Niveau Nutzer, die einen spezialisierten, disziplinierten und robusten EA suchen Trader, die eine professionelle Trendfolge-Strategie automatisieren möchten Private Konten oder Prop-Firms (unter Einhaltung der Risikoregeln)





🔹 Nutzungsempfehlungen

Testen Sie den Roboter vor dem Live-Einsatz auf einem Demokonto Verwenden Sie einen VPS für eine unterbrechungsfreie Ausführung Passen Sie das Risiko an die Kontogröße an Vermeiden Sie Phasen hoher Volatilität während wichtiger Wirtschaftsnachrichten





### ⚠️ Hinweis

Der Handel an den Finanzmärkten ist mit Risiken verbunden. Vergangene Ergebnisse sind keine Garantie für zukünftige Resultate. LF CoreX EURUSD Edition garantiert keine Gewinne und muss mit einem angemessenen Risikomanagement eingesetzt werden.



**LF CoreX EURUSD Edition** Ein professioneller Trendfolge-Roboter, spezialisiert und entwickelt für Konsistenz und Risikokontrolle.



