Gilded Edge EA ist ein modernes Handelssystem, das für Händler entwickelt wurde, die dynamischen Handel schätzen, aber nicht bereit sind, ihre Einlagen für Rasterstrategien zu riskieren. Der Roboter ist auf Hochfrequenz-Scalping im Goldmarkt ( XAUUSD ) spezialisiert und verwendet einzigartige Algorithmen zur Erkennung von Mikrotrends.

Wichtige Philosophie: Sicherheit und Geschwindigkeit

Der Hauptunterschied zwischen Gilded Edge EA und den meisten seiner Konkurrenten ist die vollständige Ablehnung von toxischen Handelsmethoden.

KEIN GRID: Der Berater erstellt kein Auftragsgitter, was bei einem starken Trend zu einem sofortigen Verlust der Einlage führen könnte.

KEINE MARTINGALE: Das Volumen jedes Handels wird streng kontrolliert, die Lots werden im Falle von Verlusten nicht erhöht.

ONE ORDER RULE: Zu jedem Zeitpunkt gibt es nur eine Position auf dem Markt, die durch einen Stop-Loss geschützt ist.

Betriebsalgorithmus:

Das System analysiert die Preisströme in den unteren Zeitrahmen (M1, M5), um Ungleichgewichtszonen zu finden.

Volatilitäts-Scalping: Der Roboter eröffnet Trades bei kurzfristigen Impulsen und nimmt dabei kleine Bewegungen (30-100 Pips) auf. Handelshäufigkeit: Aufgrund der hohen Sensibilität des Algorithmus findet der Advisor viele Einstiegspunkte während des Handelstages. Intelligenter Ausstieg: Die Verwendung eines dynamischen Trailing-Stops ermöglicht es Ihnen, das Maximum aus dem Momentum herauszuholen und den Handel bei der ersten Gelegenheit zum Break-even zu bringen.

Vorteile für den Nutzer:

Geringer Drawdown: Da es immer nur einen Auftrag mit festem Risiko auf dem Markt gibt, bleibt die Zinskurve glatt.

Einhaltung der Prop-Standards: Die Strategie ist ideal für die Erfüllung von Herausforderungen bei Prop-Firmen (FTMO, MyForexFunds, etc.).

Vollständig automatisiert: Der Algorithmus passt sich der aktuellen Goldvolatilität im Jahr 2025 an, ohne dass manuelle Anpassungen erforderlich sind.

Empfohlene Parameter:

Symbol: XAUUSD (GOLD).

Zeitrahmen: M1 oder M5.

Konto-Typ: ECN / Raw Spread (mit minimalem Spread).

Mindesteinlage: 100 $.

Infrastruktur: Es wird empfohlen, einen VPS mit minimaler Latenz (ping < 10ms) zu verwenden.

Gilded Edge EA nutzt die Volatilität des Goldes zu Ihrem Vorteil und sorgt für einen stabilen Handelsfluss mit strenger Risikokontrolle.

Risiko-Warnung: Hochfrequenz-Scalping reagiert empfindlich auf Spread-Größe und Ausführungsgeschwindigkeit. Testen Sie den EA immer auf einem Demokonto, bevor Sie echtes Geld einsetzen.

- Intelligentes High-Frequency Scalping im Goldmarkt