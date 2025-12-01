Chanlun Master

Chanlun Master: Fusion aus Östlicher Marktphilosophie und Neuronalen Netzen

Chanlun Master ist ein professioneller Handelsroboter (EA), der die legendäre chinesische Preisbewegungstheorie mit modernen Deep Learning-Technologien kombiniert.


🏯 Geschichte: Was ist Chanlun?

Im Jahr 2006 trat im chinesischen Internetsegment ein mysteriöser Trader unter dem Pseudonym Chan Shi ("Zen-Meister") auf. Er veröffentlichte eine Reihe von Artikeln, die eine einzigartige mathematische Marktstruktur beschrieben, die er "Chanlun" nannte.

Im Gegensatz zur klassischen technischen Analyse betrachtet Chanlun den Markt als lebendigen Organismus mit einer fraktalen Struktur, bestehend aus "Strichen" (Bi), "Segmenten" (Xian Duan) und "Zentren" (Zhong Shu). Viele Jahre lang galt diese Strategie als der "Heilige Gral" der asiatischen Märkte, war jedoch aufgrund der Subjektivität der Wahrnehmung unglaublich schwierig für den manuellen Handel.


🤖 Evolution: Künstliche Intelligenz

Fast 20 Jahre sind vergangen. Was für das menschliche Auge schwierig war, ist zur idealen Aufgabe für eine Maschine geworden. Chanlun Master verwendet rekurrente neuronale Netze (LSTM), die an Zehntausenden historischer Muster trainiert wurden. Die Chanlun-Regeln wurden digitalisiert und durch die Leistung moderner Computer verstärkt.


📊 Essenz der Strategie

Der Expert Advisor (EA) arbeitet auf Tages-Charts (D1), eliminiert Marktgeräusche und macht den Handel ruhig und überlegt.

  • Extremwertsuche: Das neuronale Netz sucht nach "Super-Wendepunkten" (Super Turning Points) — Momenten der Trenderschöpfung gemäß der Chanlun-Theorie.

  • Filterung: Integrierte Algorithmen filtern Fehlsignale mithilfe der Analyse von Inside Bars und der Akkumulation.

  • Multiwährung: Der EA überwacht gleichzeitig 6 Hauptwährungspaare und diversifiziert somit Risiken.


⚙️ Eingabeparameter

=== Advanced Settings (Erweiterte Einstellungen) ===

  • Max positions per symbol: Maximale Anzahl offener Positionen pro Symbol. Schützt vor Überlastung des Kontos.

  • Range between positions (points): Mindestabstand (in Punkten) zwischen Positionen, wenn eine zweite Order (Mittelung) eröffnet wird.

  • Risk per trade (%): Risiko pro Trade als Prozentsatz des Kapitals. Automatische Lot-Größenberechnung.

  • Spread max: Maximal zulässiger Spread. Ist der Spread höher (z.B. nachts), wird der Trade nicht eröffnet; sobald er sich normalisiert >> Markteinstieg.

  • Suffix for symbols: Suffix des Broker-Währungspaares, falls erforderlich.

  • Trigger threshold: Empfindlichkeitsmodus des neuronalen Netzes. Beeinflusst die Handelshäufigkeit.


=== Standard Settings (Standardeinstellungen) ===

  • Comment: Kommentar für die Orders.

  • Magic number: Eindeutige Kennung der Trades des EA.

  • Take profit (points): Festes Gewinnziel.

  • Stop loss (points): Feste Verlustbegrenzung (Sicherheitsnetz).

  • Trailing stop (points): Trailing Stop-Level. Wenn 0, ist es deaktiviert.


👁 Visualisierung und Kontrolle

Für Trader, die eine visuelle Kontrolle bevorzugen, bietet Chanlun Master eine einzigartige grafische Oberfläche:

  • Dashboard-Panel: Kompakte "Thermometer" für jedes aktive Symbol werden in der unteren linken Ecke angezeigt.

    • Grüne Skala: Stärke des Kaufsignals (Buy Probability).

    • Rote Skala: Stärke des Verkaufssignals (Sell Probability).

  • Chart-Markierung: Der EA zeichnet automatisch dreieckige Markierungen an den Stellen historischer und aktueller Super-Wendepunkte (Super Turning Points), sodass Sie die Entscheidungslogik der KI nachvollziehen können.


Chanlun Master — wo alte Weisheit auf Zukunftstechnologie trifft.



