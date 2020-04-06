LF CoreX Pro





   LF CoreX EURUSD Edition  Professioneller Trendfolge-EA


 LF CoreX EURUSD Edition ist ein professioneller automatisierter Trading-Roboter, der entwickelt wurde, um Markttrends mit Präzision und Disziplin zu nutzen.

Er basiert auf einer Multi-Timeframe-Trendfolge-Logik und eröffnet Positionen ausschließlich in Richtung des dominanten Markttrends.


Der Roboter ist ausschließlich für das Währungspaar EURUSD optimiert, auf dem er in Tests seine besten Ergebnisse erzielt hat, einschließlich einer hohen Sharpe-Ratio, die ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Rendite und Risiko widerspiegelt.




 🔹 Funktionsprinzip


Fortschrittliche Trendanalyse durch Multi-Timeframe-Ausrichtung

Interne Marktfilter zur Verbesserung der Signalqualität

Disziplinierte Einstiege ohne Overtrading

Strukturierte Positionsverwaltung

Strikte Risikokontrolle




 🔹 Hauptmerkmale


 ✔ Strategie: Fortgeschrittene Trendfolge

✔ Symbol: Nur EURUSD

✔ Empfohlene Zeitrahmen: M15 / H4

✔ Automatisiertes Risikomanagement

✔ Dynamisches Risiko-Ertrags-Verhältnis

✔ Integrierte Trend- und Volatilitätsfilter

✔ Optimierter Mono-Asset-Ansatz

✔ Keine Martingale-, Grid- oder Hedging-Strategien




 🔹 LF CoreX Philosophie


LF CoreX ist eine Serie von Mono-Asset-Trading-Robotern, die jeweils gezielt für einen bestimmten Markt optimiert wurden.

Dieser Ansatz sorgt für konsistentere Signale, eine bessere Anpassung an die Marktstruktur und eine höhere Gesamtstabilität.


LF CoreX EURUSD Edition ist der erste Roboter dieser Serie.




 🔹 Für wen ist dieser Roboter geeignet?


  Trader mit mittlerem bis fortgeschrittenem Niveau

  Nutzer, die einen    spezialisierten, disziplinierten und robusten EA  suchen

  Trader, die eine professionelle Trendfolge-Strategie automatisieren möchten

 Private Konten oder Prop-Firms  (unter Einhaltung der Risikoregeln)




 🔹 Nutzungsempfehlungen


 Testen Sie den Roboter vor dem Live-Einsatz auf einem Demokonto

 Verwenden Sie einen 

VPS für eine unterbrechungsfreie Ausführung

 Passen Sie das Risiko an die Kontogröße an

Vermeiden Sie Phasen hoher Volatilität während wichtiger Wirtschaftsnachrichten




### ⚠️ Hinweis


Der Handel an den Finanzmärkten ist mit Risiken verbunden. Vergangene Ergebnisse sind keine Garantie für zukünftige Resultate.

LF CoreX EURUSD Edition garantiert keine Gewinne und muss mit einem angemessenen Risikomanagement eingesetzt werden.



**LF CoreX EURUSD Edition**

Ein professioneller Trendfolge-Roboter, spezialisiert und entwickelt für Konsistenz und Risikokontrolle.



Empfohlene Produkte
Kapitaltrader
Erick Gabriel Palma Montufar
Experten
Der Preis ist 450$ für die nächsten 10 Käufer (Restexemplar :10) Nächster Preis: 600$ KAPITAL SICHER EA : Ist ein vollautomatisches "Arbitrage"-Handelssystem, das besonders effektiv im Handel mit beliebten Währungspaaren ist, es verwendet 11 Paare gleichzeitig: EURCHF, GBPNZD, AUDNZD, NZDUSD, NZDJPY, GBPAUD, EURCAD, EURUSD, EURJPY. Um die MQL4-Tests zu bestehen, haben wir die Einstellungen geändert. Sie müssen nur unsere profitablen Einstellungen herunterladen, die wir auf LIVE-Konten verwenden
Gonadri EA
Mario Bellanco Vaquero
Experten
GONADRI EA: Übernehmen Sie die Kontrolle über Ihre Trades mit Intelligenz. Wenn Sie wollen kostenlos gonadri kontaktieren Sie mich dm Datei einstellen: kontaktieren Sie mich über dm Wenn Sie irgendwelche Fragen haben, können Sie mich privat fragen. ES IST AUSSCHLIESSLICH FÜR MAKLER MIT 2 DEZIMALSTELLEN IN GOLD UND SPREAD WENIGER ALS 10, ZUM BEISPIEL: VTMARKETS ECN RAW, ULTIMAMARKETS ECN RAW UND ÄHNLICHE Verwenden Sie es immer auf GOLD, aber Sie können versuchen, es auf andere Paare zu machen; z
Fully Automatic Bot BUY
Vladimir Levchenko
Experten
Ein vollautomatisches Handelssystem , das auf der Trendanalyse basiert und aus zwei voneinander abhängigen Bots besteht: Einer arbeitet, wenn der Markt steigt (Buy-Bot), der zweite, wenn der Markt fällt (Sell-Bot). Link zum zweiten Bot (Sell-bot): https: //www.mql5.com/ru/market/product/78678?source=Site+Market+Product+Page Das System funktioniert nach dem Prinzip "einrichten und vergessen". Der Kunde muss nichts weiter tun, als den Rund-um-die-Uhr-Betrieb des Handelsterminals sicherzustellen. D
NanoTrade Pro
Vadim Podoprigora
Experten
NanoTrade Pro NanoTrade Pro ist ein hochmoderner automatischer Trading Advisor, der Ihre Handelsstrategie auf den schnelllebigen Finanzmärkten optimiert. Durch den Einsatz fortschrittlicher Algorithmen und Echtzeit-Datenanalysen automatisiert NanoTrade Pro den Scalping-Prozess und ermöglicht es Händlern, kleine Kursbewegungen mit bemerkenswerter Präzision und Effizienz zu nutzen. Grundsätzlich verwendet der Advisor keine Risikosysteme mit steigendem Volumen oder steigender Anzahl offener Aufträ
Advance BreakOut Scalper
Dua Yong Rew
Experten
Der Advanced BreakOut Scalper ist ein effektives Handelssystem mit vorgegebenen Take Profit-, Stop Loss- und Trailing Stop-Einstellungen. Wie der Name schon sagt, ist seine Strategie der Handel mit Breakouts. Sie ist professionell kodiert und läuft schnell im Backtesting- oder Optimierungsmodus. Es werden keine Grid-, Martingal-, Mittelwertbildungs- oder andere riskante Geldverwaltungsstrategien verwendet. Es wird empfohlen, einen Broker mit engen Spreads zu verwenden, vorzugsweise einen ECN-B
Price Impulse Reversal
Mohamed Chadlioui Ezzamouri
Experten
Price Impulse Reversal EA  ist ein automatisiertes Handelssystem, das mit Price Action ohne Indikatoren arbeitet. Entwickelt für automatisierten Handel. Merkmale: Price Action-basierte Strategie Automatisiertes 24/5-System Risikomanagement mit Stop Loss und Take Profit Spread-Filter für spezifische Bedingungen Entwickelt für 4 Währungspaare Einstellbare Parameter: Losgröße Maximal zulässiger Spread Identifikationsnummer Kompatible Paare: EURUSD, EURCAD, AUDCAD, AUDJPY Hinweis zur Testperiode:
TrendWave Navigator
Michael Kolawole Shodimu
Experten
Titel: TrendWave Navigator - Multi-Timeframe Trendfolge-EA Kurzbeschreibung: Fangen Sie starke Markttrends mit Präzision! Traded Forex Majors und XAUUSD mit H1-Trend-Erkennung und M15-Pullback Einträge. Intelligentes Risikomanagement mit geringem Drawdown. Vollständige Beschreibung Überblick: TrendWave Navigator ist ein professioneller Multi-Timeframe Expert Advisor, der anhaltende Richtungsbewegungen erfasst und gleichzeitig abgehackte Marktgeräusche herausfiltert. Optimiert für EURUSD, GBPU
Fully Automatic Bot SELL
Vladimir Levchenko
Experten
Ein vollautomatisches Handelssystem , das auf der Trendanalyse basiert und aus zwei voneinander abhängigen Bots besteht: Einer arbeitet, wenn der Markt steigt (Buy-Bot), der zweite, wenn der Markt fällt (Sell-Bot). Link zum zweiten Bot (Buy-bot): https://www.mql5.com/ru/market/product/78152?source=Site+Market+Product+Page Das System funktioniert nach dem Prinzip "set it and forget it", d.h. der Kunde muss nichts weiter tun, als den Betrieb des Handelsterminals rund um die Uhr zu gewährleisten. D
SchermanActionPro
AutomaticTrading
Experten
Wir stellen SchermanActionPro vor: Der neue automatisierte Handelsbot von Automatictrading Automatictrading ist stolz, SchermanActionPro präsentieren zu können! Besondere Merkmale:  • Konfigurierbare Indikatoren: Passen Sie die Durchschnittswerte und die Anzahl der Kerzen gemäß Ivans Empfehlungen an.  • Operative Flexibilität: Wählen Sie zwischen Käufen und Verkäufen.  • Gewinnmitnahme: Feste Optionen, basierend auf ATR oder Gegensignal.  • Verluststopp: Konfigurierbar fest, nach ATR oder durch
Profit Only MT5
Aleksandr Bebishev
Experten
Nur Gewinn! Dies ist ein intelligenter Grid-Handelsroboter, der nach meinem Original-Algorithmus arbeitet! Bei mittlerem Risiko zeigt er mehr als 100% Gewinn pro Jahr. ( Ausschließlich mit echten Ticks und echten Konten getestet ) Dieser Roboter wurde entwickelt, um mehr Einkommen zu erhalten, als jede Bank bietet. Er handelt automatisch rund um die Uhr auf jedem Währungspaar ! ( Ich empfehle keine "exotischen" Währungspaare ) Einstellbare Risiken. einstellbares Positionsvolumen. Einstellbarer M
Burning London
Magma Software Solutions UG
Experten
Burning London EA MT5 - Präzise Ausführung von Ausbrüchen Handbuch: https: //magma-software.solutions/burning-london/blmanual-en.html Gemeinschaft: https://www.mql5.com/en/messages/0151274c579fdb01 Meine Expert Advisors: https://www.mql5.com/en/users/mqlcharmant77/seller LIVE SIGNAL: ICTrading - Hohes Risiko: https: //www.mql5.com/en/signals/2311936 --- Warum Burning London? - Vollautomatisches Breakout-System für GBPUSD - Session-Start wird intern berechnet - kein manuelles Timing erforder
Stock Eagle EA MT5
Ivan Pochta
5 (1)
Experten
Stock Eagle EA - ein automatischer Trading Advisor, der für den US-Aktienmarkt entwickelt wurde. Basierend auf einer eigenen Handelsstrategie und der Beobachtung, dass der Aktienmarkt als Spotmarkt dazu neigt, im Laufe der Zeit zu wachsen, ist das System so konfiguriert, dass es nur Long-Positionen eröffnet. Es zielt darauf ab, Marktabschwächungen durch Handelswellen zu erkennen und überwacht mehrere Zeitrahmen, um optimale Einstiegspunkte bei vorübergehenden Kursrückgängen zu finden. Launch Pro
Booster for MT5
Volodymyr Hrybachov
Experten
BOOSTER FOR MT5 ist ein professioneller Scalper-Berater für die tägliche Arbeit im FOREX-Markt. Im Handel, zusammen mit der Erfahrung, verstehen Trader normalerweise, dass das Ausmaß der Ansammlung von Stop-Orders, der Preis und die Zeit eine bedeutende Rolle auf dem Markt spielen. Diese Strategie wird in diesem FOREX Expert Advisor umgesetzt, und ich hoffe, dass Sie nicht nur Freude an diesem Produkt haben, sondern auch an seiner Entwicklung teilhaben - hinterlassen Sie hier Ihr Feedback mit I
Gordian Knot 1
Hidenori Tanaka
Experten
Dieser EA ist ein einfaches automatisches Handelssystem für die Meta Trader 5 Plattform. Es nutzt den parabolischen SAR, um die Losgröße automatisch an die Markttrends anzupassen. Auf diese Weise geht der EA kein großes Risiko ein, sondern akkumuliert stattdessen kontinuierlich Gewinne. Wichtigste Merkmale Der EA verwendet nicht die Martingale-Methode zur Anpassung der Losgröße. Wenn eine Position vor Schließung des Devisenmarktes eingegangen wird, wird diese Position auf das Wochenende übertr
Trading Vision Ex
Vitalii Zakharuk
Experten
Produkt-Beschreibung: Trading Vision - Automatisierter Assistent für Forex Trader Einführung Auf den heutigen Finanzmärkten ist die Automatisierung des Devisenhandels nicht nur wünschenswert, sondern für den Erfolg unerlässlich. Das primäre Ziel von automatisierten Handelssystemen wie Trading Vision ist es, den Handelsprozess durch die Implementierung fortschrittlicher Algorithmen zur Analyse von Markttrends zu vereinfachen. Auf diese Weise können sich Händler auf strategisches Denken konzentrie
GridMaster Infinite
Krzysztof Sitko
Experten
GridMaster INFINITE VERWANDELTE $100.000 IN $1.071.180,27 (BACKTEST 2020-2025) GridMaster INFINITE ist ein hochentwickeltes algorithmisches Handelssystem, das auf Stabilität und Wachstum ausgelegt ist. Im Gegensatz zu zufälligen Grid-Bots verwendet dieser EA eine Multi-Indikator-Konfluenz-Strategie, um Trades mit Präzision einzugehen, und nutzt einen Smart-Grid-Mechanismus nur als Recovery-Tool. WICHTIG - LEISTUNGSDATEN: Die angezeigten Screenshots zeigen die Ergebnisse eines Strategie-Tester-Ba
Nexus Alpha Engine
Krasimir Borislavov Petrov
Experten
Automatisierung mit Präzision. Keine Überraschungen. Die Nexus Alpha Engine setzt neue Maßstäbe in Sachen Trading-Präzision : NexusEA, der grundlegende Expert Advisor in diesem Framework, wurde für Trader entwickelt, die absolute Transparenz und volle Kontrolle über ihre automatisierten Strategien verlangen. Mit NexusEA kaufen Sie nicht einfach nur einen EA, sondern einen leistungsstarken "Strategy Skeleton Builder": Wir liefern das robuste, deterministische Framework - Sie integrieren Ihre ein
The BeeKeeper EA
Bin Jumahat Johan
Experten
Der BeeKeeper EA - Intelligenter Market Scalper mit dynamischer Handelslogik Überblick BeeKeeper ist ein automatisiertes Handelssystem der nächsten Generation, das auf Präzision, Anpassungsfähigkeit und konsistente Performance unter verschiedenen Marktbedingungen ausgelegt ist. BeeKeeper integriert fortschrittliche technische Logik mit Echtzeit-Positionsanalyse, um intelligente Ein- und Ausstiegsentscheidungen zu treffen - und passt sich dynamisch an Volatilität, Trendwechsel und Erholun
Explosive Breakout Hunter
Maruyama Kiyotaka
Experten
Explosive Breakout Hunter ist ein Expert Advisor (EA), der darauf abzielt, durch das Erkennen starker Breakouts maximale Gewinne zu erzielen. Mit einer Trefferquote von etwa 50 % und nur wenigen Trades pro Monat legt dieser EA mehr Wert auf Qualität als auf Quantität. Er wartet geduldig auf die besten Gelegenheiten und sammelt dabei kontinuierlich bedeutende Gewinne. Die Ergebnisse der Backtests können Sie anhand von Screenshots überprüfen, um das Gewinnpotenzial einzuschätzen. Außerdem laden wi
NeuroForex
Sergio Izquierdo Rodriguez
Experten
Expert Advisor für den Handel mit tiefen neuronalen Netzwerken, die sich im Laufe der Marktentwicklung mithilfe von maschinellem Lernen selbst trainieren, bis zu 1.512 gewichtete Metriken für jedes Symbol. Es funktioniert mit verschiedenen Forex-Symbolen und Zeitrahmen und kann durch Abwählen von Symbolen und Zeitrahmen auch auf das aktuelle Diagramm auf seinem Symbol und Zeitrahmen eingestellt werden. Es kann für verschiedene Paare konfiguriert werden und auf jedem Diagramm kann ein anderes neu
Megatrons
Vitalii Zakharuk
Experten
Das Hauptproblem beim Scalping ist die Schwierigkeit, falsche Signale von denen zu trennen, die eine Chance auf Erfolg haben. Das Interessante daran ist, dass viele für die Filterung auf viele komplizierte und völlig unnötige Algorithmen zurückgreifen, die nur zur Komplexität des Systems führen. In Wirklichkeit liegt die Antwort auf der Oberfläche und besteht darin, nur Preisimpulse zu suchen und zu finden und nicht auf leere Marktbewegungen zu achten. Der Megatrons Expert Advisor implementier
Crypto Price Action EA
Bjoern Tegetmeyer
Experten
Crypto Price Action EA ist ein Trading Roboter, der speziell für das Forex-Trading und das Trading mit Krypto-Währungen konzipiert ist (sobald letztere wieder mit annehmbaren Spreads gehandelt werden können). Der EA verwendet den ATR-Indikator. Ein Trade wird eröffnet, wenn der Kurs innerhalb einer Kerze sich um einen einstellbaren ATR-Faktor ("Open trade factor") vom Eröffnungskurs wegbewegt. Viele Währungspaare haben dabei die Eigenschaft, einen einmal eingeschlagenen Trend fortzusetzen, sodas
Gold Grok
Ihar Tsitou
Experten
Symbol XAUUSD Zeitrahmen Tag Typ Künstliche Intelligenz Mindesteinlage 1500 USD (oder den Gegenwert einer anderen Währung) Kompatibel mit JEDEM Broker YES Starten ohne vorherige Einstellungen YES Dieser Expert Advisor ist ein Ensemblesystem von Modellen, die auf dem Raum der synthetisierten Fraktale hoher Dimensionalität der zweiten Ebene trainiert wurden. Live-Signal: https://www.mql5.com/ru/signals/2343812?source=Site+Profil+Verkäufer Hauptmerkmale: Einlagensicherheit Verwendet keine für
SIR IchiMoku with Lot Control
Sergio Izquierdo Rodriguez
Experten
Trendfolgender Expert Advisor, der auf Ichimoku-Indikatoren basiert und darauf programmiert ist, starke Trendmomente zu erkennen und präzisere Einstiegsentscheidungen für eine bessere Performance zu gewährleisten. Er bietet optionale Stop-Loss-Kontrolle basierend auf der prozentualen Preisänderung oder „Stop and Reverse“ zwischen diesen Momenten sowie Lot-Skalierung basierend auf dem Saldowachstum. Erfahren Sie, welche Parameter für jedes Symbol im Strategietester eine bessere Leistung bieten, u
Trang Holding
Thu Huyen Trang Nguyen
Experten
Trang Holding EA - Verwenden Sie die Trendlinie von H4, um die Kauf-/Verkaufszone zu bestätigen, dann öffnen Sie den ersten Eintrag, wenn die Kerze ausbricht - Halten Sie den Gewinn mit Trailing Stop. Wir haben 2 Optionen: + geringes Risiko; halten Sie nur 3 (füllen Sie die Anzahl, die Sie wollen) Trades, schließen Sie einen Teil der Combo, wenn die Märkte sich negativ bewegen + hohes Risiko: alle Trades der Kombo bis zum TP der Kombo halten - Ich mag die Hochrisiko-Option mit maximalem Autolot
First Scalper MT5
Kyra Nickaline Watson-gordon
5 (4)
Experten
First Scalper ist ein auf Scalping basierender Expert Advisor, der den besten und sichersten Scalping EA auf dem Markt verwendet. Eine große Anzahl von Eingaben und Einstellungen wurden getestet und optimiert und in das Programm eingebettet, so dass die Eingaben begrenzt und sehr einfach sind. Die Verwendung des EA erfordert keine professionellen Informationen oder Forex Trading Kenntnisse. First Scalper kann auf allen Symbolen und allen Zeitrahmen handeln, indem er eine spezielle und einzigar
Trend Trader EME
SASA MIJIN
Experten
Trend Trader ist ein intelligenter, vollautomatischer EA. Er kombiniert institutionelle Levels (für Stop-Loss und Gewinnziele) und 3 Indikatoren für Kauf- und Verkaufssignale zur gleichen Zeit. Wenn 3 Indikatoren übereinstimmen mit einander für Trend, oder wechselnden Trend, EA wird Position öffnen, Stop-Loss wird auf dem letzten niedrig, oder hoch, je nach Richtung, und Ziele Gewinn gemacht werden auf Ebenen (auf Standardeinstellungen, Sie können es ändern). Die verwendeten Indikatoren sind Exp
Remora fish Mt5
Marta Gonzalez
Experten
Du weißt, dass du kein Hai bist, aber vielleicht kannst du ein Remora-Fisch sein. Du musst nur einen Hai ausfindig machen und dich von dessen Überresten ernähren. Dieses System verwendet einen Indikator, der die Bewegungen des Hais erkennt und sich zu seinen Gunsten positioniert, indem es seinen Fang ausnutzt. Dieses System analysiert den Markt und sucht nach den Wellen, die der Hai im Forex-Meer erzeugt, wenn er den Markt angreift. Sobald die Hai-Attacke lokalisiert ist, betritt es den Markt,
MaxiPro Average Euro MT5
Deniati Ndraha
Experten
MaxiPro Average Euro verwendet einen einzigartigen Algorithmus mit der besten Umkehrstrategie, die konsistentere und stabilere Ergebnisse liefert. Der automatische Handel ist konsistenter, ohne emotionale Faktoren einzubeziehen, was ihn einfacher und komfortabler macht und für Anfänger geeignet ist, die lernen und durch den Handel Ergebnisse erzielen wollen. Maximieren Sie den Handel mit Autocut-Signalschutz, um Verlust- und Gewinnaufträge zu schließen, so dass der Handel vor dem Margin-Call-Ri
Volatilities Scalper
BILLY ARANDUQUE ABCEDE
Experten
Volatilities Scalper ist ein EA, der auf den Hochs/Tiefs einer Kerze basiert. Er verwendet viele Indikatoren, um einen genauen Einstieg zu erhalten, und sichert ab, wenn der Preis in die entgegengesetzte Richtung ging. Siehe die Parameter unten und verwenden Sie bitte nicht die Standardeinstellungen. Fühlen Sie sich frei, auch zu optimieren, damit Sie seine Fähigkeiten auf dem Live-Markt sehen können. Für Volatilitätsindex 75 verwenden Sie die Einstellungen unten: Autolots :0.0000001 SL : Wahlw
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (379)
Experten
Hallo Trader! Ich bin   Quantum Queen   , das Kronjuwel des gesamten Quantum-Ökosystems und der bestbewertete und meistverkaufte Expert Advisor in der Geschichte von MQL5. Mit einer nachweislichen Erfolgsbilanz von über 20 Monaten Live-Trading habe ich mir meinen Platz als unangefochtene Königin von XAUUSD redlich verdient. Meine Spezialität? GOLD. Meine Mission? Konstante, präzise und intelligente Handelsergebnisse liefern – immer und immer wieder. IMPORTANT! After the purchase please send me
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (23)
Experten
LIVE-SIGNAL MIT ECHTEM HANDELSKONTO: Standard MT4 (Mehr als 7 Monate Live-Handel): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Mehr als 5 Monate Live-Handel): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Forex EA Trading Channel auf MQL5: Treten Sie meinem MQL5-Kanal bei, um die neuesten Nachrichten von mir zu erhalten. Meine Community mit über 14.000 Mitgliedern auf MQL5 . NUR NOCH 3 VON 10 EXEMPLARE ZUM PREIS VON 399 $ VERFÜGBAR! Danach steigt der Preis auf 499 $. Der Expert Advisor
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.63 (19)
Experten
Jedes Mal, wenn das Live-Signal um 10 % zunimmt, wird der Preis erhöht, um die Exklusivität von Zenox zu wahren und die Strategie zu schützen. Der Endpreis beträgt 2.999 US-Dollar. Live-Signal IC Markets Konto, sehen Sie die Live-Performance selbst als Beweis! Benutzerhandbuch herunterladen (Englisch) Zenox ist ein hochmoderner KI-basierter Multi-Pair-Swing-Trading-Roboter, der Trends folgt und das Risiko über sechzehn Währungspaare diversifiziert. Jahrelange, engagierte Entwicklung hat zu eine
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (17)
Experten
Hybrid-Handelsstrategie für XAUUSD – Kombination aus News-Sentiment & Orderbuch-Imbalance Die vorgestellte Strategie kombiniert zwei selten genutzte, jedoch hochwirksame Handelsansätze zu einem hybriden System, das nur für den Handel mit XAUUSD (Gold) im 30-Minuten-Chart entwickelt wurde. Während herkömmliche Expert Advisors meist auf fest definierte Indikatoren oder einfache charttechnische Strukturen zurückgreifen, basiert dieses System auf einem intelligenten Marktzugangsmodell, das aktuelle
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (88)
Experten
Quantum King EA – Intelligente Leistung, optimiert für jeden Trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Sondereinführungspreis Live-Signal:       KLICKEN SIE HIER MT4-Version:   HIER KLICKEN Quantum King-Kanal:       Klicken Sie hier ***Kaufen Sie Quantum King MT5 und Sie erhalten Quantum StarMan möglicherweise kostenlos!*** Fragen Sie privat nach weiteren Einzelheiten! Beherrschen Sie   Ihren Ha
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (11)
Experten
LIVE-SIGNAL MIT ECHTEM HANDELSKONTO: Standardeinstellungen: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Forex EA Trading Channel on MQL5: Treten Sie meinem MQL5-Kanal bei, um die neuesten Nachrichten von mir zu erhalten. Meine Community mit über 14.000 Mitgliedern auf MQL5. NUR NOCH 3 VON 10 EXEMPLARE FÜR 399 $ VERFÜGBAR! Anschließend wird der Preis auf 499 $ erhöht. Der EA wird in begrenzter Stückzahl verkauft, um die Rechte aller Käufer zu gewährleisten. AI Gold Trading nutzt das fortschrittlic
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (5)
Experten
Wichtiger Hinweis: Um vollständige Transparenz zu gewährleisten, stelle ich Zugang zum echten Investorenkonto bereit, das mit diesem EA verbunden ist, sodass Sie seine Leistung live ohne Manipulation überwachen können. Innerhalb von nur 5 Tagen wurde das gesamte Anfangskapital vollständig abgehoben, und seitdem handelt der EA ausschließlich mit Gewinnmitteln, ohne jegliche Exposition zum ursprünglichen Saldo. Der aktuelle Preis von $199 ist ein limitiertes Einführungsangebot und wird nach dem V
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.85 (84)
Experten
Aura Ultimate – Der Höhepunkt des Handels mit neuronalen Netzwerken und der Weg zur finanziellen Freiheit. Aura Ultimate ist der nächste Evolutionsschritt in der Aura-Familie – eine Synthese aus modernster KI-Architektur, marktadaptiver Intelligenz und risikokontrollierter Präzision. Aufbauend auf der bewährten DNA von Aura Black Edition und Aura Neuron geht es noch einen Schritt weiter, indem es deren Stärken in einem einheitlichen Multi-Strategie-Ökosystem vereint und gleichzeitig eine völli
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Experten
Symbol XAUUSD (Gold/US-Dollar) Zeitraum (Timeframe) H1-M15 (beliebig) Unterstützung für Einzelhandel JA Mindesteinzahlung 500 USD (oder entsprechender Betrag in anderer Währung) Kompatibel mit allen Brokern JA (unterstützt 2- oder 3-stellige Preise, jede Kontowährung, Symbolname und GMT-Zeit) Funktioniert ohne Voreinstellung JA Wenn Sie sich für maschinelles Lernen interessieren, abonnieren Sie den Kanal: Abonnieren! Hauptmerkmale des Mad Turtle Projekts: Echtes Maschinelles Lernen Dieser Ex
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Experten
Wir stellen vor       Quantum Emperor EA   , der bahnbrechende MQL5-Expertenberater, der die Art und Weise, wie Sie mit dem prestigeträchtigen GBPUSD-Paar handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Kaufen Sie Quantum Emperor EA und Sie erhalten  Quantum StarMan    kostenlos! *** Fragen Sie privat nach weiteren
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Experten
BLACK FRIDAY - 20% RABATT Nur 24 Stunden gültig. Der Sale endet am 29. November. Dies wird der einzige Sale für dieses Produkt sein. Vorstellung von Syna Version 4 - Das erste agentische KI-Handelsökosystem der Welt Ich freue mich, Syna Version 4 vorstellen zu können, das erste echte Multi-EA-agentische Koordinationssystem der Forex-Handelsbranche . Diese bahnbrechende Innovation ermöglicht es mehreren Expert Advisors, als einheitliches Intelligenznetzwerk über verschiedene MT5-Terminals und
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
Experten
Langfristiges Wachstum. Beständigkeit. Widerstandsfähigkeit. Pivot Killer EA ist kein System für schnelle Gewinne – es ist ein professioneller Handelsalgorithmus, der darauf ausgelegt ist, Ihr Konto langfristig und nachhaltig zu vergrößern . Speziell für XAUUSD (GOLD) entwickelt, ist Pivot Killer das Ergebnis jahrelanger Forschung, Tests und disziplinierter Entwicklung. Es verkörpert eine einfache Philosophie: Beständigkeit schlägt Glück . Dieses System wurde in verschiedenen Marktzyklen, bei Sc
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Experten
AI Forex Robot - Die Zukunft des automatisierten Handels. AI Forex Robot wird von einem System der nächsten Generation künstlicher Intelligenz angetrieben, das auf einem hybriden neuronalen LSTM-Transformer-Netz basiert und speziell für die Analyse der Preisbewegungen von Gold (XAUUSD) auf dem Devisenmarkt entwickelt wurde. Das System analysiert komplexe Marktstrukturen, passt seine Strategie in Echtzeit an und trifft datengestützte Entscheidungen mit einem hohen Maß an Präzision. AI Forex Robot
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Experten
Wir sind stolz darauf, Ihnen unseren innovativen Roboter, den Big Forex Players EA , zu präsentieren, der entwickelt wurde, um Ihr Handelspotenzial zu maximieren, den emotionalen Handel zu minimieren und intelligentere Entscheidungen zu treffen, die von modernster Technologie unterstützt werden. Das gesamte System dieses EA hat uns viele Monate gekostet, um es zu entwickeln, und dann haben wir viel Zeit damit verbracht, es zu testen. Dieser einzigartige EA enthält drei verschiedene Strategien, d
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (4)
Experten
Cryon X-9000 — Autonomes Handelssystem mit Quantengestütztem Analyse-Kern ECHTES SIGNAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Viele Trader manipulieren heutzutage ihre Ergebnisse, indem sie Expert Advisors auf Cent-Konten oder mit sehr kleinen Guthaben laufen lassen – was in Wahrheit zeigt, dass sie ihren eigenen Systemen nicht vertrauen . Dieses Signal hingegen wird auf einem echten Live-Konto mit 20.000 USD betrieben. Es steht für eine tatsächliche Kapitalverpflichtung und bietet eine tra
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.58 (26)
Experten
Ein neuer Schritt nach vorn | KI-gesteuerte Präzision trifft Marktlogik Mit Argos Rage wird ein neues Level der Trading-Automatisierung eingeführt – angetrieben von einem integrierten DeepSeek-KI-System , das Marktverhalten in Echtzeit analysiert. Aufbauend auf den Stärken von Argos Fury verfolgt dieses EA jedoch einen anderen strategischen Ansatz: mehr Flexibilität, breitere Interpretation und stärkere Marktteilnahme. Live Signal Zeitrahmen: M30 Hebel:  min. 1:20 Kapital:  min. $100 Symbole
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Experten
Aura Black Edition ist ein vollautomatischer EA, der nur für den Handel mit GOLD entwickelt wurde. Expert zeigte im Zeitraum 2011-2020 stabile Ergebnisse bei XAUUSD. Keine gefährlichen Methoden des Geldmanagements verwendet, kein Martingal, kein Raster oder Scalp. Geeignet für alle Brokerbedingungen. EA, trainiert mit einem mehrschichtigen Perceptron. Das neuronale Netzwerk (MLP) ist eine Klasse von Feedforward-künstlichen neuronalen Netzwerken (KNN). Der Begriff MLP wird mehrdeutig verwendet, m
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (8)
Experten
Übersicht Golden Hen EA ist ein Expert Advisor, der speziell für XAUUSD entwickelt wurde. Er arbeitet durch die Kombination von acht unabhängigen Handelsstrategien, die jeweils durch unterschiedliche Marktbedingungen und Zeitrahmen (M5, M30, H2, H4, H6, H12) ausgelöst werden. Der EA ist so konzipiert, dass er seine Einstiege und Filter automatisch verwaltet. Die Kernlogik des EA konzentriert sich auf die Identifizierung spezifischer Signale. Golden Hen EA verwendet keine Grid-, Martingale- oder
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Experten
PROP-FIRMA BEREIT!   (   SETFILE herunterladen   ) WARNING : Nur noch wenige Exemplare zum aktuellen Preis verfügbar! Endpreis: 990$ Erhalten Sie 1 EA kostenlos (für 2 Handelskonten) -> kontaktieren Sie mich nach dem Kauf Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Willkommen im Gold Reaper! Aufbauend auf dem sehr erfolgreichen Goldtrade Pro wurde dieser EA für die gleichzeitige Ausführung in mehreren Zeitrahmen konzipiert und bietet die Möglichkeit, die
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Experten
PROP FIRM READY!  STARTAKTION: SEHR BEGRENZTE ANZAHL VON EXEMPLAREN ZUM AKTUELLEN PREIS VERFÜGBAR! Endpreis: 990 $ Ab 349 $: Wählen Sie 1 EA gratis! (für maximal 2 Handelskontonummern) Ultimatives Kombi-Angebot     ->     hier klicken ÖFFENTLICHER GRUPPE BEITRETEN:   Klicken Sie hier   LIVE RESULTS UNABHÄNGIGE ÜBERPRÜFUNG Willkommen bei „The ORB Master“   :   Ihr Vorteil beim Öffnen von Range Breakouts Entfesseln Sie die Leistungsfähigkeit der Opening Range Breakout (ORB)-Strategie mit dem
Remstone
Remstone
5 (8)
Experten
Remstone ist kein gewöhnlicher Expert Advisor.   Es vereint jahrelange Forschung und Vermögensverwaltung. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwin VHR The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Seit 2018   hat mein letztes Unternehmen Armonia Capital das ARF-Signal an Darwinex, einen von der FCA regulierten Vermögensverwalter, gesendet und so 750.000 aufgebracht. Meistern Sie 4 Anlageklassen mit einem einzigen Berater! Keine Versprechungen, keine Kurvenanpassung, ke
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (29)
Experten
WICHTIG   : Dieses Paket wird nur in einer sehr begrenzten Anzahl zum aktuellen Preis verkauft.    Der Preis wird sehr schnell auf 1499 $ steigen    +100 Strategien enthalten   und es kommen noch mehr! BONUS   : Ab einem Preis von 999 $ --> wählen Sie  5     meiner anderen EAs kostenlos aus!  ALLE SET-DATEIEN VOLLSTÄNDIGE EINRICHTUNGS- UND OPTIMIERUNGSANLEITUNG VIDEOANLEITUNG LIVE-SIGNALE BEWERTUNG (Drittanbieter) Willkommen beim ULTIMATE BREAKOUT SYSTEM! Ich freue mich, das Ultimate Breakout
Ultimate Pulse
Clifton Creath
5 (2)
Experten
Live-Signal https://www.mql5.com/en/signals/2347626?source=Site+Signale+Mein Öffentlicher Kanal https://www.mql5.com/en/channels/021454d60f74dc01&nbsp; Ultimativer Puls ***Launch-Preis endet am 6. Januar**** Überblick Ultimate Pulse ist ein Expert Advisor, der entwickelt wurde, um Gewinne aus natürlichen Marktbewegungen zu ziehen. Er nimmt Gewinne aus jeder Position einzeln oder in Gittern je nach Bedingungen mit. Einfach, methodisch, effektiv. Optimiert für XAUUSD (Gold) auf dem 30-Minuten-Zei
Golden Mirage mt5
Michela Russo
4.71 (28)
Experten
Begrenzter Bestand zum aktuellen Preis! Endpreis: $1999 --> PROMO: Von $299 --> Der Preis wird alle 5 Käufe steigen, nächster Preis : $399 Golden Mirage ist ein robuster Goldhandelsroboter , der für Händler entwickelt wurde, die Zuverlässigkeit, Einfachheit und professionelle Leistung schätzen. Angetrieben von einer bewährten Kombination aus RSI, gleitendem Durchschnitt, ADX und High/Low Level Indikatoren liefert Golden Mirage qualitativ hochwertige Signale und vollautomatischen Handel auf dem
HTTP ea
Yury Orlov
5 (8)
Experten
How To Trade Pro (HTTP) EA — ein professioneller Handelsberater für den Handel mit beliebigen Assets ohne Martingale oder Grids vom Autor mit über 25 Jahren Erfahrung. Die meisten Top-Berater arbeiten mit steigendem Gold. Sie sehen brillant in Tests aus... solange Gold steigt. Aber was passiert, wenn der Trend sich erschöpft? Wer schützt Ihr Depot? HTTP EA glaubt nicht an ewiges Wachstum — es passt sich dem sich ändernden Markt an und ist so konzipiert, dass es Ihr Investment-Portfolio breit div
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
4.2 (40)
Experten
AxonShift — Algorithmisches Handelssystem mit adaptiver Ausführungslogik AxonShift ist ein autonomes Handelssystem, das speziell für den Handel mit XAUUSD im H1-Zeitrahmen entwickelt und optimiert wurde. Die Architektur basiert auf einem modularen Aufbau, der das Marktverhalten durch die Kombination aus kurzfristiger Dynamik und mittelfristigen Impulsen analysiert. Das System verzichtet bewusst auf übermäßige Reaktionen auf Marktrauschen und verwendet keine Hochfrequenzansätze. Stattdessen liegt
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
3.93 (41)
Experten
Erstmals auf dieser Plattform | Ein EA, der den Markt versteht Zum ersten Mal auf dieser Plattform nutzt ein Expert Advisor die volle Power von Deep Seek. In Kombination mit der Dynamic Reversal Zoning-Strategie entsteht ein System, das Marktbewegungen nicht nur erkennt – sondern versteht. Live Signal __________     Setup Zeitfenster: H1 Hebel: min 1:30 Einzahlung: min 200$ Symbol: XAUUSD Broker: alle Diese Kombination aus Deep Seek und Reversal-Strategie ist neu – und genau das macht sie be
Quantum StarMan
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (103)
Experten
Hallo zusammen, ich möchte mich vorstellen: Ich bin   Quantum StarMan,   das elektrisierende, frischeste Mitglied der   Quantum EAs-   Familie. Ich bin ein vollautomatischer Multiwährungs-EA mit der Fähigkeit, bis zu fünf dynamische Paare zu verarbeiten:   AUDUSD, EURAUD, EURUSD, GBPUSD und USDCAD   . Mit höchster Präzision und unerschütterlicher Verantwortung bringe ich Ihr Trading-Spiel auf das nächste Level. Der Clou: Ich verlasse mich nicht auf Martingale-Strategien. Stattdessen nutze ich
Autorithm AI
Zaha Feiz
4.6 (10)
Experten
[guide line]     Autorithm AI • SpreadAdjustment: Spread-Anpassungsfaktor (Standard: 2) • TradeIdentifier: Handelskommentar (Standard: AUTORITHM) • Wochenendschutzsystem • ActivateWeekendShield: Schutz für Positionen am Wochenende aktivieren • FridayCloseHour: Stunde zum Schließen von Positionen am Freitag (0–23) • FridayCloseMinute: Minute zum Schließen von Positionen am Freitag (0–59) • Intelligenter Nachrichtenfilter • EnableNewsProtection: Nachrichtenschutzsystem aktivieren • PreNewsStop
Vortex Gold EA
Stanislav Tomilov
5 (26)
Experten
Vortex - Ihre Investition in die Zukunft Der Vortex Gold EA Expert Advisor wurde speziell für den Handel mit Gold (XAU/USD) auf der Metatrader-Plattform entwickelt. Dieser EA verwendet proprietäre Indikatoren und geheime Algorithmen des Autors und wendet eine umfassende Handelsstrategie an, die darauf ausgelegt ist, profitable Bewegungen auf dem Goldmarkt zu erfassen. Zu den Schlüsselkomponenten seiner Strategie gehören klassische Indikatoren wie der CCI und der Parabolic Indicator, die zusamme
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension